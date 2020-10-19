Тренды авторынка в коронакризис: падение продаж, дефицит брендов и отложенный спрос
Главными триумфаторами стали китайцы со своими кроссоверами — большей частью из-за дефицита других автомобилей
Россияне в этом году купили на 100 тысяч автомобилей меньше — падение рынка составило в среднем 14%. Лишь в сентябре динамика по продажам вышла в «зеленую зону», подсчитали аналитики «Реального времени». Меньше всего из «большой пятерки» продажи упали у «Фольксвагена» — больше всего у «Киа». У «Лады» продажи «Гранты» и «Весты» в сентябре тоже начали расти — но в пролете оказались Lada Largus и «ИксРэй». В лидеры продаж выбились китайцы с кроссоверами в основном из-за дефицита других автомобилей, сложившегося на рынке вследствие закрытия ряда автозаводов весной этого года, выяснила газета «Реальное время». Тем временем бренд Datsun от «Ниссан» и американский Ford в 2020 году окончательно покидают российский рынок.
На 100 тысяч авто меньше
Продажи автомобилей в России за 9 месяцев 2020 года ожидаемо снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: просадка составила, по данным аналитической службы «Реального времени», в среднем 14%. Сразу 18 из 25 популярных на российском авторынке брендов показали отрицательную динамику.
Всего за 9 месяцев этого года было продано более 1 млн автомобилей — для сравнения, за тот же период 2019 года россияне купили более 1,1 млн машин. По-прежнему на пятерку самых популярных брендов — «Лада», Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen — приходится почти две трети всего рынка (точнее 64%). Так, в этом году на эти бренды пришлось 640 тысяч из 1 миллиона проданных машин, в прошлом году — 744 тысячи из 1,1 миллиона.
Однако у всех брендов, входящих в топ-5, в сентябре продажи все-таки начали расти — в среднем поднявшись на 3,3%. Это было вызвано снижением курса рубля (с 1 июля по 1 октября рубль подешевел на 16%), автомобили скупают, опасаясь дальнейшего повышения цен.
|Январь — сентябрь
|Изменение
|Сентябрь
|Изменение
|Марка
|2020
|2019
|2020
|2019
|Лада
|227661
|265 200
|-14%
|35 264
|31 516
|12%
|Kia
|139 477
|168 141
|-17%
|20 402
|19 194
|6%
|Hyundai
|114 160
|132 248
|-14%
|18 397
|16 068
|14%
|Renault
|88 054
|102 479
|-14%
|14 007
|13 326
|5%
|Volkswagen
|70 870
|76 186
|-7%
|10 674
|956
|1017%
|Toyota
|66 169
|74 394
|-11%
|8 494
|9 403
|-10%
|Skoda
|65 163
|61 483
|6%
|9 616
|7 341
|31%
|Nissan
|40 535
|48 674
|-17%
|5 623
|7 417
|-24%
|ГАЗ комм
|31 747
|42 422
|-25%
|4 451
|6 030
|-26%
|УАЗ
|21 618
|26 331
|-18%
|3 805
|3 555
|7%
|Mitsubishi
|19 618
|28 840
|-32%
|3 094
|3 774
|-18%
|Mazda
|18 160
|21 816
|-17%
|1 719
|2 975
|-42%
|Lexus
|14 148
|15 610
|-9%
|1 259
|2 275
|-45%
|Datsun
|12 091
|16 514
|-27%
|1 511
|1 991
|-24%
|Haval
|11 647
|7 024
|66%
|1 422
|1 175
|21%
|Audi
|10 131
|11 346
|-11%
|1 445
|1 415
|2%
|Geely
|9 741
|6 341
|54%
|2 178
|803
|171%
|Chevrolet
|9 203
|16 270
|-43%
|92
|1 858
|-95%
|Ford
|8 909
|25 969
|-66%
|1 573
|1 770
|-11%
|Chery
|6 365
|4 244
|50%
|1 490
|602
|148%
|Suzuki
|5 396
|4 734
|14%
|789
|813
|-3%
|Volvo
|4 944
|5 896
|-16%
|832
|975
|-15%
|Changan
|4 809
|1 306
|268%
|1 021
|309
|230%
|Porsche
|4 301
|4 200
|2%
|562
|578
|-3%
|Land Rover
|4 164
|5 992
|-31%
|601
|699
|-14%
Постепенно дефицит ряда брендов, отмеченный в результате остановки производств весной из-за ограничений по коронавирусу, восполняется, но пока недостаточно, считают наблюдатели. Позитивная динамика лишь у Skoda, Kia и Hyundai, которые пополнили свои склады в сентябре.
