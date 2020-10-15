Как татарстанский полуфиналист шоу «Ты супер!» очаровал Елку и Диану Арбенину

Жюри шоу международного конкурса не скупилось на комплименты юному певцу из Мензелинска Даниле Новикову

Фото: скриншот видео

14-летний Данила Новиков из Мензелинска вышел в полуфинал международного вокального конкурса «Ты супер!» на канале НТВ. В отличие от других шоу похожих форматов в нем принимают участие талантливые дети с непростой судьбой — оставшиеся без родителей, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Данилу вырастила бабушка, у него проблемы со здоровьем, но он чертовски обаятелен и смог влюбить в себя всех членов жюри конкурса. Мальчик мечтает стать артистом и уже активно выступает — маленькую семью хорошо знают в Мензелинске. «Реальное время» — о закулисье проекта «Ты супер!».

Мечта — стать народным артистом

Данила так зажигательно исполнил песню Филиппа Киркорова «Марина», что на кнопки нажали все члены жюри — композитор Игорь Крутой, певцы Диана Арбенина, Елка и Алексей Воробьев. «Я повержена, очаровательный парень», — заявила Арбенина, «Выступление, которое меня поразило, зажгло, снесло с ног», — прокомментировала увиденное Елка. Из 59 участников четвертьфинала из России, Украины, Беларуси, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии Данила вошел в пятерку полуфиналистов.

— Конечно, это было очень волнительно. Ты ведь даже не перед страной выступаешь — конкурс международный, транслируется за рубежом. Когда он выходил на сцену, почувствовала, как стучит сердце, оно прямо пульсировало — это не передать словами. Он зажег студию, его выступление очень понравилось всем членам жюри, зрителям, — поделилась эмоциями с «Реальным временем» бабушка мальчика, Лилия Васильченко.

Сейчас они находятся в Москве, на съемках полуфинала, которые начались с понедельника. А сегодня ночью должны определиться финалисты шоу. На втором этапе Новиков будет исполнять песню Димы Билана «Держи», которую он выбрал сам. «Песня выигрышная, молодежь любит такие песни, тебе она идет, так что бери ее», — так ему сказали организаторы.

Мы спросили у Данилы, какие у него были ощущения, когда он выступал?

— Я чувствовал себя спокойно и сосредоточенно. Мне очень понравилось быть на сцене. Прямо перед тобой сидит жюри, называют твое имя, показывают по телевизору. Это очень круто!

Он признался, что настроен пройти в финал и остаться на шоу еще на неделю. Каков будет главный приз конкурса, юный исполнитель еще не знает, но поделился, что прошедшим первый тур, пообещали выплачивать ежемесячную премию.

Данила планирует и в будущем заниматься музыкой: «Я хочу стать народным артистом России, как Игорь Яковлевич Крутой», — заявил он.

Оценил голос юного певца и президент Татарстана Рустам Минниханов. «Данила, ты молодец, отличное выступление! Желаю успеха в полуфинале!», — написал он в своем аккаунте в «Инстаграме», выложив его номера.

В отличие от Данилы, его бабушка считает, что атмосфера на конкурсе не столько среди детей, сколько среди взрослых, мягко сказать, — конкурентная. Фото: kazanfirst.ru

Пятеро из двух тысяч

Лилия Васильченко рассказала «Реальному времени», что заявку на программу «Ты супер!» они отправили еще 3 года назад, но ответа не получили. Тогда в прошлом году предприняли вторую попытку.

— В начале июля нам позвонили и предложили участвовать в программе. Сказали, что прослушают 2 тысячи детей и отберут лучшие номера. Дали нам четыре песни: две на русском и две на иностранном языке, которые нужно было подготовить за 8 дней и исполнить по скайпу. Организаторы выбрали песню Киркорова «Марина», которая им понравилась больше всего. Их подкупило, что он не комплексует, постоянно находится в движении. Они ему сказали: «Жди положительного результата». Через 3 недели перезвонили и сообщили, что мы прошли отборочный тур и нас пригласят в Москву. 30 августа мы уже были в столице, здесь еще находилось человек 20. Как нам сказали, то что мы здесь — это уже победа.

Детей и их сопровождающих поселили в пансионате «Парус» в Рузском районе. Участников готовили к четвертьфиналу: с ними каждый день занимались преподаватели по вокалу и хореографии, утро для всех начиналось с распевки. Детям предложили составить список из 10—15 песен, которые они хотели бы исполнить, но не все они подошли, и некоторым конкурсантам организаторы порекомендовали свои варианты.



Два года подряд Данила занимал 1-е место на конкурсе «Добрая волна», но в разных номинациях. Фото: instagram.com/sosh_number_1

Васильченко пояснила, что участники шоу и их сопровождающие дают подписку о неразглашении информации. Порядки строгие — запрещено даже делать запись номера, а если разместить фото или видео в сети — то можно сразу вылететь с проекта. Только недавно им разрешили сообщить родственникам, где они размещаются. Потому что на шоу были случаи, когда неадекватные группы поддержки приезжали на базу и слишком горячо «болели».

В отличие от Данилы, его бабушка считает, что атмосфера на конкурсе не столько среди детей, сколько среди взрослых, мягко сказать, — конкурентная. Те, кто уже не первый раз участвует в крупных фестивалях или те, у кого академический вокал, чувствуют себя более раскованно и уверенно и даже немного свысока смотрят на других — мол, кому нужна ваша попса!

