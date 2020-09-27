Видео недели: крушение самолета под Харьковом, история банды «Тяп-Ляп» и тайная инаугурация Лукашенко

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Крушение Ан-26 под Харьковом

В пятницу на Украине, в Харьковской области потерпел крушение военный самолет Ан-26. В Сети тут же стали появляться кадры горящих на земле обломков транспортника. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. При падении выжили два курсанта, но один из них позже умер в больнице.

Дело банды «Тяп-Ляп»

Проект «Казанский феномен», изучающий историю бандитских группировок Татарстана, выпустил интервью с генерал-лейтенантом милиции Савелием Тесисом. В конце 70-ых он входил в следственную группу, занимавшуюся делом печально известной казанской банды «Тяп-Ляп».

Тайная инаугурация

В среду неожиданно выяснилось, что Александр Лукашенко проходит церемонию вступления в должность президента Белоруссии. Об инаугурации ничего не сообщали заранее, ее не транслировали по телевидению, ее не анонсировали в СМИ. После такого «тайного сюрприза» Лукашенко прозвали «главным тихарём» страны (с начала протестов в Белоруссии тихарями называют силовиков в штатском).

Павловопосадские платки

Еще один псевдорекламный ролик на этой неделе показал казанский проект «Громкие рыбы», выстреливший когда-то своей «несанкционированной рекламой» «Чебоксарского трикотажа», и продолжающий делать крутые ролики. На этот раз ребята решили привлечь внимание к павловопосадским платкам.

Волна мусора на тропическом пляже

На этой неделе мир облетело видео с берегов Гондураса. Страна столкнулась с экологической катастрофой. Волна прибила к побережью у города Омоа дрейфовавшую в океане гору пластика. Теперь тропические пляжи близ города завалены мусором.

Летающий робо-охранник

Amazon представила дрон, который станет частью охранной системы дома. В случае взлома он должен включиться, взлететь и снимать вора, преследуя его. Разумеется, по дороге система должна оповестить владельца.

Этот трамвай в огне

В Казани сняли на видео горящий трамвай. Загорелся вагон на улице Гвардейской, неподалеку от перекрестка с Аделя Кутуя. Пользователи стали шутить о программе самоликвидации и, конечно же, вспомнили песню Бориса Гребенщикова «Этот поезд в огне».

Джей Ло в качестве сенсея

Дженнифер Лопес на правах ветерана мировой эстрады выпустила клип на совместный трек с молодым исполнителем Maluma «Pa Ti + Lonely». За пару суток ролик набрал около 6 млн просмотров.

Опера драйв-ин

В Британии усиливаются «антиковидные» меры, но видимо англичане уже истосковались по культурной жизни. В Лондоне начались оперные спектакли, проходящие по принципу драйв-ин. То есть посетители приезжают на своих машинах к сцене, на которой дают представление.