Как уже писала газета «Реальное время», на российском рынке автомобилей зафиксирован дефицит: есть бренды, у которых к концу сентября машин не осталось, и есть марки, поставки которых все-таки начались. В случае второй волны коронавируса дефицит на авторынке будет наблюдаться вплоть до I квартала 2021 года, предполагают эксперты.
Гендиректор автосалона «Апельсин» и руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана» Руслан Абдулнасыров объясняет сентябрьское повышение продаж отложенным спросом, появившейся у людей уверенностью в том, что все будет не так плохо и, наконец, валютными скачками.
Падение продаж у большой пятерки
Меньше всего продажи снизились у «Фольксвагена», всего на 7%, составив к 1 октября 2020 года 70,8 тысячи машин (годом ранее было продано 76 тысяч). Продажи самого популярного в России Volkswagen Polo снизились при этом лишь на 2%, а в сентябре они вновь начали расти, рост составил 12% (с 5,4 тысячи до 6 тысяч), что отчасти вызвано возвращением 10 лет спустя на рынок Polo, но уже не в качестве седана, а в качестве лифтбэка.
Популярность «Поло» в массовом сегменте, как и брендов Hyundai, вызывается, в том числе и госпрограммами «первый автомобиль» и «семейный автомобиль». Продажи компактного кроссовера Tiguan, выпускаемого на калужском заводе, в этом году снизились на 7% (с 25,4 тысячи до 23,7 тысячи машин), но потери начали восполняться в сентябре, когда было продано на 14% «Тигуанов» больше, чем годом ранее (3,6 тысячи против 3,2 тысячи).
Больше всего из «большой пятерки» просела Kia, продажи ее автомобилей в этом году снизились на 17% (со 168 тысяч машин до почти 139,4 тысячи). В одном только мае «кореец» потерял в России 60% продаж, за 5 месяцев 2020 года было куплено на треть автомобилей меньше, чем годом ранее. По-прежнему, в бестселлерах Rio, но ее продажи за 9 месяцев 2020 года снизились на 15% (с 69,3 тысячи до 58,7 тысячи). В сентябре же «Рио» показал самый слабый рост, который составил всего 1%, было продано 7,8 тысячи машин по сравнению с 7,7 тысячи годом ранее.
Еще существеннее просели продажи у более дорогого кроссовера Kia Sportage — в этом году их было продано на 22% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года: 20,4 тысячи машин. И сентябрь не оказался исключением (падение составило 6%). И сразу на треть «провалился» бизнес-седан Kia Optima, автомобилей этой модели было продано в 2020 году пока всего 13,1 тысячи (а не 19,5 тысячи как годом ранее), в сентябре падение продолжилось, составив 12%.
Продажи «Гранты» и «Весты» в сентябре начали расти
Три бренда из «большой пятерки» показали одинаковую отрицательную динамику по итогам 9 месяцев 2020 года: продажи и «Лады», и Hyundai, и Renault снизились на 14%. У «Лады» число проданных авто составило 227,6 тысячи — против 265,2 тысячи годом ранее, у Hyundai — 114,16 тысячи против 132,2 тысячи соответственно, у «Рено» — 88 тысяч против 102,5 тысячи. Но если «Лада» в сентябре нарастила продажи на 12% по сравнению с сентябрем 2019 года (было продано 35,2 тысячи машин), а Hyundai даже на 14% (было продано 18,4 тысячи машин), то у Renault сентябрьский рост составил всего 5%: в прошлом году за тот же месяц было продано 13,3 тысячи машин, в этом году 14 тысяч.
