ЦБ: объем похищенных у граждан сбережений вырос до 29,3 млрд рублей

Благодаря работе антифрод-процедур банков удалось предотвратить хищения на сумму 13,9 триллиона рублей

По данным Банка России, в 2025 году объем средств, похищенных мошенниками, достиг 29,3 миллиарда рублей, что на 6,4% превышает показатель предыдущего года (27,5 миллиарда рублей).

Сообщается, что зафиксирован значительный рост количества операций без согласия клиентов — на 31,2%. Общее число таких транзакций составило 1,6 тысячи против 1,2 тысячи в 2024 году. Увеличение показателя связано с внедрением в банках специальной кнопки для пострадавших, позволяющей оперативно сообщить о мошенничестве.

Банки вернули клиентам 1,7 миллиарда рублей, что составляет 5,9% от общего объема операций без согласия. Для сравнения: в 2024 году этот показатель достигал 9,9% (2,7 миллиарда рублей).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Наибольшее количество мошеннических операций было совершено с использованием платежных карт — 980,46 тысячи случаев. В системе быстрых платежей зафиксировано 290,6 тысячи операций, по счетам без карт — 282,6 тысячи, по электронным кошелькам — 13,4 тысячи.

При этом наибольшая сумма была похищена через счета без открытия (10,6 миллиарда рублей), по СБП — 10 миллиардов рублей, по картам — 7 миллиардов рублей, через электронные кошельки — 170 миллионов рублей.

Благодаря работе антифрод-процедур банков удалось предотвратить хищения на сумму 13,9 триллиона рублей. Заблокировано 134,16 миллиона мошеннических операций.

Наталья Жирнова