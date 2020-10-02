Подарки от La Primavera: Марк Дробинский — только в Казани и две российские премьеры

Камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова официально открыл свой XXXII концертный сезон

Фото: Ринат Назметдинов

За день до официального открытия концертного сезона на сцене Большого концертного зала им. Салиха Сайдашева прошел финал фестиваля «Звезды из завтра», на котором выступили юные дарования. До этого камерный оркестр La Primavera проехал пять городов Татарстана, где живут финалисты, чтобы вместе с ними выступить на лучших городских сценах. Поэтому и к открытию сезона Рустем Абязов подошел не только «в форме», но и с большим энтузиазмом. Он рассказал «Реальному времени», что уже успел зарядиться вдохновением и энергией на концертах с ребятами. Теперь же ему вновь удалось сделать то, на что не решились другие руководители музыкальных коллективов, концертных залов и филармоний России. На единственный в нашей стране концерт в Казань из Франции приехал давний друг оркестра, гениальный виолончелист Марк Дробинский. Более того, первый концерт был отмечен сразу двумя премьерными исполнениями.

Казань отважная

Перед концертом за кулисами маэстро Абязов был удивительно спокоен. Увидев корреспондента «Реального времени», он отложил роман Дины Рубиной «Почерк Леонардо» — позже он признался, что его захватывают и вдохновляют запутанные множественные сюжетные ходы писательницы. «Пока читаешь — увлекаешься так, что оторваться невозможно, зато потом с трудом вспоминаешь прочитанное», — поделился он. В разговоре выяснилось, что Казани удалось сделать практически невозможное, что в новых условиях под силу только Москве —привезти звезду из-за границы:

— Причина хорошего настроения в том, что нам удалось «завезти в Россию» иностранного артиста. Договоренность о совместном выступлении у нас с Марком Дробинским была достигнута еще в январе. Он вообще должен был сделать большой тур по России из 5-6 концертов. Ничего этого не будет — все остальные или побоялись, или просто не смогли обеспечить приезд музыканта, он выступит только у нас. Да, это было очень сложно — вопрос решался на уровне российского вице-премьера Татьяны Голиковой, МИДа, погранслужб. До этого подобное удавалось только московской филармонии и вот теперь нам. Мы настолько любим Марка, давно с ним дружим и музицируем, что было бы очень обидно, если бы нам не удалось это сделать, — рассказал Рустем Абязов.

Сам Марк Дробинский позже в беседе с корреспондентом нашего издания также отметил отважный поступок казанских музыкантов, выразив благодарность руководству республики, Татарстанской таможне и лично министру культуры РТ Ираде Аюповой.

«Разогревали» слушателей композиторы английской музыкальной эпохи Возрождения

Английское Возрождение от «бродячего виолончелиста»

Первое отделение концерта можно назвать подготовительным, поскольку во втором зрителям было представлено сразу две музыкальные премьеры. «Разогревали» слушателей композиторы английской музыкальной эпохи Возрождения. Однако это были отнюдь не произведения Средневековья — в Англии этот период пришелся на вторую половину XIX века. Сначала была исполнена Capriol-сюита для струнного оркестра Питера Уорлока, после чего к оркестру присоединился один из самых известных виолончелистов мира Марк Дробинский. Виолончелист родился в Баку, однако позже эмигрировал в Израиль, а сейчас живет во Франции. Сам себя он называет «бродячим виолончелистом с русской душой».

Памятный танец в квартире Ростроповича

Дробинский исполнил Концерт для виолончели с оркестром Эдуарда Элгара. Исполнение этого произведения в 2020 году, где бы ни был, Дробинский посвящает безвременно ушедшей виолончелистке Жаклин Дю Пре — ведь ей исполнилось бы 75 лет. Знаменитая англичанка была признана одной из лучших виолончелисток в мире. Однако в 28 лет она заболела рассеянным склерозом и больше не могла играть. Умерла Жаклин в 42 года, но музыканты и меломаны не просто помнят, но и любят ее до сих пор. Марк Дробинский был знаком с ней:

— Однажды мы встретились с Жаклин в Москве и даже танцевали вместе. Это было в гостях у Ростроповича, на вечеринке в его квартире. Мы шутили и выпивали, потому что были тогда очень молоды — ей было 22 года, хотя Жаклин уже находилась в зените своей славы, мне — примерно 27 лет…

Произведение очень сложное не только для исполнения, но и для восприятие. «Очень грустное», — услышал маэстро от корреспондента «Реального времени» в антракте, но вместо утешения сказал в ответ: «Следующее произведение будет еще грустнее».