Главные хиты «Лада», «Гранта» и «Веста» просели в этом году уже на 13%: до 84,4 тысячи и 72,4 тысячи проданных машин соответственно (для примера — годом ранее было продано 96,9 тысячи «Гранты» и 83,5 тысячи «Весты»). Но в сентябре обе модели постепенно начали выбираться из кризисного «болота». У «Гранты» продажи выросли на 11%, составив 12,5 тысячи машин, а у «Весты» сразу на 22% — с 9,4 тысячи до 11,5 тысячи.
|Январь — сентябрь
|Изменение
|Сентябрь
|Изменение
|Модель
|2020
|2019
|2020
|2019
|Лада Гранта
|84 410
|96 974
|-13%
|12 488
|11 208
|11%
|Лада Веста
|72 464
|83 502
|-13%
|11 520
|9 452
|22%
|Kia Rio
|58 689
|69 349
|-15%
|7 830
|7 758
|1%
|Hyundai Creta
|52 098
|51 969
|0%
|7 790
|6 408
|22%
|Volkswagen Polo
|41 634
|42 413
|-2%
|6 020
|5 385
|12%
|Hyundai Solaris
|32 871
|45 284
|-27%
|5 410
|5 402
|0%
|Toyota RAV4
|26 048
|21 270
|22%
|4 146
|1 673
|148%
|Лада Ларгус
|25 470
|31 663
|-20%
|3 394
|3 837
|-12%
|Skoda Rapid
|24 207
|25 600
|-5%
|3 807
|2 918
|30%
|Volkswagen Tiguan
|23 744
|25 411
|-7%
|3 626
|3 192
|14%
|Renault Logan
|21 660
|25 181
|-14%
|3 885
|3 177
|22%
|Renault Duster
|21 212
|27 649
|-23%
|3 109
|3 137
|-1%
|Kia Sportage
|20 405
|26 068
|-22%
|2 885
|3 063
|-6%
|Toyota Camry
|19 951
|25 046
|-20%
|2 928
|2 974
|-2%
|Лада 4x4
|19 391
|23 464
|-17%
|2 809
|3 218
|-13%
|Renault Sandero
|18 424
|22 102
|-17%
|2 995
|2 742
|9%
|Skoda Octavia
|18 142
|17 313
|5%
|3 597
|2 034
|77%
|Nissan Qashqai
|16 288
|18 195
|-10%
|2 017
|3 111
|-35%
|Renault Kaptur
|14 277
|20 145
|-29%
|2 181
|2 108
|3%
|Nissan X-trail
|14 151
|15 534
|-9%
|2 303
|2 290
|1%
|Mazda CX-5
|13 808
|15 945
|-13%
|1 164
|2 349
|-50%
|Лада ИксРэй
|13 746
|21 582
|-36%
|1 776
|2 670
|-33%
|Hyundai Tucson
|13 711
|16 413
|-16%
|2 853
|1 718
|66%
|Kia Optima
|13 172
|19 494
|-32%
|2 342
|2 676
|-12%
|Skoda Kodiaq
|12 583
|17 517
|-28%
|1 133
|2 297
|-51%
Куда значительнее снизились продажи универсала «Лады Ларгус»: на 20% они упали по результатам 9 месяцев 2020 года (с 31,6 тысячи до 25,5 тысячи), и в сентябре отрицательная динамика составила 12%. Причина тут, впрочем, не столько в коронавирусе, сколько в двух проблемах: во-первых, еще в прошлом году сам АвтоВАЗ приостановил продажи одной партии автомобилей Lada Largus из-за возможного дефекта в топливной системе, что, по-видимому, привело к другой проблеме — дефициту, который был зафиксирован по этой модели еще летом 2020 года.