— Дети расстраиваются, отношения накаляются. Но конечно, перед выходом с детьми работает психолог. Она их успокаивает, настраивает, но опять же, послушает ли эти наставления ребенок? До этого мы с Данилой участвовали в конкурсах, два раза были в Казани на «Доброй волне». Два года подряд он занимал 1-е место, но в разных номинациях — первый год в номинации «вокал» с песней «Аты-баты шли солдаты», а на другой год по вокалу он занял 2-е место, а по художественному слову — первое. Так там была дружеская атмосфера, родители между собой общались, вечером собирались в фойе, разговаривали о своих детях, проблемах каких-то, здесь такого нет, — отмечает Лилия Витальевна.

При этом она подчеркивает, что жюри участников оценивает справедливо и к детям относится очень доброжелательно. В кулуарах поговаривали, что очень строга Диана Арбенина, но оказалось, что она доброжелательна и эмоциональна.

Очень многое, по словам Васильченко, зависит от настроя участника. Бывало, что очень хорошие вокалисты, уже имеющие опыт больших выступлений, на «Ты супер!» терялись и выбывали из проекта.

Звезда Мензелинска

Данила занимается вокалом в музыкальной школе и еще учится играть на баяне. Но к музыкальному инструменту его не сильно тянет.

— Баян старенький, все кнопки западают. Возможности новый купить нет, поэтому у него нет большого желания. Он говорит: «Бабушка, ты не понимаешь, потому что ты не слышишь лишних звуков, а я их слышу и не могу разучивать произведения», — делится Васильченко.

К музыке у Данилы тяга чуть ли не с младенчества, первым делом, когда он просыпался — включал музыкальный центр и что-то мурлыкал. Но долгое время на это в семье не обращали внимания.



В Мензелинске Новикова хорошо знают. Он поет на всех городских мероприятиях: будь то концерт в доме престарелых или открытие детского сада. Фото: menzela.ru

В 2013 году бабушка с внуком переехали из Республики Коми в Мензелинск, где живут их родственники, и здесь его чуть ли не с 1-го класса стали приглашать выступать на школьных вечерах и конкурсах. Данила записался в кружок пения. Однажды Лилия Витальевна обратила внимание, как хорошо внук держится на сцене, и поговорила с руководителем кружка, которая заявила, что у мальчика — идеальный слух. С тех пор она начала возить его на различные конкурсы. Пожалуй, самым известным их них был конкурс Академии талантов Игоря Крутого в Москве. Бабушка серьезно потратилась на билеты, оргвзнос, решив показать ребенку, что такое большая сцена. Там Данила прошел в полуфинал, мог бы продвинуться и дальше, но подвел выбор песни.

— Я сглупила — одну песню он должен был исполнить на русском и одну — на иностранном языке. Выбрали песню Карела Готта из фильма «Три орешка для Золушки». Она у него так хорошо получилась, мы прошли в полуфинал, но нам жюри сказало — исполнил он ее отлично, но это не его стиль. Ему нужны подвижные песни, он сам как зажигалка.

В Мензелинске Новикова хорошо знают. Он поет на всех городских мероприятиях, будь то концерт в доме престарелых или открытие детского сада. А сейчас он стал еще выступать с Федором Кузнецовым, который дает концерты не только в родном городе, но и в Набережных Челнах. Причем, Данила не только поет, но и декламирует стихи.

Как призналась бабушка, из-за частых выступлений мальчик часто пропускает уроки. Но Лилия Витальевна на это смотрит философски. Поскольку физика с математикой даются ему с трудом, а физически подросток не очень крепкий, то возможно, музыка — это то, что ему дано от природы, и это надо развивать. К тому же у юного артиста проблемы со зрением — левый глаз, который дважды оперировали, практически не видит.

12 лет без мамы

Данила лишился мамы, когда ему было 2 года. Машина, в которой она ехала, улетела в кювет, и Ирина выбежала на трассу, чтобы остановить грузовик, чтобы он их вытащил. Это было перед Новым годом, в сильный гололед. Водитель автопоезда пытался тормозить, но пустой прицеп занесло, и женщина получила смертельный удар по голове. С тех пор Данилу воспитывает бабушка, педагог по профессии, долгое время работавшая в школе.

У мальчика есть отец, который жил с его мамой в гражданском браке. Но судьбой ребенка он не интересуется и никак не помогает, хотя раньше Даня искал с ним встреч и общения. Но теперь остыл. Шоком для всех был недавний звонок отца, который увидев мальчика по телевизору, вдруг решил поздравить его с днем рождения.

Семья живет скромно — у Дани нет многих современных гаджетов, он даже пользуется кнопочным телефоном. Но бабушка не жалеет средств на продвижение внука. Она признается, что в Мензелинске им не хватает хороших педагогов по вокалу, таких, какие есть в Академии Крутого, чтобы развить талант мальчика.

Несмотря на то, что Данила рос без родителей, он очень позитивный и открытый человек.

— Он очень доверчивый, любому верит, всех жалеет, он может последнее отдать. Он наивный, добрый, внимательный, особенно к пожилым и детям. Его любят все. С ним легко общаться. Он даже не обижается, когда его в школе ругают. И всегда говорит то, что думает. Борец за правду — такой он человек, — охарактеризовала внука Васильченко.

Элеонора Рылова