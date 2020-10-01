Камелина Марина Валерьевна
Общая информация
Родилась 18 декабря 1982 года в г. Нижнекамск.
Образование
2008 г. — окончила Елабужский государственный педагогический институт.
Трудовая деятельность
2002-2005 гг. — учитель начальных классов средней школы №9 г. Нижнекамска.
2005-2006 гг. — журналист ООО «ИНПЭК».
2006-2007 гг. — ведущая русских новостей на Нижнекамской телерадиокомпании.
2008-2012 гг. — корреспондент, ведущая ОАО «ТАТМЕДИА» НТР.
2012-2013 гг. — главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района РТ.
2013-2020 гг. — начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района РТ.
С 2020 г. — заместитель мэра г. Нижнекамска (на освобожденной основе).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423575, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
- Телефон: (8555) 42-50-49
- Email: marina.kamelina@tatar.ru
- Сайт: https://e-nkama.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020