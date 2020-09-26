Опрос предпринимателей: стоит ли увольнять сотрудника за пьянство на удаленке?

Госдума обсуждает поправки в Трудовой кодекс, связанные с дистанционной работой. Предлагается не наказывать работающего удаленно сотрудника за предполагаемое пьянство на рабочем месте. Но его можно будет уволить, если сотрудник не будет выходить на связь весь рабочий день. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», выступили против таких поправок и добавили, что увольнение за пьянство должно распространяться на всех работников вне зависимости от их рабочего места. Подробности — в субботнем задачнике.

Из-за пандемии в Трудовой кодекс вносят поправки, касающиеся удаленной работы. Требует решения вопрос ненормированного рабочего дня, давление на работников через срочные договоры. Кроме того, на удаленную занятость не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Как вы считаете, какие поправки необходимо внести в Трудовой кодекс относительно дистанционной работы? И согласны ли вы с тем, что сотрудников на удаленке нельзя будет уволить за пьянство?



Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics Я не согласен с поправками. За неадекватное поведение, неважно, на рабочем месте или дома, сотрудника надо удалять. В Трудовой кодекс я бы добавил более строгий контроль за рабочим временем сотрудника, чтобы не было потом претензий. Также сложным для руководства становится вопрос контроля за выполнением задач. Требуются затраты на программное обеспечение, которое бы контролировало работу сотрудника за компьютером. При этом рабочее время не должно быть 12 или 6 часов. Обе стороны не должны злоупотреблять временем.

Альбина Ибрагимова генеральный директор «Аист Тур» Не согласна с этими поправками. В туризме пьянство исключено, потому что это ответственная работа и цена ошибки велика. Если неправильно заполнишь заявку, то могут и на самолет не посадить. В Трудовом кодексе касательно дистанционной работы я бы уменьшила минимальный оклад, добавила ответственность сотрудника за то, что не отвечает на звонки клиентов. Обязала бы оборудовать рабочее место дома видеокамерой.

Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной» Даже на удаленке сотрудник должен быть в рабочем состоянии, потому что могут возникать разные вопросы. В неадекватном состоянии он не сможет нести ответственность за свои решения. Мне не нужен работник в состоянии алкогольного опьянения, который не выходит на связь. Удаленка не говорит о том, что сотрудник в отпуске. И он не может просыпаться к обеду. Дистанционная работа неудобства у нас не вызывала. Мы, наоборот, более оперативно принимали решения. Оказалось, что необязательно выезжать на встречу, чтобы подписать документы, поэтому поправки не могу предложить.

Артем Тяжелов управляющий сети «Пирушка» Сомневаюсь, что в поправках есть смысл. Как можно зафиксировать опьянение удаленно? Вы будете дышать в трубку, а она — передавать мне сигнал? У меня бизнес другого плана, и сотрудников на удаленке практически нет. Бухгалтеры работают на аутсорсе. Сомневаюсь, что они будут пить на работе, а мне придется их проверять. Наш КЗоТ меня устраивает. Там учтены интересы работника, а все вопросы можно решить в суде.

Ильдар Аюпов руководитель дизайн-студии «Теория» Странно обвинять в этом удаленно. С другой стороны, если можно подтвердить опьянение, то почему нет? Рабочее время является рабочим, и неважно, где ты находишься. К тому же у сотрудника есть возможность опротестовать предположение работодателя о его физическом состоянии. Это не дорога с односторонним движением. Хотя мне трудно представить такую ситуацию. Я не против такой поправки, но она довольно странная.

Артем Кузнецов генеральный директор НПО «Энергия» Я с этим не согласен. По косвенным признакам можно определить, в каком состоянии находится человек. Я как работодатель контролирую такие вопросы и стараюсь следить за работниками. Главный критерий — выполняет ли он свои обязанности. Если сотрудник в ненормальном состоянии и не выполняет обязанности, то это повод для организационных выводов.

Александр Храмихин директор «Соло» Не согласен с поправками. Если работник пьяный или находится под какими-то веществами, то не может выполнять хорошо свои трудовые обязанности. Конечно, определить дистанционно его состояние трудно, но за сам факт нахождения под чем-то надо увольнять. Я не согласен с тем, что за это нельзя будет уволить. На «удаленке» с такими проблемами не сталкивался. Но, может, потому что коллектив небольшой.

Ильназ Тимербаев сооснователь магазина свежих цветов «Ботаника» У нас коллектив молодой, в основном женский, и нет сотрудников, которые могли бы быть в алкогольном опьянении. Мы тщательно относимся к отбору персонала и на начальном этапе отсеиваем кандидатов, которые не разделяют наши принципы. Сотрудник должен соблюдать все правила и требования, вне зависимости от рабочего места. В алкогольном опьянении человек не сможет эффективно работать. Конечно, дистанционно определить степень опьянения невозможно, хотя от бокала вина ничего страшного и не произойдет.