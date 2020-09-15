Аналитика «Реального времени»: в пик эпидемии выездной трафик из России рухнул почти в 30 раз

Фото: Дмитрий Резнов

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», пандемия коронавируса в первом полугодии обрушила трафик на границе России. Въездной и выездной пассажиропоток упал к прошлому году в 2,5 раза, а с апреля по июнь — во время самоизоляции и закрытых границ — турпоток и вовсе свелся к нулю. Тем не менее граждан России возвращали на родину эвакуационными авиарейсами. Пока самолеты не летали, большинство пересекали российскую границу за рулем автомобиля — именно так отправились за рубеж почти 442 тысячи наших соотечественников.



Россия популярна у казахстанцев, украинцев и филиппинцев

Коронавирусная инфекция поставила крест на планах многих россиян и иностранцев, собравшихся в путешествия в конце марта, когда с объявлением режима самоизоляции большинство государств закрыли свои границы. Пересекать их могли лишь те, у кого были веские причины. Запрет не распространялся на водителей грузовиков, машинистов поездов, экипажи речных и морских судов. Отпускники, командировочные и трудовые мигранты вернуться домой могли лишь вывозными авиарейсами.

Как выяснило «Реальное время», изучив данные погранслужбы ФСБ, въездной трафик в пик эпидемии — во втором квартале текущего года — на границе России просел в 17 раз, а выездной — в 29 раз. Всего в первом полугодии в страну въехало 5,9 млн иностранцев или в 2,5 раза меньше, чем за 6 месяцев 2019 года (15 млн человек)

Въезд иностранцев в Россию в первом полугодии 2020 года



2019

2020



I квартал II квартал I квартал II квартал КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 869 998 1 060 966 742 112 142 990 УКРАИНА 1 695 496 2 200 814 1 545 688 122 552 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 37 121 52 021 35 802 34 184 БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь 84 698 104 290 82 516 29 410 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 634 690 801 895 597 516 22 827 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 40 623 45 549 40 777 19 658 АРМЕНИЯ, Республика Армения 172 340 217 894 146 307 14 114 КИТАЙ, Китайская Народная Республика 342 071 617 746 113 807 12 711 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 256 825 290 459 220 317 12 446 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 205 343 223 800 200 100 12 183 ГРУЗИЯ 25 819 29 121 22 482 8 963 ИНДИЯ, Республика Индия 23 738 49 787 22 089 8 648 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 140 409 158 508 113 339 6 713 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 73 730 91 334 67 901 6 518 ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 64 785 78 489 55 061 5 059 ПОЛЬША, Республика Польша 165 315 177 952 117 632 3 699 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 199 849 250 366 167 415 3 519 ЛИТВА, Литовская Республика 48 450 59 850 44 039 3 166 МЬЯНМА, Союз Мьянма 2 280 2 777 2 685 3 112 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 100 016 140 216 93 512 2 953 СЕРБИЯ 18 657 24 359 14 748 2 326 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 389 064 447 889 371 405 2 083 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 67 290 227 508 55 444 2 078 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 8 463 11 767 5 798 2 019 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 3 935 13 393 3 560 1 945 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 7 658 11 965 5 841 1 721 МОНГОЛИЯ 86 196 103 455 52 807 1 535 РУМЫНИЯ 4 432 9 847 4 155 1 531 АБХАЗИЯ , Республика Абхазия 129 541 134 997 136 083 1 411 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 16 552 22 396 14 704 1 306 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 33 312 73 200 22 523 1 244 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 7 204 12 718 5 494 1 220 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 68 774 120 160 36 490 1 169 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 3 440 5 278 3 208 1 068 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 12 021 24 618 10 331 898 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 5 144 12 324 4 970 788 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 3 297 3 440 3 155 759 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия 28 071 38 400 26 275 599 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 5 027 3 994 4 996 490 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 19 379 18 869 19 431 488 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 19 868 64 833 15 428 465 ДАНИЯ, Королевство Дания 3 659 6 921 3 113 453 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 1 035 1 724 1 134 394 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 7 066 12 267 6 091 326 АВСТРИЯ, Австрийская Республика 8 669 20 176 7 173 310 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 255 207 363 295 ФРАНЦИЯ, Французская Республика 39 414 79 948 33 647 292 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 1 192 1 478 957 290 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 9 175 15 909 7 590 238 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш 828 851 670 212 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 2 579 8 022 2 190 195 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 9 379 14 263 7 538 186 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 1 002 1 758 996 172 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 14 393 22 673 11 332 170 ЧЕРНОГОРИЯ 1 652 1 928 1 186 140 ИСПАНИЯ, Королевство Испания 9 436 41 571 7 274 133 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 4 887 4 972 1 877 129 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 21 045 98 199 15 847 126 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 6 798 16 965 5 268 124 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 373 725 320 120 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 328 758 305 112 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 1 631 1 485 1 505 106 ИРАК, Республика Ирак 2 690 2 095 2 756 104 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1 547 2 668 1 627 96 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 5 153 9 753 4 744 96 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 4 334 9 547 3 275 94 ИРЛАНДИЯ 1 974 4 677 1 737 74 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 126 98 43 73 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 500 587 413 71 МАЛАЙЗИЯ 3 065 5 111 2 844 70 ЯПОНИЯ 15 847 33 648 14 933 70 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 1 912 3 467 1 457 64 КУБА, Республика Куба 5 775 6 878 4 834 63 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 35 229 67 020 30 031 61 КИРИБАТИ, Республика Кирибати 105 172 117 61 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 1 701 1 654 1 665 57 ЛИВАН, Ливанская Республика 1 283 1 685 1 062 56 АЛБАНИЯ, Республика Албания 306 789 216 54 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 135 144 80 54 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1 513 5 024 1 024 53 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 1 928 5 233 1 830 47 АНГОЛА, Республика Ангола 460 394 287 43 ГАНА, Республика Гана 291 356 223 42 КАНАДА 3 720 19 975 2 904 40 КИПР, Республика Кипр 1 590 1 698 963 38 ПЕРУ, Республика Перу 911 2 156 761 37 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 842 1 915 766 32 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 650 849 650 29 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 748 1 379 717 26 ТУНИС, Тунисская Республика 1 635 1 671 1 484 25 УГАНДА, Республика Уганда 52 192 72 25 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 281 284 203 23 МАРОККО, Королевство Марокко 2 325 1 676 2 196 22 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 651 3 385 551 17 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 79 59 95 15 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 4 401 13 773 4 110 14 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 1 027 1 163 910 14 АВСТРАЛИЯ 3 073 20 419 2 633 13 АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 1 952 6 714 1 546 12 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 979 2 891 1 963 12 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 122 147 153 10 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 1 178 7 919 1 204 10 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор 130 259 124 10 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 2 785 7 774 1 234 9 ПАНАМА, Республика Панама 161 391 113 9 МАЛЬТА, Республика Мальта 274 481 211 8 СИНГАПУР, Республика Сингапур 2 180 5 015 1 658 8 ЭКВАДОР, Республика Эквадор 856 1 755 847 8 ТОНГА, Королевство Тонга 7 4 2 7 ГОНДУРАС, Республика Гондурас 90 736 43 6 КАМЕРУН, Республика Камерун 303 317 350 6 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 218 697 150 6 ЙЕМЕН, Йеменская Республика 298 272 306 5 ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория 299 295 302 4 ЧИЛИ, Республика Чили 978 3 507 870 4 БУРКИНА-ФАСО 18 19 14 3 ДОМИНИКА, Содружество Доминики 24 80 65 3 БОЛИВИЯ, Республика Боливия 231 367 233 2 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 117 322 87 2 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 1 879 4 501 1 697 2 МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 107 601 122 2 НИКАРАГУА, Республика Никарагуа 85 180 62 2 СУДАН, Республика Судан 420 486 337 2 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне 34 32 21 2 ТУВАЛУ