Маэстро играет на совершенно уникальном инструменте с долгой и немного печальной историей

Бесценная виолончель, спасенная от фашистов

Дробинский имел в виду специально написанное им российским композитором Михаилом Броннером «Далекое — близкое». Сюита, созданная по мотивам русских романсов, прозвучала в этот вечер в России впервые. Именно здесь виолончель раскрывается наиболее полно — в произведениях, написанных для человеческого голоса, поскольку сама имитирует его наиболее полно и лирично. Недаром Петр Чайковский называл виолончель своим любимым инструментом. Из-под смычка Дробинского вылетали знакомые мелодии романсов «Утро туманное», «Нет, не любил он», «Только раз бывает в жизни встреча» и «Белеет парус одинокий». Так что если и грусть — то очень светлая…

Нужно отметить, что маэстро играет на совершенно уникальном инструменте с долгой и немного печальной историей.

— Предыдущий владелец виолончели имел очень красивую фамилию «Ротшильд», но ничего общего с тем богачом не имел. Сразу же после «хрустальной ночь» (еврейские погромы по всей Германии 9-10 ноября 1938 года) он уехал в Палестину. Поэтому остался жив и сохранил виолончель, которая не стала немецким трофеем. Хранилась виолончель в убежище из-за постоянных обстрелов и только в 1975 году досталась мне. Я начал ее реставрировать, даже не подозревая о ее ценности. Выяснилось позже, что автор — Карл Антонио Тесторе, сделавший этот инструмент в 1748 году. Я на ней играю уже 45 лет, — поделился Марк Дробинский.

Рустем Абязов, выступивший по совместительству и ведущим концерта, рассказал историю из своей консерваторской молодости о первом знакомстве с композитором Красильниковым

Ругать музыкантов Абязову не пришлось

Завершился концерт опять же премьерным исполнением в Казани сюиты «Четыре фотографии из старого семейного альбома» Игоря Красильникова. Перед ним Рустем Абязов, выступивший по совместительству и ведущим концерта, поведал историю из своей консерваторской молодости о первом знакомстве с композитором Красильниковым. Он рассказал, что на одном из концертов Московской консерватории учащиеся исполняли произведения композиторов — выпускников того года. Все они были очень авангардными, попросту говоря — какофоничными.

— Нам пришлось немало потрудиться, чтобы выучить их. Особенно тяжелым было исполнение одного произведения — мы просто измучились с ним. На концерте с этой пьесой случилась совсем беда. Это был концерт для фортепиано с оркестром, причем за роялем сидел сам композитор. Я — в числе первых скрипок. И случилось так, что в одной из частей мы, скрипки, вступили на такт раньше. Произведение и так было очень непривычным для слуха, а тут еще мы… Отмечу, что дирижеру, чтобы обратиться к скрипкам, необходимо было обернуться «в зал» — мы были на авансцене, далее в центре — рояль, за ним дирижер и остальной оркестр. Дирижер повернулся к зрителям и к нам и так громко, укоризненно и негодующе произнес: «Сволочи!», — вспомнил под смех зала Абязов.

Только позже руководителю La Primavera попали ноты удивительно гармоничного и красивого «Галопа», который он записал со «Звездами из завтра». Запись случайно попала к Красильникову, и он прислал в Казань полную сюиту. Тут-то Абязов и вспомнил по фамилии того самого автора трудноисполнимого опуса. Так что на открытии сезона Рустему Абязову ругаться не пришлось — все четыре части были исполнены как по маслу, а зрители еще не раз просили исполнения «на бис».

1 / 14 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов