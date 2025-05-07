От мала до велика: АО «Казэнерго» празднует юбилей Победы

Дети читают стихи, молодежь возлагает цветы к Вечному огню, сотрудники проводят «Бессмертный полк», профком и руководитель поздравляют ветеранов

Фото: предоставлено АО «Казэнерго»

На предприятиях Татарстана развернуты многочисленные активности, которые проходят в честь 80-летия Великой Победы. Компании и организации поздравляют ветеранов, детей войны и тружеников тыла, проводят творческие акции и конкурсы. Не исключение — и АО «Казэнерго».

Отличительной чертой празднования Дня Победы на предприятии стало то, что к торжествам привлекли все поколения казанских энергетиков, начиная с самых юных. Так, среди детей сотрудников «Казэнерго» провели конкурс стихотворений и конкурс открыток к 9 Мая — это одновременно стало и поводом для ребят проявить свои творческие таланты, и послужило воспитательно-просветительской цели.

Широкую активность развернула молодежная организация АО «Казэнерго»: молодые сотрудники собрались вместе, чтобы торжественно возложить цветы к Вечному огню в Парке Победы. Кроме того, они участвовали в акции «Огонь памяти», в процессе которой живое пламя в лампаде передавалось от одного предприятия к другому в честь Победы.

Все поколения сотрудников приняли участие в онлайн-акции «Бессмертный полк АО «Казэнерго». Идея о том, чтобы с гордостью рассказать о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной, нашла отклик в сердцах десятков людей.

Как и в предыдущие годы, профком предприятия поздравил тружениц тыла — Наилю Абдулловну Галееву (1929 г. р.) и Наталию Матвеевну Мошкову (1931 г. р.). Они пережили годы войны, а потом много лет проработали в энергетической системе города. Сотрудники «Казэнерго» наведались к ним в гости, поздравили с наступающим Днем Победы, пожелали крепкого здоровья и преподнесли подарки к празднику.

Фанис Нурмухаметов поздравил с 9 мая ветерана ВОВ Федора Федоровича Мердюкова. предоставлено АО «Казэнерго»

Генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов поздравил двоих ветеранов — Раузу Нигматулловну Идиятуллину и Федора Федоровича Мердюкова.

— Для меня большая честь поздравить их с этим великим праздником. Мы — счастливое поколение, ведь мы еще можем видеть воочию и разговаривать с дожившими до наших дней ветеранами Великой Отечественной войны. С теми людьми, кто ценой собственной крови на полях брани добывал Победу. У нас еще есть возможность лично им поклониться и сказать спасибо за их подвиг, — говорит Фанис Нурмухаметов. — Мы свято храним историческую память о Великой Победе, передаем ее нашей молодежи и нашим детям.

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Людмила Губаева