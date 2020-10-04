В Казани открылся Музей татарских денег

Среди учредителей — активист Союза татарской молодежи «Азатлык»

Фото: Радиф Кашапов

В эти выходные начал работу еще один музей на улице Каюма Насыри. В доме 10, на втором этаже в небольшой комнате разместился музей татарских денег («Татар акчасы музее», как называют его владельцы). Здесь можно посмотреть материалы, связанные с нумизматикой и торговлей — от монет и купюр до книг и информационных плакатов. Любопытно, что одним из учредителей музея является Наиль Набиуллин, один из лидеров Союза татарской молодежи «Азатлык».

От шоколадных монет — к настоящим



В последние годы «Азатлык» известен не только многочисленными пикетами (к примеру, в августе Набиуллин вышел с плакатом «Альберт Разин живет в сердцах миллионов», напомнив о годовщине смерти удмуртского ученого Альберта Разина). С одной стороны, в прессе громко обсуждался его приговор в 2017 году, когда Вахитовский районный суд Казани признал его виновным в даче ложных показаний в отношение скинхеда Сергея Журавлева. Тогда Набиуллин получил 2 года условного наказания с испытательным сроком в 2 года. С другой стороны, у «Азатлык» есть и более позитивные дела. К примеру, в этом году появился сайт http://isxaki.com, посвященный писателю Гаязу Исхаки. На нем можно ознакомиться и с его многочисленными сочинениями, ранее недоступными в сети. В пику роману и сериалу «Зулейха открывает глаза» в печатном виде была опубликована знаменитая книга Исхаки «Зулейха».

Кроме того, активисты недавно направили деньги на обновление надписей и еженедельный уход за могилой Исхаки в Турции. Также Набиуллин известен как марафонец, причем зачастую он бежит с флагом Татарстана, в 2019-м в честь 750-летия Золотой Орды Наиль пробежал от Кремля до Болгара.

Как говорит Набиуллин, который в «Фейсбуке» аттестует себя как главного редактора газеты «Тюркский взгляд», история с музеем началась с того, что к 750-летию Золотой Орды и празднованию Нового года «Азатлык» выпустил две тысячи шоколадных монет — «С намерением обрадовать детей, желая поднять им настроение, в то же время не забывая о воспитательной работе». На одной стороне ее была тамга Менги Тимура с надписью «Государству Золотая Орда 750 лет», на другой — барс и солнце. Такие выпускались в городе Сарай во времена Узбек хана в 1336—1337 годы.

— После этого мы начали думать о музее, — говорит Наиль. — Постепенно собиралась коллекция. В парке им. Тинчурина часть ее нам продали нумизматы. Мы говорили с экспертами, они их нам дарили. Что-то покупали в сети. В целом за полгода собрали коллекцию по всему миру.

— И что сейчас в музее?



— Около 300 экспонатов. Значительная часть — татарские деньги, Золотой Орды, Казанского ханства, Хазарского каганата. Мы, показывая эти деньги людям, хотим познакомить их с историей татарского народа, его государствами, какие деньги были в разных городах, в Болгаре, Сарае. Также у нас есть монеты стран Африки, Казахстана, Турции и других, которые ранее использовались у них. Также в экспозиции у нас есть плакаты — образцы рекламы, информация о купцах. Есть книги по нумизматике. Знакомя с ними, мы хотим разбудить у людей интерес к татарской культуре. У нас пока первые шаги в открытии музея. Сооснователей двое — я и Артур Галимзянов. Это наш первый опыт, мы не умеем создавать музеи, только пробуем.

Про деньги, торговлю и татарскую нумизматику



Сам музей, конечно, далек от совершенства и больше напоминает школьную экспозицию. На нескольких столах выложены монеты и купюры с необходимой информацией, научные книги, а на стенах развешаны плакаты с историями купечества, объяснениями татарских персон, связанных с торговлей. Большое место занимает тантамареска с образом Атиллы.

Нельзя не задать вопрос, является ли музей продолжением политической деятельности. «Это отдельный независимый проект. Конечно, он связан с моим народом, и здесь мы хотим показать его историю. Хотим делать вечера, посвященные татарским нумизматам, купцам, Муса Акъегетзаде нас интересует, Наиль Шельди. Ведь есть татарская нумизматика, есть, но о ней мало знают, тот же Азгар Мухаммадиев».

По словам Набиуллина, помещение они нашли через интернет. Любопытно, что у Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия возникли вопросы к этому дому, в котором расположены и другие туристические компании. Недавно бревенчатое здание выкрасили в желтый цвет, несогласованный с властями, так что владельцы должны его теперь перекрасить. Что касается музея, то пока плату за вход в него не берут: «В будущем, для того, чтобы покрывать расходы на аренду, будем вводить плату за вход. Но пока организационно-правовая форма у нас не определена. Мы студентам и школьникам делаем все экскурсии бесплатно».

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