Хлопок произошел в частном доме Мензелинского района

Сообщение о происшествии в селе Кузембетьево поступило в 21:50, пострадавших нет

Фото: Артем Дергунов

В селе Кузембетьево Мензелинского района произошел хлопок в двухквартирном частном доме. Сообщение о происшествии поступило в 21:50. Об этом пишет Татарстан 24.

По данным «Газпром трансгаз Казань», в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего — рассматривается версия, связанная с газом, а также другие возможные факторы.

Известно, что проверка газового оборудования в доме проводилась 2 сентября 2025 года.

Ариана Ранцева