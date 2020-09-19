«Динамо-Ак Барс»: новое название, новый легионер и старые задачи

Женская волейбольная команда из Казани стартует в чемпионате России

Фото: Роман Кручинин / dinamo-kazan.com

Все свои главные победы казанский клубный женский волейбол одержал под брендом «Динамо-Казань», хотя и это название было не первым в истории команды. Этим летом казаночки получили новое наименование, однако, по словам директора клуба Сергея Чернышова, задачи перед командой стоят прежние — победы во всех турнирах, в которых «Динамо-Ак Барс» примет участие. Уже сегодня подопечные Ришата Гилязутдинова стартуют в чемпионате России — на своей площадке они примут нижегородскую «Спарту». О том, как в клубе относятся к смене названия, почему COVID-19 почти не затронул женский волейбол и как мексиканка Саманта Брисио осваивается в России, — в материале «Реального времени».

«По названию мы стали вдвойне мощнее»

Переименование клуба — момент очень важный. В Европе уже привыкли к бренду «Динамо-Казань», а в этом сезоне команда Ришата Гилязутдинова планирует пошуметь в Лиге чемпионов. Наверняка еще долго и европейские комментаторы, и болельщики будут по привычке называть команду старым именем. Так, например, итальянская «Чивитанова» до сих пор в волейбольном миру неофициально зовется более привычной «Мачератой».

Новое же название «Динамо-Ак Барс» появилось этим летом и связанно оно с тем, что «Ак Барс Банк» и ФСО «Динамо», к которому и относится женский клуб, более чем тесно связаны. За последние полгода национальный бренд «Ак Барс», который раньше ассоциировался исключительно с хоккеем, появился в названии еще трех команд республики, а также в наименовании главного спортивного сооружения столицы Татарстана — футбольной «Ак Барс Арены» (экс — «Казань Арена»).

Директор женской волейбольной команды Сергей Чернышов, отвечая на вопрос «Реального времени», заявил, что никаких проблем в переименовании не видит и делает акцент на том, что название стало «в два раза мощнее»:

— Конечно, «Ак Барс» — это и хоккей, и банк, и символ Татарстана. Однако было принято такое решение о переименовании. Причина этого в стремлении к популяризации Татарстана и его символа Белого Барса. Мы к этому отнеслись спокойно: да, будет новое название, но задачи должны остаться прежними, и должно остаться такое же отношение к работе. Тогда успехи придут и под новым названием «Динамо-Ак Барс».

— Будут ли какие-то изменения в символике клуба в связи с переменой названия?



— В этом сезоне вряд ли, поскольку вся экипировка уже заказана и сделана. Но по окончании сезона — и даже в разгар сезона — мы начнем разрабатывать новую стратегию. Все-таки это действительно интересно. Потому что название «Динамо-Ак Барс» — это соединение двух мощнейших брендов. «Динамо» — это лучшее спортивное общество России, а Ак Барс — это символ Татарстана. Так что по названию мы стали вдвойне мощнее, — уверяет Чернышов.

Фавориты все те же, «Динамо-Ак Барс» — главный

Динамовки стартуют в новом чемпионате России сегодня встречей со «Спартой» из Нижнего Новгорода, хотя первые официальные матчи сезона были сыграны еще на прошлой неделе — на стадии предварительного этапа Кубка России, один из них был сыгран в Казани. Полуфинальный кубковый этап, намеченный на середину осени, также может пройти в столице Татарстана — официально о месте его проведения объявят 24 сентября.

Отметим, что женская Суперлига в этом году расширилась с 12 до 14 команд. В прошлом сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, ни одна из команд не покинула лигу по спортивному принципу. Выбыл из суперлиги только «Сахалин», который в начале лета из-за сокращения финансирования отправился в Высшую лигу А. Суперлигу же пополнили «Липецк», «Тулица» и нижегородская «Спарта». При этом в ближайшие три сезона ни одна из этих команд не покинет высший уровень женского российского волейбола, так как из-за пандемии было принято решение временно закрыть лигу на вылет.

