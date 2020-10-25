Айгуль Михневич о погоде на Кипре: «Здесь можно ездить без крыши 10 месяцев в году»

Как челнинка, переехавшая на Кипр, акклиматизировалась в новых условиях

Наша соотечественница из Набережных Челнов Айгуль Михневич 14 лет назад вышла замуж за белоруса Ивана Михневича (сооснователя компании, разработавшей World of Tanks). Теперь Иван — резидент Кипра, он делает там политическую карьеру. В очередной авторской колонке для «Реального времени» Айгуль рассказывает о том, как привыкала к погоде на солнечном острове, где почти не бывает зимы.



«Ты уверен, что нам надо сюда переезжать?»

Первый раз я попала на Кипр в ноябре. Мы приземлились в Ларнаке. Посмотрев в большое окно аэропорта, я с тоской подумала: «Пустыня…»

— Иван, ты уверен, что нам надо сюда переезжать? — спросила я мужа, когда мы сели в такси.

В Беларуси уже вовсю шли дожди, листья опали, почти наступила зима, а на Кипре нас встречала пустыня… Было тепло, почти как в конце мая в Татарстане. Все вокруг было выжжено после жаркого лета. Желтые поля, скудная растительность, тусклая зелень кустарников вдоль дорог, пальмы. Лесов мы не видели.

Следующий визит состоялся в феврале.

— А у вас бывает снег? — спросили мы наших проводников по пути из аэропорта в столицу.

— Да, бывает. Раз в 20 лет. Если хотите посмотреть на него, надо ехать в горы. У нас даже есть горнолыжный курорт.

Заснеженные леса в Троодосе в начале января 2019 года. Фото: traveloo.ru

Однако в отеле нас ждал сюрприз. Только мы открыли дверь номера, как пошел снег, которого ждали пару десятилетий. Явление здесь, на приморской части острова, действительно очень редкое, хотя в последнее время оно случается все чаще.

Едва коснувшись земли, все растаяло, словно ничего и не было. Память о снегопаде осталась в телефонах жителей острова, которые примкнули к окнам, бросив все дела, и фотографировали уникальное явление.

Февраль — самый холодный месяц на острове. Киприоты обычно одеваются очень тепло (зимние сапоги и даже шубы). Мы ходили в летних туфлях и жакетах, с удивлением глядя на местных жителей. Они в свою очередь смотрели на нас, как на сумасшедших пришельцев. Впрочем, потом мы узнали, что зимой легко одеваются британцы и русские.

«Когда градусник показал 42 градуса в тени, мы вздохнули с облегчением»

Окончательно переехали на Кипр мы 8 лет назад, в начале мая. Это было идеальное время для переезда из одной климатической зоны в другую. Весна в Беларуси в тот год была теплая. В Минске было 23 градуса, в Никосии (столице Кипра) — 26.

— А как у вас летом? Очень жарко? — спросили мы таксиста, с которым подружились еще в феврале.

Никосия в ноябре. Фото: kleo.ru

— Ну как сказать… В прошлом году, когда градусник показал 42 градуса в тени в июле, мы вздохнули с облегчением, потому что перед этим было 45.

В температурном режиме наступает момент, когда повышение на 1 градус здесь ощущается как +2. Именно поэтому разница между +42 и +45 весьма ощутима. Но настолько жарко здесь бывает относительно редко.

Самый холодный месяц — февраль, самое жаркое время — с середины июля по начало августа. Вот когда наступает настоящее пекло. И без кондиционеров жизнь превращается в ад, а электричество здесь дорогое (впрочем, это тема для отдельной статьи).

Я лично обожаю весну и осень. Апрель и октябрь — самые комфортные месяцы на острове. В апреле можно весь день находиться на улице. Воздух теплый, свежий. Можно завтракать и ужинать на веранде. То же самое в октябре, но тут еще и море теплое. Хотя для любителей теплого моря я рекомендую конец августа — начало сентября. Море такое ласковое, что из него не хочется выходить даже ночью. Ощущения не передать словами.

Зимой температура колеблется от -1 до +10 примерно — это в низинах. В горах, конечно, по-настоящему холодно. Первое время для нас было странно, что в Рождество можно загорать на балконе. Когда нет туч, бывает даже жарко. Но стоит солнцу спрятаться — становится жутко холодно.

Пляж Nissi Beach в январе. Фото: traveloo.ru

Катание на кабриолете под Салавата Фатхутдинова

Помню, как после первой зимы заявила мужу:

— Дорогой, ты как хочешь, но больше мы зимой в Беларусь не полетим.

Будучи автомобилистом с большим аварийным опытом по причине гололеда, я по достоинству оценила отсутствие последнего. Самое страшное природное явление на местных дорогах — большие лужи и сильные грозы в сезон почти тропических дождей (декабрь — февраль).

Несколько лет назад случилось нечто небывалое. Зимней ночью выпал снег и не растаял к утру. Все местные газеты растиражировали восклицание мэра Айя-Напы (самого популярного прибрежного курорта на юге):

— Ветровое стекло моей машины было покрыто льдом. Он не счищался даже (!) дворниками!

Страшно представить, что бы с ним стало, если бы утром вместо машины он увидел сугроб… Да, в тот день у нас был повод для веселья.

Кипр — идеальное место для любителей кабриолетов. Здесь можно ездить без крыши 10 месяцев в году. Главное — в начале и в конце сезона одеваться чуточку теплее.

Именно здесь сбылась моя мечта — маленький красный кабриолет. Я получаю огромное удовольствие, когда лечу по трассе, прикрыв голову шляпкой, в то время, как ветер «наводит порядок», выкидывая из салона все, что может летать.

Одно из самых любимых развлечений — катать гостей, прилетающих из-за границы, под песню Салавата Фатхутдинова «Бер егет гармун сайлый». Обычно я включаю ее довольно громко. Это вызывает бурю эмоций у татар и ощущение чего-то экзотического у тех, кто не знаком с татарской музыкой.

Айя-Напа в январе. Фото: traveloo.ru

«Love Cyprus*. И зимой — лето».

Кипр — это место, где вы можете зимой покататься на лыжах, а через час уже купаться в море, если не боитесь холодной воды.

Одна моя подруга живет в Ларнаке (южное побережье острова). Несмотря на солидный возраст, она плавает в море каждый день круглый год. В самые холодные зимы может сделать перерыв в несколько дней. Это удивительно позитивный человек, полный любви, мудрости, оптимизма. Уверена, море дает ей мощный заряд энергии, которым она с удовольствием делится со всеми, кто ее окружает. Кстати, имя Марина (что в переводе означает «морская») идеально ей подошло, учитывая, что живет она здесь уже больше 30 лет.

Но большинство людей через несколько лет «окиприочиваются» по температурному признаку, как мы это называем между собой. Если первые пару лет мы шли плавать в море уже в апреле — мае, то сейчас нам бывает холодно даже в июне. Некоторые местные жители раньше июля в воду не лезут вообще.

Помню, как мы приехали в Протарас в наше первое лето и спросили местных:

— А сейчас кто-нибудь купается в море?

— Да, купаются. Но это русские в основном…

Если раньше мы зимой одевались примерно как в России в мае, то теперь носим теплые куртки и даже легкие дубленки с шапками, когда едем прогуляться вдоль моря.

Окиприотились…



Айгуль Михневич