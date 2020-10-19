Тренды авторынка в коронакризис: падение продаж, дефицит брендов и отложенный спрос

Главными триумфаторами стали китайцы со своими кроссоверами — большей частью из-за дефицита других автомобилей

Фото: Максим Платонов

Россияне в этом году купили на 100 тысяч автомобилей меньше — падение рынка составило в среднем 14%. Лишь в сентябре динамика по продажам вышла в «зеленую зону», подсчитали аналитики «Реального времени». Меньше всего из «большой пятерки» продажи упали у «Фольксвагена» — больше всего у «Киа». У «Лады» продажи «Гранты» и «Весты» в сентябре тоже начали расти — но в пролете оказались Lada Largus и «ИксРэй». В лидеры продаж выбились китайцы с кроссоверами в основном из-за дефицита других автомобилей, сложившегося на рынке вследствие закрытия ряда автозаводов весной этого года, выяснила газета «Реальное время». Тем временем бренд Datsun от «Ниссан» и американский Ford в 2020 году окончательно покидают российский рынок.

На 100 тысяч авто меньше

Продажи автомобилей в России за 9 месяцев 2020 года ожидаемо снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: просадка составила, по данным аналитической службы «Реального времени», в среднем 14%. Сразу 18 из 25 популярных на российском авторынке брендов показали отрицательную динамику.

Всего за 9 месяцев этого года было продано более 1 млн автомобилей — для сравнения, за тот же период 2019 года россияне купили более 1,1 млн машин. По-прежнему на пятерку самых популярных брендов — «Лада», Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen — приходится почти две трети всего рынка (точнее 64%). Так, в этом году на эти бренды пришлось 640 тысяч из 1 миллиона проданных машин, в прошлом году — 744 тысячи из 1,1 миллиона.

Однако у всех брендов, входящих в топ-5, в сентябре продажи все-таки начали расти — в среднем поднявшись на 3,3%. Это было вызвано снижением курса рубля (с 1 июля по 1 октября рубль подешевел на 16%), автомобили скупают, опасаясь дальнейшего повышения цен.

Продажи автомобилей по маркам, январь — сентябрь 2020 года



Январь — сентябрь Изменение Сентябрь Изменение Марка 2020 2019 2020 2019 Лада 227661 265 200 -14% 35 264 31 516 12% Kia 139 477 168 141 -17% 20 402 19 194 6% Hyundai 114 160 132 248 -14% 18 397 16 068 14% Renault 88 054 102 479 -14% 14 007 13 326 5% Volkswagen 70 870 76 186 -7% 10 674 956 1017% Toyota 66 169 74 394 -11% 8 494 9 403 -10% Skoda 65 163 61 483 6% 9 616 7 341 31% Nissan 40 535 48 674 -17% 5 623 7 417 -24% ГАЗ комм 31 747 42 422 -25% 4 451 6 030 -26% УАЗ 21 618 26 331 -18% 3 805 3 555 7% Mitsubishi 19 618 28 840 -32% 3 094 3 774 -18% Mazda 18 160 21 816 -17% 1 719 2 975 -42% Lexus 14 148 15 610 -9% 1 259 2 275 -45% Datsun 12 091 16 514 -27% 1 511 1 991 -24% Haval 11 647 7 024 66% 1 422 1 175 21% Audi 10 131 11 346 -11% 1 445 1 415 2% Geely 9 741 6 341 54% 2 178 803 171% Chevrolet 9 203 16 270 -43% 92 1 858 -95% Ford 8 909 25 969 -66% 1 573 1 770 -11% Chery 6 365 4 244 50% 1 490 602 148% Suzuki 5 396 4 734 14% 789 813 -3% Volvo 4 944 5 896 -16% 832 975 -15% Changan 4 809 1 306 268% 1 021 309 230% Porsche 4 301 4 200 2% 562 578 -3% Land Rover 4 164 5 992 -31% 601 699 -14%

Постепенно дефицит ряда брендов, отмеченный в результате остановки производств весной из-за ограничений по коронавирусу, восполняется, но пока недостаточно, считают наблюдатели. Позитивная динамика лишь у Skoda, Kia и Hyundai, которые пополнили свои склады в сентябре.



