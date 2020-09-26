Lil и GpK затащили VP.Prodigy в финал OGA Dota PIT Season: отпустить нельзя оставить?

Очень красивая Дота в исполнении «мини-мишек» с Лилом в составе

Сразу в финал нижней сетки турнира OGA Dota PIT Season прошел второй состав Virtus.pro с двумя временными игроками — Ильей Lil Ильюком и Данилом GpK Скутиным. Самое удивительное, что команда в нынешнем виде взяла турнир «нахрапом», даже не потренировавшись и не проведя тестовых игр. Все это наводит на мысль, что второй состав VP все ближе к тому, чтобы стать основным. Но один вопрос по-прежнему находится в подвешенном состоянии — поверит ли Сергей Гламазда в Lil и GpK и оставит ли их в организации? На OGA парни показали, что с ними команда способна на многое. Подробнее о выводах, которые можно извлечь из первых игр Лила в составе «продиджей», — в материале «Реального времени».

История Лила и Virtus.pro закольцевалась

«День, когда меня кикнули, был одним из самых худших в моей жизни, сегодня же один из лучших. Сегодня всем должно стать понятно, что было правдой, а что нет. Это мой гвоздь в крышку гроба всей этой ситуации, — торжествующе писал в своем открытом обращении к руководству Virtus.pro Илья Lil Ильюк, когда VP с треском провалились на китайском The International 2019. — Не буду скрывать, что я продолжительное время таил обиду на ребят, также я согласен с тем, что где-то сам был неправ, где-то перегнул, да и вообще лучше бы наши пути просто разошлись мирно. Жаль, этого не случилось…».

Эта исповедь Лила произвела эффект разорвавшейся бомбы в августе 2019 года и породила очередную серию споров среди фанатов Virtus.pro, о том, кто же был виноват в конфликте и последовавшем за ним пребывании Ильи на дне «Доты». С тех пор Лил прошел через агонию Winstrike, ничем не запомнился в Aggressive Mode и рекламировал букмекеров в своем канале в «Телеграме».

Исповедь Лила произвела эффект разорвавшейся бомбы в августе 2019 года и породила очередную серию споров среди фанатов Virtus.pro. Фото kanobu.ru

Очевидно, что неправильно поступили тогда все стороны. Неправ был бывший генеральный менеджер команды Роман Дворянкин, поведший себя непрофессионально и даже неадекватно, когда стал выносить сор из избы и публично вешать все беды на Илью. Илья промолчать не смог и перешел в контрнаступление, вот только под огонь его критики почему-то попали все тиммейты команды, которые заявляли, что ей нужны замены и ничего более. Команда в ответ тоже стала добивать Лила. Весь этот балаган, естественно, стоил репутации игроку, VP, да и всей СНГ-Доте. Lil ушел кочевать по командам тир-3 и тир-4 уровня, и то если повезет.

И вот, кажется, история, которая, как известно, развивается по спирали, закольцевалась. Илья получил предложение пусть и временно (пока?) вернуться в организацию и сыграть за второй (второй ли?) состав VP.Prodigy на OGA Dota PIT Season. Генеральный менеджер Сергей Гламазда принял волевое решение перечеркнуть все «контры» между игроками и организацией (да и людей из того состава почти не осталось) и сделать ставку на тех, кто хочет играть, получать удовольствие от «Доты» и болеет за свое дело. И да, это небольшой камешек в огород первого состава «медведей».

Как показал турнир, Илья все еще игрок уровня команд тир-1, способный, кроме того, вести за собой молодой коллектив за счет опыта.



Сергей Гламазда принял волевое решение перечеркнуть все «контры» между игроками и организацией и сделать ставку на тех, кто хочет играть, получать удовольствие от «Доты» и болеет за свое дело. Фото parimatch.com

VP.Prodigy прямо сейчас выглядят мощнее, чем основной состав Virtus.pro

В игре первого раунда нижней сетки OGA Dota PIT Season с европейской Nigma «продиджи» разобрались без особых проблем (2:0), а Lil стал настоящим фронтментом команды, прекрасно выдерживая позицию. VP.Prodigy, в принципе, тоже ошибались, но победа была одержана столь уверенно, несмотря на присутствие в составе двух стендинов (временных замен), что стало очевидно, что Nigma — не та команда, которая позволит оценить реальную силу обновленного состава VPP.

Матч с Team Liquid прошел уже совсем по-другому — состав у шведов все-таки поопытнее. Но и тут VP.Prodigy показали с первой же карты, что с Лилом они команда топ-уровня. Это, между прочим, второй состав организации, в то время как первый ушел в инактив и еще недавно вчистую уступал шведам на турнирах ESL.

Вот вам еще один довод в пользу теории, что состав «продиджей» с Lil и GpK станет основным, а первый будет просто расформирован и отправится на все четыре стороны. Кроме разве что Нуна и, возможно, Зайца.

Матч с Team Liquid прошел уже совсем по-другому — состав у шведов все-таки поопытнее. Фото estnn.com

В матче с Liquid Лил и GpK затащили карты по очереди: кого оставят в составе на постоянке?

На первой карте с «ликвидами» Илья Lil Ильюк держал идеальную позиционку, лишь однажды подставившись на 33-й минуте. В один момент Lil очень красиво оставлял мираж, и соперник это «выкупал», хотя, казалось бы, было очевидно, что один игрок не мог остаться на миде без команды. Но магия Ильюка каким-то образом работала, пусть и эпизодами.

Другой стендин Данил GpK Скутин постоянно протектил Лила, прекрасно понимая, что соперники будут играть против него, то есть сделают его приоритетной целью. Удивительно, что сегодня разговор идет в основном о возвращении Лила и так мало внимания уделяется GpK. Последний, казалось, совсем зачах и утратил свою игру в прежней команде Gambit, но заиграл как прежде, как только оказался с нужными партнерами.

Team Liquid хорошо сплит-пушили, но до победного довести не смогли. Видно было, что «ликвидам» очень сложно одновременно фармить и при этом держать позиции, когда у соперника играл Энигма и огромный тролль. Переломной стала битва на рошане, и Prodigy перетянyли карту в свою пользу. Они выиграли ее за 50 минут — не все складывалось так уж гладко и, кроме того, сами помогли шведской команде, сыграв немного в поддавки.

Данил GpK Скутин постоянно протектил Лила, прекрасно понимая, что соперники будут играть против него, то есть сделают его приоритетной целью. Фото: vk.com/gpkdoto

На второй карте «мини-мишки» и вовсе не дали шансов «ликвидам», выиграв ее за 25 минут. Правда на этой карте Lil уже несколько потерялся, и игру на себя взял тоже когда-то спущенный из основной команды Егор epileptick1d Григоренко. Егору не слишком везло с башнями, однако даже в этом случае он сыграл идеально — еще одно очко в пользу этого состава. Остается только дождаться окончательного вердикта от Гламазды — увидим ли мы «продиджей» в качестве основы и куда уйдут старые игроки.