Как 500 лет назад эпидемии сформировали современный мир

Пандемию коронавируса сравнивали со многими предыдущими инфекциями, включая Великую Чуму и пандемию Испанки в 1918 году. Однако, вероятно, самый значительный исторический эпизод распространения болезни до сих пор мало изучен. Современный мир, каким мы его знаем, не существовал бы без эпидемий, охвативших Америку в XVI и XVII веках. Эти эпидемии создали современный мир, пишет в материале для The Conversation историк Мэтью Уорд.

«Подарки» от европейцев

Вслед за исследованиями Христофора Колумба европейцы прибывали в Америку во все возрастающем количестве. Они принесли с собой целый ряд вирусов, таких как оспа, грипп, корь, эпидемический паротит и ветрянка, с которыми коренные американцы не имели ни предварительного контакта, ни иммунитета к ним. Историки называют возникшие очаги «эпидемиями нетронутых земель».



Коронавирус продемонстрировал воздействие, которое эпидемическое заболевание может оказать на уязвимое население. Точно так же эти эпидемии нетронутых земель быстро охватили общины коренных американцев. Общество было подавлено. Все сразу заболели: некому было ухаживать за больными, некому было сажать или собирать урожай.

Последствия эпидемий были обширными. С одной стороны, они устранили людей, которые могли бы противостоять европейской экспансии. Исследования показывают, что до контакта с европейцами население Америки могло достигать 100 миллионов человек. Во многих регионах в течение столетия после заражения этими болезнями было поражено 95% населения.

В течение многих лет историки сомневались в достоверности рассказов об экспедиции де Сото. Фото wikipedia.org

Нам хорошо известны империи ацтеков и инков, но подобные, хотя и не столь сложные общества существовали и в других местах. Когда Эрнандо де Сото в 1540-х годах исследовал то, что сейчас является юго-восточной частью Соединенных Штатов, он обнаружил местное население, живущее в больших городах, которое могло бы собрать тысячную армию. Когда в конце следующего столетия английские исследователи вошли в этот регион, они обнаружили лишь несколько разрозненных племен.

В течение многих лет историки сомневались в достоверности рассказов об экспедиции де Сото. Однако археология теперь подтвердила многие из описаний, которые привезли его люди. Эти общества были уничтожены эпидемиями, хотя их непосредственный контакт с европейцами был ограничен.

Эти эпидемии не только убивали людей, но и разрушали их культуру и мораль. Большинство индейских обществ были неграмотными: у них не было письменного языка. Следовательно, когда все старейшины умерли одновременно, бо́льшая часть культуры и знаний общины также исчезла. Эта потеря привела к отчаянию и деморализации общества, которые одновременно подорвали сопротивление коренных американцев и послужили оправданием для европейской экспансии.

«Открытие Миссисипи», американское полотно 1847 года. Фото wikipedia.org

Предначертано судьбой

Некоторые наблюдатели в Восточной Азии рассматривают неспособность западных правительств контролировать коронавирус как свидетельство слабости и хрупкости западной демократии. Точно так же в XVI веке европейцы видели в эпидемиях нетронутых земель доказательство своего морального и биологического превосходства. Они были доказательством того, что Бог предназначил европейцам взять под свой контроль Америку.

Когда паломники прибыли в Новую Англию в 1620-х годах, они обнаружили, что местное население уже уничтожено болезнями. Вдоль побережья были заброшенные деревни, которые обеспечивали идеальные места для поселения. Как будто Бог благословил миссию паломников.

Эпидемии сами по себе помогли рационализировать колониализм — в конце концов, такова была воля Божья. Они позволяли евроамериканцам присваивать себе родные земли, снимая с них всякую вину, и рассматривать свой Империализм как некую божественно предопределенную «предначертанную судьбой».

Мы еще не знаем, насколько обширными будут долгосрочные социальные и экономические последствия коронавируса, но те масштабные эпидемии имели неожиданные последствия. Многие из первых европейских путешественников ожидали, что коренные американцы будут предоставлять рабочую силу для обработки их полей. Когда они начали производить прибыльные культуры, такие как сахар, кофе и табак, спрос на рабочую силу стал возрастать. Не имея местного населения, которое можно было бы эксплуатировать, европейцы обратились к Африке, чтобы обеспечить производства этой рабочей силой.

Масштабы работорговли в XVII и XVIII веках были беспрецедентными. Фото wikipedia.org

Трансатлантическая работорговля

Работорговля издавна существовала в различных формах, но ее масштабы в XVII и XVIII веках, используемые методы и предоставленные оправдания были беспрецедентными. Абсолютная владение человеком рабство движимого имущества — оправданная концепциями расового превосходства, была во многих отношениях результатом этих эпидемий нетронутых земель.

Хотя «альтернативная история» может быть трудной и опасной, очевидно, что, если бы эти масштабные эпидемии не охватили Америку, современный мир развивался бы совсем по-другому. Американские нации, не в последнюю очередь США, не существовали бы в их нынешнем виде.

Четко выраженный расизм и чувство Европейского превосходства, возникшие в XVIII веке и с тех пор преследующие весь мир, не развивались бы таким же образом. Мы могли бы также рассмотреть вопрос о том, стала бы Европа столь доминирующей в мире, если бы не доходы от природных богатств Америки.

Без «эпидемий нетронутых земель» мир был бы совсем другим. А нам еще предстоит выяснить, насколько коронавирус изменит современный мир.