3 5 2 ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 139 539 133 1 ГРЕНАДА 24 58 33 1 КЕНИЯ, Республика Кения 228 381 201 1 КОНГО, Республика Конго 173 236 90 1 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика 134 513 177 1 КУВЕЙТ, Государство Кувейт 200 517 189 1 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 257 306 173 1 ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн 16 68 31 1 НЕПАЛ, Королевство Непал 486 773 314 1 САМОА, Независимое Государство Самоа 6 12 1 1

6 390 964 8 672 806 5 473 593 509 030













15 063 770

5 982 623

Наибольший спад по вышеназванным причинам произошел во втором квартале года. Так, с апреля по июнь в нашу страну прибыли 509 тысяч иностранцев или в 17 раз меньше, чем во втором квартале прошлого года, когда нашу страну посетили 8,6 млн жителей других стран. Больше всего Россию за этот период посетило граждан Казахстана, Украины, Беларуси, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Киргизии, а также жителей дальнего зарубежья: Филиппин, Турции и Китая. 437 тысяч человек из полумиллиона прибывших в период самоизоляции отмечены в статистике ЕМИСС как «обслуживающий персонал транспортных средств». «Частную поездку», как цель визита в нашу страну, указали 54,6 тыс. иностранцев, деловые поездки предприняли 11,9 тыс., проездом в нашей стране побывали 1,7 тыс. человек.

Зато на постоянное место жительства в Россию во втором квартале года переехало больше людей — около 1,4 тыс. человек против 171 эмигранта годом ранее.

Въезд иностранцев в Россию с деловыми целями, I полугодие 2020 года



2019

2020



I квартал II квартал I квартал II квартал









УКРАИНА 48 776 53 676 27 391 5 180 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 14 296 36 678 22 632 1 568 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 117 244 131 106 96 699 1 403 АРМЕНИЯ, Республика Армения 39 040 49 185 24 314 348 ЛИТВА, Литовская Республика 31 450 36 165 24 559 316 БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь 1 267 1 692 1 204 235 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 4 550 5 640 3 907 235 СЕРБИЯ 1 076 930 804 218 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 31 934 40 150 25 378 197 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 9 985 8 236 4 804 192 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 24 431 31 834 20 876 178 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 24 078 32 651 19 538 177 КИТАЙ, Китайская Народная Республика 73 079 82 323 20 836 149 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 75 245 95 792 62 675 149 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 14 932 20 149 14 906 127 ПОЛЬША, Республика Польша 149 199 150 257 100 895 125 ИНДИЯ, Республика Индия 3 897 4 243 2 859 99 МОНГОЛИЯ 1 386 1 307 959 99 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 10 603 12 990 6 429 93 АБХАЗИЯ , Республика Абхазия 436 373 361 55 ГРУЗИЯ 1 999 2 297 1 900 53 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 7 052 6 224 7 959 45 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 5 024 6 609 4 118 40 ФРАНЦИЯ, Французская Республика 9 631 10 925 6 793 39 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 1 904 2 624 1 533 36 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 1 502 2 214 1 160 29 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 3 886 5 963 3 857 28 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6 636 8 038 4 885 28 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 1 224 1 364 911 25 УГАНДА, Республика Уганда 27 157 21 25 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 9 092 14 708 8 631 23 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 1 794 3 301 2 031 22 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 813 1 188 968 20 ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 694 719 632 19 АВСТРИЯ, Австрийская Республика 4 102 4 546 2 900 18 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 169 173 92 17 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 543 5 422 3 181 17 МЬЯНМА, Союз Мьянма 62 101 35 15 РУМЫНИЯ 784 1 367 753 13 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 6 598 5 683 5 483 13 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 79 116 94 12 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 793 554 524 12 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 1 820 2 073 1 298 11 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия 29 135 62 10 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 310 487 176 9 ДАНИЯ, Королевство Дания 911 1 894 1 147 8 КАНАДА 1 061 1 303 956 8 ЯПОНИЯ 3 414 5 356 3 124 8 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 464 570 271 7 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 854 1 121 647 7 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 618 1 006 645 7 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 140 206 179 6 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 96 99 70 6 ИСПАНИЯ, Королевство Испания 2 783 3 607 2 210 6 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 2 270 1 788 1 110 6 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 151 229 74 5 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 239 273 183 4 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 142 219 127 4 ИРЛАНДИЯ 611 638 411 4 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 1 486 2 316 1 178 4 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 2 068 3 187 1 688 4 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 108 169 81 4 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 1 066 1 355 981 3 КУБА, Республика Куба 513 650 207 3 БОЛИВИЯ, Республика Боливия 19 13 17 2 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 1 279 1 497 500 2 МАЛАЙЗИЯ 194 297 149 2 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 239 244 172 2 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 455 707 421 2 ТУНИС, Тунисская Республика 69 86 85 2 ЧЕРНОГОРИЯ 43 56 41 2 АВСТРАЛИЯ 564 765 392 1 АЛБАНИЯ, Республика Албания 38 48 32 1 АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 90 101 62 1 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 1 278 2 216 1 443 1 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 4 244 4 612 3 139 1 ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 11 19 5 1 ГРЕНАДА 4 9 7 1 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 157 188 120 1 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 156 178 137 1 ЛИВАН, Ливанская Республика 303 338 219 1 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 124 125 67 1 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 144 177 139 1 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 166 290 147 1 НЕПАЛ, Королевство Непал 128 69 75 1 ЧИЛИ, Республика Чили 40 43 32 1 ЭКВАДОР, Республика Эквадор 51 30 24 1 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 12 76 22 1 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 194 167 176 1 АНГОЛА, Республика Ангола 265 247 168 0 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш 188 262 173 0 БУРКИНА-ФАСО 12 15 10 0 ГАНА, Республика Гана 38 135 29 0 ГОНДУРАС, Республика Гондурас 4 8 2 0 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 23 47 9 0 ДОМИНИКА, Содружество Доминики 4 2 2 0 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 16 23 9 0 ИРАК, Республика Ирак 309 426 252 0 ЙЕМЕН, Йеменская Республика 42 44 30 0 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 5 6 0 0 КАМЕРУН, Республика Камерун 90 104 95 0 КЕНИЯ, Республика Кения 23 122 20 0 КИПР, Республика Кипр 662 624 356 0 КИРИБАТИ, Республика Кирибати 0 0 0 0 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 125 51 44 0 КОНГО, Республика Конго 99 179 30 0 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика 11 8 9 0 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 21 70 23 0 КУВЕЙТ, Государство Кувейт 41 110 36 0 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 120 72 87 0 ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн 3 12 12 0 МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 7 7 4 0 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 22 23 4 0 МАЛЬТА, Республика Мальта 79 67 48 0 МАРОККО, Королевство Марокко 149 161 80 0 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 127 385 101 0 НИКАРАГУА, Республика Никарагуа 25 24 15 0 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 257 499 291 0 ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория 115 74 86 0 ПАНАМА, Республика Панама 2 8 5 0 ПЕРУ, Республика Перу 59 39 44 0 САМОА, Независимое Государство Самоа 0 0 0 0 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 518 697 392 0 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 0 8 0 0 СИНГАПУР, Республика Сингапур 194 385 113 0 СУДАН, Республика Судан 113 138 73 0 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне 19 18 13 0 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 355 416 172 0 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 160 319 98 0 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 73 45 13 0 ТОНГА, Королевство Тонга 0 0 0 0 ТУВАЛУ

0 0 0 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 18 21 5 0 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 467 553 405 0 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор 6 9 5 0

«Организованные и не очень»



На первом месте среди приехавших в апреле — июне иностранцев граждане Казахстана — 142 тыс., но это все равно в семь раз меньше, чем в прошлогоднем втором квартале — более 1 млн человек. Гости с юга приехали не отдыхать — туристов среди них нет: 134,5 тысячи из них указаны, как «обслуживающий персонал». Деловые поездки совершили 1,5 тыс., частные — 5,5 тыс., жить в Россию переехали — 1,2 тыс. человек.

