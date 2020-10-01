Камелина Марина Валерьевна

Общая информация

Родилась 18 декабря 1982 года в г. Нижнекамск.

Образование

2008 г. — окончила Елабужский государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность

2002-2005 гг. — учитель начальных классов средней школы №9 г. Нижнекамска.

2005-2006 гг. — журналист ООО «ИНПЭК».

2006-2007 гг. — ведущая русских новостей на Нижнекамской телерадиокомпании.

2008-2012 гг. — корреспондент, ведущая ОАО «ТАТМЕДИА» НТР.

2012-2013 гг. — главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района РТ.

2013-2020 гг. — начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района РТ.

С 2020 г. — заместитель мэра г. Нижнекамска (на освобожденной основе).

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