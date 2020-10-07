В Казани волонтеры завершат реставрацию дома купца Вафы Бигаева

Это будет выпускным тестом добровольцев из «Школы волонтеров наследия»

В Казани 9 октября стартует «Школа волонтеров наследия» — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества. 40 слушателей закрепят полученные навыки на объекте, который реставрируют активисты градозащитного движения «Том Сойер Фест», — доме купца Вафы Бигаева по улице Парижской Коммуны, 18. В день завершения работ на историческом памятнике — 18 октября — волонтеры получат сертификаты об окончании курсов, что даст им возможность участвовать в проектах по сохранению объектов культурного наследия.

Задача — подготовить 40 бригадиров

Школа, которая в рамках нацпроекта «Культура» готовит волонтеров для охраны памятников, объявила второй набор в Казани. Как рассказала заместитель председателя ТРО ВОО ВООПИИК Фарида Забирова, отличие учебы от прошлогодней — в углубленной программе, предполагающей подготовку координаторов волонтеров. Такие углубленные курсы организованы в 5 регионах, а всего проект охватит 10 регионов, в которых бесплатное обучение пройдут 2 тыс. человек.

В Казани предполагается обучить 40 человек. Уже сейчас, по словам Забировой, подано 56 заявок, но, поскольку учеба очная, иногородние желающие отсеются. Приоритет будет отдаваться тем, кто прошел обучение в прошлом году. Они высоко мотивированы, особенно волонтеры «серебряного возраста».

Уже сейчас, по словам Забировой, подано 56 заявок, но, поскольку учеба очная, иногородние желающие отсеются. Фото tatar-inform.ru

— Это просветительский проект, направленный на знакомство граждан с темой сохранения объектов культурного наследия, — охарактеризовала его Забирова.

В программе школы — лекции об истории и архитектуре, теоретический блок о законодательстве в этой сфере, базовых понятиях реставрации, а также мастер-классы по работе с деревом, камнем и металлом. 7 часов теории дополнят 18 часов практики. Лекторами выступят сама Фарида Забирова и замруководителя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Светлана Персова. Практические занятия проведут доктор химических наук Рустем Камалов, мастер кузнечного дела Ян Тинчурин, химик-технолог, реставратор Рустем Багров.

Выпускников школы научат восстанавливать деревянные, каменные и металлические поверхности для их дальнейшего окрашивания, то есть нелицензируемым видам работ, которые могут выполняться на исторических объектах. Кроме этого, слушатели получат знания по основам менеджмента, для того чтобы они умели организовать волонтерскую группу и работать в соцсетях. Предполагается, что в будущем они составят костяк добровольцев, которые разбираются в технологиях реставрации и смогут стать бригадирами.

Выпускников школы научат восстанавливать деревянные, каменные и металлические поверхности для их дальнейшего окрашивания, то есть нелицензируемым видам работ, которые могут выполняться на исторических объектах. Фото tatar-inform.ru

И по дереву, и по камню

«Если в прошлом году слушатели работали в лабораторных условиях, то в этом году мы даем им возможность поработать в мастерской и познакомиться с объектом», — отметила Забирова. Для этого им зарезервировали фронт работ в доме купца Вафы Бигаева по улице Парижской Коммуны, 18, где сейчас располагается музей чак-чака. С конца августа его восстанавливают активисты проекта «Том Сойер Фест». Первый этаж дома каменный, второй — деревянный, поэтому у выпускников будет прекрасная возможность применить полученные навыки.

По словам координатора школы волонтеров, члена совета общества охраны памятников Дмитрия Полосина, специально для слушателей оставили одну сторону фасада дома Бигаева. Работы на объекте завершатся 18 октября.

Полосин подчеркнул, что слушатели первого потока школы, которые приняли участие в проекте «Том Сойер Фест», отличаются подготовленностью, с ними легче работать, они умеют правильно самоорганизоваться и легко формируют команду.

По словам Дмитрия Полосина, специально для слушателей оставили одну сторону фасада дома Бигаева. Фото tatar-inform.ru

— Такие школы дают неких амбассадоров добровольчества в области охраны памятников. Они не только могут проводить работы достаточно профессионально, но они замечают за другими организациями то, что происходит неправильно. Ни для кого не секрет, что зачастую самую простую работу на памятниках не только в Казани, но и, наверное, по всей стране, отдают гастарбайтерам. И она производятся некачественно, некачественными материалами. Люди, не глядя, берут то, что у них под рукой, и штукатурят историческую кладку, например, цементом. После таких школ люди никогда в жизни и сами так не сделают, и не допустят, чтобы так сделали другие. Это очень важно, — отметил Полосин.

Среди слушателей — Балтусова

В прошлом году в «Школе волонтеров наследия» прошли подготовку 360 жителей Татарстана. Кстати, одной из слушателей была помощник президента РТ Олеся Балтусова. Обучение проходило на базе КГАСУ, было также бесплатным, выпускники получили соответствующие сертификаты. Всего в проекте участвовали 5 российских регионов, обучившие более 1,6 тыс. добровольцев.

Фарида Забирова подчеркнула, что проект рассчитан на 5 лет, до 2024 года. В следующем году планируется увеличить время обучения добровольцев до 72 часов.