Казахстанское направление директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева назвала неорганизованным туризмом. По ее словам, туда и обратно ездят по работе, по делам, к родственникам. По данным межведомственной системы, большинство казахстанцев — 119 тысяч — приехали на автомобиле, 20 тысяч — поездом и только 625 — самолетом.

Въезд иностранцев в Россию с туристическими целями, I полугодие 2020 года



2019

2020



I квартал II квартал I квартал II квартал АБХАЗИЯ, Республика Абхазия 17 28 30 0 АВСТРАЛИЯ 1 782 18 510 1 571 0 АВСТРИЯ, Австрийская Республика 1 852 11 885 1 740 0 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 3 628 3 522 2 906 0 АЛБАНИЯ, Республика Албания 78 584 40 0 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 313 560 139 0 АНГОЛА, Республика Ангола 31 69 20 0 АНДОРРА, Княжество Андорра 6 40 10

АНТИГУА И БАРБУДА 1 1 6

АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 1 451 6 062 1 140 0 АРМЕНИЯ, Республика Армения 2 002 2 628 1 914 0 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 13 31 7 0 БАГАМЫ, Содружество Багамы 0 45 0

БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш 39 93 38 0 БАРБАДОС 0 18



БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн 59 178 76

БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь 2 150 3 237 2 135 0 БЕЛИЗ 0 8 0

БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 2 062 8 557 2 228 0 БЕНИН, Республика Бенин 2 11 5

БЕРМУДЫ

1



БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 1 349 5 629 1 127 0 БОЛИВИЯ, Республика Боливия 115 288 121 0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 607 1 592 506 0 БОТСВАНА, Республика Ботсвана 7 14 4

БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 2 989 12 070 2 843 0 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 31 62 9

БУРКИНА-ФАСО 2 1 1 0 БУРУНДИ, Республика Бурунди 1 7 0

БУТАН, Королевство Бутан 2 11 1

ВАНУАТУ, Республика Вануату 2 7 9

ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 1 213 4 449 1 372 0 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 456 1 051 413 0 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 269 6 003 174 0 ГАБОН, Габонская Республика 2 3 6

ГАИТИ, Республика Гаити 29 26 2

ГАЙАНА, Республика Гайана 8 17 19

ГАМБИЯ, Республика Гамбия 2 5 0

ГАНА, Республика Гана 42 55 28 0 ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 89 454 83 0 ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика 7 6 5

ГВИНЕЯ-БИСАУ, Республика Гвинея-Бисау 0 0 0

ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 23 272 169 139 21 043 0 ГОНДУРАС, Республика Гондурас 46 245 19 0 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 2 654 7 540 1 167 0 ГРЕНАДА 12 39 19 0 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 2 369 5 640 1 699 0 ГРУЗИЯ 13 11 5 0 ДАНИЯ, Королевство Дания 754 3 492 773 0 ДЖИБУТИ, Республика Джибути 0 1 0

ДОМИНИКА, Содружество Доминики 14 66 42 0 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 38 219 9 0 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 177 495 118 0 ЗАМБИЯ, Республика Замбия 21 19 3

ЗИМБАБВЕ, Республика Зимбабве 13 95 15

ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 24 722 52 550 18 711 0 ИНДИЯ, Республика Индия 4 453 27 252 4 212 0 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 1 413 5 680 1 293 0 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 268 545 226 0 ИРАК, Республика Ирак 59 518 43 0 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 2 490 6 014 1 367 0 ИРЛАНДИЯ 775 3 308 871 0 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 81 420 87 0 ИСПАНИЯ, Королевство Испания 3 469 34 393 3 062 0 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 11 423 48 160 8 147 0 ЙЕМЕН, Йеменская Республика 10 17 12 0 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 0 4 0 0 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 7 558 11 802 7 364 0 КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа 54 298 32

КАМЕРУН, Республика Камерун 20 52 14 0 КАНАДА 1 030 16 994 787 0 КАТАР, Государство Катар 86 327 148

КЕНИЯ, Республика Кения 33 82 16 0 КИПР, Республика Кипр 583 682 310 0 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 941 1 532 931 0 КИРИБАТИ, Республика Кирибати 0 1 0 0 КИТАЙ, Китайская Народная Республика 163 432 428 548 47 565 0 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 1 037 3 819 930 0 КОМОРЫ, Союз Коморы 2 7 9

КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Демократическая Республика Конго 31 36 29

КОНГО, Республика Конго 12 7 4 0 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 8 384 11 0 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 59 242 110 346 29 680 0 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика 49 418 107 0 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 2 15 16 0 КУБА, Республика Куба 4 792 5 755 4 208 0 КУВЕЙТ, Государство Кувейт 95 352 125 0 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 115 219 56 0 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 3 964 12 137 7 820 0 ЛЕСОТО, Королевство Лесото 0 2 0

ЛИБЕРИЯ, Республика Либерия 3 0 0

ЛИВАН, Ливанская Республика 49 577 32 0 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 1 2 2 0 ЛИТВА, Литовская Республика 2 685 8 235 8 056 0 ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн 6 49 12 0 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 127 459 136 0 МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 60 254 70 0 МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания 0 2 1

МАДАГАСКАР, Республика Мадагаскар 6 16 4

МАКАО, Специальный административный регион Китая Макао 231 352 83

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 135 667 126 0 МАЛАВИ, Республика Малави 0 3 0

МАЛАЙЗИЯ 1 382 3 724 1 587 0 МАЛИ, Республика Мали 1 5 6

МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 24 5 63 0 МАЛЬТА, Республика Мальта 79 288 49 0 МАРОККО, Королевство Марокко 237 620 184 0 МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА, Республика Маршалловы Острова



0

МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 630 6 858 649 0 МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ, Федеративные Штаты Микронезии



1

МОЗАМБИК, Республика Мозамбик 0 10 1

МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 1 173 2 134 1 215 0 МОНАКО, Княжество Монако 12 23 10

МОНГОЛИЯ 3 398 3 963 2 820 0 МЬЯНМА, Союз Мьянма 23 101 27 0 НАМИБИЯ, Республика Намибия 9 88 4

НАУРУ, Республика Науру

1



НЕПАЛ, Королевство Непал 117 441 76 0 НИГЕР, Республика Нигер 0 0 0

НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 50 105 79 0 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 3 390 13 330 3 067 0 НИКАРАГУА, Республика Никарагуа 46 117 29 0 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 228 2 823 175 0 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 1 194 4 348 1 214 0 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 600 2 318 1 523 0 ОМАН, Султанат Оман 173 361 121

ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 207 698 64 0 ПАЛАУ, Республика Палау

0



ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория 22 51 27 0 ПАНАМА, Республика Панама 85 309 71 0 ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) 0 0 0

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 0 0 0

ПАРАГВАЙ, Республика Парагвай 56 164 38

ПЕРУ, Республика Перу 621 1 623 514 0 ПОЛЬША, Республика Польша 2 417 13 335 6 806 0 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 859 5 591 818 0 ПУЭРТО-РИКО

2



РУАНДА, Руандийская Республика 7 1 2

РУМЫНИЯ 753 5 340 943 0 САМОА, Независимое Государство Самоа 2 0 1 0 САН-МАРИНО, Республика Сан-Марино 11 17 4

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ, Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи 0 0 0

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 210 1 021 240 0 СВАЗИЛЕНД, Королевство Свазиленд 2 7 0

СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 8 18 32 0 СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал 7 12 11

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 2 38 0

СЕНТ-КИТС И НЕВИС 47 78 41

СЕНТ-ЛЮСИЯ

23 0

СЕРБИЯ 6 295 11 163 4 469 0 СИНГАПУР, Республика Сингапур 539 3 197 356 0 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 23 99 14 0 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 939 5 143 917 0 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 223 1 300 207 0 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6 945 49 498 5 764 0 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 8 852 81 949 6 768 0 СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