Как уже писала газета «Реальное время», на российском рынке автомобилей зафиксирован дефицит: есть бренды, у которых к концу сентября машин не осталось, и есть марки, поставки которых все-таки начались. В случае второй волны коронавируса дефицит на авторынке будет наблюдаться вплоть до I квартала 2021 года, предполагают эксперты.



Гендиректор автосалона «Апельсин» и руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана» Руслан Абдулнасыров объясняет сентябрьское повышение продаж отложенным спросом, появившейся у людей уверенностью в том, что все будет не так плохо и, наконец, валютными скачками.

— Сейчас главная проблема заключается не в том, кому продать машину, а где ее взять, — считает автодилер, — машин-то нет у дилеров. Есть на рынке дефицит. И если в IV квартале машины также не появятся — роста тоже никакого не будет. Если автомобили все-таки выпустят в нужном количестве, то рынку будет полегче.

Падение продаж у большой пятерки

Меньше всего продажи снизились у «Фольксвагена», всего на 7%, составив к 1 октября 2020 года 70,8 тысячи машин (годом ранее было продано 76 тысяч). Продажи самого популярного в России Volkswagen Polo снизились при этом лишь на 2%, а в сентябре они вновь начали расти, рост составил 12% (с 5,4 тысячи до 6 тысяч), что отчасти вызвано возвращением 10 лет спустя на рынок Polo, но уже не в качестве седана, а в качестве лифтбэка.

Популярность «Поло» в массовом сегменте, как и брендов Hyundai, вызывается, в том числе и госпрограммами «первый автомобиль» и «семейный автомобиль». Продажи компактного кроссовера Tiguan, выпускаемого на калужском заводе, в этом году снизились на 7% (с 25,4 тысячи до 23,7 тысячи машин), но потери начали восполняться в сентябре, когда было продано на 14% «Тигуанов» больше, чем годом ранее (3,6 тысячи против 3,2 тысячи).

Больше всего из «большой пятерки» просела Kia, продажи ее автомобилей в этом году снизились на 17% (со 168 тысяч машин до почти 139,4 тысячи). В одном только мае «кореец» потерял в России 60% продаж, за 5 месяцев 2020 года было куплено на треть автомобилей меньше, чем годом ранее. По-прежнему, в бестселлерах Rio, но ее продажи за 9 месяцев 2020 года снизились на 15% (с 69,3 тысячи до 58,7 тысячи). В сентябре же «Рио» показал самый слабый рост, который составил всего 1%, было продано 7,8 тысячи машин по сравнению с 7,7 тысячи годом ранее.

Еще существеннее просели продажи у более дорогого кроссовера Kia Sportage — в этом году их было продано на 22% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года: 20,4 тысячи машин. И сентябрь не оказался исключением (падение составило 6%). И сразу на треть «провалился» бизнес-седан Kia Optima, автомобилей этой модели было продано в 2020 году пока всего 13,1 тысячи (а не 19,5 тысячи как годом ранее), в сентябре падение продолжилось, составив 12%.

Главные хиты «Лада», «Гранта» и «Веста» просели в этом году уже на 13%. Фото: Роман Хасаев

Продажи «Гранты» и «Весты» в сентябре начали расти

Три бренда из «большой пятерки» показали одинаковую отрицательную динамику по итогам 9 месяцев 2020 года: продажи и «Лады», и Hyundai, и Renault снизились на 14%. У «Лады» число проданных авто составило 227,6 тысячи — против 265,2 тысячи годом ранее, у Hyundai — 114,16 тысячи против 132,2 тысячи соответственно, у «Рено» — 88 тысяч против 102,5 тысячи. Но если «Лада» в сентябре нарастила продажи на 12% по сравнению с сентябрем 2019 года (было продано 35,2 тысячи машин), а Hyundai даже на 14% (было продано 18,4 тысячи машин), то у Renault сентябрьский рост составил всего 5%: в прошлом году за тот же месяц было продано 13,3 тысячи машин, в этом году 14 тысяч.

