Крупнейшее детское кафе Казани «Густав Кафо» поменяет концепцию

Заведение выйдет за рамки прежнего формата. Но известная двухэтажная горка — останется

Как стало известно «Реальному времени», одно из главных и самых больших детских кафе Казани «Густав Кафо» в парке им. Горького откроется в конце апреля не просто в обновленном помещении, но и под новой вывеской и концепцией. В руководстве заведения признались, что на модернизацию их вынудили жесткая конкуренция и падение выручки. Частичная смена формата и реновация может вылиться в затраты до 30 млн рублей, подсчитали эксперты.

«Густав Кафо» закрыто до конца апреля

Крупнейшее в Казани детское кафе «Густав Кафо» закрылось на ремонт, который продлится несколько месяцев. «Ресторан закрыт на ремонт. Просим извинения за доставленные неудобства», — табличка с такой надписью появилась на двери заведения в парке Горького.

Пять лет назад «Густав Кафо» открылся под вывеской и по франшизе федерального проекта «АндерСон». Но долго поработать под раскрученным брендом не удалось. Как поясняла «Реальному времени» основатель и управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских Анастасия Татулова, ее компания ошиблась в выборе партнера.

— Казань — единственный случай в нашей сети, когда мы забрали франшизу у партнера, — сетовала тогда Татулова.

В мае 2018 года «Густав Кафо» вновь оказалось в центре внимания: Вахитовский райсуд Казани признал незаконной наценку в 10% за обслуживание в заведении. Проще говоря, в чек клиентам выключали отдельной строкой чаевые.



Владельцем бренда «Густав Кафо» является ООО «Семейный дворик», зарегистрированное в Казани по улице Ершова, д. 2/1 (по данным системы «СПАРК-Интерфакс»). Компания принадлежит Тимуру Шарипову, в прошлом руководившему тремя компаниями по оптовой торговле автозапчастями ООО «Кама — Набережные Челны», ООО «Кама-Нижнекамск», ООО «Кама-Татарстан».

Директор «Семейного дворика» Альбин Баймурзин также управлял и владел недавно закрывшимся рестораном «Караван Сарай» на ул. Каюма Насыри, д. 5.



Альбин Баймурзин также управлял и владел недавно закрывшимся рестораном «Караван Сарай». Фото vk.com

Терраса и кухня — новые, развлечения — старые

Руководитель «Густав Кафо» Альбин Баймурзин рассказал «Реальному времени», что кафе ждет не просто ремонт, а масштабная реновация. Ресторатор планирует открыть обновленное заведение в конце апреля.

— Ремонт мы проводим периодически, а дизайн за пять лет еще не меняли. Второй этаж останется таким же, с детской тематикой и знаменитой двухэтажной горкой. Все развлекательные мероприятия тоже возобновятся, как только мы откроемся. Изменится первый этаж, облагородим летнюю террасу. Дадим заведению новое название, а ценовую политику сохраним, — сообщил Баймурзин.

По его словам, сейчас компания разрабатывает проект. Чтобы привлекать посетителей, оживлять интерьер необходимо как минимум раз в пять лет, поясняет он, а свежие идеи для кухни нужны постоянно. Ресторатор пообещал, что меню нового кафе будет сильно отличаться от прежнего, но всех секретов раскрывать не стал, пообещав более подробно обо всех изменениях рассказать позже, когда партнеры окончательно определятся с концепцией заведения.

— В Казани заметно растет количество заведений общепита. А с учетом того, что рядом с нами после обновления открылся еще один ресторан, посетителей в последнее время стало несколько меньше, что сказывается и на выручке, — сообщил Альбин Баймурзин.

Компания завершила 2018 год с выручкой от продажи 49,2 млн рублей и чистым убытком -4,06 млн рублей. Объем долговых обязательств превысил стоимость чистых активов -30,8 млн рублей.

Чтобы привлекать посетителей, оживлять интерьер необходимо как минимум раз в пять лет, поясняет Баймурзин, а свежие идеи для кухни нужны постоянно. Фото kazan.kafe6ki.ru

По словам Баймурзина, ребрендинг и смена формата потребовали серьезных затрат, но каких именно, не назвал. По оценкам экспертов, сумма может дойти до 30 млн рублей в случае масштабных строительных работ. Если же предприниматели ограничатся перетяжкой мебели, косметическим ремонтом и сменой вывески, можно уложиться в более скромные затраты.

Судя по тому, что контракт на ребрендинг еще не подписан, а дата открытия уже не за горами, глобальной реконструкции не предвидится. В преддверии лета понятно и желание собственника сделать акцент на веранде. Возможно, в заведении проведут рестайлинг под новые стандарты.

