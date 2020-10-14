Амиров станет новым Подколзиным, а Ахтямов вытеснит Аскарова из рамки

Четыре хоккеиста из Татарстана и Башкортостана плюс Марат Хуснутдинов зажгут на МЧМ-2021

Одним из самых урожайных для отечественного хоккея стал прошедший драфт новичков НХЛ — в этом году за океаном были выбраны сразу 23 российских игрока. Как правило, задрафтованные хоккеисты и являются основными кандидатами в сборные, которые сразятся на ближайшем молодежном чемпионате мира. Не факт, что очередной МЧМ состоится, по крайней мере в привычном формате, но оценить игроков гипотетической сборной России в любом случае интересно. О татарстанских и башкортостанских ребятах, готовых стать ее лидерами в Эдмонтоне-2021, а также о самородке из Москвы Марате Хуснутдинове, — в материале «Реального времени».



Родион Амиров, «Салават Юлаев»

Надо отметить, что первый раунд драфта НХЛ-2020 завершился для россиян полным триумфом уфимской хоккейной школы. На нем были выбраны четыре хоккеиста из России, при этом половина из них — выпускники ДЮСШ «Салавата Юлаева».

Больше всего разговоров сегодня вокруг Родиона Амирова. Еще в сентябре прошлого сезона он, будучи семнадцатилетним юниором, дебютировал за «Салават» в матче с «Куньлунем». А уже в нынешнем сезоне Родион стал основным игроком команды, забросив три шайбы за два матча. Еще столько же на его счету ассистов. Впрочем, вряд ли это те показатели, которыми руководствовались в Монреале.

Надо понимать, что выбор Амирова под девятым номером — большой, если не сказать огромный, аванс. Очевидно, что, например, Артем Галимов из «Ак Барса» выглядит сегодня более готовым и сформировавшимся игроком, нежели пока еще только раскрывающийся уфимский форвард. Но о Галимове в этой подборке говорить не будем, его «молодежное» время уже истекло — Артему 21, собственно, почему он и не был посеян так высоко.



Напомним, что Родион Амиров резко повысил свои шансы на высокий посев после юношеского чемпионата мира 2019 года, на котором он стал лучшим бомбардиром сборной с 9 (6+3) очками и вошел в символическую сборную ЮЧМ. Тогда он отлично показал себя на перехватах, что было закономерно оценено как умение читать игру.

Высоким был у Родиона и процент точных передач, а также процент реализации голевых моментов и количество бросков. Он умеет оказаться в нужном месте для добивания на отскоке или прочитать следующий шаг партнера, чтобы расположиться где надо под бросок.

Безусловно, эти качества делают Амирова претендентом на звание одной из главных звезд будущего МЧМ.

Шакир Мухамадуллин, «Салават Юлаев»

Партнер Амирова по команде защитник Шакир Мухамадуллин, выбранный на драфте «Нью-Джерси Дэвилс», тоже дебютировал за «Салават Юлаев» в прошлом году. Это случилось 3 сентября в матче с «Куньлунем», и Мухамадуллин стал самым молодым игроком «Салавата», сыгравшим в команде мастеров, — на тот момент ему было всего 17 лет и 236 дней. А до того в 2018 году провел мощнейший сезон за «Толпар» и юношескую сборную России на турнирах в Чехии и Швеции.

Защитником основной обоймы Шакир стал, конечно же, не сразу, выходя на одну-две пробные смены за игру. Но со временем он набрал массу и подтянул и без того мощный бросок. Так что в нынешнем сезоне Мухамадуллин играет не просто стабильно — он не пропустил ни одного матча и имеет хороший айстайм в 13 минут за игру.

Если поначалу Шакир действовал предельно осторожно, стараясь сыграть попроще, то теперь он набрался уверенности и может без проблем к подключаться к атакам или выходить в спецбригаде. Наверняка Игорю Ларионову пригодится такой атакующий защитник, который не тушуется на площадке со взрослыми мужиками.



Еще один уфимец Александр Пашин задрафтован «Каролиной», правда, лишь в седьмом раунде под 199 номером. Его попадание в сборную на этот МЧМ остается под вопросом.

Максим Грошев, «Нефтехимик»

Максим был выбран «Тампой» в третьем раунде, и в Нижнекамске уже успели пошутить, что это произошло по протекции Михаила Сергачева.

Уроженец Агрыза уже сыграл на МЧМ-2020 в Остраве, где обратил на себя внимание скаутов в Северной Америке. Поехав в Чехию самым юным игроком той сборной, нижнекамский нападающий выступил ярче многих хоккеистов, играющих в североамериканских лигах. Уже тогда у него был опыт игр на уровне КХЛ, где он умудрялся еще и набирать очки.

За основу «Нефтехимика» Грошев дебютировал, как башкирские юные звезды, в 17 лет в матче против минского «Динамо» и стал, опять, же самым молодым хоккеистом, сыгравшим за «Нефтехимик» в КХЛ. А ранее, на предсезонке в матче с «Салаватом Юлаевым», Максим стал первым нижнекамцем — автором гола, рожденным в XXI веке.



За год Максим, безусловно, успел «обрасти мясом», поднабрался спортивной наглости на льду, получил больше игрового времени и может претендовать на этом МЧМ уже не на место в низших звеньях, а на полноценную роль одного из ведущих форвардов сборной.

Артур Ахтямов, «Ак Барс»

Артур Ахтямов из казанской системы подготовки хоккеистов дебютировал в КХЛ буквально на днях — в матче с «Нефтехимиком», когда в начале второго периода Тимур Билялов получил травму. В итоге Артур отстоял почти два периода и овертайм.

Почти сразу ему пришлось остаться один на один с куда более опытным Ильдаром Шиксатдаровым, когда нижнекамец заработал буллит за подножку — Артур вышел победителем из этой дуэли.

В «Ирбисе» Ахтямов давно застолбил за собой место первого номера, так что в нынешнем сезоне его стали привлекать на взрослом уровне. Помимо «Ак Барса», он сыграл и за «Барс» в Высшей хоккейной лиге, пропустив всего 4 шайбы в четырех матчах — высокие 95,7% отраженных бросков.

Вполне возможно, что Ахтямов будет претендовать на роль прошлогоднего Амира Мифтахова, когда тот рассматривался как равноценный конкурент Ярославу Аскарову и вытеснил его из рамки к финалу МЧМ. Будет любопытно, если второй год подряд Аскарова (вокруг которого столько разговоров сегодня) потеснит еще один голкипер из системы «Ак Барса».

Марат Хуснутдинов, СКА



Во втором раунде также был выбран форвард Марат Хуснутдинов из питерского СКА (воспитанник московской школы «Белые медведи»). «Миннесота» выбрала его под общим 37-м номером во втором раунде, и это превзошло ожидания российских экспертов.

В нынешнем сезоне у 18-летнего игрока лишь две игры за основу питерских армейцев. Учитывая, что команда много матчей провела полумолодежным составом из-за то и дело выбывающих лидеров, Марат мог бы получить и больше игрового времени, но пока уступает по физике более взрослым соперникам.

Зато за СКА-1946 вполне себе феерит. В последнем матче, например, молодежка питерцев разгромила «Амурских Тигров» со счетом 8:2, и Хуснутдинов заработал четыре очка (1+3). В целом на старте сезона у Марата 14 (3+11) очков в 10 играх, он входил в тройку лучших бомбардиров и ассистентов СКА-1946.

Хуснутдинов уже заявил, что через год собирается ехать за океан, так что на МЧМ в Эдмонтоне должен «рвать жилы».

