Дистант как альтернатива: обзор российских онлайн-школ для детей в пандемию

Стоимость обучения в российских онлайн-школах стартует от 3 тысяч рублей в месяц, но сдать ОГЭ и ЕГЭ получится не везде

Как выяснило «Реальное время», каждый год около 2% татарстанских учеников забирают свои документы из школ и переходят на семейное обучение. Данные подтвердили в Минобрнауки республики. Причины ухода — разные, это и спортивная карьера, и проблемы с общением в классе. В последнее время к ним добавилась и неблагополучная эпидобстановка. Однако мало кто знает, как законно перейти на такой «дистант» и дать ребенку крепкую базу, при этом не обанкротившись. Стоимость обучения в российских онлайн-школах варьируется от 3 до 25 тысяч рублей в месяц в зависимости от того — будет ли ребенок общаться с педагогами в режиме реального времени или ограничится записями видеоуроков, хочет он изучать программирование со 2 класса или выберет базовую школьную программу. Как выяснилось, найти учебные заведения, с которыми казанский школьник сможет сдавать ОГЭ и ЕГЭ, обучаясь на «дистанте» — практически нереально, а большинство так называемых «онлайн-школ» — просто образовательные курсы, часто даже без лицензий. Подробнее — в нашем обзоре.

Почему растет число школьников-экстернатов в Татарстане и по всей России?

Домашнее обучение детей по школьной программе до сих пор — институт малознакомый и непонятный широкому кругу родителей в России. В представлении большинства дома обучаются лишь дети с особенностями развития, да еще в постсоветские времена этим правом пользовались дети дипломатов и политиков.

Позже к этим немногочисленным причинам начали добавляться родительские сомнения в компетентности педагогов, недоверие к школьной программе (к примеру, шутки про изучение «Войны и мира» и чтение Набокова в средней школе в «нулевые», еще до веяний унификации школьных программ, вызывали немало недоумения в Сети). В последние годы, все чаще можно встретить разговоры о травматичном явлении буллинга в школьной среде, в том числе, он, а также неспособность традиционной школы заинтересовать ребенка с клиповым мышлением из поколения Z, частые заграничные путешествия семей становятся новыми причинами перевода детей на домашнее обучение.

Родители предпочитают самостоятельно разбирать с детьми школьные задания, либо нанимают частных репетиторов. Увеличивающийся спрос домашнего обучения подтверждают и официальные цифры. По данным Министерства науки и образования РТ, в 2017 году образование в семье получали 606 детей, в 2018-м таковых уже числилось 898. Ежегодно около 2% детей переходят на семейное обучение по различным причинам, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе министерства. При этом, большая часть экстернатов — дети, проживающие в крупных городах республики (Казань, Альметьевск, Набережные Челны), в которых доступ к квалифицированным педагогам и различным обучающим курсам намного выше.

Сейчас в повестке озабоченных качеством школьного образования родителей отчетливо замаячил новый пункт — коронавирусная паника. Хотя Минпросвещения всячески опровергает перевод российских школ на удаленку в ближайшее время, как и случаи массовых заражений, часть родительского сообщества начинает все чаще задумываться о поиске адекватного варианта отказа от очных посещений детьми школьных классов — переходе на «нормальный дистант».

Кто имеет право забрать ребенка из школы и как это сделать?

Российская законодательная база лишь недавно начала адаптироваться под новые запросы. Сегодня у школьников, родители которых решили забрать детей из учебных заведений, согласно ФЗ «Об образовании», есть всего два варианта — заочное и, так называемое, семейное образование.

Первый вариант предполагает, что ребенок продолжает числиться в школе, а за его образование продолжают отвечать все те же учителя с единственной лишь разницей — ребенок освобожден от обязательного посещения уроков, педагоги предоставляют детям консультации и все учебные материалы. Сам ученик же должен сдавать контрольные, проверочные и другие работы по программе и учебному плану школы. При этом оформить «заочку» возможно лишь по договоренности с администрацией, и такой вариант обычно уместен лишь при возникновении в семье каких-то чрезвычайных обстоятельств. Да и, по правде говоря, заочную форму лишь с натяжкой можно считать «свободным» от школы, индивидуальным и глубоким образованием.

