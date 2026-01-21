Новости происшествий

10:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Уфе, готовившийся двумя иностранцами

10:10, 21.01.2026

Главарь ячейки был нейтрализован при задержании, второй участник арестован, пострадавших нет

ФСБ предотвратила теракт в Уфе, готовившийся двумя иностранцами
Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве и Республике Башкортостан пресечена деятельность членов запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали взрыв в отделе полиции Уфы.

Злоумышленники проводили разведку территории, приобрели автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

При задержании главарь группы оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Другой участник задержан, с ним проводятся следственные действия. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и граждан нет.

Ранее «Реальное время» писало, что Жителя Ставрополья ликвидировали при попытке подготовки терактов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Башкортостан

Новости партнеров

Читайте также