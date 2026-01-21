ФСБ предотвратила теракт в Уфе, готовившийся двумя иностранцами
Главарь ячейки был нейтрализован при задержании, второй участник арестован, пострадавших нет
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве и Республике Башкортостан пресечена деятельность членов запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали взрыв в отделе полиции Уфы.
Злоумышленники проводили разведку территории, приобрели автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.
При задержании главарь группы оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Другой участник задержан, с ним проводятся следственные действия. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и граждан нет.
Ранее «Реальное время» писало, что Жителя Ставрополья ликвидировали при попытке подготовки терактов.
