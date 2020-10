Игровая неделя: разочарование от интерфейса Xbox, FIFA 21 перешла в онлайн, Borderlands 3 обновят

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Битва интерфейсов: PlayStation 5 явно опережает Xbox Series X

Одна из самых обсуждаемых новостей индустрии в ожидании старта продаж приставок нового поколения, связана с интерфейсом одной из них, Sony PlayStation 5. Он был показан производителем 15 октября. Как сообщает iXBT, интерфейс сильно отличается от того, как он выглядел в PlayStation 4. Каждая игра теперь обладает собственным меню в системе, в котором можно узнавать новости об игре, получать доступы к помощникам по прохождению. Кроме того, добавился процесс быстрого подключения к играм, в которые сейчас играют друзья. Также из нового — возможность диктовать текстовые сообщения голосом без дополнительного микрофона. При этом сам интерфейс — в 4K HDR, на приставках предыдущего поколения он был в SDR.

Сам интерфейс — один из моментов, в котором другая приставка нового поколения, Xbox Series X от Microsoft, явно уступает конкуренту от Sony. На неделе появилась информация о том, что меню в консоли по-прежнему будет в формате 1080P, как это было и в Xbox One X. Как отмечает «Игромания», 4К был еще в PS4 Pro, а у Xbox пока этого не заявлено даже в новом поколении. Впрочем, есть мнение, что к выпуску приставки разрешение все же могут поднять — пока это не сделано, так как потребуется дополнительный гигабайт оперативной памяти, чем недовольны производители игр.

Фото: igromania.ru

Обновление Borderlands 3 и очередные две игры от Epic

На старте продаж новых игровых приставок многие игры получат соответствующие обновления. В частности, в списке этих игр — Borderlands 3, вышедшая 13 сентября прошлого года. Соответствующую новость озвучила студия Gearbox. Патч для приставки от Microsoft будет доступен с 10 ноября, а от Sony — с 12 ноября. Все сохранения и достижения пользователя перенесутся и на новую версию игры. Отметим, что 12 ноября — дата премьеры PS5 в семи странах — США, Канаде, Японии, Австралии, Мексике, Южной Корее и Новой Зеландии. В остальных странах приставка выйдет на неделю позже. В любом случае, ждать осталось совсем недолго.

В ожидании этого знаменательного события предлагаем приглядеться к традиционным раздачам игр от Epic Games Store, которыми магазин радует уже довольно давно. До 22 октября можно, например, скачать Amnesia: A Machine for Pigs, хоррор выпуска 2013 года, действие происходит во вселенной предыдущей части игры — Amnesia: The Dark Descent (выпущена в 2010 году). Вторая бесплатная игра недели — Kingdom: New Lands. Она представляет собой переделанную в 2016 году версию симулятора Kingdom 2010 года. Цель игры — развитие собственного королевства, при этом действие происходит в формате пиксельной графики.

Фото: epicgames.com

FIFA 21 уходит в онлайн-продажи, а Baldur’s Gate III возглавил чарт

Недавно вышедшая игра FIFA 21 показала противоречивую динамику. Так, по сообщению dtf (он ссылается на британский чарт от GSD), цифровые продажи стартовали на 31% лучше, чем цифровые продажи прошлой версии. При этом офлайн-продажи оказались на 41% хуже, чем год назад. Это — первая версия FIFA, которая в оффлайне продается хуже, чем в цифровом виде. Возможно, это связано с пандемией и тем, что 2020 год приучил людей по минимуму выходить из дома. А вот что касается непосредственно продаж FIFA 2021 — то высказывается предположение, что геймеры ждут выхода приставок нового поколения, чтобы купить игру уже на них.

Фото: dtf.ru

Тем временем результаты предыдущей недели опубликовал и Steam. Согласно данным сервиса, первое место по продажам заняла RPG под названием Baldur’s Gate III. В ролевой игре можно управлять группой персонажей, исследуя мир. В раннем доступе она вышла 6 октября. Пиковый онлайн составил 73 тысячи игроков. На втором месте оказался кооперативный хоррор Phasmophobia, вышедший уже довольно давно — 18 сентября.