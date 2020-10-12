Татарстан впервые начал экспортировать сено в Европу

Эксперты разошлись во мнении: продолжит ли республика наращивать экспорт «дешевого» сырья с «дорогой» логистикой

В этом году в России произошел взрывной рост экспорта кормовых культур — из-за засушливого европейского лета продажи российского сена и люцерны за бугор выросли в 14 раз. Не такую внушительную лепту в поставки кормов за рубеж внес и Татарстан, подняв объемы экспорта с нуля до 200 тонн с лишним. Выручка, правда, не впечатляет: за поставленное в Польшу, Италию и Германию сено татарстанские аграрии выручили лишь порядка $75 тысяч, или 5,9 млн рублей по нынешнему курсу. Почему республика нацелилась на Европу и стоит ли ожидать дальнейшего роста экспорта кормов, не обернется ли он дефицитом внутри региона, разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Татарстан на 15-м месте в рейтинге регионов-экспортеров



Россия в этом году значительно нарастила экспорт кормовых культур — с 3,7 тысячи тонн за первые семь месяцев 2019-го до 54,7 тысячи тонн с января по август 2020 года. Данные приводит таможенная служба.

Взрывной рост экспортных поставок кормов связывают как с засушливым летом, породившим в Европе нехватку собственного товара, так и с активным развитием этого направления в России. К примеру, если в прошлом году регионы отгружали за рубеж порядка 7 тысяч тонн сена в год, то с января по сентябрь 2020-го экспортировано уже было порядка 60 тысяч, согласно статистике ФТС, то есть поставки уже выросли в 16 раз.

Субъекты-экспортеры кормовых культур в РФ, январь-август 2020 года

Субъекты-экспортеры кормовых культур в РФ Вес, кг

Янв-авг 2020 Вес, кг

Янв-авг 2019 01000 - АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1 200,0 28 000,0 03000 - КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 6,0

05000 - ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 300 000,0 489 150,0 14000 - БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 22 000,0 22 000,0 15000 - БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7 454 590,0

20000 - ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 17 021 400,0 40 000,0 33000 - КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

100 000,0 40000 - ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 198,4 66 198,0 42000 - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 5 313 050,0

45000 - ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 569,7 1 159,1 46000 - МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 221 000,0 1 107 662,0 50000 - НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

155 750,0 52000 - ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 16 000,0

54000 - ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 11 853 850,0 88 020,0 60000 - РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 557 504,0 193 120,0 61000 - РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 248 800,0

63000 - САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5 832 350,0

65000 - СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,0 16,5 66000 - СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 379 312,0 413 001,4 68000 - ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 857 700,0

70000 - ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 59 200,0

71000 - ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 29 800,0 100 100,0 75000 - ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 164 250,0 25,0 78000 - ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 816,0 1 968,0 80000 - РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 357 000,0 351 000,0 89000 - РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 264 000,0 44 000,0 90000 - РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

5 000,0 92000 - РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 210 380,0

94000 - УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 44 000,0 66 000,0 97000 - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ 528 000,0 505 000,0 ВСЕГО 54 736 979,1 3 777 170,0

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», нарастил объемы экспорта кормов и Татарстан. За первые восемь месяцев года, с января по август 2020-го, республика экспортировала в общей сложности 210 тонн кормовых культур. Вырученная сумма, около 75 тысячи долларов, конечно, небольшая, но примечательно, что до этого года республика вообще не занималась экспортом кормовых. Теперь же Татарстан в списке субъектов-экспортеров кормовых культур из 30 российских регионов, где занял 15-ю строчку, чуть-чуть не догнав Мордовию и Мособласть.

Безусловными лидерами по объемам экспорта традиционно являются южные регионы — Орловская, Брянская, Воронежская, Рязанская, Саратовская и Липецкая области. У них порядок цифр по экспорту в этом году уже перешел в тысячи тонн. При этом Брянщина, Саратов и Рязань в прошлом году также поставками кормовых за рубеж не занимались.

Говоря о Татарстане, основное время поставок из республики пришлось на весну — начало лета, а главными покупателями татарстанских кормовых стали отнюдь не самые крупные закупщики — Польша, Италия и Германия. По данным аналитиков «Реального времени», на данный момент крупнейшими странами-импортерами отечественных кормовых традиционно являются Латвия и Нидерланды. Республика поставляла то же сено, люцерну, клевер, эспарцет, кормовую капусту, люпин и прочие аналогичные кормовые культуры.

Страны-импортеры кормовых культур, январь-август 2020 года

Страны-импортеры кормовых культур в РФ Вес, кг

Янв-авг 2020 Вес, кг

Янв-авг 2019 AM-АРМЕНИЯ 44 011,2 40 000,0 BE-БЕЛЬГИЯ 220 000,0 22 000,0 BY-БЕЛАРУСЬ 777 081,4 122 661,4 CN-КИТАЙ

279 150,0 DE-ГЕРМАНИЯ 411 380,0 1 168 422,0 EG-ЕГИПЕТ 586 290,0

GE-ГРУЗИЯ

5 000,0 IL-ИЗРАИЛЬ 265 200,0

IT-ИТАЛИЯ 86 000,0 107 609,0 JO-ИОРДАНИЯ 554 000,0 193 000,0 KG-КИРГИЗИЯ 219 006,0 352 968,0 KP-КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ.РЕСПУБЛ. 300 000,0 210 000,0 KZ-КАЗАХСТАН 253 427,5 100 328,6 LB-ЛИВАН 24 000,0