Второй и единственный вариант для тех, кто хочет практиковать полноценный «дистант» — семейное (домашнее) образование. Это форма, при которой ребенок официально отчисляется из школы, а ответственность за его образование полностью ложится на плечи родителей, либо официальных опекунов. При этом, «домашники» (экстернаты) все равно обязаны прикрепляться к какой-либо образовательной организации для прохождения ежегодных аттестаций (своеобразные годовые контрольные), во время которых педагоги проверяют насколько хорошо ребенок усваивает материал школьной программы, и может ли быть «переведен» в следующий класс. Прикрепление к школе необходимо и для сдачи ОГЭ и ЕГЭ после 9 и 11 класса, а соответственно и дальнейшего поступления в вуз или колледж.

Оформить официальный перевод в «домашники» можно в три шага. Первый — уведомление в городское управление образования и решении перевести ребенка на такую форму обучения. Второй — аналогичное заявление об отчислении из школы и переходе на семейное образование, которое подается непосредственно в свое учебное заведение. Третий — прикрепление к выбранной для прохождения аттестаций обычной школе. Это может быть любая школа, государственная или частная, имеющая аккредитацию Минпросвещения и лицензию на ведение образовательной деятельности (эти документы в России обязаны иметь все средние школы и гимназии, выдающие аттестаты гособразца).

А существует ли этот самый «нормальный дистант»?

После того, как принято решение забрать ребенка из школы, встает вопрос — как его учить? За время вынужденного «дистанта» во время всеобщего ковидного карантина многие родители успели сильно намучиться, пытаясь объяснить своим чадам, как найти дискриминант и вычленить квадратный корень (а заодно и самим разобраться, что это такое).

Среди альтернативных вариантов — найм профессиональных тьюторов (репетиторов), которые будут проходить с ребенком школьную программу, фокусируясь на его интересах и индивидуальных особенностях развития, либо поиск каких-то дополнительных курсов и онлайн-площадок, на которых ребенку в доступной и понятной форме будут объяснять предметы. Первый вариант обычно — запредельного дорогой, второй — не всегда эффективный и дающий ученику огромную свободу, к которой он не всегда готов.

Ключевой вопрос, осложняющий выбор: возможно ли семейное образование без огромных бюджетов, явно выходящих за рамки возможностей семей даже «среднего класса». Обоснованно напугать родителей может и официальная статистика. По данным того же татарстанского Минобра, итоговое качество домашнего образования значительно уступает качеству школьного, о чем свидетельствует сухой подсчет. В 2018 году в министерстве впервые подсчитали средние баллы, на которые сдают ЕГЭ и ОГЭ экстернаты и сравнили эти показатели со средними баллами по республике. Результаты «домашников» — более чем печальные.

Например, средний балл по ОГЭ по русскому языку в Татарстане 2018 года — 4,14, средний балл татарстанских экстернатов по той же дисциплине — 3,65. Разрыв по математике чуть меньше, всего 0,23 балла, но он все же есть. С ЕГЭ ситуация схожая: средний балл по республике по математике — 57,59, у экстернатов — 47,15; по русскому языку средний по РТ — 74,53, у «домашников» — 66,73. В 2020 году ситуация не улучшилась. По всей видимости, что делать с появившейся «свободой» от школьных рамок, поняли не все.

Еще один вариант, в последние годы приобретающий в России популярность — онлайн-школы. То есть, полноценные учебные заведения, практикующие дистанционный формат образования детей через интернет-сервисы — онлайн-уроки, консультации педагогов по видеосвязи, групповые чаты и выполнение заданий и контрольных образовательной программы на специальных ресурсах. Как правило, онлайн-школы предоставляют ученикам удобные инструменты: личный интернет-кабинет (сродни аккаунтам в соцсетях), в которых постоянно обновляется статистика успеваемости, а родители могут общаться с педагогами, и обсуждать работу с «узкими» местами. В таких школах, как и в традиционных, проводятся контрольные и промежуточные контрольные, подготовка к сдаче аттестаций и ЕГЭ.