Главные хиты «Лада», «Гранта» и «Веста» просели в этом году уже на 13%: до 84,4 тысячи и 72,4 тысячи проданных машин соответственно (для примера — годом ранее было продано 96,9 тысячи «Гранты» и 83,5 тысячи «Весты»). Но в сентябре обе модели постепенно начали выбираться из кризисного «болота». У «Гранты» продажи выросли на 11%, составив 12,5 тысячи машин, а у «Весты» сразу на 22% — с 9,4 тысячи до 11,5 тысячи.

Продажи автомобилей по моделям, январь-сентябрь 2020 года



Январь — сентябрь Изменение Сентябрь Изменение Модель 2020 2019 2020 2019 Лада Гранта 84 410 96 974 -13% 12 488 11 208 11% Лада Веста 72 464 83 502 -13% 11 520 9 452 22% Kia Rio 58 689 69 349 -15% 7 830 7 758 1% Hyundai Creta 52 098 51 969 0% 7 790 6 408 22% Volkswagen Polo 41 634 42 413 -2% 6 020 5 385 12% Hyundai Solaris 32 871 45 284 -27% 5 410 5 402 0% Toyota RAV4 26 048 21 270 22% 4 146 1 673 148% Лада Ларгус 25 470 31 663 -20% 3 394 3 837 -12% Skoda Rapid 24 207 25 600 -5% 3 807 2 918 30% Volkswagen Tiguan 23 744 25 411 -7% 3 626 3 192 14% Renault Logan 21 660 25 181 -14% 3 885 3 177 22% Renault Duster 21 212 27 649 -23% 3 109 3 137 -1% Kia Sportage 20 405 26 068 -22% 2 885 3 063 -6% Toyota Camry 19 951 25 046 -20% 2 928 2 974 -2% Лада 4x4 19 391 23 464 -17% 2 809 3 218 -13% Renault Sandero 18 424 22 102 -17% 2 995 2 742 9% Skoda Octavia 18 142 17 313 5% 3 597 2 034 77% Nissan Qashqai 16 288 18 195 -10% 2 017 3 111 -35% Renault Kaptur 14 277 20 145 -29% 2 181 2 108 3% Nissan X-trail 14 151 15 534 -9% 2 303 2 290 1% Mazda CX-5 13 808 15 945 -13% 1 164 2 349 -50% Лада ИксРэй 13 746 21 582 -36% 1 776 2 670 -33% Hyundai Tucson 13 711 16 413 -16% 2 853 1 718 66% Kia Optima 13 172 19 494 -32% 2 342 2 676 -12% Skoda Kodiaq 12 583 17 517 -28% 1 133 2 297 -51%

Куда значительнее снизились продажи универсала «Лады Ларгус»: на 20% они упали по результатам 9 месяцев 2020 года (с 31,6 тысячи до 25,5 тысячи), и в сентябре отрицательная динамика составила 12%. Причина тут, впрочем, не столько в коронавирусе, сколько в двух проблемах: во-первых, еще в прошлом году сам АвтоВАЗ приостановил продажи одной партии автомобилей Lada Largus из-за возможного дефекта в топливной системе, что, по-видимому, привело к другой проблеме — дефициту, который был зафиксирован по этой модели еще летом 2020 года.

Еще один неудачник, чье снижение продаж трудно списать на пандемию, это «Лада ИксРэй», продажи которой сократились в этом году на 36% (до 13,7 тысячи машин), только сентябрьское падение составило 33% (было продано всего 1,7 тысячи машин — а не 2,6 тысячи как годом ранее). 40-процентное падение продаж «ИксРэй» фиксировали, к примеру, и в апреле прошлого года — всего же за 2019 год XRAY потерял 17% покупателей.

