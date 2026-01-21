Новости происшествий

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

08:58, 21.01.2026

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом говорится в приложении МЧС.

Росавиация сообщила в телеграм-канале, что на прием и выпуск воздушных судов в Бегишево и аэропорту Казани введены временные ограничения.

Ариана Ранцева