В идеале такая онлайн-школа вполне способна заменить полноценное очное образование, поскольку не только дает полную (а иногда и расширенную) программу по всем дисциплинам, но и способна подстраиваться под индивидуальные запросы каждого ученика — дети и родители с помощью онлайн-школ могут выбирать комфортное для себя время занятий (например, назначая первый урок на 10 часов, когда ребенок уже проснулся), объемы преподаваемых дисциплин (увеличивая, например, часы химии, при желании поступить в медвуз), педагога с импонирующей методикой преподавания и предпочтительные направления развития.

«Правильная» онлайн-школа также не только имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, но и ряд школ-партнеров, к которым ее ученики могут быть прикреплены для сдачи итоговых годовых аттестаций, а также ОГЭ и ЕГЭ. Часто онлайн-школа даже берет на себя оформление ребенка в такую партнерскую школу.

Проблема здесь лишь в том, что в России нет официального списка или перечня «аккредитованных» или рекомендованных Минпросвещения онлайн-школ, требований к ним. Потому под онлайн-школы часто маскируются просто образовательные курсы по тем или иным предметам, либо ресурсы для поиска и подбора репетиторов (например, довольно известный федресурс Tutoronline, на котором можно подыскать ребенку персонального онлайн-тьютора и подтянуть более, чем 50 предметов, или онлайн-школа Pixel, практикующая дистанционное обучение программированию). Найти онлайн-школы, предоставляющие полные курсы обучения с 1 по 11 класс, которые действительно могли бы заменить ребенку традиционную школу, как выяснило «Реальное время», оказалось не так просто, таковых на данный момент — единицы.

Школа «ИнтернетУрок»: 5,5 тысячи в месяц с «пропиской» в Москве или Иркутске для казанцев

«ИнтернетУрок» (ЧОУ «Первая народная школа») — одна из старейших в России домашних онлайн-школ, основанная в 2009-м ныне довольно медийным педагогом, физиком-изобретателем, в свое время основавшим фармацевтическую империю «Аквион» (к примеру, выпустившую на рынок БАДы под брендом «Алфавит») Михаилом Лазаревым. Начинался «Интернетурок» просто с сайта, где были собраны видеоуроки, записанные ведущими педагогами Москвы и Санкт-Петербурга. Идея ресурса была в том, чтобы поменять роль учителя в системе образования от «источника знаний», до помощника в их получении. Постепенно, с развитием новых технологий, «Интернетурок» превратился в полноценную онлайн-школу с прозрачной системой зачисления и механикой обучения.

Учебный процесс устроен практически как в традиционной школе: для учеников составляется гибкое расписание консультаций тет-а-тет с педагогом по всем школьным дисциплинам — их программа полностью соответствует утвержденной Минпросвещения школьной программе. В личном кабинете ученику постепенно открываются видеоуроки, презентации, статьи и другие учебные материалы по модулям, тренажеры (тесты, промежуточные контрольные), которые ребенок изучает самостоятельно. В любой момент при появлении вопросов он может связаться с учителем в специальных чатах, правильность выполнения упражнений также проверяет педагог в течении часа после загрузки. После изучения темы учеников ждут консультации с педагогами по видеосвязи, в ходе которых педагоги разъясняют детям сложные моменты и контролирует усвоение материала.

При этом, за один фактический учебный год, при желании, ребенок может осваивать программу сразу нескольких классов экстерном, либо, при наличии сложных семейных обстоятельств или проблем со здоровьем, растянуть программу на несколько лет или продолжить изучение материалов летом. Для родителей в «Интернетуроке» доступен электронный журнал успеваемости, возможность получить ответ на интересующий вопрос от учителя в течение 15-ти минут, онлайн библиотека, где собраны более четырех тысяч видеоуроков, конспектов, тренажеров для повторения изученного.

