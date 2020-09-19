Опрос предпринимателей: в каком случае ресторан может отказать гостю в обслуживании?

Руководитель поступил некомпетентно. Была организована публичная акция, суть которой —увеличение трафика клиентов и дополнительные продажи. Это стандартная маркетинговая процедура по формированию дополнительной выручки. Если клиент пользуется только акционной услугой, то проблема ресторана в том, что они не смогли заинтересовать его. Они должны быть готовы к убытку, потому что трейд-маркетинг не всегда срабатывает. Руководство посчитало себя умнее и обиделось на ситуацию, а виноватым решили выставить покупателя.

Мы находимся в такой же ситуации, когда проводим акцию в сети «Магнит», и надеемся, что привлеченный трафик принесет обороты. Но если кампания не срабатывает, я не выйду на телевидение, чтобы оскорбить покупателей. Надеяться на срабатывание маркетинговых уловок — это так же глупо, как открыть бизнес и надеяться на финансовые льготы. Если покупатель просит продавца выполнить акцию, то он обязан ее оказать, даже если она невыгодна.