Причину обвала продаж аналитики авторынка видели в том, что россияне не готовы были покупать недешевый кроссовер под «бюджетной» маркой «Лада», созданный на той же платформе, что и Renault Kaptur и Renault Duster — и называют этот кроссовер «маркетинговой ошибкой российского автопрома». Впрочем, несмотря на слухи о том, что волжский автогигант постепенно намерен снять с производства Lada Xray, официально компания не планирует отказываться от семейства автомобилей Xray. Надо, однако, отметить, что у кроссовера Renault Duster тоже не все хорошо — его продажи с начала года упали на 23% (с 27,6 тысячи до 21,2 тысячи), и сентябрь не стал приятным исключением — продажи в этом месяце сократились на 1%.

Напротив, у Hyundai Creta, с которой Lada Xray пыталась отчаянно конкурировать, ситуация вовсе не плачевная. Если с начала года продажи не выросли, то и не упали — было продано всего 52 тысячи машин (51,9 тысячи годом ранее), а в сентябре рост продаж уже составил 22% — компания продала 7,7 тысячи машин против 6,4 тысячи машин в сентябре 2019 года. Creta — остается главным бестселлером бренда.

У бюджетника Renault Logan при девятимесячном снижении продаж на 14% (до 21,6 тысячи машин), сентябрь оказался более благоприятным. Фото: commons.wikimedia.org

У другого бестселлера, «легковушки» Hyundai Solaris, когда-то самым продаваемым автомобилем в России, дела не столь хороши: за 9 месяцев ее продажи рухнули почти на треть (с 45,2 тысячи до 32,8 тысячи), сентябрь — остался таким же застойным. Напротив, у бюджетника Renault Logan при девятимесячном снижении продаж на 14% (до 21,6 тысячи машин), сентябрь оказался более благоприятным — за этот месяц компания продала на 22% машин больше, чем в сентябре прошлого года: 3,8 тысячи.

Триумфатор рынка — китаец Changan

Из 25 самых популярных брендов лишь семь показали рост продаж в этом году, причем самый впечатляющий рост — у четырех китайских брендов: Haval, Geely, Chery (продажи автомобилей этих трех брендов выросли в 1,5 раза) и Changan. У «Чангана» продажи выросли вообще в три раза, но его случай уникальный и идет в разрез с рыночными трендами этого кризисного года с учетом девальвации рубля и снижения потребительского спроса, вызванного пандемией и локдауном.

Компактный кроссовер «Чанган» каждый летний месяц показывал четырехкратный рост продаж, в сентябре бренд увеличил продажи в России еще в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти рост продаж кроссовера был вызван выходом на рынок летом 2020 года Changan CS35 Plus (первый Changan CS35 успеха на рынке не добился). Он и пользуется популярностью среди покупателей в России: с 1,3 тыс. авто продажи выросли до 4,8 тыс. рублей к началу октября.

Главной причиной любви россиян к «китайцу», выяснили эксперты, стала «доступная цена при богатой комплектации» и «хорошее соотношение цена/качество. К тому же если раньше у Changan были проблемы с организацией автосервиса в РФ, то теперь сеть «китайца» вплотную приближается к отметке в сотню автосалонов.

Если не считать небольшой положительной динамики у «Шкоды» (рост в 6% с начала года, взрывной рост в коронавирусный год наблюдался также у «китайцев». Фото: Максим Платонов

Россияне полюбили китайские кроссоверы

В остальном, если не считать небольшой положительной динамики у «Шкоды» (рост в 6% с начала года в первую очередь за счет Skoda Octavia и отчасти лифтбэка Skoda Rapid) и японца Suzuki (рост в 14% — в основном за счет популярного в РФ внедорожника Vitara) — взрывной рост в коронавирусный год наблюдался также у «китайцев». Причем они же, включая «Чанган», демонстрировали почти двукратный рост и в сентябре этого года: так, сентябрьский лидер китайского сегмента на рынке Geely реализовал 2 178 автомобилей (рост продаж в 171%). Всего же с начала года было продано в 1,5 раза больше автомобилей этого бренда (9,7 тысячи против 6,3 тысячи).

