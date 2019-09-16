Трагедия в Удмуртии: ученый сгорел, защищая право на национальную культуру

Самосожжение у стен парламента Удмуртии лидера национального движения, итоги выборов-2019, новости «пчелиного дела», IT в ГИБДД и архитектурная премия Ага Хана: «7 дней» подвели итоги недели

В Удмуртии ученый, кандидат философских наук, заслуженный деятель науки Удмуртии и один из лидеров национального движения республики покончил с собой. Он сжег себя у стен местного парламента, пытаясь достучаться до властей. Об этом и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.



Жизнь — за родной язык

«И если завтра мой язык исчезнет,

То я готов сегодня умереть»…

Отрывок из стихотворения знаменитого аварского поэта Расула Гамзатова на транспаранте в одной руке и вопрос «Есть ли у меня Отечество?» на плакате — в другой. Таким запомнили Альберта Алексеевича Разина. Ученого, кандидата философских наук, заслуженного деятеля науки Удмуртии и одного из лидеров национального движения республики. Спустя несколько минут он поджег себя, пытаясь хоть так достучаться до удмуртских и федеральных властей, донести до них информацию о том, что исчезают культура и язык целого народа. Удмуртского.

Незадолго до акта самосожжения, последнего аргумента в попытке быть услышанным, ученый отправил депутатам Госсовета Удмуртии предсмертное обращение. Журналисты программы «7 дней» смогли ознакомиться с документом. Даже те несколько фрагментов, что они включили в свой материал, пропитаны болью и ужасом от того, что происходит:

«Удмуртский этнос исчезает на глазах… Конституция провозглашает равноправие народов Российской Федерации во всех сферах жизни. Коренные народы России, самоотверженным трудом создавшие развитую экономику, укрепившие мощь державы и проливавшие кровь, защищая отечество, подтвердили свое равное право на обязательное изучение родного языка…»

«Добровольное изучение родного языка приведет к его окончательной утрате. Приведет к социальному регрессу: эрозии, упрощению и примитивизации социальных связей, уплощению культуры, то есть к деградации человека…»

Незадолго до акта самосожжения — последнего аргумента в попытке быть услышанным, ученый отправил депутатам Госсовета Удмуртии предсмертное обращение. Фото izhlife.ru

«Политика, направленная на насильственную русификацию, замешана на примитивной философии. Полуобразованные политики полагают, что в мононациональном государстве не будет проблем с национальным вопросом. Они не понимают, что многонациональность не беда России, а благо: каждый этнос открывает одну из граней многосторонней истины. Вообще, надо признать, что знание многих языков способствует развитию личности. Знание языка коренных народов не мешает изучению русского языка, а наоборот билингвы и полиглоты русским языком владеют лучше. Следовательно, Россия — духовно богатая страна. Этому надо радоваться. Гибель народа — это невосполнимая утрата для всего человечества, это трагедия. Когда дело касается сохранения языка и культуры народа — не может быть прагматичного подхода».

Обращение завершается завещанием, воплотить которое, как надеется погибший ученый, все же хватит воли, сил и понимания у людей, находящихся у власти республики, язык которой Всемирная организация ЮНЕСКО еще несколько лет назад внесла в число исчезающих. И звучит это завещание так: «Прошу сделать все возможное, чтобы не исчез мой удмуртский народ (с его самобытной культурой и великим языком)».

Выборы-2019: новые лица татарстанского парламента

70,1% — явка избирателей на участки 8-го сентября. 72,43% голосов — отданы за Единую Россию. 10,74% — за КПРФ. Кроме них в новом составе республиканского Госсовета VI созыва есть представители от «Справедливой России», «ЛДПР» и даже «Партии Роста».

В этом составе Госсовета — много новичков. Людей с богатым опытом работы в большой политике, бизнесе, заслуженно пользующихся уважением за достижения в профессии, решение социальных вопросов и активную позицию в благотворительности. С некоторыми из них съемочной группе программы «7 дней» удалось пообщаться.

Альбина Насырова планирует развивать новые важные направления в системе образования. Фото Максима Платонова

Альбина Насырова, основатель сети полилингвальных детских центров, совместно с коллегой Айдаром Шамсутдиновым, директором казанской школы №165, также с полилингвальной моделью образования, в новом Госсовете планируют и впредь, но теперь уже на законодательном уровне, развивать новые, важные направления в системе образования. Шамсутдинов также намерен лично приглядывать за тем, как реализуется инициированная «Единой Россией» программа «Наш двор». А кроме того, планирует активно включиться в решение всегда актуальных вопросов, касающихся ЖКХ. Здесь его интересы совпадают с Русланом Гиззатуллиным — заместителем генерального директора АО «ТАИФ».

Владимир Вавилов, председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, как депутат Госсовета, надеется, что в новом статусе у него с коллегами появится больше возможностей в области социальной политики. И уже сейчас он готовит целый ряд законодательных инициатив в этом направлении.

Владимир Чагин, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер», и в новом статусе намерен заниматься теми же направлениями, что и раньше, — развитием молодежного и поддержкой профессионального спорта, активно поддерживать прогресс производств.

Марат Ахметов, теперь уже бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики, почти наверняка не оставит без внимания отрасль, которой посвятил столько лет своей жизни. И это особенно актуально для Татарстана — региона, где сельское хозяйство и животноводство развивается успешнее, чем где бы то ни было.

Владимир Чагин и в новом статусе намерен заниматься развитием молодежного и поддержкой профессионального спорта, активно поддерживать прогресс производств. Фото Рината Назметдинова

Николай Атласов — предприниматель и общественник, эксперт в области переработки отходов, представляет в новом составе парламента КПРФ, а сосредоточиться планирует на вопросах экологии. Возможно, что в этом вопросе он найдет поддержку и от представителя «Партии роста» — Олега Коробченко.

