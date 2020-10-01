Филип Уремович: «Показал упражнения попроще — не знал уровень подготовки собравшихся»

Как студенты «фестивалили» в День пожилых людей

В Поволжской академии спорта стартовал Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.ФЕСТ». Более 2000 лучших студентов из 185 вузов и 14 ссузов, представляющих 63 субъекта Российской Федерации, стали участниками одного из крупнейших событий в сфере массового студенческого спорта в стране, чтобы побороться за главный приз чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Якубов «передал эстафету» Бурганову



Финал этого мероприятия планировался на лето нынешнего года и мог бы стать последней яркой точкой, даже восклицательным знаком в десятилетней карьере Юсупа Якубова на посту ректора Поволжской академии спорта, главного оператора фестиваля в Татарстане. Но в итоге он оказался некой эстафетной палочкой, которую Якубов передал исполняющему обязанности ректора Рафису Бурганову, поскольку именно ПГАФКСиТ и делегировал спортсменов Татарстана на эти соревнования, а также предоставил базу для их проведения и разместил две тысячи гостей на территории Деревни Универсиады.

В этом плане, конечно, не обойтись без размышлений. Буквально только что прошла информация об отмене четвертьфинала по регби-15 между «Стрелой» и красноярским «Енисеем-СТМ». Проблема в заболевании красноярской команды, которая стала уже третьей в регионе, подхватившей коронавирус (ранее это был футбольный «Енисей», затем хоккейный «Сокол» с дублирующей командой). Та же напасть постигла Ярославль, где среди заболевших хоккеисты «Локомотива» и футболисты «Шинника». В хоккее карантинят Ангарск, Воронеж, Нижний Новгород, Новокузнецк, Орск, Пермь, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа и Ханты-Мансийск, в футболе, помимо перечисленных, — Брянск и Волгоград. И это профессиональные клубы со всеми необходимыми медицинскими службами, а тут в Казань нагрянули две тысячи представителей самого бесшабашного сообщества — студентов со всей страны. Может, был смысл перенести мероприятие, если уж летнюю Олимпиаду подвинули в сроках? Ответ на этот вопрос даст только время.

Хорват Уремович оказался фронтменом зарядки. Фото: tatarstan.ru

Филип Уремович: «Это не первый мой опыт…»



А пока участники мероприятия береглись насколько это возможно. К примеру, ФК «Рубин», который изначально собирался делегировать на одно из «титульных» мероприятий АССК.ФЕСТа Джордже Деспотовича и Филипа Уремовича, заменил первого Кириллом Косаревым, взятым этим летом в аренду из ФК «Муром».

Хорват Уремович оказался фронтменом как самой зарядки, так и последовавшего после нее общения с журналистами. «Все хорошо, было много народу, мне было очень приятно здесь, — поделился он впечатлениями с журналистами. — Я думаю, каждому человеку необходимо заниматься спортом, и мы сегодня хотели это показать. Это не первый мой опыт, но в России дебют. В других странах было нечто похожее. Не могу сказать, лучше или хуже… Я не знал, какого уровня физическая подготовка у людей, которые тут сегодня собрались, поэтому показал упражнения попроще».

Прямо скажем, все оказалось настолько просто, что с предлагаемыми упражнениями справились бы даже пенсионеры, отмечавшие свой День пожилого человека.

Филип Уремович: «Я не знал, какого уровня физическая подготовка у людей, которые тут сегодня собрались, поэтому показал упражнения попроще». Фото: tatarstan.ru

Владимир Путин: «В нашей стране студенческий спорт имеет замечательные традиции»



Возвращаясь к фестивалю студенческого спорта, отметим, что в его работе принимает участие и председатель АССК России Елена Исинбаева, которая зачитала послание Владимира Путина к собравшимся и соревнующимся. «В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Уверен, что нынешний фестиваль «АССК.Фест» будет содействовать развитию массового студенческого спорта», — сообщил Путин в своем послании.

Впрочем, по-настоящему сильный студенческий спорт остался, конечно же, в истории советского спорта. Когда регбийная ВВА из Монино девять раз побеждала в чемпионатах СССР, мужской гандбольный МАИ — семь раз, а ватерпольный МГУ — четырежды. Женский СКИФ из Москвы дважды становился сильнейшим в хоккее на траве среди женщин. Гандбольные «Буревестник» Тбилиси, ЗИИ Запорожье и СКИФ Краснодар, волейбольные «Политехник» (мужчины) и «Медин» (женщины) из Одессы, баскетбольный «Университет» Алма-Ата, множество студенческих команд в регби успешно выступали в чемпионатах страны и служили фундаментом для формирования студенческих сборных для участия в международных Универсиадах.

Елена Исинбаева зачитала послание Владимира Путина к собравшимся и соревнующимся. Фото: tatarstan.ru

Увы, с развалом СССР всесоюзное студенческое общество «Буревестник» потеряло свою значимость. Прекратили существование и многие из перечисленных клубов, и татарстанская женская команда «Буревестник» по хоккею на траве, а затем и футбольная КАЦ (КамазАвтоЦентр)-СКИФ из Набережных Челнов, ватерпольные «КАИ-КазУОР» и «Синтез-Академия». Среди действующих — только мужская волейбольная «Академия-Казань». Так что совсем неплохо, что такие знаковые фигуры, как Исинбаева или сопредседатель АССК шахматист Сергей Карякин, проводят реальную работу по возрождению студенческого спорта.

В Татарстане флагманом студенческого спорта на протяжении последних десяти лет является Поволжская академия, что логично. Тренер ее футбольной команды Дмитрий Денисенко рассказал в разговоре с вашим корреспондентом: «Наша команда, выиграв две встречи, отобралась в четвертьфинал. Причем тут практикуется смесь большого футбола и мини-футбола, когда в команде пять полевых игроков и один вратарь, а игра идет поперек классического футбольного поля. Что касается спортивного фестиваля в целом, то здесь участвуют более двух тысяч студентов со всей страны, соревнующихся в различных видах спорта. Тут и стритбаскет, и обычные баскетбол и волейбол, на которых наша Академия представлена еще четырьмя командами — двумя мужскими и двумя женскими».

Фестиваль завершится 4 октября.

