Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха на море

Фото: Рената Валеева

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список недорогих зарубежных направлений для отдыха на море этим летом. На первом месте по доступности находится Грузия. Перелет в Батуми обойдется в 40 тыс. рублей, а ночлег в отеле — около 3 тыс. рублей. Таким образом, недельный отдых на человека будет стоить примерно 61 тыс. рублей. Об этом сообщили RT на русском.

На втором месте — Баку. Средняя цена билетов туда-обратно составляет 48 тыс. рублей, а стоимость гостиницы — около 3 тысяч рублей за ночь.

Тройку замыкает Каир, куда можно добраться за 56 тыс. рублей. Номер в отеле обойдется в 2 тыс. рублей в сутки. Также доступны перелеты в Шарм-эш-Шейх (64 тыс. рублей) и Хургаду (65 тыс. рублей), где ночлег стоит около 3 тысяч рублей.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Четвертое место занимает Тунис с ценой билетов в 68 тыс. рублей и стоимостью отеля — 3,5 тыс. рублей за ночь.

На пятой позиции — Абхазия: билеты до Сухума стоят около 30 тыс. рублей, а ночлег в отеле — 6 тыс. рублей. Анталья также в числе популярных направлений с ценами на перелет около 44 тыс. рублей и стоимостью жилья примерно 5 тыс. рублей за сутки.

Кроме того, в списке упоминаются другие города Турции, такие как Измир (47 тыс. рублей за билеты и 4,8 тыс. за гостиницу), Даламан (50 тыс. + 7 тыс.), Аланья (54 тыс. + 4,8 тыс.) и Бодрум (59 тыс. + 8 тыс.).

Напомним, что в Казани запустят авиарейсы в столицу Абхазии, Сухум, с 4 июня. Это стало известно из сообщения Минтранса России, который прорабатывает запуск авиаперевозок нескольких компаний, включая «Северный ветер».

Анастасия Фартыгина