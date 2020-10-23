Инвестиции в кризис: куда вложить свои средства, чтобы не прогореть?

Пока банковские вклады теряют позиции из-за низкой рентабельности, на рынке появляются новые инвестиционные продукты с защитой средств и гарантированным доходом

В условиях нестабильной экономической ситуации актуальным продолжает оставаться вопрос инвестиций денежных средств. Куда их лучше вложить, чтобы не потерять и получить гарантированный доход? Что делать с ИИС и ПИФ, если ничего не понимаешь в законах рынка, биржах и акциях? Могут ли пенсионные фонды предлагать делать накопления не на пенсию, а на более короткий срок, и насколько это выгодно? Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Пенсионные фонды выходят на рынки сбережений

Осенью 2020 года один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) начал предлагать россиянам новые продукты — не столько пенсионные, сколько среднесрочные сберегательные. Инвестиционные планы, которые можно открыть в НПФ «Сафмар», рассчитаны на 4—5 лет, и доходность по взносам россиян на этот период гарантирована фондом — так они защищены от падений рынка. Именно сейчас для подобных инструментов с гарантированной доходностью самое подходящее время — процентные ставки по вкладам низкие, а волатильность на финансовых рынках может принести убытки на индивидуальном инвестиционном счете.

Инфляция скоро догонит ставки по вкладам

В России продолжает держаться исторически самая низкая ключевая ставка ЦБ и эксперты не исключают, что снижение может продолжиться. И если это хорошее время для получения кредита или ипотеки, то делать вклады ситуация на рынке не стимулирует. Уровень инфляции в годовом значении достиг 3,57%, средняя взвешенная ставка для годового вклада в 1 млн рублей составила 4,5%. А по итогам первой декады октября она упала до 4,33%, тем самым сократив разницу с инфляцией до 0,76%. В рамках подготовки партнерского материала мы выяснили, что рынок почувствовал эти изменения — статистика АСВ показывает, что только в первом квартале года общая сумма депозитов физлиц до 1,4 млн рублей уменьшилась на 2,4%, от 100 тысяч до миллиона — на 1,3%, а до 100 тысяч — на 6,7%.

Согласно данным Банка России, вместо того, чтобы нести деньги в банк, клиенты стали проявлять интерес к другим инструментам для сохранения и роста доходности своих средств.

Вместо того, чтобы нести деньги в банк, клиенты стали проявлять интерес к другим инструментам для сохранения и роста доходности своих средств. Фото: pixabay.com

ИИС приносит не только доход, но и риск потерять деньги

Одним из таких инструментов является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его востребованность подтверждается данными Банка России, который фиксирует рост интереса клиентов. На брокерском обслуживании их количество во втором квартале 2020 года по сравнению с первым выросло на 19%, а на депозитарном — на 18%. В свою очередь, доля активных клиентов увеличилась до 17,3%.

— На вопрос финансового планирования надо смотреть шире и использовать инструменты банка, фондового рынка, возможно, какие-то страховые продукты. Очевидно, с учетом снижения ключевой ставки Центральным банком России и низкой инфляцией депозиты в абсолютном выражении не имеют большого смысла и начинают занимать меньшую долю в инвестиционном портфеле клиента. В августе на Мосбирже открылось более 500 тысяч счетов и это говорит о том, что население начинает активно инвестировать в инструменты фондового рынка, — полагает директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс» Марат Сабиров.

ИИС — более доходный инструмент, чем банковский вклад, но в отличие от депозита физлица, чтобы понять механизмы его работы и получать прибыль, нужно разобраться во всех условиях предоставления продукта и правилах рынка. Кроме того, финансовые рынки нестабильны и гарантий, что инвестиция не принесет убыток, нет. Осложняется все тем, что такого вида вклады не страхуют и вернуть вложенные средства не получится, если компания, в которую человек принес свои деньги, разорится.

По схожей с ИИС схемой работают паевые инвестиционные фонды (ПИФ). В них разобраться проще, но и они не дают гарантий, что вложенные средства принесут доход. И не стоит забывать, что за управление активами инвестор еще должен будет отдать от 0,9 до 5% комиссии в год.

Новые альтернативы

Рынок сам находит альтернативы существующим инструментам, предлагая новые варианты для потенциальных инвесторов, которые гарантируют сохранение средств и их доходность. Одним из таких инструментов стали инвестиционные планы от негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Эти финансовые инструменты предполагают наличие минимальной доходности, превышающей текущую по банковским вкладам, и гарантию, что даже при высокой волатильности финансовых рынков инвестор получит прописанный в договоре минимум. К тому же, в отличие от ИИС, клиентам не придется разбираться в нюансах рынка и переживать, что средства сгорят: собственно инвестициями занимается не вкладчик, а фонд и его управляющая компания.

Рынок сам находит альтернативы существующим инструментам, предлагая новые варианты для потенциальных инвесторов, которые гарантируют сохранение средств и их доходность. Одним из таких инструментов стали инвестиционные планы от НПФ «Сафмар». Фото: realnoevremya.ru

Если же рынок будет расти, то и доходность клиента фонда увеличится. Стабильность обеспечивают инвестиции в облигации устойчивых компаний с высоким кредитным рейтингом, поэтому НПФ обещает в первый после открытия счета год минимальную доходность в 7%. Затем ставка ступенчато снижается, однако ее можно нарастить на 1%, делая ежегодно взносы не менее того, который был сделан в первый год.

Инвестпланы рассчитаны на 4 и 5 лет, поэтому полностью забрать и взнос, и доход можно будет после завершения срока, прописанного в договоре. При этом есть возможность вернуть все вложенные средства досрочно, кроме процента от инвестиций. Что немаловажно — деньги вкладчика защищены от взысканий и не будут делиться при разводе.

— Сама идея минимального дохода при любых раскладах рынка достаточно привлекательна. Ставка первого года в 7% явно выше, чем то, что предлагают коммерческие банки. В общем, это нестандартный продукт достаточно большого негосударственного пенсионного фонда. Он ориентирован на среднесрочные вложения, — дает свою оценку инструменту экономист Альберт Бикбов.

Эксперт также советует обратить внимание на инвестиционную декларацию, чтобы понять, куда фонд вкладывает полученные средства. Она опубликована на сайте фонда.

Зачастую НПФ предлагают индивидуальные пенсионные планы, которые направлены на увеличение пенсионных сбережений без возможности вернуть в ближайшие годы инвестированные средства. Новый продукт продиктован временем — в условиях нестабильной экономики, когда актуальным вопросом остается тема сохранения своих средств, альтернативные инструменты для среднесрочных накоплений призваны помочь инвесторам остаться в плюсе.