Учитывая все плюсы, необходимо помнить, что онлайн-школа не выдает аттестаты и де-юре является лишь «заведением, оказывающим информационные услуги», как подтвердили корреспонденту «Реального времени» представители «Интернетурока». Онлайн-школа Михаила Лазарева официально зачисляет к себе учеников и даже выдает заверенные справки об успеваемости, но сама аттестовать детей и выдавать аттестаты гособразца для поступления в вузы не имеет права. Для этого у «Интернетурока» есть сеть традиционных школ-партнеров в разных городах России, к которым могут без труда прикрепиться его ученики — с этим здесь обещают помочь.

На сегодня таких партнеров 20, физически учебные заведения расположены в основном в Москве, есть среди партнеров также частные школы в Иркутске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Анапе, Новосибирске, Кирове, Калининграде и даже Челябинске. В Казани таковых у «Интерурока» нет, но это, как выяснилось, не проблема. Казанские ученики (как и дети из любых других регионов России) могут прикрепиться абсолютно к любому партнерскому учебному заведению онлайн-школы дистанционно, лично приезжать в них не потребуется. Годовые же аттестации школы-партнеры «Интерурока» будут засчитывать ученикам «автоматом», исходя из сведений об успеваемости ребенка, которые им передаст онлайн-школа. Правда, о сдаче ОГЭ и ЕГЭ родителям все-таки придется договариваться с одной из местных школ отдельно.

Стоимость «посещения» ребенком «Интернетурока» составляет 5,5 тысячи в месяц. Детям, которым не нужно официальное зачисление в партнерские школы, например, в случае заочного обучения или освоение программ «Интерурока» в качестве дополнительных занятий, практически тот же набор услуг предложат уже за 3 тысячи рублей в месяц. А за 900 рублей в месяц онлайн-школа готова открыть доступ к своей интернет-библиотеке — видеоурокам, тренажерам, тестам, записям консультаций с педагогами.

Онлайн-сервис одной из старейших частных школ Москвы за 16 тысяч в год, но без ЕГЭ

Если говорить об уже проверенных временем онлайн-школах с устоявшейся репутацией, то нельзя обойти вниманием платформу для интернет-обучения IBLS (nternational Blended Learning School), созданную на базе одной из старейших традиционных (и лицензированных, что немаловажно) частных школ Москвы «Наши Пенаты» (ЧОУ «СОШ «НАШИ ПЕНАТЫ»). По сути, это одна из первых школ в России, запустивших заочное отделение и дистанционное (домашнее) обучение на собственной онлайн образовательной платформе. На базе IBLS дети могут получить общее образование и аттестоваться с 1-ого по 11-ый класс.

Программа разрабатывается в соответствие со стандартами ФГОС — по сути на «дистанционке» детям предлагают программу, аналогичную преподаваемой очно в стенах «Наших Пенатов». У учебного заведения есть лицензия и свидетельство о государственной регистрации, здесь, ко всему прочему, обещают дать ученикам подготовку, благодаря которой они могут набрать «не менее 80 баллов по любому из тестов ЕГЭ» или поступить в зарубежные вузы. Учебный процесс в системе IBLS устроен практически идентично «Интернетуроку» — видеолекции, тесты, контрольные, возможность оперативно связаться с любым педагогом и получить личную консультацию, подготовка к аттестациям, гибкое расписание занятий, возможность «подстроить» его по времени и степени погружения в различные предметы.

Система IBLS предусматривает два формата обучения: заочное и семейное образование. Оба варианта конкретно этой школы подойдут «домашникам» из Казани и регионов, но имеют свои особенности и подводные камни.

