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Корэш в Казани: 100 батыров со всего мира выявят сильнейшего

22:22, 03.10.2020
Корэш в Казани: 100 батыров со всего мира выявят сильнейшего
Фото: Максим Платонов

Сегодня на территории автодрома «Казань ринг Каньон» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по поясной борьбе корэш. Турнир проходит с 2 по 4 октября, в нем принимают участие около 100 спортсменов из 25 стран мира. Предварительные бои прошли в Центре гребных видов спорта. Медали будут разыграны в весовых категориях 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130 и 130+ кг.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан

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