1



СОМАЛИ, Сомалийская Республика 3 3 2

СУДАН, Республика Судан 166 233 122 0 СУРИНАМ, Республика Суринам 2 2 1

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне 2 5 0 0 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 613 997 537 0 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 11 209 19 566 8 946 0 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 975 4 296 670 0 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 15 6 8 0 ТОГО, Тоголезская Республика 4 4 0

ТОНГА, Королевство Тонга 0 0 0 0 ТРИНИДАД И ТОБАГО, Республика Тринидад и Тобаго 2 66 5

ТУВАЛУ

0 0 0 ТУНИС, Тунисская Республика 205 324 164 0 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 4 073 6 071 2 969 0 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 9 907 13 484 8 635 0 УГАНДА, Республика Уганда 5 15 7 0 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 2 736 4 240 2 249 0 УКРАИНА 5 177 9 434 5 574 0 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 167 621 112 0 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 0 0



ФИДЖИ, Республика Островов Фиджи 3 34 9

ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 609 3 169 1 203 0 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 4 223 22 949 6 237 0 ФРАНЦИЯ, Французская Республика 17 621 55 278 17 742 0 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 439 1 751 447 0 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 1 1

ЧАД, Республика Чад 2 0 3

ЧЕРНОГОРИЯ 905 1 216 591 0 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1 380 6 371 1 370 0 ЧИЛИ, Республика Чили 796 3 306 725 0 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 2 485 11 434 2 224 0 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 2 249 6 575 2 245 0 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 163 413 218 0 ЭКВАДОР, Республика Эквадор 406 1 462 333 0 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея 1 3 1

ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор 66 163 42 0 ЭРИТРЕЯ 2 2 3

ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 3 226 14 501 15 512 0 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 35 78 14 0 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 1 148 4 013 983 0 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия 1 0 2 0 ЯМАЙКА 33 119 47

ЯПОНИЯ 7 659 21 844 7 880 0 ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 1 635 2 829 1 606 0

На втором месте по количеству посетивших Россию в «ковидный» квартал года — граждане Украины: из этой страны приехали более 122 тыс. человек. Жители Филиппин во въездном трафике на третьей строчке, причем все 34,1 тысячи из них записаны также как «обслуживающий персонал». По мнению эксперта из «Интуриста», прибывшие филиппинцы представляют собою, скорее, организованный туризм.

— Туристы из юго-восточной Азии приезжают к нам большими группами, для них наша природа, зима — абсолютная экзотика, — отметила в беседе с «Реальным временем» Дарья Домостроева.

Примечательно, что из 34 тыс. только 13 человек с Филиппин прилетели в Россию самолетами, а львиная доля добиралась водным путем. «В рамках круизов въезжали, наверное, через азиатскую часть России», — предположила руководитель «Интуриста».



Интересно, что сами россияне, судя по статистике, не часто ездят на Филиппины. За полгода туда отправились 238 человек, из них 17 — с апреля по июнь, а в прошлом году — всего 29 человек.

— Насколько помню на Филиппины действительно нет такого большого потока, как по въезду. К тому же прошлой зимой там были какие-то природные катаклизмы. Поэтому Филиппины всегда были немассовым продуктом. Чартеров, прямых рейсов из Москвы туда нет. Индивидуальные туристы, отправляясь в эту страну, пользуются различными стыковочными рейсами.

Въезд иностранцев в Россию с частными целями, I полугодие 2020 года





2019

2020





I квартал II квартал I квартал II квартал УКРАИНА частная 1 411 406 1 893 765 1 321 416 44 960 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан частная 628 163 786 403 509 810 5 586 АРМЕНИЯ, Республика Армения частная 76 247 91 042 62 104 713 ГРУЗИЯ частная 13 748 15 540 10 708 521 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан частная 141 540 242 395 137 599 398 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан частная 104 455 148 449 106 453 345 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика частная 43 647 64 392 44 338 324 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова частная 93 725 110 898 76 590 309 БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь частная 43 913 55 839 42 692 244 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан частная 191 525 213 879 164 147 177 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика частная 16 555 26 204 12 421 125 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика частная 20 698 23 638 20 454 124 ЛИТВА, Литовская Республика частная 7 009 8 820 6 144 124 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия частная 7 229 12 812 5 869 87 ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА частная 54 634 66 791 45 735 87 АБХАЗИЯ , Республика Абхазия частная 128 792 134 213 135 355 80 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика частная 68 535 85 370 56 244 40 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль частная 8 311 12 411 9 480 30 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки частная 4 284 6 639 3 002 30 ИНДИЯ, Республика Индия частная 2 234 2 873 1 928 29 СЕРБИЯ частная 3 333 4 317 2 812 21 КИТАЙ, Китайская Народная Республика частная 28 014 23 327 8 811 19 ПОЛЬША, Республика Польша частная 2 935 4 347 2 045 19 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика частная 992 1 426 851 15 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика частная 3 777 5 147 2 499 15 ФРАНЦИЯ, Французская Республика частная 5 277 6 217 4 337 14 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика частная 4 118 4 607 4 129 13 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии частная 2 100 2 675 1 568 12 КУБА, Республика Куба частная 304 349 295 9 МОНГОЛИЯ частная 69 298 85 086 40 912 9 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия частная 54 134 52 9 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство частная 239 302 233 8 ИСПАНИЯ, Королевство Испания частная 1 375 1 898 1 009 8 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия частная 27 243 37 237 25 415 8 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан частная 1 111 1 076 1 140 7 ДАНИЯ, Королевство Дания частная 552 641 401 7 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан частная 2 975 3 715 3 410 7 АВСТРИЯ, Австрийская Республика частная 1 069 1 402 814 6 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия частная 415 506 400 6 КАНАДА частная 799 1 001 606 6 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов частная 1 102 1 890 964 6 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 1 050 1 235 1 093 6 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария частная 1 238 2 101 1 002 5 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет частная 956 959 1 011 5 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран частная 674 801 442 5 МАРОККО, Королевство Марокко частная 363 223 213 5 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция частная 1 282 1 583 977 5 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла частная 66 73 73 4 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ частная 224 273 303 4 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты частная 120 239 108 4 ПЕРУ, Республика Перу частная 108 113 96 4 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд частная 877 451 370 4 ТУНИС, Тунисская Республика частная 434 339 275 4 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 1 341 1 909 1 022 4 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика частная 130 221 148 4 ИРЛАНДИЯ частная 272 316 148 3 ЛИВАН, Ливанская Республика частная 309 405 320 3 АВСТРАЛИЯ частная 316 563 257 2 АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика частная 192 262 176 2 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика частная 788 1 366 654 2 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 33 30 28 2 ИРАК, Республика Ирак частная 667 589 720 2 КИПР, Республика Кипр частная 126 219 119 2 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия частная 306 207 261 2 МАВРИКИЙ, Республика Маврикий частная 5 19 8 2 МАЛЬТА, Республика Мальта частная 51 54 41 2 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия частная 5 566 6 710 4 457 2 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан частная 222 273 166 2 ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория частная 83 132 78 2 РУМЫНИЯ частная 502 903 405 2 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика частная 899 1 218 503 2 ЧИЛИ, Республика Чили частная 86 86 66 2 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика частная 479 389 422 1 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии частная 638 766 623 1 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам частная 6 523 6 380 5 956 1 ЙЕМЕН, Йеменская Республика частная 95 131 105 1 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика частная 23 29 8 1 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ частная 59 192 173 1 ПАНАМА, Республика Панама частная 26 11 14 1 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика частная 171 555 144 1 СИНГАПУР, Республика Сингапур частная 39 106 22 1 СУДАН, Республика Судан частная 61 56 62 1 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия частная 417 485 358 1 ЧЕРНОГОРИЯ частная 279 253 265 1 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация частная 918 1 228 534 1 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка частная 131 126 78 1 ЭКВАДОР, Республика Эквадор частная 127 136 223 1 ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор частная 12 12 10 1 ЯПОНИЯ частная 2 218 2 196 1 201 1 АЛБАНИЯ, Республика Албания частная 68 69 41 0 АНГОЛА, Республика Ангола частная 48 32 23 0 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш частная 110 146 104 0 БОЛИВИЯ, Республика Боливия частная 31 38 29 0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА частная 395 530 582 0 БУРКИНА-ФАСО частная 2 3 3 0 ГАНА, Республика Гана частная 58 70 39 0 ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала частная 13 19 19 0 ГОНДУРАС, Республика Гондурас частная 9 10 8 0 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг частная 76 128 32 0 ГРЕНАДА частная 4 3 6 0 ДОМИНИКА, Содружество Доминики частная 1 5 13 0 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия частная 142 181 117 0 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия частная 33 115 36 0 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде частная 2 2 0 0 КАМЕРУН, Республика Камерун частная 73 76 105 0 КЕНИЯ, Республика Кения частная 20 28 16 0 КИРИБАТИ, Республика Кирибати частная 0 0 0 0 КОНГО, Республика Конго частная 16 21 19 0 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика частная 1 228 1 602 845 0 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея частная 2 909 2 456 2 013 0 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар частная 26 24 40 0 КУВЕЙТ, Государство Кувейт частная 54 34 24 0 ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 5 13 9 0 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия частная 87 66 83 0 ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн частная 5 2 2 0 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург частная 39 61 23 0 МАЛАЙЗИЯ частная 165 137 53 0 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика частная 1 2 4 0 МЬЯНМА, Союз Мьянма частная 17 19 6 0 НЕПАЛ, Королевство Непал частная 63 99 44 0 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия частная 199 181 162 0 НИКАРАГУА, Республика Никарагуа частная 9 9 10 0 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ частная 67 153 53 0 САМОА, Независимое Государство Самоа частная 0 0 0 0 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы частная 1 3 4 0 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения частная 371 608 263 0 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне частная 5 4 3 0 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) частная 145 133 41 0 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания частная 13 21 8 0 ТОНГА, Королевство Тонга частная 0 2 0 0 ТУВАЛУ частная