Заочная форма обучения с IBLS — формат, описанный как раз в ФЗ «Об образовании», предусматривающий официальное зачисление в школу «Наши Пенаты», контролируемое школой домашнее обучение и сдачу аттестаций, а также выборочное посещение уроков учеником по собственному желанию. Для москвичей такой формат обучения стоит лишь 3 тысячи рублей в год — для учеников с московской регистрацией оставшаяся часть финансируется за счет субсидии из бюджета города Москвы, а вот для жителей других регионов в год обучение ребенка здесь на заочной форме обойдется в 65,8 тысяч рублей в год (5,4 тысячи в месяц).

В случае «заочки» между школой «Наши Пенаты» и родителями каждый год заключается новый договор на образовательные услуги. Аттестации проводятся дистанционно, по утвержденному графику по триместрам (2-9 класс), полугодиям (10-11 класс). Для сдачи ЕГЭ и ОГЭ ученику все-таки придется приехать в школу и сдавать экзамены очно в Москве.

Второй вариант, семейное образование с IBLS, в свою очередь, означает ежегодное дистанционное заключение именно пользовательского соглашения на доступ к ресурсам платформы IBLS. Для прохождения промежуточной аттестации ученик каждый раз зачисляется в школу «Наши Пенаты» по заявлению родителя. Сами же аттестации проходятся ребенком дистанционно из любой точки мира. Важно сказать, что в рамках семейной формы обучения школа не предоставляет услугу по обучению в 9-м и 11-м классах и сдаче ОГЭ и ЕГЭ. На эти классы родителям предлагают переводить детей на заочное обучение в школе и обещают оказать содействие в сдаче экзаменов. Подключение к платформе IBLS в формате семейного образования стоит 16 тысяч рублей в год.

Домашняя школа «Фоксфорд»: педагоги из МГУ и ВШЭ за 23 тысячи в месяц для 11 класса

Не самое бюджетное, но тоже довольно популярное среди «домашников» онлайновое учебное заведение «Фоксфорд» также вполне может рассматриваться как альтернатива традиционной школе. На программу домашнего образования в «Фоксфорд» принимают детей с 1 по 11 класс. Организация учебного процесса здесь мало чем отличается от других онлайн-школ, но одна из фишек «Фоксфорда» — игровая, интерактивная форма обучения, необычные форматы заданий и форматы подачи материала. Еще один приятный бонус — преподавательский состав, он в онлайн-школе в основном состоит из членов жюри всероссийских олимпиад, сотрудников и выпускников ведущих российских вузов, таких, как МГУ, МФТИ, РГПУ им. Герцена и ВШЭ. Надо сказать, что и сам «Фоксфорд» — давний партнер центра «Сириус». Заведение, по всем меркам, уровневое и хорошо разрекламированное.

Что стоит учитывать при желании перейти на «Фоксфорд» — это ценники и особенности зачисления сюда детей из регионов России, в том числе и Татарстана. У «Фоксфорда», как и у «Интернетурока» с IBLS, конечно, есть школы-партнеры, в которых ученики могут сдавать аттестацию. Но все они находятся в Москве.

Детям из регионов здесь предлагают «прикрепиться» к Российскому образовательному центру — аккредитованной российской школе, территориально находящейся в Испании. Стоимость этого прикрепления — 3,5 тысячи рублей в год. Организационные моменты в «Фоксфорде» обещают уладить онлайн, через собственный личный кабинет, аттестация также будет проводиться РОСом через Интернет, личного присутствия ребенка не потребуется. С одним лишь но — сдать ЕГЭ и ОГЭ таким образом все же не получится, родителям придется искать школу для прохождения этих экзаменов в Казани самостоятельно.

С ценами здесь тоже не все так просто — они сильно разнятся в зависимости сразу от нескольких факторов. В начальной школе (с 1 по 4 класс) обучение стоит от 2100 до 5500 тысяч рублей в месяц. Для 5-6 классов обучение ребенка в месяц обойдется уже от 2900 до 11400 рублей, для 7-8 классов — от 3900 до 12400, для 9-10 — от 5900 до 17400. И, наконец, для одиннадцатиклассников –от 8900 до 23400.

