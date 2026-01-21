В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом говорится в приложении МЧС.
Росавиация сообщила в телеграм-канале, что на прием и выпуск воздушных судов в Бегишево и аэропорту Казани введены временные ограничения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».