Еще один неудачник, чье снижение продаж трудно списать на пандемию, это «Лада ИксРэй», продажи которой сократились в этом году на 36% (до 13,7 тысячи машин), только сентябрьское падение составило 33% (было продано всего 1,7 тысячи машин — а не 2,6 тысячи как годом ранее). 40-процентное падение продаж «ИксРэй» фиксировали, к примеру, и в апреле прошлого года — всего же за 2019 год XRAY потерял 17% покупателей.
Причину обвала продаж аналитики авторынка видели в том, что россияне не готовы были покупать недешевый кроссовер под «бюджетной» маркой «Лада», созданный на той же платформе, что и Renault Kaptur и Renault Duster — и называют этот кроссовер «маркетинговой ошибкой российского автопрома». Впрочем, несмотря на слухи о том, что волжский автогигант постепенно намерен снять с производства Lada Xray, официально компания не планирует отказываться от семейства автомобилей Xray. Надо, однако, отметить, что у кроссовера Renault Duster тоже не все хорошо — его продажи с начала года упали на 23% (с 27,6 тысячи до 21,2 тысячи), и сентябрь не стал приятным исключением — продажи в этом месяце сократились на 1%.
Напротив, у Hyundai Creta, с которой Lada Xray пыталась отчаянно конкурировать, ситуация вовсе не плачевная. Если с начала года продажи не выросли, то и не упали — было продано всего 52 тысячи машин (51,9 тысячи годом ранее), а в сентябре рост продаж уже составил 22% — компания продала 7,7 тысячи машин против 6,4 тысячи машин в сентябре 2019 года. Creta — остается главным бестселлером бренда.
У другого бестселлера, «легковушки» Hyundai Solaris, когда-то самым продаваемым автомобилем в России, дела не столь хороши: за 9 месяцев ее продажи рухнули почти на треть (с 45,2 тысячи до 32,8 тысячи), сентябрь — остался таким же застойным. Напротив, у бюджетника Renault Logan при девятимесячном снижении продаж на 14% (до 21,6 тысячи машин), сентябрь оказался более благоприятным — за этот месяц компания продала на 22% машин больше, чем в сентябре прошлого года: 3,8 тысячи.
Триумфатор рынка — китаец Changan
Из 25 самых популярных брендов лишь семь показали рост продаж в этом году, причем самый впечатляющий рост — у четырех китайских брендов: Haval, Geely, Chery (продажи автомобилей этих трех брендов выросли в 1,5 раза) и Changan. У «Чангана» продажи выросли вообще в три раза, но его случай уникальный и идет в разрез с рыночными трендами этого кризисного года с учетом девальвации рубля и снижения потребительского спроса, вызванного пандемией и локдауном.
Компактный кроссовер «Чанган» каждый летний месяц показывал четырехкратный рост продаж, в сентябре бренд увеличил продажи в России еще в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти рост продаж кроссовера был вызван выходом на рынок летом 2020 года Changan CS35 Plus (первый Changan CS35 успеха на рынке не добился). Он и пользуется популярностью среди покупателей в России: с 1,3 тыс. авто продажи выросли до 4,8 тыс. рублей к началу октября.
Главной причиной любви россиян к «китайцу», выяснили эксперты, стала «доступная цена при богатой комплектации» и «хорошее соотношение цена/качество. К тому же если раньше у Changan были проблемы с организацией автосервиса в РФ, то теперь сеть «китайца» вплотную приближается к отметке в сотню автосалонов.
Россияне полюбили китайские кроссоверы
В остальном, если не считать небольшой положительной динамики у «Шкоды» (рост в 6% с начала года в первую очередь за счет Skoda Octavia и отчасти лифтбэка Skoda Rapid) и японца Suzuki (рост в 14% — в основном за счет популярного в РФ внедорожника Vitara) — взрывной рост в коронавирусный год наблюдался также у «китайцев». Причем они же, включая «Чанган», демонстрировали почти двукратный рост и в сентябре этого года: так, сентябрьский лидер китайского сегмента на рынке Geely реализовал 2 178 автомобилей (рост продаж в 171%). Всего же с начала года было продано в 1,5 раза больше автомобилей этого бренда (9,7 тысячи против 6,3 тысячи).