Регулярный чемпионат пройдет с 18 сентября по 6 марта в два круга, команды сыграют по 26 матчей. По результатам предварительного этапа клубы, занявшие первое и второе места, квалифицируются в Финал шести напрямую. Остальные сыграют в квалификационном раунде, по итогам которого определят еще 4 команды. Финал шести запланирован на сроки с 28 марта по 3 апреля. Главным фаворитом, безусловно, является команда из Казани. Остальные претенденты на медали традиционны: к ним можно отнести волейболисток московского «Динамо», калининградского «Локомотива» и «Уралочки» из Екатеринбурга. Неплохо сформировала состав «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

Чернышов рассказал о том, как вели себя на трансферном рынке основные конкуренты казанского клуба:

— Московское «Динамо» неплохо поработало на рынке, оставляя за собой право еще на одного легионера. Буквально на днях также хорошее усиление сделал калининградский «Локомотив», подписав в диагональ Луизу Липпманн. Но думаю, что мы тоже никому не проиграли в комплектации. Мы взяли игрока — Саманту Брисио — в расцвете сил, очень системного, взяли на конкретную позицию и под конкретную тактику. Думаем, что наша селекция в сезоне даст свои плоды.

— Вопрос довольно дежурный, но каковы цели у команды на этот сезон? Особенно в Лиге чемпионов.

— Мы как раз только недавно провели традиционную презентацию команды в Кремле, где встретились с Асгатом Сафаровым. Также там присутствовали президент клуба Леонид Барышев, министр спорта РТ Владимир Леонов и, соответственно, весь наш клуб. И как обычно, задачи нам были поставлены максимальные: победа в каждом матче, победа в каждом турнире. Возможно, это дежурные слова, но мы всегда настраиваемся только так. Конечно, некоторые сомнения вызывает, состоится ли вообще Лига чемпионов. Потому что пока есть очень много неопределенности, пока много далеких от спорта вещей могут повлиять на результат. Но в целом мы настроены, как нам и поставили задачу, бороться за победу в каждом матче, — резюмировал директор клуба.

Сэм в квадрате

«Динамо-Ак Барс» в прошлом году выиграло и кубок, и чемпионат страны и традиционно будет одним из главных фаворитов нового сезона. В межсезонье команду покинула доминиканка Бетания Де ла Крус — она провела далеко не идеальный год в Казани, однако оказала неоценимую поддержку в ряде ключевых матчей. Ей на смену пришла принципиально другая волейболистка — мексиканка Саманта Брисио. Два сезона назад она играла в итальянском «Конельяно» вместе с нынешней диагональной казаночек Самантой Фабрис. Хорватка уже стала по-настоящему своей в команде Гилязутдинова, и во многом именно ее классная игра помогла выиграть трофеи в прошлом сезоне, так что вопрос о расставании с ней даже не поднимался. А вот укрепить позицию еще одной Самантой руководство клуба посчитало правильным шагом, и теперь в Казани играют сразу две Саманты, две волейбольные подружки, которые в шутку называют себя «Сэм в квадрате».

Ришат Гилязутдинов так прокомментировал готовность мексиканки и хорватки к сезону:

— Обе Саманты в отпуске активно занимались физической и функциональной подготовкой. С этим проблем нет — они молодцы. Приехали в Казань в хорошем физическом состоянии. Единственное, летом им не хватало работы с мячом. Хотя можно сказать, что с другими игроками мы в этом году просто раньше начали. Влились легионеры в команду достаточно органично и обе уже занимаются в общей группе. И каких-то отличий их от других игроков я на данный момент не вижу.

— Легионеру в России важнее, наверно, быть даже не талантливым, а иметь характер и стойкость. Чтобы быть готовым к обилию перелетов, к холодам и так далее. Насколько, по-вашему, Саманта Брисио к этому готова?

