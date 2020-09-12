Владелец казанского ресторана извинился перед MacDonald’s за то, что послал туда «нищебродов»

В соцсетящ молодая пара пожаловалась, что в одном из казанских ресторанов на улице Баумана их отказались обслуживать и выгнали из заведения, назвав «нищебродами». Владелец ресторана все же принес извинения, но не оскорбленным клиентам, а сети быстрого питания MacDonald’s, куда он посоветовал им пойти.

«Приношу свои извинения компании Макдональдс! И тем современным и позитивным людям, которые ходят туда перекусить. Подобные негативные персонажи не достойны вашей компании добрых и чистых душой Людей! А также внимания и заботы со стороны сотрудников Макдональдс, которые тоже любят свою работу и отдаются ей на все 200%», — ресторатор он в официальном аккаунте своего заведения.

В предыдущем посте бизнесмен также заявил, что клиенты провоцировали персонал и предположил, что они пришли обмануть и дискредитировать ресторан.

Суть жалоб самих клиентов сводилась к тому, что они хотели воспользоваться двумя акциями в ресторане. Отдельно использовать акцию, по которой каждый второй ролл шел бесплатно, а также сделать заказ за накопившиеся бонусы. В итоге между ними и работниками ресторана начался конфликт, который разрешил сам владелец заведения. Он назвал гостей «нищебродами» и посоветовал им идти в MacDonald’s.

В марте 2019 года бывшая жена экс-депутата Госдумы Илона Столье подверглась широкой критике в соцсетях из-за слов о необходимости запретить вход в элитные рестораны «быдлу» и «нищебродам».