На втором месте Chery — за сентябрь новые автомобили этого бренда приобрели 1 490 россиян, что в 1,5 раза больше, чем в сентябре 2019 года. И в 1,5 раза выросли продажи за первые 9 месяцев 2020 года, составив к началу октября — уже 6 365 автомобилей.

Наконец, автомобили китайского бренда Haval в сентябре продемонстрировали рост продаж в 21% — но с начала года продажи этих машин выросли в 1,6 раза: с 7 тысяч до 11,6 тысячи.

Отметим, что у «Гили» наибольшей популярностью пользуется производимый под Тулой кроссовер Geely Atlas. У «Чери» — бестселлерами в РФ являются кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8. А кроссовер Haval F7x стал, в свою очередь, победителем в номинации «Самый популярный китайский автомобиль» в сентябре этого года.

Главной причиной популярностью кроссоверов (CUV) и городских внедорожников (SUV), отличия между которыми «носят преимущественно конструктивный характер при схожей внешности» на российском рынке, стало заметное снижение спроса на рядовые «легковушки» и продолжающийся рост сегмента SUV. Так, по данным «Global Inside», 46% в России занимает сегмент SUV, «и это самая большая доля таких машин в мире на одном рынке». А в скором времени российскому рынку предсказывают уже долю SUV выше 50%.

Главной причиной популярностью кроссоверов (CUV) и городских внедорожников (SUV), отличия между которыми «носят преимущественно конструктивный характер при схожей внешности» на российском рынке, стало заметное снижение спроса на рядовые «легковушки». Фото: Максим Платонов

— Чтобы не было иллюзий, хороший китайский кроссовер стоит, в принципе, чуть дешевле корейского. Чудес не бывает! Они пользуются практически теми же компонентами, деталями для сборки, — предупреждает Руслан Абдулнасыров. — У них просто раньше были какие-то микропродажи, а в связи с нынешним спросом на автомобили из-за дефицита люди пробуют китайские автомобили. И на фоне ажиотажного спроса у них продажи увеличиваются. Получается взрывной рост относительно себя, но относительно других брендов у них нет никакого взрывного роста.

По словам эксперта, производство автомобилей сегодня по сути автосборочный бизнес. И поставщики деталей могут быть разными — у китайских производителей могут быть дешевые компоненты и соответственно низкое качество. Если же на такие автосборочные заводы, производящие китайские кроссоверы, начнут поставлять детали «Сименс» или «Бош», цена автомобиля станет увеличиваться.

— Не могут китайские автомобили быть дешевыми — это иллюзия. Я не против китайских машин, если что. Просто многие люди не до конца разбираются в том, как производятся сегодня автомобили. У автозаводов есть партнеры и эти партнеры поставляют для сборок детали разного качества и по разной цене. Китайцы начинают смотреть на более дорогих партнеров, и цена на их машины сразу вырастает.

Datsun от «Ниссан» и американский Ford окончательно покидают российский рынок

Еще одним исключением из глобальных рыночных тенденций стал «Форд», у которого в этом году самое большое пике — продажи рухнули сразу в три раза с 26 тысяч проданных машин в первые 9 месяцев 2019 года до 9 тысяч машин к началу октября этого года. Причина, собственно, не столько в кризисе на авторынке, сколько в изменениях самой компании, которая, напомним, еще весной прошлого года объявила о прекращении продаж легковых автомобилей в России, оставив на рынке только коммерческий фургон Transit.

Компания объявила о закрытии двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в Елабуге. Фото: Максим Платонов

Очевидно, в 9 тысячах проданных машин «сидят» недораспроданные остатки на складах авто таких марок как Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. Компания объявила о закрытии двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в Елабуге. Завод во Всеволожске собирал Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport, а в Елабуге — Kuga, Explorer, Transit и Tourneo.

Помимо очевидной ситуации с «Фордом», самое большое снижение продаж у Mitsubishi (-32%), Datsun (-26,7%), Chevrolet (-43%) и Land Rover (-31%).

