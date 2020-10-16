Самые культурные инстаграмы России: цветы от Любимовой, сто туфель Нетребко и полубоги Прилепина

Чем делятся писатели, актеры, музыканты и другие российские деятели культуры в своих соцсетях

Звезды всех уровней — тоже люди, как показывают их инстаграмы. Люди искусства тоже любят фотографировать и выкладывать еду, путешествуют со смыслом, репетируют свои звездные роли далеко не при параде и также не перестают удивляться совершенству, или напротив, несовершенству мира. О том, как втиснуть сто туфель в маленький шкафчик, каких героев в Калининграде сравнили с полубогами, что пишут и читают те, кого читаем и смотрим мы — в обзоре «Реального времени».

Кому Ольга Любимова дарит цветы

Личный инстаграм министра культуры России — закрытый аккаунт. Но по инстаграму министерства можно проследить, чем заняты будни Ольги Любимовой: все ее передвижения по стране и достопримечательности, которые она посещает. Понятно, что информация подается сухим чиновничьим языком, но тем не менее.



Последняя публикация — о визите министра в Псков 14 октября. Первым делом Ольга Любимова возложила цветы к открытому несколько дней назад памятнику Савве Ямщикову. Известный реставратор и искусствовед был борцом за сохранение древних памятников архитектуры. Интересно, что среди комментариев к посту — пожелание министру делать визиты не только по Москве, Московской области и ЦФО, но и заглянуть, например, в Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье.

К слову, здесь есть пост и о недавнем визите Ольги Любимовой в Казань, где она «высоко оценила темп и качество реализации нацпроекта «Культура» в Татарстане» с фотографией из зрительного зала Качаловского театра. Напомним, что и здесь российский министр возложила цветы, но уже к памятнику своего прадеда — Василия Качалова, который стоит в атриуме театра.

Министр в гостях у сказки



Инстаграм татарстанского министра культуры Ирады Аюповой вполне доступен — заглянуть сюда и оставить комментарий может любой. Сама же Ирада Хафизяновна немногословна, да и заглядывает в инсту нечасто. Так, последняя ее запись была сделана в начале сентября — «В гостях у Сказки», с сидящими рядом детьми в костюмах Гены и Чебурашки.

Тем не менее в аккаунте Аюповой много познавательных постов, например, здесь можно увидеть надгробный камень из села Иске Салман Алькеевского района, датированный 1292 годом. Для своих подписчиков министр устраивает историко-культурные квесты — по фотографии нужно угадать что изображено и для чего предназначено.



Интересно, что министр не боится приоткрывать занавес своей личной жизни, размещая посты о своих размышлениях, фотографии с близкими. К слову, публикации у нее можно встретить и на русском, и на татарском языках.

О самой грустной музыке в мире

Телеведущая и актриса Сати Спивакова использует соцсети в основном для рабочих целей. Она анонсирует свою передачу «Нескучная классика» на канале «Культура», например, заманивает узнать, какие тайны хранит итальянское адажио, кто написал самое популярное адажио Альбинони и какая музыка признана самой грустной в мире.

Кроме того, Спивакова похвасталась своей книгой, названной в честь ее телепрограммы, вышедшей буквально на днях: «Написала ее за два весенних карантинных месяца, добровольно приковав себя к дивану, под стук дождя и голос скрипки мужа... Бегство от коронавируса помогло написать эти 522 страницы… Как странно, что это произошло в те дни, когда коронавирус все-таки настиг меня, как в детской игре «морской бой», ударил по квадрату, попал и потопил...».

Муха-капустница



Еще один стильный телеведущий канала «Культура» Алексей Бегак вовсю пользуется своим инстаграмом. Как человек с юмором, он не стесняется быть забавным, размещая, например, «ужин с мухой». На видео видно, что питается российский художник, дизайнер и фотограф не только капустой, по которой, собственно, и разгуливает залетевшая к нему в гости муха. Под видео — стихотворение Иосифа Бродского.

60-летний ведущий программы об истории, культуре и искусстве «Правила жизни» тщательно скрывает подробности личной жизни — доподлинно неизвестно, женился ли он вторично после того, как расстался с дочерью писателя Юлиана Семенова — Дарьей. Однако некоторые подробности он все же публикует — занятия в спортзале, прогулки с любимым фотоаппаратом «Зенит-Е» и художественные работы разных лет.



Тысяча и одна туфелька

Оперная дива Анна Нетребко в своем аккаунте делится лайфхаками. Например, по расстановке туфель в шкафу, если их слишком много.

Звезда живет в Вене и, пожаловавшись на семиградусный плюс за окном, сообщила подписчикам, что в такие холода лучше всего сидеть с друзьями за столом и говорить о… бездарности, например. Меню вечера впечатляет. Необычно также наблюдать, как Нетребко готовится к новой роли в домашней обстановке — в домашнем платье в горошек оперную диву почти не узнать.



Калининградские полубоги

Своим визитом в Калининград делится писатель Захар Прилепин. Он рассказал подписчикам о местах, где ему уже удалось побывать в эти дни. Так, 14 октября он был в форте номер 5 на окраине Калининграда.



«Неприступная крепость — Гитлер был уверен, что эти форты продержатся 8 месяцев. Советские войска взяли их за 4 дня. Из 2 500 разведчиков, которые шли первыми на штурм, выжили 250. 15 героев Советского Союза. Впечатления пронзительные, потрясающие. Посмотрите имена, фамилии, национальности нескольких героев», — сообщает писатель.



Он разместил фото героев, назвав их не людьми, но полубогами.

Кстати, видно, что в путешествии Прилепин скучает по семье — в инстаграме от того же числа размещены фото дочки и борзой Кая.



Время поговорить о голоде

Писательница Гузель Яхина и в соцсетях говорит только об окололитературных новостях, своих и коллег. Так, она анонсировала новую книгу Людмилы Улицкой «Бумажный театр», которая появится в продаже в конце месяца. Не забыла наша соотечественница и о себе, поделившись радостью, что ее роман «Дети мои» о семье обрусевшего поволжского немца в 2021 году выйдет на немецком языке. Обложка уже готова:

Кроме того, она призвала своих подписчиков поддержать проект Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной по созданию документального фильма «Голод»: «В сытое время потребления и маркетинговых войн читать «Голод» Кнута Гамсуна или «Солнце мертвых» Ивана Шмелева — занятие странное. И необходимое. Как необходим и честный открытый разговор о том, что случилось в 1920-х годах в Поволжье, на Урале, в Крыму, в Туркестане, везде, куда пришел Большой Голод. Этот разговор уже был начат в 1990-е. Сейчас пришло время продолжить», — уверена Яхина.



Крутые монтировщики познаются в Казани

Актриса Александра Урсуляк поделилась своими впечатлениями от поездки в Казань. 23 и 24 сентября она приезжала на фестиваль «Золотая маска в Казань» в Камаловский театр со спектаклем «Добрый человек из Сезуана». Как оказалось, неизгладимое впечатление эти два вечера произвели не только на казанских театралов, но и на саму актрису:

«Казань. Гастроли. Вот уж приключение!!! Сколько пережито. Всего и не расскажешь. И не надо. Главное, что наша веселая компания, по-прежнему надежная команда. Все сдюжили. А остались только радостные вспышки воспоминаний. Вот одна из них. Круто!!! У нас самые крутые монтировщики в мире. Во время спектакля с колосников вот такие еще фото успевают делать» (орфография автора сохранена).