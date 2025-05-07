Татарстанские подростки массово возвращаются к радио
По результатам исследования «МегаФона», число татарстанских слушателей цифровых радиостанций выросло на 18% за последний год.
Среди подростков 14–17 лет прирост составил 38%, а молодые люди 18–24 лет стали бывать на радиосайтах на 31% чаще.
Татарстанцы преимущественно выбирают танцевальные радиостанции и сайты-агрегаторы с разнообразным выбором каналов.
По данным оператора, пик популярности онлайн-радио приходится на будние дни, особенно среду и четверг, с основным временем прослушивания в дневные часы с 11.00 до 14.00.
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