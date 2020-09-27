Место России в космической гонке — выше Индии, но ниже США и Китая

Инженер-конструктор Александр Хохлов — об успехах и провалах «Роскосмоса»

О том, кто отобрал у СССР титул космического чемпиона, почему Россия никак не может вернуться на вершину пьедестала, в чем главные провалы «Роскосмоса» за последние годы, а в чем он не так уж и плох — в интервью «Реальному времени» рассказал Александр Хохлов, инженер-конструктор космического приборостроения, популяризатор космонавтики.

«Самое печальное с новым российским кораблем «Орел» — непонимание его дальнейшей судьбы»

— Какие провалы «Роскосмоса» за последние годы вы особенно можете выделить?

— Из заметных трудно идущих проектов у госкорпорации можно отметить три: семейство ракет-носителей «Ангара», создание нового пилотируемого корабля ПТК НП «Орел» (ранее он назывался «Федерация») и межпланетные миссии.

По соглашению с правительством Казахстана, в 2025 году завершается эксплуатация российских тяжелых ракет «Протон-М» на Байконуре (по причине использования в ракетах высокотоксичного топлива). Им на смену должна прийти ракета «Ангара А5» — причем запускать ее собираются уже из России, с космодромов Плесецк и Восточный. Но единственный испытательный космический старт «Ангары А5» состоялся в 2014 году, а следующий вот уже несколько лет подряд переносится на будущее.

Например, очередной старт с космодрома Плесецк должен был быть в 2020 году, но ушел на конец 2021 года. Сложностей с этой ракетой хватает. Уже сейчас понятно, что она не может конкурировать на международном рынке запусков из-за высокой стоимости. Затянулась и передача ее производства с московского ракетного завода Центра им. Хруничева в Омск.

У пилотируемого корабля «Орел» долгая история — начиная с 2009 года. Но если примерно за тот же срок в США создали целых три новых пилотируемых корабля («Crew Dragon», «Starliner» и «Orion»), а Китай построил свой корабль, не получивший пока названия, то у РКК «Энергия» пока в производстве только макеты для испытаний. Самое печальное с новым российским кораблем «Орел» — непонимание его дальнейшей судьбы, целевого назначения. Когда Дмитрий Рогозин говорит, что «Орел» будет летать к Луне, он стыдливо умалчивает, что лунная программа в России до сих пор еще не принята.

И пару слов скажу о межпланетных миссиях. С конца 80-х годов у России не было ни одной самостоятельной научной автоматической межпланетной миссии. Запущенные две станции к Марсу бесславно погибли на околоземной орбите («Марс-96» и «Фобос-Грунт»), остальные миссии отменили или постоянно переносят на потом.

Фото: wikipedia.org

У пилотируемого корабля «Орел» долгая история — начиная с 2009 года. Но если примерно за тот же срок в США создали целых три новых пилотируемых корабля, а Китай построил свой корабль, не получивший пока названия, то у РКК «Энергия» пока в производстве только макеты для испытаний

— «Роскосмос» критикуют за то, что за его пятилетнюю жизнь не было открыто никаких новых научно-исследовательских программ и пилотируемых проектов и что он не смотрит в будущее. Это так на самом деле?

— Дело в том, что горизонт планирования космической программы в России — 10 лет. Сейчас действует Федеральная космическая программа 2016—2025. Поэтому «Роскосмос» выполняет утвержденные до этого правительством планы и готовит программы на следующее десятилетие. Но сейчас Дмитрий Рогозин собирается вместо ФКП и ряда других отдельных целевых программ внести в правительство новую Единую космическую программу. Это позволит сместить горизонт планирования прямо сейчас и снять с себя ответственность за выполнение ФКП 2016—2025.

По содержанию Единой космической программы мы и поймем, что же нового предложит «Роскосмос» на следующее десятилетие (и что из этого ему утвердит правительство).

«Новые проекты ракет устарели еще до начала серьезной разработки»

— «Роскосмос» получился таким бесконечно увеличивающимся мегарегулятором, который сам себе заказывает, сам делает и оборонку, и частные заказы. Он вроде государственное предприятие с плановой экономикой, но в то же время от него требуют прибыли и возвращения госкредитов. Вы считаете, что такая модель эффективна для развития космической отрасли?