На втором месте Chery — за сентябрь новые автомобили этого бренда приобрели 1 490 россиян, что в 1,5 раза больше, чем в сентябре 2019 года. И в 1,5 раза выросли продажи за первые 9 месяцев 2020 года, составив к началу октября — уже 6 365 автомобилей.
Наконец, автомобили китайского бренда Haval в сентябре продемонстрировали рост продаж в 21% — но с начала года продажи этих машин выросли в 1,6 раза: с 7 тысяч до 11,6 тысячи.
Отметим, что у «Гили» наибольшей популярностью пользуется производимый под Тулой кроссовер Geely Atlas. У «Чери» — бестселлерами в РФ являются кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8. А кроссовер Haval F7x стал, в свою очередь, победителем в номинации «Самый популярный китайский автомобиль» в сентябре этого года.
Главной причиной популярностью кроссоверов (CUV) и городских внедорожников (SUV), отличия между которыми «носят преимущественно конструктивный характер при схожей внешности» на российском рынке, стало заметное снижение спроса на рядовые «легковушки» и продолжающийся рост сегмента SUV. Так, по данным «Global Inside», 46% в России занимает сегмент SUV, «и это самая большая доля таких машин в мире на одном рынке». А в скором времени российскому рынку предсказывают уже долю SUV выше 50%.
— Чтобы не было иллюзий, хороший китайский кроссовер стоит, в принципе, чуть дешевле корейского. Чудес не бывает! Они пользуются практически теми же компонентами, деталями для сборки, — предупреждает Руслан Абдулнасыров. — У них просто раньше были какие-то микропродажи, а в связи с нынешним спросом на автомобили из-за дефицита люди пробуют китайские автомобили. И на фоне ажиотажного спроса у них продажи увеличиваются. Получается взрывной рост относительно себя, но относительно других брендов у них нет никакого взрывного роста.
По словам эксперта, производство автомобилей сегодня по сути автосборочный бизнес. И поставщики деталей могут быть разными — у китайских производителей могут быть дешевые компоненты и соответственно низкое качество. Если же на такие автосборочные заводы, производящие китайские кроссоверы, начнут поставлять детали «Сименс» или «Бош», цена автомобиля станет увеличиваться.
— Не могут китайские автомобили быть дешевыми — это иллюзия. Я не против китайских машин, если что. Просто многие люди не до конца разбираются в том, как производятся сегодня автомобили. У автозаводов есть партнеры и эти партнеры поставляют для сборок детали разного качества и по разной цене. Китайцы начинают смотреть на более дорогих партнеров, и цена на их машины сразу вырастает.
Datsun от «Ниссан» и американский Ford окончательно покидают российский рынок
Еще одним исключением из глобальных рыночных тенденций стал «Форд», у которого в этом году самое большое пике — продажи рухнули сразу в три раза с 26 тысяч проданных машин в первые 9 месяцев 2019 года до 9 тысяч машин к началу октября этого года. Причина, собственно, не столько в кризисе на авторынке, сколько в изменениях самой компании, которая, напомним, еще весной прошлого года объявила о прекращении продаж легковых автомобилей в России, оставив на рынке только коммерческий фургон Transit.
Очевидно, в 9 тысячах проданных машин «сидят» недораспроданные остатки на складах авто таких марок как Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. Компания объявила о закрытии двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в Елабуге. Завод во Всеволожске собирал Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport, а в Елабуге — Kuga, Explorer, Transit и Tourneo.
Помимо очевидной ситуации с «Фордом», самое большое снижение продаж у Mitsubishi (-32%), Datsun (-26,7%), Chevrolet (-43%) и Land Rover (-31%).