— Думаю, что Брисио готова к нашим условиям. Я знаю, что они большие подруги с Самантой Фабрис, поэтому вторая Сэм, полагаю, обладает полной информацией о ситуации. И если она согласилась приехать в нашу страну, то, значит, она к этому готова.

— Учитывая сложность ситуации, успела ли команда подготовиться к сезону?

— Я никогда не говорил, что команда бывает абсолютно готова к началу сезона. Безусловно, какая-то готовность имеется, отработаны некоторые связи. Все-таки мы начали работу в начале июля. Но тем не менее о какой-то зрелой игре можно будет говорить только по прошествии первого круга чемпионата.



Центральная блокирующая «Динамо-Ак Барс» и основного состава сборной России Ирина Королева рассказала, пугают ли в команде мексиканскую волейболистку рассказами о суровой русской зиме:

— Саманта сама к этому готовилась. Часть отпуска летом она провела в холодных странах, где пришлось ходить в куртке. Поэтому, думаю, она знает, что такое эта зима, и все пройдет хорошо.

Помимо Саманты Брисио состав «Динамо» пополнили блокирующая Таисия Коновалова и либеро Милина Рахматуллина. Последняя пришла на замену Татьяне Симанихиной и также поднялась из молодежной команды. Симанихину руководство клуба отправило в аренду для набора опыта, как и молодую блокирующую Елизавету Кочурину, которая отправилась набираться опыта как раз в нижегородскую «Спарту». Казаночки же будут решать серьезные задачи вместе с трио блокирующих Королева — Марюхнич — Коновалова. В прошлом сезоне первые две отыграли практически без замен, теперь Таисия составит серьезную конкуренцию. Почитать подробнее о новичке динамовок можно в интервью, которое Коновалова дала «Реальному времени» весной.

Коронавирус и женский волейбол

В остальном костяк клуба, который в прошлом году добыл для «Динамо» 21 победу подряд, сохранился. С капитаном Евгенией Старцевой, блокирующей Ириной Королевой и либеро Анной Подкопаевой были подписаны новые соглашения на два сезона, с блокирующей Мариной Марюхнич и диагональной Анной Котиковой — на год. Остается в клубе и доигровщица Ольга Бирюкова, вернувшаяся в Казань прошлым летом. Отлично проявила себя в минувшем сезоне 16-летняя Арина Федоровцева, продолжит свой прогресс 17-летняя Татьяна Кадочкина. Сменщицей Старцевой на позиции связки будет 18-летняя Елизавета Попова.

Однако из-за продолжающейся пандемии коронавируса предстоящий сезон будет особенным — никто не застрахован от отмены ряда матчей или болезни. Сергей Чернышов так прокомментировал этот момент:

— На сегодняшний день в команде здоровы все. Конечно, есть некоторые травмы, но это обычно для спортсменов. А в целом команда стопроцентно готова к сезону. Ну а дальше будем использовать все средства, чтобы в этих условиях стараться быть в полном составе и никого не терять.

Ирина Королева также отметила, что минувшее лето было крайне непривычное:

— Да, это лето было на самом деле безумно необычное, так как впервые за долгое время оно прошло без полноценной работы в сборной. Но я думаю, это благотворно сказалось на работе в клубе. Поэтому сейчас мы уже просто ждем дальнейших игр, чтобы показать это все наработанное.

— Коронавирус поразил уже несколько мужских клубов, а в женском волейболе о нем ничего не слышно. Да и летом мужской предсезонный кубок в Казани отменили, а женский, проходивший в эти же сроки в Калининграде, состоялся. Это говорит о том, что волейболистки лучше соблюдают профилактические меры?

— Не знаю на самом деле с чем это связано. Думаю, в мужских командах соблюдают все те же меры предосторожности, которые позволяют минимизировать заболеваемость. Например, в сборной у нас были введены экспресс-тесты. То есть после приезда из клуба тебя не допускали к общению с командой без прохождения этого теста. Поэтому думаю, что, может быть, нам просто чуть больше повезло. Возможно, это связано с какими-то личными иммунными качествами.