У Datsun от компании Nissan — проблемы, схожие с «Фордом». В первые 9 месяцев продажи модели этого бренда рухнули почти на треть, с 16 тысяч до 12 тысяч автомобилей. В сентябре падение составило, к примеру, 24%. Для сравнения, у самого «Ниссана» в России падение за 9 месяцев этого года составило всего 17% (с 48,6 тысячи до 40,5 тысячи). Дело в том, что еще в мае компания «Ниссан» объявила о том, что для сокращения издержек планирует закрыть бренд Datsun, под которым выпускала до сих пор доступные автомобили на нескольких рынках, в том числе и в России.

Ранее «Датсуны» производились в Индии и на заводах АвтоВАЗа в России. В «Ниссане» заявили, что сосредоточатся со своим люксовым брендом Infiniti на рынках США и Китая, а на европейском направлении будут действовать в альянсе с Renault, предлагая кроссоверы и электромобили. Азия останется «на откуп третьему члену альянса — Mitsubishi».

В рамках новой стратегии Nissan компания решила в декабре 2020 года закрыть производство автомобилей под брендом Datsun на заводе АО «АвтоВАЗ» в Тольятти, «что позволит консолидировать ресурсы, укрепить позиции в России и обеспечит дальнейший рост». Решение было принято, «учитывая нестабильную рыночную ситуацию и снижение объема продаж новых автомобилей в целях оптимизации инвестиций на российском рынке». И отныне будет укреплять линейку классов B-SUV, C-SUV и D-SUV (о росте популярности именно таких авто мы говорили выше). Эксперты уже заявили о том, что в первую очередь от ухода Datsun с авторынка РФ выиграет российская марка Lada, поскольку именно она является основным конкурентом японского бренда — и тольяттинская компания обязательно нарастит продажи.

У «Мицубиси» продажи падали, впрочем, еще в прошлом году, когда было реализовано 40 тысяч машин вместо 45 тысяч в 2018 году. Фото: Максим Платонов

У Land Rover снижаются продажи и в Европе

У «Шевроле» и Land Rover, по-видимому, главной причиной снижения продаж стали последствия кризиса последних лет. Падение продаж вызвано в первую очередь снижением спроса на внедорожники Chevrolet Niva, собираемые в России. Так что СП GM-АвтоВАЗ приняло решение приостановить выпуск автомобилей еще в сентябре 2019 года. У Land Rover же продажи падают и на европейском рынке. Так, у Jaguar Land Rover они снизились сразу на 88,6% в апреле и на 40,6% — с начала года (52 202 шт.). Само снижение началось еще в прошлом году, когда продано было чуть менее 10,5 тысячи автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 16% было ниже показателя 2018 года. Для бренда Land Rover главными драйверами спроса оставались флагманские внедорожники: Range Rover (-5%) Range Rover Sport (-1%).

У «Мицубиси» продажи падали, впрочем, еще в прошлом году, когда было реализовано 40 тысяч машин вместо 45 тысяч в 2018 году, в минусе тогда оказались все представленные на российском рынке модели, но больше всего просели импортные ASX, Eclipse Cross и L200 (спрос на пикапы обрушился сразу на треть). В компании планировали, что снижение продаж продолжится и в 2020 году, но не ожидали, что на фоне сокращения всего российского авторынка на 5% спрос упадет до 35 тысяч машин по итогам всего года. Учитывая, что к началу октября было продано всего 19,6 тысячи машин (за тот же период 2019 года было продано 28,8 тысячи), вряд ли этот показатель не будет перекрыт.

Главным препятствием для роста продаж в «Мицубиси» называли повышение утилизационного сбора, учитывая, что модельный ряд Mitsubishi Motors в России состоит в основном из импортных машин. Еще одной причиной снижения продаж автомобилей «Мицубиси» топ-менеджемент компании называл «фундаментальные изменения по дилерской сети: по итогам 2019 года в России открыли 12 новых дилерских центров, еще 27 дилерских центров завершили полугодовой ребрендинг, пришедшийся на самые крупные города. В нашей стране самая популярная модель Mitsubishi это Mitsubishi Outlander.