У Datsun от компании Nissan — проблемы, схожие с «Фордом». В первые 9 месяцев продажи модели этого бренда рухнули почти на треть, с 16 тысяч до 12 тысяч автомобилей. В сентябре падение составило, к примеру, 24%. Для сравнения, у самого «Ниссана» в России падение за 9 месяцев этого года составило всего 17% (с 48,6 тысячи до 40,5 тысячи). Дело в том, что еще в мае компания «Ниссан» объявила о том, что для сокращения издержек планирует закрыть бренд Datsun, под которым выпускала до сих пор доступные автомобили на нескольких рынках, в том числе и в России.
Ранее «Датсуны» производились в Индии и на заводах АвтоВАЗа в России. В «Ниссане» заявили, что сосредоточатся со своим люксовым брендом Infiniti на рынках США и Китая, а на европейском направлении будут действовать в альянсе с Renault, предлагая кроссоверы и электромобили. Азия останется «на откуп третьему члену альянса — Mitsubishi».
В рамках новой стратегии Nissan компания решила в декабре 2020 года закрыть производство автомобилей под брендом Datsun на заводе АО «АвтоВАЗ» в Тольятти, «что позволит консолидировать ресурсы, укрепить позиции в России и обеспечит дальнейший рост». Решение было принято, «учитывая нестабильную рыночную ситуацию и снижение объема продаж новых автомобилей в целях оптимизации инвестиций на российском рынке». И отныне будет укреплять линейку классов B-SUV, C-SUV и D-SUV (о росте популярности именно таких авто мы говорили выше). Эксперты уже заявили о том, что в первую очередь от ухода Datsun с авторынка РФ выиграет российская марка Lada, поскольку именно она является основным конкурентом японского бренда — и тольяттинская компания обязательно нарастит продажи.
У Land Rover снижаются продажи и в Европе
У «Шевроле» и Land Rover, по-видимому, главной причиной снижения продаж стали последствия кризиса последних лет. Падение продаж вызвано в первую очередь снижением спроса на внедорожники Chevrolet Niva, собираемые в России. Так что СП GM-АвтоВАЗ приняло решение приостановить выпуск автомобилей еще в сентябре 2019 года. У Land Rover же продажи падают и на европейском рынке. Так, у Jaguar Land Rover они снизились сразу на 88,6% в апреле и на 40,6% — с начала года (52 202 шт.). Само снижение началось еще в прошлом году, когда продано было чуть менее 10,5 тысячи автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 16% было ниже показателя 2018 года. Для бренда Land Rover главными драйверами спроса оставались флагманские внедорожники: Range Rover (-5%) Range Rover Sport (-1%).
У «Мицубиси» продажи падали, впрочем, еще в прошлом году, когда было реализовано 40 тысяч машин вместо 45 тысяч в 2018 году, в минусе тогда оказались все представленные на российском рынке модели, но больше всего просели импортные ASX, Eclipse Cross и L200 (спрос на пикапы обрушился сразу на треть). В компании планировали, что снижение продаж продолжится и в 2020 году, но не ожидали, что на фоне сокращения всего российского авторынка на 5% спрос упадет до 35 тысяч машин по итогам всего года. Учитывая, что к началу октября было продано всего 19,6 тысячи машин (за тот же период 2019 года было продано 28,8 тысячи), вряд ли этот показатель не будет перекрыт.
Главным препятствием для роста продаж в «Мицубиси» называли повышение утилизационного сбора, учитывая, что модельный ряд Mitsubishi Motors в России состоит в основном из импортных машин. Еще одной причиной снижения продаж автомобилей «Мицубиси» топ-менеджемент компании называл «фундаментальные изменения по дилерской сети: по итогам 2019 года в России открыли 12 новых дилерских центров, еще 27 дилерских центров завершили полугодовой ребрендинг, пришедшийся на самые крупные города. В нашей стране самая популярная модель Mitsubishi это Mitsubishi Outlander.
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