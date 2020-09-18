«Бои без правил малокрасивы и убивают здоровье напрочь»

Интервью с основателем рукопашного боя в СССР Тадеушем Касьяновым

Легендарный Тадеуш Касьянов — президент Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного карате, каскадер, заслуженный тренер России, подготовивший более 40 мастеров спорта, в последние годы был не слишком заметен в информационном поле. Его воспитанник, ныне известный видеоблогер Радиф Замалиев, записал с ним небольшое интервью. О том, кто пытался взорвать Касьянова, как погиб его подопечный при спасении детей в Беслане и почему он не любит современный бокс и бои без правил — в стенограмме этой беседы, публикуемой с сокращениями.

«Брежнев прослезился и сказал: «Какие парни есть у нас в стране!»

Тадеуш Касьянов один из родоначальников и главных энтузиастов боевых искусств в нашей стране. Именно он «привел» в СССР карате, популяризировал рукопашный бой и метание ножей, а также стоял у истоков каскадерского движения. А фильм «Пираты XX века» (1980), где Касьянов исполнил роли боцмана советского грузового судна и (за кадром) постановщика трюков, сделал его по-настоящему культовой фигурой.

— Многие сцены боев из этого фильма были вырезаны, — вспоминает Касьянов. — У нас в то время еще боялись показывать такое открытое взаимодействие. Надо понимать, что в фильме уничтожались нападающие, то есть пираты, которые напали на неподготовленных людей. На наших советских людей. И надо было защищать не только свое имущество, но, прежде всего, оборонять этих людей, что мы и делали. Фильм получил прекрасную оценку нашего партийного руководства. Брежнев, когда посмотрел его, даже прослезился и сказал: «Какие парни есть у нас в стране!».

О взрыве машины в центре Москвы

Из-за любви к боевым искусствам у Касьянова нередко случались конфликты, в том числе с правоохранительными органами. В июле 1992 года он был арестован по подозрению в захвате заложника и вымогательстве. По версии следствия, Касьянов с подельниками удерживал замдиректора конкурирующего ТОО «СОБР» Виктора Белякова в гостиничном номере в Казани.

В тюрьме он провел почти полтора года, но затем суд освободил его из-под стражи. Через некоторое время машину Касьянова пытались взорвать в центре Москвы — он лишь чудом остался в живых.

— Можно поговорить о том, как вас пытались взорвать в Москве?

— Да, конечно. Это произошло настолько неожиданно для меня... Я думаю, это сделали либо милиция, либо наши спецслужбы. Они мне погрозили. Когда я вышел, давал интервью, где говорил о порядках, царящих в тюрьме, о том, как там унижаются люди. Я понимаю, что многие из них совершили какие-то преступления, но я ничего не совершал, а полтора года провел там. И когда я обнародовал это, от них прилетел ответ. Мне тогда полковник в казанской тюрьме в открытую сказал: «Ну смотри, мы тебе устроим». Вот и устроили.

— Там вроде бы была еще противотанковая мина, закрепленная на бензобаке.

— Да, потом специалисты смотрели, говорят, заряд был небольшой, примерно 100 граммов взрывчатого вещества. Машину, конечно, раздуло. Я ее покупал за 45 тысяч долларов, а продал за 15.

— Вы говорили, что если бы взрыв был направленным, то было бы хуже.

— Да. Мы там были с Олегом Ощепковым и пострадали бы оба. Но, так скажем, бог дал, остались живы.

«Бокс — это дурь. Я почему сейчас с палочкой хожу? Голова кружится»

В свое время Касьянов занимался организацией различных кружков и секций и проводил всевозможные турниры. В том числе он одним из первых в СССР организовал соревнования по боям без правил, которые прошли в Одессе, но сейчас, по прошествии времени, выступает против этого формата единоборств.

— Вы одним из первых провели тотализатор боев без правил, который прошел в Одессе. Насколько я знаю, сейчас вы резкий противник таких боев. Почему? И кто вас сподвиг на проведение турнира в те времена?

— Никто меня на это дело не сподвигал, я как специалист разбирался в этом. Когда я увидел принцип соревнований этих боев, то понял, что это вредная штука. То ли судьи не хотят судить грамотно, не давая бойцам получить травму, то ли это их молчание делается за деньги, во что тоже можно поверить. Поэтому уже много лет мое отношение к боям без правил негативное. Они малокрасивы — это раз. Во-вторых, это убивание здоровья напрочь. Мы, бойцы ударных систем, знаем, что когда человек в нокдауне и упал на пол, а судья молчит, другой боец имеет право его добивать. Но это полное уничтожение здоровья спортсмена. И эти вещи надо прекращать. Нокдаун? — все, на этом бой должен быть закончен.

Боксерские перчатки — это дурь. Я вот почему сейчас с палочкой хожу? Голова кружится. Даже если тебе легонько будут этой перчаткой по голове стучать в течение 15 лет, хорошего в этом мало. Бокс — очень вредная штука. Я смотрю технику, а они друг друга молотят. У нас этого не было, мы всегда старались защититься. Они якобы надевают шлем. Спрашиваешь у бойца или у тренера, зачем ему шлем, он говорит — защищает. А что он там защищает? Ничего.

— Он только увеличивает площадь.