«Высокий ценник и место-огонь»

По словам заместителя гендиректора компании A-Development Владимира Шайхиева, история общепита в парке Горького началась еще в советские времена с ресторана «Лето», который несколько раз менял своих собственников. Он всегда был местом паломничества для посетителей парка Горького. Зимой туда заглядывали лыжники, летом работали аттракционы, и ресторан притягивал горожан и гостей Казани, прогуливающихся в зеленой зоне.

— После реконцепции «Лето» востребовано. Но его ценник — высокий. Когда в этом же парке построили детское кафе «АндерСон», его собственники также взяли высокую планку по стоимости, которая и сейчас сохраняется, — комментирует ситуацию «Реальному времени» Шайхиев.

— Надо учитывать определенную сезонность. Межсезонье в парке Горького — осень и весна — протекают вяло, перепады в посещении все равно есть, и тратят гости в этих заведениях не всегда одинаково, к тому же платежеспособность населения снижается. Общепит часто переходит в формат столовых, но понятно, что столовая в этом месте не пойдет. Реконцепция станет успешной, если она будет правильно выбрана, — считает он.



— Поскольку я — отец троих детей, то очень люблю детскую тему. Достаточно часто ходил в это кафе со своей семьей. У меня у самого во всех ресторанах есть детские комнаты. В «Густав Кафо» — одно из лучших в городе, но это было наследие франшизы «АндерСона». Не скажу, что приходил в дикий восторг от этого кафе, неплохое заведение с ценником чуть выше среднего, — отозвался о «Густав Кафо» директор сети чайхан P.Love Нурислам Шарифулин.

Правда, он оценивает месторасположение в парке Горького более оптимистично, чем предыдущий собеседник:

— Место очень крутое, топовое, огонь. Рядом прекрасное заведение «Лето», которое очень успешно работает и летом, и зимой, хотя я был одним из тех, кто сомневался в его успехе в зимний период. Но я ошибался. Вместе оба эти заведения синергетичеки соберут на эту локацию весь город. Парковка есть, подъездные пути — адекватные, и находятся в равном удалении и от центра, и от жилого квартала.

Нурислам Шарифулин считает «стратегически правильным и очень логичным» решение о ребрендинге руководителей «Густав Кафо». Он ожидает, что «новый проект будет классным».



У ресторана срок жизни короткий — три года

По мнению Шарифулина, в 80 процентах случаев в основе причин закрытия заведений общепита кроется «цена, не соответствующая выдаваемому качеству, и не слишком эффективный менеджмент — очень много зависит от самой концепции и ценовой политики». Он рассказал о том, что его ресторану узбекской кухни, который размещается в торговом центре «Олимп», скоро шесть лет. Пока там ничего не меняли, не ремонтировали, и в ближайшее время чайхоне это не требуется.

— У любого ресторана есть срок жизни. Обычно раньше он составлял семь лет, потом — пять лет, теперь — три года. За этот период у одних случается значительный спад, другие стоят на месте. И если, допустим, после трех лет работы заведения в его жизни ничего интересного не происходит, рестораторы, глядя вперед, стараются обновить: кто — интерьер, кто — кухню, а кто-то — все вместе, — комментирует метаморфозы кафе и ресторанов исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова.

Как отметил заместитель руководителя A-Development, еще два—три года назад никто бы не подумал, что улица Профсоюзная станет ресторанной, причем такой востребованной.

— Реконцепция — понятная, нормальная история. Заниматься ею нужно по мере необходимости. Сегмент общепита — очень гибкий, это самый «настрадавшийся» в Казани рынок. Он реагирует на все, что происходит: на платежеспособность населения, градостроительный план, парковочные места. У кафе и ресторанов в несколько раз могут упасть доходы из-за того, что, например, сделали муниципальную парковку или вообще ее запретили, — подчеркнул Шайхиев.

Галина Шарафутдинова заметила, что всегда есть заведения, которые открываются и закрываются. Как правило, это происходит в равных соотношениях.

— В плохие времена, конечно, больше сворачивают свой бизнес. Прошлый год показал хорошую динамику. Открытий было даже чуть больше, чем закрытий. И пока рынок спокоен. Другое дело, что рентабельность падает, и ресторанам все тяжелее выживать. Но они создают дополнительные форматы. Чтобы быть более финансово устойчивыми, рождают мелкие форматы: стрит-фуды, фаст-фуды — таким образом заведения общепита с разных точек подпитывают себя, — делится наблюдением Шарафутдинова.



Глава ассоциации отмечает устойчивость рынка. Несмотря на то что в прошлом году состоялось немало открытий, и они продолжаются, сдерживающего фактора на сегодня нет. «Конкуренция направлена на то, чтобы каждый бренд стремился к чему-то лучшему и более интересному, от этого выигрывают горожане и туристы. Тенденция неплохая. Думаю, этот год будет спокойнее в отношении закрытий каких-либо заведений», — прогнозирует руководитель рестораторов и отельеров.