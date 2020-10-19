Художник Иншаков: услышать «Осеннюю симфонию» в 30 полотнах

В галерее «Дом ART» открылась выставка заслуженного работника культуры Татарстана

Фото: Максим Платонов

В галерее «Дом ART» открылась персональная выставка «Осенняя симфония» заслуженного работника культуры Татарстана Александра Иншакова. Написанные за последние годы 30 работ мастера объединены одной темой — не осенней грустью и увяданием природы, но торжеством красоты, которой богат окружающий мир. Какой конец предрекали будущему директору художественной школы, что приснилось деревне Кырлай и зачем художнику цветы — в репортаже «Реального времени».

Как художник «играет» гаммы

Художник сам отметил на открытии экспозиции, что осень — его любимое время года. Она у него в букетах цветов так любимых им, в тонких просветах между деревьями, в березах, которые у него за окном мастерской, но которые он переселяет то на берег реки, то видит одиноко стоящими в поле. «Что лето? Одна зелень кондовая. Разве что утром или вечером можно поймать интересные моменты», — отозвался Александр Иншаков о прошедшем времени года.

Другое дело, цветы… Их художник собирает повсюду и несет домой, чтобы скорее писать — век их не долог, нужно успеть перенести на холст всю прелесть и свежесть хрупких созданий.

— Вы бы видели, как он с дачи возвращается! Весь сумками-корзинками обвешан, но в руках обязательно держит букет цветов, — сообщила одна из посетительниц галереи.

Как рассказала «Реальному времени» сотрудник галереи Ирина Стекольщикова, художник считает натюрморты с цветами своим обязательным упражнением. Они нужны ему, как гаммы музыканту — ежедневная тренировка держит мастера в тонусе, позволяя быть точным, прозорливым и чувствительным к нюансам света и тени, настроения модели, переменчивости погоды…

Как рассказала «Реальному времени» сотрудник галереи Ирина Стекольщикова, художник считает натюрморты с цветами своим обязательным упражнением

Мешки и фанера — все в дело

Александра Иншакова по праву называют виртуозом масляной техники живописи и мастером камерного городского пейзажа. Однако стоит добавить, что не только городского. Конечно, удивительно точно выхвачено «Утро на Булаке» в ранний час, когда еще дымка покрывает берега протоки и ее мосты. Но не менее чувственна «Осень под Альметьевском» с полями, на которых «гуляют» комбайны, угадываются нефтяные качалки. Кстати, эту картину художник наблюдал в окно автобуса, а потом, приехав домой в Казань, перенес ее на холст. Совсем другой отражена «Осень в Прислонихе» — малой родине автора гениального полотна «Фашист пролетел» Аркадия Пластова. Сюда, в Ульяновскую область, теперь съезжаются многие российские художники на пленэр.

Стоит отметить, что Иншаков большой любитель экспериментировать с фактурой. Его картины написаны маслом не только на привычном холсте. Натюрморт «Рябина и яблоки» выполнен на листе ДВП, видна неровная зернистая структура, что только придает интересный объем картине. На обыкновенной мешковине художник написал «Белые розы», а «Осенний букет» — на куске фанеры.

Как страшное пророчество не сбылось

Стать профессиональным художником Иншакову помогло упрямство. Он родился в послевоенный 1947 год — про это поколение говорят не ждите легкости решений и простых судеб. Художник вспоминал, что когда пришел к завучу после восьмого класса забрать документы для поступления в Казанское художественное училище, она как отрезала: «Не дам! Сопьешься, как все художники, и умрешь под забором!». Забегая вперед, Иншаков с улыбкой вспомнил, что эту учительницу пригласил на свою выставку в честь 50-летия. Она, забыв, что пророчила ему ужасную смерть, рассказывала гостям, какие чудесные стенгазеты тот рисовал в школе.

«Мой товарищ поступил туда, но ему было скучно одному на занятия ходить. Вот он меня и подбил. Сам, кстати, не доучился, а я закончил», — заметил художник

Правда, и в художественное училище Иншаков поступил не сразу.

— Отец, фронтовик, надел все свои медали и отправился к директору тоже, к слову сказать, фронтовику. Меня взяли, но вольнослушателем. Директор сказал: закончишь семестр с двойками — выгоним. Я получил четверки и меня зачислили, — рассказал в день открытия виновник торжества.

«Художником стал за компанию»

До училища художник закончил художественную школу №2, которую после возглавлял 28 лет. Кстати, Александр Иншаков признался, что и в художку-то пошел только за компанию: «Мой товарищ поступил туда, но ему было скучно одному на занятия ходить. Вот он меня и подбил. Сам, кстати, не доучился, а я закончил», — заметил художник.

О нем с теплотой отзываются ученики, пришедшие поздравить мастера с открытием выставки:

— Я живу в Балтасях и всегда, приезжая в Казань, наведываюсь в мастерскую к Александру Федоровичу. Я прихожу к нему вдохновляться. Он все так мягко расскажет, наставит, покажет, как и что делать — его уроки оседают в душе надолго. От его находок и колористических решений не оторвать глаз, — рассказал Тахир Ильясов, чья выставка тоже скоро откроется в «Дом ART».

Выставка продлится до 20 ноября

Какого цвета сны Кырлая

На просьбу дать совет юным художникам Иншаков загрустил: «Не вижу я перспектив в профессии. Да, и из моего выпуска профессионалами стали два-три человека, остальные ушли в смежные специальности. Да и прожить продажами картин, во всяком случае здесь в Татарстане, практически невозможно. Нужно еще где-то работать».

Мастер вспоминал, как и сам писал урывками, будучи директором художественной школы. «Я тогда на акварель перешел. Она не пахнет так, как масло, легко убрать быстро». При этом, по словам художника, в нашей республике акварель особо не ценится, покупают в основном масло. В районах Татарстана, например, вообще ничего не покупают, хотя встречают столичного мастера всегда тепло и радушно.

Ближайшие планы Александра Иншакова — создание серии картин, посвященных Габдулле Тукаю, его творчеству. Цикл будет называться «Белые сны Кырлая». На новой экспозиции представлены две первые работы — «Кырлай» и «Осень в Кырлае».

Выставка продлится до 20 ноября.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов