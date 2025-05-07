Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха на море
Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список недорогих зарубежных направлений для отдыха на море этим летом. На первом месте по доступности находится Грузия. Перелет в Батуми обойдется в 40 тыс. рублей, а ночлег в отеле — около 3 тыс. рублей. Таким образом, недельный отдых на человека будет стоить примерно 61 тыс. рублей. Об этом сообщили RT на русском.
На втором месте — Баку. Средняя цена билетов туда-обратно составляет 48 тыс. рублей, а стоимость гостиницы — около 3 тысяч рублей за ночь.
Тройку замыкает Каир, куда можно добраться за 56 тыс. рублей. Номер в отеле обойдется в 2 тыс. рублей в сутки. Также доступны перелеты в Шарм-эш-Шейх (64 тыс. рублей) и Хургаду (65 тыс. рублей), где ночлег стоит около 3 тысяч рублей.
Четвертое место занимает Тунис с ценой билетов в 68 тыс. рублей и стоимостью отеля — 3,5 тыс. рублей за ночь.
На пятой позиции — Абхазия: билеты до Сухума стоят около 30 тыс. рублей, а ночлег в отеле — 6 тыс. рублей. Анталья также в числе популярных направлений с ценами на перелет около 44 тыс. рублей и стоимостью жилья примерно 5 тыс. рублей за сутки.
Кроме того, в списке упоминаются другие города Турции, такие как Измир (47 тыс. рублей за билеты и 4,8 тыс. за гостиницу), Даламан (50 тыс. + 7 тыс.), Аланья (54 тыс. + 4,8 тыс.) и Бодрум (59 тыс. + 8 тыс.).
Напомним, что в Казани запустят авиарейсы в столицу Абхазии, Сухум, с 4 июня. Это стало известно из сообщения Минтранса России, который прорабатывает запуск авиаперевозок нескольких компаний, включая «Северный ветер».
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