Художник Иншаков: услышать «Осеннюю симфонию» в 30 полотнах
В галерее «Дом ART» открылась выставка заслуженного работника культуры Татарстана
В галерее «Дом ART» открылась персональная выставка «Осенняя симфония» заслуженного работника культуры Татарстана Александра Иншакова. Написанные за последние годы 30 работ мастера объединены одной темой — не осенней грустью и увяданием природы, но торжеством красоты, которой богат окружающий мир. Какой конец предрекали будущему директору художественной школы, что приснилось деревне Кырлай и зачем художнику цветы — в репортаже «Реального времени».
Как художник «играет» гаммы
Художник сам отметил на открытии экспозиции, что осень — его любимое время года. Она у него в букетах цветов так любимых им, в тонких просветах между деревьями, в березах, которые у него за окном мастерской, но которые он переселяет то на берег реки, то видит одиноко стоящими в поле. «Что лето? Одна зелень кондовая. Разве что утром или вечером можно поймать интересные моменты», — отозвался Александр Иншаков о прошедшем времени года.
Другое дело, цветы… Их художник собирает повсюду и несет домой, чтобы скорее писать — век их не долог, нужно успеть перенести на холст всю прелесть и свежесть хрупких созданий.
— Вы бы видели, как он с дачи возвращается! Весь сумками-корзинками обвешан, но в руках обязательно держит букет цветов, — сообщила одна из посетительниц галереи.
Как рассказала «Реальному времени» сотрудник галереи Ирина Стекольщикова, художник считает натюрморты с цветами своим обязательным упражнением. Они нужны ему, как гаммы музыканту — ежедневная тренировка держит мастера в тонусе, позволяя быть точным, прозорливым и чувствительным к нюансам света и тени, настроения модели, переменчивости погоды…
Мешки и фанера — все в дело
Александра Иншакова по праву называют виртуозом масляной техники живописи и мастером камерного городского пейзажа. Однако стоит добавить, что не только городского. Конечно, удивительно точно выхвачено «Утро на Булаке» в ранний час, когда еще дымка покрывает берега протоки и ее мосты. Но не менее чувственна «Осень под Альметьевском» с полями, на которых «гуляют» комбайны, угадываются нефтяные качалки. Кстати, эту картину художник наблюдал в окно автобуса, а потом, приехав домой в Казань, перенес ее на холст. Совсем другой отражена «Осень в Прислонихе» — малой родине автора гениального полотна «Фашист пролетел» Аркадия Пластова. Сюда, в Ульяновскую область, теперь съезжаются многие российские художники на пленэр.
Стоит отметить, что Иншаков большой любитель экспериментировать с фактурой. Его картины написаны маслом не только на привычном холсте. Натюрморт «Рябина и яблоки» выполнен на листе ДВП, видна неровная зернистая структура, что только придает интересный объем картине. На обыкновенной мешковине художник написал «Белые розы», а «Осенний букет» — на куске фанеры.
Как страшное пророчество не сбылось
Стать профессиональным художником Иншакову помогло упрямство. Он родился в послевоенный 1947 год — про это поколение говорят не ждите легкости решений и простых судеб. Художник вспоминал, что когда пришел к завучу после восьмого класса забрать документы для поступления в Казанское художественное училище, она как отрезала: «Не дам! Сопьешься, как все художники, и умрешь под забором!». Забегая вперед, Иншаков с улыбкой вспомнил, что эту учительницу пригласил на свою выставку в честь 50-летия. Она, забыв, что пророчила ему ужасную смерть, рассказывала гостям, какие чудесные стенгазеты тот рисовал в школе.
Правда, и в художественное училище Иншаков поступил не сразу.
— Отец, фронтовик, надел все свои медали и отправился к директору тоже, к слову сказать, фронтовику. Меня взяли, но вольнослушателем. Директор сказал: закончишь семестр с двойками — выгоним. Я получил четверки и меня зачислили, — рассказал в день открытия виновник торжества.
«Художником стал за компанию»
До училища художник закончил художественную школу №2, которую после возглавлял 28 лет. Кстати, Александр Иншаков признался, что и в художку-то пошел только за компанию: «Мой товарищ поступил туда, но ему было скучно одному на занятия ходить. Вот он меня и подбил. Сам, кстати, не доучился, а я закончил», — заметил художник.
О нем с теплотой отзываются ученики, пришедшие поздравить мастера с открытием выставки:
— Я живу в Балтасях и всегда, приезжая в Казань, наведываюсь в мастерскую к Александру Федоровичу. Я прихожу к нему вдохновляться. Он все так мягко расскажет, наставит, покажет, как и что делать — его уроки оседают в душе надолго. От его находок и колористических решений не оторвать глаз, — рассказал Тахир Ильясов, чья выставка тоже скоро откроется в «Дом ART».
Какого цвета сны Кырлая
На просьбу дать совет юным художникам Иншаков загрустил: «Не вижу я перспектив в профессии. Да, и из моего выпуска профессионалами стали два-три человека, остальные ушли в смежные специальности. Да и прожить продажами картин, во всяком случае здесь в Татарстане, практически невозможно. Нужно еще где-то работать».
Мастер вспоминал, как и сам писал урывками, будучи директором художественной школы. «Я тогда на акварель перешел. Она не пахнет так, как масло, легко убрать быстро». При этом, по словам художника, в нашей республике акварель особо не ценится, покупают в основном масло. В районах Татарстана, например, вообще ничего не покупают, хотя встречают столичного мастера всегда тепло и радушно.
Ближайшие планы Александра Иншакова — создание серии картин, посвященных Габдулле Тукаю, его творчеству. Цикл будет называться «Белые сны Кырлая». На новой экспозиции представлены две первые работы — «Кырлай» и «Осень в Кырлае».
Выставка продлится до 20 ноября.
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