0 0 0 УГАНДА, Республика Уганда частная 5 11 14 0 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай частная 9 19 14 0 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины частная 143 192 127 0 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия частная 25 21 24 0

Из Узбекистана — 22 тысячи транспортников

Заметно просел трафик из Узбекистана — во втором квартале года в Россию приехали 22,8 тыс. человек или в 35 раз меньше, чем годом ранее (801 тыс.). В целом въездной трафик за полгода сократился так же, как и с Украины, в 2,3 раза. «Обслуживающим персоналом» себя назвали 22,1 тыс. человек. С частными целям приехали 398 человек, по делам — 178, проездом в России — 38, а эмигрировали в нашу страну — 27.

Правозащитник Батыржон Шерматов, который оказывает юридическую помощь эмигрантам из Средней Азии, удивился даже такому большому числу въехавших граждан Узбекистана, как 22,8 тыс. человек, во время самоизоляции. Общественник рассказал «Реальному времени», что с 9 сентября в Узбекистан ежедневно улетают по два рейса из Москвы, по одному — из Санкт-Петербурга, а также из других городов России. Однако в обратном направлении принимают очень мало людей. Есть частные рейсы, но они дорогие, и не по карману рядовым узбекистанцам.

— Мне почти каждый день звонят, пишут — спрашивают, каким образом можно въехать в Россию. Для основной массы людей пока — никак. По российским правилам, на данный момент, чтобы приехать в Россию из Узбекистана, надо иметь вид на жительство в России либо иметь близких родственников — граждан России, либо ехать к больным родственникам, чтобы за ними ухаживать. Кроме того, приехать могут дипломаты или пациенты на лечение. Студентам, например, пока не разрешают въезд сюда, — пояснил Шерматов.

Юрист предположил, что основная часть мигрантов по роду деятельности связана с оказанием транспортных услуг.

— Последние недели некоторые крупные работодатели организуют вывозные рейсы из Узбекистана в Россию с разрешением правительств обоих государств. Например, в Амурской области строят большой объект для «Газпрома»: там нужны тысячи человек. Уже несколько рейсов туда прибыли. После двухнедельного карантина люди приступают к работе, — добавил Батыржон Шерматов.

Больше всего россиян привлекла Финляндия

Что касается россиян, пересекших границу в коронавирусное полугодие, понятно, что и здесь произошел глобальный спад. Выехали с января по июнь 8 млн россиян — показатель выезда сократился примерно так же, как и цифры выезда — в 2,6 раза. Во втором квартале года из страны не выпускали уже никого за исключением тех, кто не попал под запрет. Поэтому в апреле — июне поток упал в 29 раз с 13 млн до 442 тыс. человек. Из них подавляющее большинство — 314 тыс. человек — также «обслуживающий персонал транспортных средств», скорее всего водители грузовиков и морских судов.

Выезд граждан России за границу в I полугодии 2020 года



2019

2020



I квартал II квартал I квартал II квартал ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 807 646 989 761 813 711 64 400 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 580 518 910 001 532 002 55 102 УКРАИНА 390 548 689 808 568 682 51 584 КИТАЙ, Китайская Народная Республика 546 042 662 293 186 645 44 168 АБХАЗИЯ , Республика Абхазия 804 964 1 052 638 814 925 23 390 ЛИТВА, Литовская Республика 144 913 194 652 127 546 22 303 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 407 322 478 824 394 912 16 967 БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ 13 361 16 178 13 817 16 145 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 91 940 136 249 103 100 11 699 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 142 143 210 693 128 698 10 714 ПОЛЬША, Республика Польша 257 682 291 272 219 163 9 574 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 73 955 84 044 51 100 9 055 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 360 779 2 381 155 333 671 8 631 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 340 092 346 119 263 201 8 204 ГРУЗИЯ 219 624 437 524 101 946 8 183 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия 69 115 107 705 73 422 6 751 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6 991 6 596 8 184 6 331 МОНГОЛИЯ 25 948 32 630 17 690 4 725 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 49 912 63 929 43 933 4 605 ЯПОНИЯ 26 435 36 360 26 120 4 509 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 5 067 6 093 5 126 3 651 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 29 952 34 680 26 211 3 330 АРМЕНИЯ, Республика Армения 104 457 145 690 114 017 3 257 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 61 128 70 982 51 772 3 250 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 282 105 354 617 198 065 3 230 ИСПАНИЯ, Королевство Испания 156 375 305 358 113 746 3 097 ФРАНЦИЯ, Французская Республика 113 837 161 446 89 139 3 037 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 67 126 72 721 67 721 2 604 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 30 935 67 629 26 367 2 569 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 27 699 124 316 24 219 2 524 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 6 085 7 152 4 749 1 969 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 25 678 32 348 19 432 1 762 СЕРБИЯ 19 017 29 772 21 168 1 716 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 90 397 97 903 65 372 1 508 КИПР, Республика Кипр 64 565 296 497 43 063 1 053 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 657 613 459 994 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 6 976 7 783 6 462 882 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 15 170 17 551 14 465 856 РУМЫНИЯ 5 358 8 238 4 381 849 ДАНИЯ, Королевство Дания 8 913 9 884 7 313 845 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 121 159 146 541 113 500 835 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 515 120 168 497 505 737 726 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 48 540 84 198 39 791 672 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш

77 58 665 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 25 376 249 656 20 454 645 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 43 684 67 610 36 936 517 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 73 094 56 532 59 673 487 ИРАК, Республика Ирак 577 485 323 375 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 32 415 47 849 29 018 357 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 325 549 191 736 323 940 356 ИНДИЯ, Республика Индия 97 887 13 741 82 616 341 АВСТРИЯ, Австрийская Республика 67 849 66 785 63 974 318 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 9 538 3 553 12 532 278 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 236 612 277 275 ЭКВАДОР, Республика Эквадор 310 122 158 271 МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания 7 142 1 253 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 197 034 116 883 190 966 233 МАЛИ, Республика Мали 4 6 18 226 МАЛАЙЗИЯ 138 19 154 224 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 523 348 417 216 МАЛЬТА, Республика Мальта 2 306 7 200 2 278 190 СИНГАПУР, Республика Сингапур 6 829 5 518 4 830 174 ЛИВАН, Ливанская Республика 2 953 2 596 924 159 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 12 277 17 330 11 949 158 МАРОККО, Королевство Марокко 1 543 2 700 1 623 144 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 43 522 56 521 40 163 143 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 68 32 22 143 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 7 070 5 103 2 033 133 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 527 1 175 197 130 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 105 1 100 1 592 130 ЧЕРНОГОРИЯ 18 277 123 472 18 674 126 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 5 961 7 845 5 405 124 ИРЛАНДИЯ 4 116 5 840 2 867 115 ТУНИС, Тунисская Республика 600 227 351 332 104 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 171 13 20 102 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 136 1 967 188 93 АЛБАНИЯ, Республика Албания 79 496 137 92 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 98 131 87 89 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 239 415 266 88 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия

22 62 58 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 3 233 19 542 2 103 57 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 63 265 33 941 67 206 52 КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа 5 1 16 50 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 7 788 9 715 9 492 50 КАНАДА 70 81 41 48 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 19 788 1 503 28 094 47 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 2 3

45 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 17 677 12 049 18 138 44 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 18



41 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 1 303 8 5 644 39 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 3 25 22 39 КАТАР, Государство Катар 34 282 24 752 40 919 38 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 1 345 1 265 1 127 37 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 66



25 ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика 1



25 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 14 908 10 842 14 841 25 НЕПАЛ, Королевство Непал





25 ПАНАМА, Республика Панама 8 8 20 25 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 15 440 11 276 16 126 22 МЬЯНМА, Союз Мьянма 42 25 15 22 СУДАН, Республика Судан 81 121 8 20 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)





20 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 14 1 91 19 СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал 71 67 27 19 УГАНДА, Республика Уганда



16 18 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 144 22 6 17 МОЗАМБИК, Республика Мозамбик 32 69

17 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 24 5 221 17 АВСТРАЛИЯ 2 1

16 ЧИЛИ, Республика Чили 41 6

13 БАГАМЫ, Содружество Багамы 30 22 10 11 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 47 44 68 9 ТОГО, Тоголезская Республика 1 2 13 9 ГИБРАЛТАР 7 9 11 7 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 194 43 20 6 ОМАН, Султанат Оман 8 359 4 645 5 194 5 КЕНИЯ, Республика Кения

8

4 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 1 3

4 АНТИГУА И БАРБУДА 2



2 БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн 9 417 6 034 8 488 2 БЕНИН, Республика Бенин 2

1 2 ДЖИБУТИ, Республика Джибути





1 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика

21

1 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 9

20 1 ПЕРУ, Республика Перу 49 17 82 1 АНГОЛА, Республика Ангола 21 22 4

АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 5 53 22

БОТСВАНА, Республика Ботсвана

6



ГАМБИЯ, Республика Гамбия

17



ГАНА, Республика Гана 1 35



ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 1

11

ГРЕНАДА



9

ГРЕНЛАНДИЯ

3



ЗАМБИЯ, Республика Замбия



82

ЗАПАДНАЯ САХАРА



150

КАМЕРУН, Республика Камерун 5





КОНГО, Республика Конго

4



КУБА, Республика Куба 41 408 24 790 58 970

КУВЕЙТ, Государство Кувейт 15 1 3

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 13 15 17

МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 26 7 3

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 6 7 6

НАМИБИЯ, Республика Намибия

5 1

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1



ОСТРОВ МЭН 2





ПУЭРТО-РИКО

1



СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов 19





СЕН-МАРТЕН 17





СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) 1

3

СЕНТ-КИТС И НЕВИС



6

СЕНТ-ЛЮСИЯ

9



СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 3 4



ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА



17

ЧАД, Республика Чад

11



ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 49





ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея



7

ЯМАЙКА 2 009 289 410



8388716 12823379 7577708 441785













21212095

8019493

В частную поездку выехали свыше 98 тыс. россиян, с деловым визитом — около 18 тыс. человек. За границу выезжали около 4 тыс. военнослужащих, 78 человек сменили место жительства. А 109 человек все-таки пересекли границу как туристы. Они выехали в Молдавию, на Кипр, в Турцию, Узбекистан, США и Казахстан.

Во втором квартале года больше всего россиян, свыше 64 тыс. человек, отправились в Финляндию, что в 15 раз меньше к прошлому году, а за 6 месяцев этот показатель упал в два раза. На второй и третьей строчке все те же Казахстан и Украина соответственно. А уехать из России в Узбекистан во втором квартале захотели лишь 517 человек, тогда как в прошлом году в тот же период из нашей страны в этом направлении выехало более 63 тыс. россиян.

Выезд граждан России за границу с деловыми целями, I полугодие 2020 года



2019

2020



I квартал II квартал I квартал II квартал УКРАИНА 957 1 330 1 604 4 243 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 16 328 17 446 15 043 3 953 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4 939 4 587 4 391 3 470 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Республика Южная Осетия 581 982 603 1 751 АРМЕНИЯ, Республика Армения 2 625 4 051 2 190 518 БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ 101 459 322 394 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш

0 10 298 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 850 630 476 212 АБХАЗИЯ , Республика Абхазия 486 453 296 210 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 8 562 6 350 7 333 206 СЕРБИЯ 1 504 1 751 916 194 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 17 148 16 072 12 082 193 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 676 674 690 159 МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания 0 134 0 151 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 4 497 4 421 3 314 149 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 2 153 2 684 1 647 120 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 3 451 3 128 2 517 117 ИРАК, Республика Ирак 228 195 102 102 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 979 863 517 99 ГРУЗИЯ 1 588 1 790 21 98 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 1 267 1 064 1 138 96 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 1 634 2 054 1 222 90 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 1 607 1 141 1 109 87 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 814 1 170 439 69 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 2 612 4 521 3 429 62 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 2 780 2 529 2 395 55 ЛИТВА, Литовская Республика 1 910 1 943 1 984 53 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 1 455 1 471 1 419 52 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 4 095 2 788 2 799 44 ИСПАНИЯ, Королевство Испания 2 118 2 056 1 291 42 КИТАЙ, Китайская Народная Республика 12 620 12 997 4 763 39 ФРАНЦИЯ, Французская Республика 5 180 2 725 2 998 38 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 837 902 424 36 ПОЛЬША, Республика Польша 2 053 1 100 1 500 36 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 7 042 8 322 4 633 35 ЯПОНИЯ 2 042 2 332 1 802 35 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 4 640 3 921 2 763 34 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 182 114 135 30 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3 142 1 785 2 502 30 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 31 37 38 26 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 6 330 3 961 4 503 24 АВСТРИЯ, Австрийская Республика 3 437 3 254 2 094 22 КИПР, Республика Кипр 1 353 1 064 881 14 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 4 699 3 209 2 567 13 ТУНИС, Тунисская Республика 0 96 0 12 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 285 633 278 12 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 790 1 679 2 063 10 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 510 645 365 9 ИНДИЯ, Республика Индия 631 538 633 6 АЛБАНИЯ, Республика Албания 0 0 0 5 КАТАР, Государство Катар 1 685 1 558 1 293 4 МАРОККО, Королевство Марокко 244 259 137 4 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 0 0 0 4 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 104 0 0 3 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 204 174 52 3 МАЛАЙЗИЯ 54 0 1 3 ЛИВАН, Ливанская Республика 384 414 99 2 МОНГОЛИЯ 1 130 1 018 908 2 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 486 281 425 2 ЧЕРНОГОРИЯ 212 382 154 2 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 1 1 2 1 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 1 012 1 101 918 1 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 374 302 225 1 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 28 6 7 1 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 32 34 25 1 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 3 15 3 1 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 203 262 200 1 АВСТРАЛИЯ 0 0

