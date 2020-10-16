Артур Ахтямов: «Неберущихся шайб не бывает, всегда нужно находить шанс для команды»

18-летний новичок «Ак Барса» — о своем дебюте в КХЛ

Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

Выбранный на недавнем драфте НХЛ «Торонто» голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал Russia-Hockey.ru о буллите, отраженном в первом же матче в КХЛ, ориентире в лице Сергея Бобровского и вратарском «казанском феномене».

Был в Москве с «Барсом» — пришел вызов из «Ак Барса»



— Поздравляем с дебютом в КХЛ!

— Спасибо, но особых поздравлений не нужно, все-таки «Ак Барс» уступил «Нефтехимику» (2:3 ОТ). Из 23 бросков отбил 21, для победы в татарстанском дерби этого не хватило, значит, со своей задачей не справился (в следующем матче с «Трактором» Артур также пропустил две шайбы, отразив 24 броска из 26. В последней на сегодня игре «Ак Барса» с «Амуром» ворота казанцев защищал уже Амир Мифтахов, — прим. ред.).

— Тем не менее первый месяц сезона складывается для вас хорошо — звание лучшего новичка ВХЛ, три победы в трех матчах в МХЛ, выбор в «Торонто» на драфте под 106-м номером, дебют в КХЛ...

— Какие-то положительные моменты действительно есть, но все это — только первые «поклевки». В «Барсе» и «Ирбисе» удалось помогать партнерам одерживать победы, в «Ак Барсе» пока не получилось.

— Как узнали о вызове в КХЛ?

— Играли в Москве с «Барсом» матч регулярного чемпионата ВХЛ против фарм-клуба ЦСКА «Звезда». Пришел звонок из «Ак Барса» о том, что Адам Рейдеборн выбыл из строя и мне нужно срочно прибыть в главную команду Татарстана. Вызову в главный клуб республики очень сильно обрадовался.

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

В «Барсе» и «Ирбисе» удалось помогать партнерам одерживать победы, в «Ак Барсе» пока не получилось

В дебюте трясло, но не имел права это показывать



— Волновались перед дебютом в КХЛ?

— Так он получился совсем неожиданным. В начале второго периода матча в Нижнекамске Тимур Билялов получил травму, но на несколько минут задержался в воротах, дав мне время размяться. Спасибо Тимуру — эти минуты помогли чуть-чуть разогреться, тем более что через несколько смен в наши ворота назначили буллит.

— Вы на удивление спокойно остановили снайпера «Нефтехимика» Шиксатдарова, это отметил даже комментатор матча Леонид Вайсфельд, посоветовавший зрителям присмотреться к удивительно спокойному 18-летнему голкиперу-новичку...

— Очень рад, что в первом эпизоде КХЛ мне удалось перехитрить Шиксатдарова — он здорово убрал шайбу под неудобную руку, но я был готов к этому финту. Получается, что в хоккейном плане перехитрил и Вайсфельда, который, как старшие ребята рассказывали, был одним из лучших арбитров и никогда не поддавался ни на какие трюки.

— В чем ввели его в заблуждение?

— Я совсем не был спокоен — наоборот, внутри трясло! Но один из главных вратарских законов — не показывать свое волнение, чтобы команда чувствовала себя спокойно, а соперники, наоборот, дергались. Вообще для голкипера психология — один из главных факторов.

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Один из главных вратарских законов — не показывать свое волнение, чтобы команда чувствовала себя спокойно, а соперники, наоборот, дергались

Билялов пожелал удачи и дал совет не волноваться



— Тот же Вайсфельд позже сказал, что в голевых эпизодах с участием Хайруллина и Порядина вы были бессильны. Хоть здесь он прав?

— Считаю, неберущихся шайб не бывает, всегда нужно находить шанс для своей команды, с опережением читать эпизод. Моменты были тяжелые, один в один, но с Хайруллиным мог попытаться активнее сыграть клюшкой, а с Порядиным — заранее перекрыть верх.

— Что опытные игроки сказали вам в Нижнекамске?

— Когда выходил на площадку, Тимур Билялов пожелал удачи и сказал, что главное — не волноваться. Поддержали и все остальные хоккеисты «Ак Барса».

— Как объяснить феномен современной татарстанской вратарской школы — Эмиль Гарипов, Тимур Билялов, вы?

— Обо мне говорить еще очень рано, но у нас в республике очень много внимания уделяют работе с голкиперами, здесь отличные тренеры. Кстати, у нас у всех разные тренеры, а тот же Тимур до 12 лет рос в Нижнекамске.

Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

Обо мне говорить еще рано, но у нас в республике очень много внимания уделяют работе с голкиперами, здесь отличные тренеры

Ориентир — Бобровский



— Кто для вас в профессии ориентир?

— Стараюсь брать все лучшее у каждого вратаря из системы клуба. А в мировом хоккее на слуху сейчас Андрей Василевский и Сергей Бобровский, по габаритам — 188 см, 75 кг — мне ближе именно Бобровский. Было бы здорово быть близким к нему по технике, чтению игры.

— Удивились, когда вас выбрал на драфте именно «Торонто»?

— Скорее обрадовался. «Торонто» — самая популярная команда в Канаде, там отличные вратари во главе с Фредериком Андерсоном. В свое время в «Торонто» играл и знаменитый канадский голкипер Кертис Джозеф по прозвищу Кот. У него была оригинальная и очень эффектная техника, современные вратари действуют намного проще.

— А у вас какое прозвище?

— Ахтям.

— Ваши дальнейшие планы.

— Предстоящим летом мой контракт с клубом завершается. Сейчас надо набирать опыт в каждом матче, проходить школу профессионального хоккея. В «Ирбисе», «Барсе», а лучше всего — в «Ак Барсе».

