Самодуров Денис Викторович
Общая информация
Родился 10 июня 1971 года в г. Казань.
Образование
1995 г. — окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность
1995-1998 гг. — директор ТОО «Продсервис».
1998-2009 гг. — директор ООО «Калан-Продукт».
2009-2018 гг. — заместитель директора ООО «Камп».
2018-2019 гг. — директор ООО «Камп».
С 2019 г. — генеральный директор АО «РАЦИН».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-00
- Email: Samodurov.racin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2020