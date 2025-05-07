Татарстанские подростки массово возвращаются к радио

Фото: Реальное время

По результатам исследования «МегаФона», число татарстанских слушателей цифровых радиостанций выросло на 18% за последний год.

Среди подростков 14–17 лет прирост составил 38%, а молодые люди 18–24 лет стали бывать на радиосайтах на 31% чаще.

Татарстанцы преимущественно выбирают танцевальные радиостанции и сайты-агрегаторы с разнообразным выбором каналов.

Александр Третьяков

По данным оператора, пик популярности онлайн-радио приходится на будние дни, особенно среду и четверг, с основным временем прослушивания в дневные часы с 11.00 до 14.00.

Матвей Гавриков