0 АНТИГУА И БАРБУДА 0



0 БАГАМЫ, Содружество Багамы 0 0 0 0 БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн 212 204 125 0 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 1 724 1 518 1 424 0 БЕНИН, Республика Бенин 0

0 0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 2 9 0 0 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 45



0 ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика 0



0 ГИБРАЛТАР 0 0 0 0 ДАНИЯ, Королевство Дания 804 643 456 0 ДЖИБУТИ, Республика Джибути





0 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 19 7 25 0 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 139 137 98 0 ИРЛАНДИЯ 380 57 108 0 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 0 64 0 0 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 0 0

0 КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа 0 0 0 0 КАНАДА 0 14 0 0 КЕНИЯ, Республика Кения

0

0 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 0 0 0 0 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 31 82 11 0 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика

0

0 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 0 0

0 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия

0 0 0 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 94 0 0 0 МАЛИ, Республика Мали 0 0 0 0 МАЛЬТА, Республика Мальта 34 7 34 0 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 3 3 16 0 МОЗАМБИК, Республика Мозамбик 0 0

0 МЬЯНМА, Союз Мьянма 4 2 0 0 НЕПАЛ, Королевство Непал





0 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 0

0 0 ОМАН, Султанат Оман 165 244 165 0 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 7 0 5 0 ПАНАМА, Республика Панама 0 0 0 0 ПЕРУ, Республика Перу 0 0 0 0 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 540 440 316 0 РУМЫНИЯ 469 379 388 0 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 0 2 5 0 СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал 16 0 0 0 СИНГАПУР, Республика Сингапур 253 320 131 0 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 137 101 73 0 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 223 100 197 0 СУДАН, Республика Судан 35 39 0 0 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1 13 3 0 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 2 0 0 0 ТОГО, Тоголезская Республика 0 0 0 0 УГАНДА, Республика Уганда



5 0 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 0



0 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 182 0 0 0 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 0 0 0 0 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)





0 ЧИЛИ, Республика Чили 0 0

0 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 741 592 534 0 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 37 2 67 0 ЭКВАДОР, Республика Эквадор 1 0 0 0 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 189 298 180 0 АНГОЛА, Республика Ангола 0 0 0

АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 0 0 0

БОТСВАНА, Республика Ботсвана

0



ГАМБИЯ, Республика Гамбия

0



ГАНА, Республика Гана 0 0



ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 0

0

ГРЕНАДА



0

ГРЕНЛАНДИЯ

1



ЗАМБИЯ, Республика Замбия



45

ЗАПАДНАЯ САХАРА



142

КАМЕРУН, Республика Камерун 0





КОНГО, Республика Конго

1



КУБА, Республика Куба 184 116 154

КУВЕЙТ, Государство Кувейт 3 0 0

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 1 2

МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 0 0 0

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 0 1 0

НАМИБИЯ, Республика Намибия

4 0

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

0



ОСТРОВ МЭН 0





ПУЭРТО-РИКО

0



СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов 0





СЕН-МАРТЕН 7





СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) 0

0

СЕНТ-КИТС И НЕВИС



0

СЕНТ-ЛЮСИЯ

0



СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 0 0



ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА



0

ЧАД, Республика Чад

0



ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 3





ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея



0

ЯМАЙКА 0 1 0



Обслуживающий персонал, который отправился в Финляндию, во втором квартале составил 62 тыс. человек, а в первые 3 месяца этот показатель был ненамного выше, 76,5 тыс. человек при общем потоке почти 814 тыс. человек. С апреля по июнь в Финляндию уехали в частные поездки более 2 тыс. человек, 117 россиян совершили деловые поездки и лишь россиян покинул родину насовсем.

— Финляндия — массовое направление в организованном туризме. Полгода назад, когда евро держался примерно на одном уровне, число туристов туда росло. Сейчас все очень ждут, если Финляндию откроют то, начнутся активные бронирования на Новый год. Россияне могут там работать в смежных отраслях, допустим, в логистике, в совместных предприятиях, например, «Валио», — сообщила Дарья Домостроева.

Выезд граждан России за границу с туристическими целями, I полугодие 2020 года



2019 2020

I квартал II квартал I квартал II квартал МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 6 734 22 564 7 176 42 КИПР, Республика Кипр 45 057 219 854 29 469 12 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 220 201 1 850 494 202 589 12 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 7 726 17 109 7 376 9 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 24 444 32 693 20 969 8 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 13 260 19 781 13 562 6 АРМЕНИЯ, Республика Армения 25 582 44 272 30 892 5 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 176 797 188 362 136 332 5 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 58 317 61 572 36 366 5 ИСПАНИЯ, Королевство Испания 115 560 241 443 82 198 1 МАЛЬТА, Республика Мальта 1 702 6 267 1 597 1 СЕРБИЯ 11 154 20 541 13 156 1 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 33 526 39 434 33 010 1 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 6 901 9 124 7 959 1 АБХАЗИЯ , Республика Абхазия 2 166 7 244 2 201 0 АВСТРАЛИЯ 0 0

0 АВСТРИЯ, Австрийская Республика 47 484 43 708 44 081 0 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 13 356 31 603 13 268 0 АЛБАНИЯ, Республика Албания 0 405 0 0 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 71 71 101 0 АНТИГУА И БАРБУДА 0



0 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 19 64 24 0 БАГАМЫ, Содружество Багамы 0 0 0 0 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш

0 0 0 БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн 8 675 5 303 7 769 0 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 14 984 19 851 9 763 0 БЕНИН, Республика Бенин 0

0 0 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 19 152 103 739 16 835 0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 30 0 0 0 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 15 9 4 0 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 0



0 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 26 183 38 167 25 990 0 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 0 0 0 0 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 136 815 82 328 130 126 0 ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика 0



0 ГИБРАЛТАР 0 0 0 0 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 4 556 2 742 1 683 0 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 15 307 197 508 12 491 0 ГРУЗИЯ 74 078 131 449 2 0 ДАНИЯ, Королевство Дания 3 966 5 219 2 981 0 ДЖИБУТИ, Республика Джибути





0 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 39 735 23 087 48 992 0 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 2 552 3 781 2 740 0 ИНДИЯ, Республика Индия 62 754 7 011 57 010 0 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 6 945 2 835 9 613 0 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 14 067 9 928 14 390 0 ИРАК, Республика Ирак 10 25 23 0 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 613 777 396 0 ИРЛАНДИЯ 2 022 3 357 1 396 0 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 13 1 640 5 0 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 200 435 257 699 132 085 0 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 2 0

0 КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа 0 0 0 0 КАНАДА 0 3 0 0 КАТАР, Государство Катар 30 299 21 334 36 983 0 КЕНИЯ, Республика Кения

0

0 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 3 953 7 545 3 163 0 КИТАЙ, Китайская Народная Республика 161 516 229 919 59 896 0 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 0 0 0 0 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 34 187 4 0 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 39 331 44 258 25 752 0 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика

0

0 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 0 0

0 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 28 510 45 050 31 248 0 ЛИВАН, Ливанская Республика 1 212 970 267 0 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия

0 0 0 ЛИТВА, Литовская Республика 5 337 6 808 3 570 0 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 2 0 0 0 МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания 0 0 0 0 МАЛАЙЗИЯ 0 0 0 0 МАЛИ, Республика Мали 4 0 0 0 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 13 225 10 434 13 855 0 МАРОККО, Королевство Марокко 920 1 756 1 113 0 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 9 200 7 294 9 773 0 МОЗАМБИК, Республика Мозамбик 0 0