На недавней партийной конференции «Единой России» партия власти для себя определилась — лучше Фарида Мухаметшина с вопросом управления новым парламентом никто не справится. Впереди — общее голосование, уже всем новым составом Государственного совета Татарстана.

Дело о гибели пчел: новые детали

На прошлой неделе в деле о массовой гибели пчел появились новые детали.

Напомним: в середине лета в этом году в 8 районах Татарстана погибли 4 700 пчелосемей. Миллионы насекомых-тружеников. Причем больше половины — в Мамадышском районе, считающемся заказником среднерусской пчелы. Потери пчеловодов исчисляются миллионами. Часть потерь обещают компенсировать. Из федерального центра. Общая сумма — 6 млн 72 тыс. рублей. Но компенсация достанется не всем и едва ли покроет еще и упущенную выгоду — то, что люди могли получить за реализуемый мед. В Мамадышском районе ситуация и вовсе плачевная. Там денежную компенсацию получат лишь за каждую десятую погибшую пчелосемью.

Вопросов в этом деле больше, чем ответов. Например, неясно, почему потери будут компенсированы государством, а не фермерами и крупными сельхозпредприятиями, которые, как считают пчеловоды, обрабатывали свои поля с нарушениями технологий и с использованием тяжелых ядовитых препаратов, смертельных для пчел. Эту версию подтверждают и результаты лабораторных исследований, полученные на днях. Насекомые были отравлены пестицидами первого класса опасности — следует из документов.

Роспотребнадзор, который занимался жалобами пчеловодов, углядел нарушения во всех расследуемых случаях. И все — со стороны аграриев. Те не оповещали население о предстоящей обработке полей, а должны были дать объявление через СМИ, а также разместить информацию на стендах в общественных местах: домах культуры, клубах, магазинах, администрации. Впрочем, штрафы, что грозят аграриям, — мизерны: 20 тыс. рублей максимум, что предусмотрено законодательством. Да и сами пчеловоды (не все, но довольно многие), оказывается, не имели документов на пчел. А нет документов — значит нет и пчел.

Роспотребнадзор, который занимался жалобами пчеловодов, углядел нарушения во всех расследуемых случаях. Фото sm-news.ru

Договариваться аграриям и пчеловодам все равно придется. На будущее. Первым — использовать разрешенные препараты, вторым — документировать пчел. На всякий случай. Журналисты программы «7 дней» напомнили, что Россия — не первая страна, где случалась массовая гибель пчел. И последствия необдуманного земледелия, когда в угоду урожайности активность применения токсичной химии превышает любые разумные пределы. В США агрессивное сельское хозяйство сократило популяцию медоносной пчелы вдвое. И это ударило по самим земледельцам. Опылять поля стало некому. Урожаи яблок и миндаля, например, упали на треть.

IT на службе Госавтоинспекции: в Татарстане работает новый способ взвешивания грузовиков

На 4 участках татарстанских трасс включена в работу новая автоматизированная система измерения и взвешивания грузовых автомобилей. Специальные датчики позволят это сделать на ходу, проанализировав нагрузку на дорожное полотно.

Система позволяет не только обмерить и взвесить транспортное средство, но еще и с помощью индуктивных лазерных петель опознает транспортное средство, проверяет, получал ли владелец грузовика разрешение на провоз тяжеловесных грузов, и если нет — то фиксирует непорядок, что, к слову, может обойтись нарушителю в полумиллионный штраф. Система работает автономно — без людей, и договариваться с датчиками бесполезно. Данные отправляются автоматически, что исключает вероятность коррупционных проявлений.

К слову, к концу этого года, таких автоматических систем в республике станет вдвое больше.

На 4 участках татарстанских трасс включена в работу новая автоматизированная система измерения и взвешивания грузовых автомобилей. Фото aif.ru

Рассчитывают только на победу

Бронзовые призеры WorldSkills Kazan 2019 — татарстанцы Эмиль Мифтахов и Оскар Арсланов готовятся к турниру в Шанхае.

Третье место на олимпиаде молодых мастеров, взятое в жесточайшей конкурентной борьбе, парней не устроило, и на этот раз они всерьез настроены взять золото. Для этого готовы работать над повышением навыков по 12—15 часов в сутки.

Программа развития общественных пространств РТ отмечена международной премией Ага Хана

116 проектов-победителей за 42 года. Именно столько за всю историю существования международной архитектурной премии Ага Хана (духовный лидер, имам, миллиардер, крупнейший меценат мира) было выбрано самых достойных проектов, максимально удовлетворяющих потребности местных сообществ, большую часть населения которых составляют мусульманские общины. Заявок за это время было подано более 9 тыс.

Теперь в числе победителей и татарстанская программа. Реализуемая уже пятый год, она к настоящему моменту включила в себя 328 проектов: парков, скверов, площадей, набережных, пешеходных улиц, которые не просто преобразились, но и породили миллионы новых общественных связей. Между людьми, между жителями микрорайонов и властью. И эти связи помогают создавать новые, приносящие еще больше пользы.

Ага Хан четвертый сам приехал в Татарстан на вручение престижной премии. Фото shaimiev.tatarstan.ru

Ага Хан четвертый сам приехал в Татарстан на вручение престижной премии. А еще он посетил Болгар, где в болгарской академии была презентована марка, посвященная архитектурной премии Ага Хана. Меценат был впечатлен древним городом и особую благодарность адресовал Минтимеру Шаймиеву, который стал инициатором масштабной программы по возрождению Болгара и Свияжска.

Об этих и других событиях недели можно узнать подробнее в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 16 сентября в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