Откуда такой разброс стоимости обучения? Как объяснили корреспонденту «Реального времени» в самом «Фоксфорде», варьирование цены происходит из-за «допсоставляющих»: личного сопровождения классного руководителя, который будет ежедневно общаться с ребенком в режиме онлайн, контролировать его успеваемость, выдавать рекомендации и корректировать программу обучения, а также сложности и глубины курса выбранной школьной программы (наличия или отсутствия дополнительных часов физики или русского, например).

Так, базовый курс школьной программы 5 класса, который ребенок будет практически самостоятельно проходить с помощью видеоуроков и онлайн-тренажеров в месяц будет стоить 2900 или 20 тысяч рублей в год. Тот же базовый курс пятикласснику, но с сопровождением педагога и онлайн-занятиями по предметам обойдется уже в 6500 в месяц.

Онлайн школа №1: визиты в Питер после 8 класса и уроки через Zoom за 12500 в месяц

Последняя полноценная российская онлайн-школа, которую удалось отыскать корреспондентам «Реального времени», учебный центр «Онлайн школа №1». Она предлагает школьникам полную общеобразовательную программу по всем дисциплинам с 1 и по 11 класс, а помимо базовых предметов школьной программы, предусмотренных ФГОСами, еще и факультативы по рисованию, основам программирования, монтажу видео, входящие в стоимость обучения.

Ученик, в статусе экстерна, на семейной форме образования зачисляется в государственную общеобразовательную школу Санкт-Петербурга, с которой у онлайн-школы заключен партнерский договор, — это Лицей №533. В нем ребенку предстоит проходить годовые аттестации, при этом, с 1 по 8 классы аттестация (как и зачисление) проходит дистанционно, на основе письменных контрольных работ, приезжать в школу лично не нужно. После 8 класса у ученика есть два варианта: либо оставаться в «Онлайн школе №1» и лично приезжать в Петербург несколько раз в год для прохождения аттестаций, сдачи ОГЭ и ЕГЭ, либо все-таки искать учебное заведение, готовое принять к себе на аттестацию и экзамены, в Казани. Во втором случае помощи от онлайн-школы ждать не приходится, партнерских школ в других городах России у питерского центра пока нет.

Система обучения, как мы уже говорили, во всех онлайн-школах примерно одинаковая. Из особенностей: в «Онлайн школе №1» уроки преимущественно проходят в формате групповых видеоконференций с учителем на интернет платформе Zoom по заранее утвержденному расписанию. Для более глубокого изучения теории ученику предоставляется личный электронный кабинет, содержащий теоретические и практические материалы для обучения.

В каждом предмете по каждой теме ребенку будут доступны учебники ФГОС, презентации с правилами, видеолекции от преподавателя. Если ребенок не может посетить онлайн-урок по расписанию, его запись остается в личном кабинете и доступна к просмотру в течение всего периода обучения. Домашняя работа выполняется письменно в тетради и отправляется скан/фото на проверку учителю. Куратор класса обещает быть на связи с ребенком и родителями в whatsApp, по электронной почте и мобильной связи для решения всех организационных и технических вопросов.

Говоря об уровне цен в «Онлайн школе №1», он близок к «средним по рынку». Для учеников начальной школы (с 1 по 4 класс) в случае выбора домашнего формата образования и прикрепления к школе здесь предлагают два тарифа — «Школа» за 12500 в месяц и «Индивидуальный» за 25 500 в месяц. Во втором случае все уроки проходят онлайн и один на один с учителем, гарантируется индивидуальный подход и привлечение специалистов узкого профиля в случае необходимости, дополнительная проработка всех проблемных зон и пробелов в обучении. Начиная с 5 класса, для учеников доступен лишь первый вариант, тариф «Школа» за те же 12 тысяч 500 рублей в месяц.