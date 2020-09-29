Список персон

Самодуров Денис Викторович

Общая информация

Родился 10 июня 1971 года в г. Казань.

Образование

1995 г. — окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

1995-1998 гг. — директор ТОО «Продсервис».
1998-2009 гг. — директор ООО «Калан-Продукт».
2009-2018 гг. — заместитель директора ООО «Камп».
2018-2019 гг. — директор ООО «Камп».

С 2019 г. — генеральный директор АО «РАЦИН».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: (843) 221-77-00
  • Email: Samodurov.racin@tatar.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2020


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