— Идея госкорпорации по космической деятельности возникла в период востребованности изделий и услуг на Западе. Но потом, во-первых, наступила эпоха санкций, а во-вторых, в США создали свою технику вместо той, что ранее заказывали в России. Это касается и двигателей РД-180 и доставки астронавтов на Международную космическую станцию. А ракеты Falcon-9 компании SpaceX лишили заказчиков Центр им. Хруничева на запуски коммерческих спутников. Так что если модель и могла бы быть эффективной когда-то, то сейчас уже об этом говорить не приходится.

— Мы сильно опаздываем по сравнению с остальным миром?

— Мы даже по сравнению с самими собой сильно опаздываем. Проект ракеты «Ангара А5» и новые проекты ракет «Союз-5» и «Союз-6» устарели еще до начала серьезной разработки. Мировые технологии космического ракетостроения ушли далеко вперед, а ракеты «Союз-5» и «Союз-6» создаются на основе лучшей советской ракеты среднего класса «Зенит». Но создана она была еще в прошлом веке!

Фото: wikipedia.org

Мы даже по сравнению с самими собой сильно опаздываем. Проект ракеты «Ангара А5» и новые проекты ракет «Союз-5» и «Союз-6» устарели еще до начала серьезной разработки

— Насколько я знаю, успешный запуск орбитального телескопа «Спектр-РГ» и его работа в космосе — большой успех для «Роскосмоса». Почему же такое прохладное отношение к этому проекту?

— Российский проект орбитального телескопа «Спектр-РГ» (с германским участием) действительно очень важен для науки. Недавно он завершил первый полный обзор неба в рентгеновском диапазоне, и в июльском номере журнал «Русский космос» (издается «Роскосмосом») можно прочитать о полученных результатах. Я думаю, нельзя говорить о прохладном отношении — проблема скорее заключается в законодательной плоскости.

По существующему закону о госкорпорации «Роскосмос», у нее ограничены возможности, ей не так просто выделять деньги на популяризацию результатов космической деятельности. На Западе в контракты на создание и эксплуатацию космической техники по гражданским программам обязательно входит строка о разработке наглядных материалов, ведения просветительской деятельности. А в России этого нет. Несмотря на то, что в российском парламенте космонавты — одна из самых распространенных профессий депутатов, внимания к космонавтике явно не хватает.

— А успехи у «Роскосмоса» есть? Хоть что-то хорошее с ним происходит?

— В пилотируемой космонавтике Россия сохраняет ведущую роль, пусть это и касается эксплуатации давно разработанной техники. Однако же пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс» справляются с обеспечением Международной космической станции. И Россия фактически спасла этот международный проект, когда сначала случилась катастрофа шаттла «Колумбия», а потом космическая программа шаттлов была завершена. С 2011 года по 2020 только «Роскосмос» доставлял международные экипажи на МКС.

«У Индии есть марсианская и лунная программа, в которой она уже опередила Россию»

— Кто, на ваш взгляд, первый в космической гонке на сегодняшний день?

— Однозначно США — первые в космической гонке. У NASA и Пентагона очень большие космические бюджеты, а это важный показатель. С другой стороны, денег у NASA все-таки не хватает для организации пилотируемой экспедиции на Марс, поэтому пока приоритет вновь у лунных программ. В США утверждена программа «Артемида» по возвращению людей на Луну в 2024 году.

На втором месте — Китай со своей амбициозной космической программой. Но, несмотря на все амбиции и адскую трудоспособность, китайцам еще многое нужно сделать, чтобы приблизиться к возможностям США.

Фото: wikipedia.org

В пилотируемой космонавтике Россия сохраняет ведущую роль, пусть это и касается эксплуатации давно разработанной техники. Однако же пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс» справляются с обеспечением Международной космической станции

— Уже даже ОАЭ активно развивает свою космическую программу. Скоро ЕС, России, Китаю и США придется потесниться? Где еще сейчас разрабатываются перспективные космические программы?

— В первую очередь я хочу отметить Индию. Там готовится пилотируемая программа, их собственный космический корабль. Их первые космонавты сейчас проходят по контракту подготовку в российском Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. У Индии есть марсианская и лунная программа, в которой она уже опередила Россию. В 2019 году индийцы пытались мягко посадить модуль на Луну — правда, он разбился при жесткой посадке. Но он туда хотя бы долетел. И сейчас они готовят вторую лунную миссию.