— Да. Он от рассечения бровей может защитить, и все. Больше он не нужен на голове, только мешает. Потому что даже когда ты без шлема подбородок прижимаешь, то плечом закрываешь. А шлем не дает тебе его закрыть и по нему прямым ударом попадают. Это наоборот глупость. Я никогда не работал в шлеме.

Об особой выживаемости бойцов «Альфы» и «Вымпела»

За свою карьеру тренера Касьянов воспитал несколько сотен спортсменов, около 40 из них стали мастерами спорта. Кроме того, он работал с будущими бойцами спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Из всех выпускников Касьянова лишь девять человек не смогли вернуться живыми из горячих точек.

— В интернете есть информация об особой выживаемости в горячих точках бойцов спецподразделений, которых вы подготовили.

— Да, мне ребята об этом говорили. У меня был такой, кажется, Геннадий Смирнов — «начальник ночного Кабула». Он выходил дежурить и случалось много различных происшествий. Позже признался — спиной чувствовал опасность. Говорил мне спасибо. За все время из тех ребят, которые у меня тренировались, погибли всего девять человек. Последним был Дима Разумовский в Беслане.

— Когда защищал детей в школе?

— Да, вытаскивал ребенка на себе, пуля попала в складку жилета. Замечательный был человек, капитан или майор, уже не помню. Он занимался у меня в Институте военных переводчиков. В то время со мной там занимались почти 900 человек — каждую неделю по 2-3 тренировки в день.

— Среди множества ваших учеников есть те, кто запомнился больше всего?

— Трудно сказать. Вот тебя я хорошо помню, и спарринги твои. У тебя была развита система обмана — эти мягкие пластичные уходы и хороший ответ. Этим ты отличался от других, насколько я могу вспомнить. Согласен?

— Ну да, я пытался как-то хитрить постоянно.

— Это ведь была твоя фирменная роспись в бою. Я тут недавно смотрел бои кикбоксеров на тренировке. Этот ударил — тот ударил, этот ударил — тот ударил, что за идиотизм? А где финты, уклоны?

И потом, все стараются защищаться, прижав руки к лицу. И что? Ты же все равно получаешь удар. Так или иначе он сотрясает и голову, и тело, чего ни в коем случае нельзя делать. Руки надо выдвигать вперед и манипулировать ими, делать ложные движения, мешать противнику ударить. «Нет, а у нас вот по правилам так нельзя». Дурацкие правила, значит! Нельзя идти на поводу у плохих правил. Если человек плохо воспитан, то не надо ему подражать. В правилах то же самое.

Вроде бы пытаешься это объяснить людям, но не все понимают. «Как, вы же замахнулись на каноны спорта!». А почему мы не имеем права замахнуться? У нас достаточно опыта для этого. Я 67 лет из 82-х провел в профессиональном спорте. Это фехтование, карате и рукопашный бой. Пускай мне что-либо скажут, попробуют со мной в этом плане поспорить.

«Этот наш капитализм растаскивает внимание, убивает чувства внутри семьи»

Главными тренерами и впоследствии соратниками Касьянова были основатель федерации карате СССР Алексей Штурмин и один из основоположников самбо Анатолий Харлампиев. Их совместная работа со временем привела к созданию новой боевой дисциплины — рукопашного боя.

— А как вы познакомились с Харлампиевым?

— Меня с ним познакомил Алексей Штурмин, мой учитель по карате. Мы очень быстро нашли понимание друг с другом. Я старше Алексея на 9 лет, поэтому был ближе к Харлампиеву. Много слышал о нем, потом начали снимать фильм «Непобедимый», там мне как раз пришлось немного ножи пометать. И вот первое знакомство с оружием — это были уроки Харлампиева.

— Метание ножей пришло ведь из самбо?

— Да-да. Он познакомил с этим делом. Мы тут же загорелись и начали дальше работать вместе. Мне когда Харлампиев показал, первые два ножа у меня упали, а три других я воткнул. Он похвалил меня, а я навязался к нему в ученики. Он мне объяснял, а я старался выполнять как говорит учитель.

Ведь практически все в ученике зависит от тренера. От его настроя, внутреннего чувства, связи с ним, преданности друг другу. Ну как бы я мог сказать плохое про Харлампиева? И даже вот мы расстались одно время со Штурминым, и я нигде не говорил про него плохо. Мы разошлись с ним, потому что он увидел, что я все время ищу знаний на стороне и прибавляю. Один раз встали с ним в спарринге и немножко закусились. Может, и неправильно поступил тогда. Я ему двинул по ребрам, он обиделся, и мы охладели друг к другу и расстались. А потом опять встретились и сейчас до сих пор общаемся, поздравляем с праздниками. И он всегда, когда меня видит, улыбается, доволен. Иногда приходим в зал, куда ходили раньше, метаем ножи, чай пьем, общаемся. У нас нет с ним обозленности. Для меня важно, чтобы все было гладко и хорошо.

Сейчас дети относятся к родителям намного хуже, чем раньше. Наш этот капитализм растаскивает внимание, убивает много чувств в отношениях внутри семьи. Этого ни в коем случае не должно происходить. Самое главное — это все равно родители. Их опыт, их любовь надо ценить. И никого не надо слушать со стороны, мол, у тебя он такой-сякой и так далее. Ты с ним общаешься каждый день и сам видишь, кто у тебя папа и мама. Плевать на всех, родители — святое.