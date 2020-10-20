В Казани автор мурала о самоизоляции изобразил пчеловода и гигантский улей

Поволжский фестиваль стрит-арта «ФормArt» запускает голосование по работам участников

Фото: Ринат Назметдинов

Финалист поволжского фестиваля стрит-арта «ФормArt» Азат Шакиров закончил мурал на фасаде дома №55 на улице Маршала Чуйкова в Казани. Художник назвал работу «Улей». Проект посвящен теме борьбы с коронавирусом, а фестиваль нацелен на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа, сообщили организаторы конкурса.

Спасибо врачам!



Фестиваль уличного искусства был запущен в начале июля, от участников требовалось отправить информацию о себе, эскиз работы и небольшое портфолио. Заявки принимались до 7 августа. Накануне началось голосование за финалистов, которое продлится до 31 октября. Необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и назвать код финалиста (у Казани он — 4). Голоса из других регионов дают дополнительный бонус. Итоги будут объявлены в ходе онлайн-трансляции в Zoom с подключением всех регионов.

С работами всех финалистов можно ознакомиться на сайте фестиваля.



По сути конкурс — форма сотрудничества властей и уличных художников. К примеру, в Саратове победитель Юрий Быков нарисовал «Цветы жизни»: на это ушло 13 банок краски, более 50 литров грунта и около 150 цветных баллончиков. А также 68 часов работы. На завершение приехал министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов. Нельзя не заметить, что многие работы напоминают агитплакаты, а другие явно вдохновлены картинками из «Пинтереста». Казанский мурал — редкий пример смелого социального высказывания.

Формат конкурсного отбора будет и дальше использоваться с участием городов в работе с муралами. Известно, что сейчас разрабатывается концепция, по которой будет создана крупноформатная работа на доме по адресу: ул. Татарстан, 7, своеобразный «вход» в туристическую часть Старо-Татарской слободы.

Фото vk.com/formartpfo

Не хотелось бы говорить что-то на тему политики, но мне кажется, это корпорации, которые закрывают нас в дома-ульи

«Это часть триптиха»

«Реальное время» связалось с казанским финалистом конкурса Азатом Шакировым, который сегодня, с опережением на день, закончил работу.

— Как ты узнал о фестивале?

— Знакомый художник скинул ссылку. Я давно занимаюсь стрит-артом, правда, большинство моих работ закрашены. У меня есть одна крупная работа, сделанная для музея стрит-арта в Петербурге. Мой псевдоним — SHAQ.

— Ты изучал работы других победителей? Они как-то очень буквально подошли к проектам.

— Да, как-то все очень плоско, кажется, что они скачали картинки из интернета. Напоминает коммерческие заказы.

— В твоей работе что-то поменялось в процессе создания?

— Изначально этому эскизу лет пять. Он часть триптиха, который я хотел сделать в трех крупных городах — Москве, Петербурге и Казани. Но идея не колоссально поменялась в связи с темой пандемии.

— Кто этот пчеловод?

— Не хотелось бы говорить что-то на тему политики, но мне кажется, это корпорации, которые закрывают нас в дома-ульи.

Фото Рината Назметдинова

Многие не понимали, что я делаю, особенно много вопросов было на начальном этапе, когда на стене были одни лишь черточки

— Созданию мурала не учат, каково было тебе?

— Благодаря музею стрит-арта у меня есть опыт переноса эскиза на большую поверхность. Получается, это второй. Все приходят, смотришь, анализируешь работы других, пробуешь.

— Были ли отклики от жителей?

— Да, многие не понимали, что я делаю, особенно много вопросов было на начальном этапе, когда на стене были одни лишь черточки.

— Многие эксперты считают, что муралы уже превратились в новую форму конформистского искусства.

— Все зависит от работы. Если она на своем месте, то это явно лучше, чем пустая стена.

— Как тебе район?

— Отлично, я пять лет здесь обитаю, ходил с Чистопольской пешком рисовать, мне нравятся Квартала!

— Ты будешь после этого продолжать заниматься стрит-артом?

— Меня интересует многое, 3D, анимация, иллюстрация как таковая. Я год не рисовал на улицах, плюс пандемия повлияла. Не думаю, что оставлю тему муралов, уличного искусства, к тому же если будут предложения.



Фото Рината Назметдинова

Все зависит от работы. Если она на своем месте, то это явно лучше, чем пустая стена