LT-ЛИТВА

293 260,0 LV-ЛАТВИЯ 43 765 820,0

MK-РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

6 000,0 NL-НИДЕРЛАНДЫ 6 140 600,0

PL-ПОЛЬША 957 049,0 654 626,0 RS-СЕРБИЯ

21 500,0 SI-СЛОВЕНИЯ 88 000,0 22 000,0 TR-ТУРЦИЯ 44 000,0 155 750,0 UA-УКРАИНА 1 114,0 22 895,0 ВСЕГО 54 736 979,1 3 777 170,0

Открыла сезон продаж республика уже в апреле, экспортировав в Польшу первые 22 тонны сырья на 6,3 тысячи долларов и продав в Германию 21 тонну кормов на 7 тысяч долларов. В мае таможенники зафиксировали поставки за рубеж (в Италию) также 22 тонн кормовых культур за 9,6 тысячи долларов. В июне в Польшу отправилось 22 тонны татарстанских кормовых, в Италию — 64 тонны, а в Германию — 58,5 тонны. Сумма июньских поставок превысила 50 тысяч долларов.

«Сыграла» конъюнктура, как ляжет карта в 2021-м — вопрос открыт

Мнения экспертов о том, стоит ли ожидать дальнейшего роста экспорта татарстанского сена, разделились. Гендиректор Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций (оператор по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ) Денис Самодуров в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что ключевая и единственная причина существенного прироста экспорта кормовых культур из Татарстана за рубеж — конъюнктура рынка, то есть повышенный спрос на сырье в ряде европейских стран, на который оперативно отреагировали производители республики.

— Сейчас сложилась такая конъюнктура — хорошие цены и результат от этого (экспорта кормовых) есть. Я думаю, республика продолжит наращивать объемы экспорта в этом направлении, но кормовые исторически у нас мало экспортируются, увеличиваться будут объемы экспорта других культур. Я не думаю, что именно у кормовых экспорт сильно увеличится, — подчеркнул он.

По словам Дениса Самодурова, продажа относительно дешевого сырья, такого, как кормовые культуры, особенно в европейские и азиатские страны упирается в дорогую логистику, что делает экспорт кормовых в обычное время не слишком рентабельным предприятием.

Другой позиции придерживается зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. «Мы еще не до конца изучили рынок, пока очень слабо заходим, сельхозпроизводители пока не информированы, предстоит еще большая работа, чтобы делать выводы», добавил он. Специалист привел в пример республику Марий Эл, которая, по его словам, давно продает свои кормовые в виде брикетов спрессованной зеленой массы. Площадей, обеспечивающих большие объемы подобных видов культур, в Татарстане существенное количество, поэтому определенные виды кормовых республика должна начать экспортировать больше.

— Сегодня возрастает потребление, что, безусловно, дает импульс нашим производителям ориентироваться на те направления, в которые идут деньги. Сегодня экспорт является индикативом развития агропромышленного комплекса. Я думаю, что потенциал у нас большой, с 2024 года мы должны экспортировать, если не ошибаюсь, на 360 млн долларов. И цифра вполне реальная. Я полагаю, что с каждым годом наши аграрии будут нас все больше радовать, особенно по части плодовых культур — они у нас очень чистые и конкурентные даже по сравнению с тем же Краснодаром, где их «протравливают» по 20 раз. У нас — один-два. Но я уверен, что мы будем идти в рост по многим культурам. В отношении кормовых перспективны, на мой взгляд, два направления — зерновые и спрессованная зеленая масса, как в Марий Эл, — резюмировал Тахир Хадеев.

«У фермеров Татарстана проблем с заготовкой нет, кормовые закупают на 1,5—2 года»

Федеральные эксперты всерьез опасаются, что резкое увеличение активности российских регионов в сторону наращивания экспорта кормовых может создать некоторые проблемы животноводческому комплексу. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подчеркнул, что трудности с закупкой кормов уже в этом году прочувствовали на себе некоторые молочные фермы на юге страны, где так же, как и в Европе, стояла засушливая погода. Из-за этого специалисты прогнозируют обострение конкуренции и, как следствие, возможность роста цен на корма в 2020—2021-м.

У татарстанских животноводов проблем с заготовкой кормовых на зиму быть не должно, несмотря на взрывной рост экспорта, подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» председатель Ассоциации фермерских хозяйств РТ Камияр Байтемиров. По его словам, старт экспорта кормовых в республике — это вполне «запланированная акция», а не ситуативный вектор, заданный погодными условиями и низкой урожайностью кормовых в Европе, а потому начало работы татарстанских аграриев в этом направлении следует оценивать крайне позитивно.

— Ничего по закону Ломоносова просто так не исчезает и не появляется. Старт экспорта сырья — закономерный процесс, при поддержке государства были приняты соответствующие решения, способствующие экспорту собственной продукции, в частности кормовых. На это нацелены сейчас наши сельхозпроизводители, это направление будет развиваться, спрос рождает предложение, — объяснил он. — У наших фермеров проблем с заготовкой кормов нет и быть не должно, ведь все делается заранее, кормовые планируют и закупают на 1,5—2 года вперед. Фермеры имеют определенный расчет, согласно поголовью. Решение принимается главой КФХ, и, конечно, все учитывают, что может повториться ситуация 2010 года, когда действительно возник дефицит. При реализации продукции фермеры оставляют запас.

Согласился с Байтемировым и Денис Самодуров, подчеркнув, что запасы кормовых в республике есть минимум на 1,5 года. Отсутствие затруднений при закупке кормовых на зиму в этом году «Реальному времени» подтвердили и крупные животноводы республики. Руководитель семейного КФХ Латыповы из села Дубъязы Высокогорского района РТ, на содержании которых сегодня находится порядка 130 молочных коров, Минсина Латыпова подчеркнула, что заготовка кормовых культур сейчас уже закончена и каких-либо дополнительных трудностей ни у нее, ни у ее коллег-животноводов не возникло.