0 МОНГОЛИЯ 513 1 405 408 0 МЬЯНМА, Союз Мьянма 3 0 0 0 НЕПАЛ, Королевство Непал





0 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 0

0 0 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 35 149 46 733 28 547 0 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 2 780 4 265 2 111 0 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 248 385 147 989 250 512 0 ОМАН, Султанат Оман 7 667 3 884 4 481 0 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 0 0 0 0 ПАНАМА, Республика Панама 0 0 0 0 ПЕРУ, Республика Перу 0 0 0 0 ПОЛЬША, Республика Польша 12 460 12 788 10 222 0 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 9 016 14 571 9 294 0 РУМЫНИЯ 2 508 4 380 1 334 0 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 0 16 64 0 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 0 1 11 0 СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал 0 0 0 0 СИНГАПУР, Республика Сингапур 5 890 4 504 4 026 0 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 49 151 105 0 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 2 636 3 833 3 620 0 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 3 638 5 105 3 469 0 СУДАН, Республика Судан 1 1 0 0 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 1 276 3 045 1 190 0 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 348 506 111 101 344 482 0 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 13 306 3 0 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 1 070 0 2 309 0 ТОГО, Тоголезская Республика 0 0 0 0 ТУНИС, Тунисская Республика 238 185 559 129 0 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 2 393 1 391 1 212 0 УГАНДА, Республика Уганда



0 0 УКРАИНА 4 7 2 0 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 0



0 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 0 0 0 0 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 0 0 8 0 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 42 194 69 160 37 641 0 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)





0 ФРАНЦИЯ, Французская Республика 77 834 119 033 58 590 0 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 2 027 16 034 876 0 ЧЕРНОГОРИЯ 12 899 104 183 11 313 0 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 84 542 108 519 78 126 0 ЧИЛИ, Республика Чили 0 0

0 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 48 011 36 660 38 940 0 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 13 165 980 19 923 0 ЭКВАДОР, Республика Эквадор 0 0 0 0 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 5 187 12 805 3 866 0 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 956 743 804 0 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 0 0 0 0 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия 0 0 1 0 ЯПОНИЯ 13 988 19 736 13 063 0 БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ 0 0 0 0 АНГОЛА, Республика Ангола 0 0 0

АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 0 0 0

БОТСВАНА, Республика Ботсвана

0



ГАМБИЯ, Республика Гамбия

0



ГАНА, Республика Гана 0 0



ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 0

0

ГРЕНАДА



2

ГРЕНЛАНДИЯ

2



ЗАМБИЯ, Республика Замбия



0

ЗАПАДНАЯ САХАРА



0

КАМЕРУН, Республика Камерун 0





КОНГО, Республика Конго

0



КУБА, Республика Куба 30 090 18 949 42 238

КУВЕЙТ, Государство Кувейт 1 0 0

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 0 0

МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 12 0 0

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 0 0 0

НАМИБИЯ, Республика Намибия

0 0

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

0



ОСТРОВ МЭН 0





ПУЭРТО-РИКО

0



СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов 0





СЕН-МАРТЕН 7





СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) 0

0

СЕНТ-КИТС И НЕВИС



1

СЕНТ-ЛЮСИЯ

0



СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 2 0



ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА



0

ЧАД, Республика Чад

0



ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 10





ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея



0

ЯМАЙКА 1 868 267 363



Около 58 тыс. россиян в период самоизоляции отправились к северным соседям на автомобильном транспорте, 451 человек — самолетами, почти 3 тыс. добирались поездами и 2 тыс. — на водном транспорте.

Эксперты отмечают транспортную доступность Финляндии для россиян. Из Москвы в Хельсинки ежедневно ходит поезд «Лев Толстой», из Санкт-Петербурга несколько раз в день — поезд «Аллегро».

Выезд граждан России за границу с частными целями, I полугодие 2020 года





2019 2020



I квартал II квартал I квартал II квартал УКРАИНА частная 379 013 675 822 556 674 40 103 АБХАЗИЯ, Республика Абхазия частная 800 826 1 041 312 810 845 20 014 КАЗАХСТАН, Республика Казахстан частная 494 375 801 100 449 006 6 347 ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия частная 117 532 112 562 89 848 3 726 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки частная 18 285 22 368 16 202 3 075 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова частная 23 031 43 298 18 150 2 321 ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика частная 383 091 444 443 372 240 2 288 ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика частная 688 268 839 307 696 087 2 165 ЛАТВИЯ, Латвийская Республика частная 46 871 78 645 55 989 1 405 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 985 914 2 080 1 392 ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль частная 23 464 26 604 21 268 1 220 ФРАНЦИЯ, Французская Республика частная 22 102 27 013 19 350 1 164 АРМЕНИЯ, Республика Армения частная 65 354 85 368 69 718 1 142 ИТАЛИЯ, Итальянская Республика частная 58 215 71 511 46 526 1 090 ГРУЗИЯ частная 132 270 288 404 95 481 1 022 ЛИТВА, Литовская Республика частная 113 452 159 434 97 376 972 ИСПАНИЯ, Королевство Испания частная 28 621 46 325 21 515 956 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии частная 22 929 22 875 24 464 939 СЕРБИЯ частная 4 166 4 804 5 020 735 КИПР, Республика Кипр частная 14 088 63 323 9 273 635 БОЛГАРИЯ, Республика Болгария частная 4 618 13 169 3 654 608 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 26 371 28 111 25 263 552 ТУРЦИЯ, Турецкая Республика частная 111 404 446 909 103 502 536 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея частная 15 003 17 522 9 636 359 МОНГОЛИЯ частная 21 492 26 654 12 707 355 ПОЛЬША, Республика Польша частная 232 671 265 475 196 598 328 ГРЕЦИЯ, Греческая Республика частная 7 090 43 242 5 670 298 КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика частная 34 974 66 435 28 710 263 НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов частная 15 544 13 920 14 448 247 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия частная 65 359 102 696 69 023 199 МАЛИ, Республика Мали частная 0 6 0 194 ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация частная 16 250 12 313 14 099 187 АВСТРИЯ, Австрийская Республика частная 12 468 15 577 13 032 161 УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан частная 23 108 37 703 18 870 149 ЧЕРНОГОРИЯ частная 4 150 15 337 6 160 93 АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан частная 113 703 161 929 97 465 92 НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия частная 20 846 22 379 19 266 92 БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ частная 0 105 25 90 ЯПОНИЯ частная 3 131 5 335 3 838 73 ЛИВАН, Ливанская Республика частная 851 785 362 69 ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет частная 1 264 1 269 1 222 65 ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан частная 20 289 33 998 18 099 58 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран частная 509 488 383 47 КИТАЙ, Китайская Народная Республика частная 307 186 345 021 77 059 44 ИРАК, Республика Ирак частная 112 51 64 43 АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан частная 174 295 202 35 ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия частная 466 1 868 539 34 ТАИЛАНД, Королевство Таиланд частная 144 358 48 953 138 252 29 СЛОВЕНИЯ, Республика Словения частная 1 536 1 827 1 152 20 ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия частная 95 97 55 20 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ частная 59 045 31 745 55 167 19 ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика частная 1 927 1 477 1 513 19 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА частная 90 4 4 17 ТУНИС, Тунисская Республика частная 280 34 876 111 15 БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия частная 12 13 12 13 ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство частная 578 727 868 11 МАЛЬТА, Республика Мальта частная 433 754 322 9 ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика частная 14 303 14 702 11 320 8 МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика частная 3 462 751 3 129 8 ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг частная 691 598 179 7 ИНДИЯ, Республика Индия частная 29 076 3 857 20 325 6 ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия частная 1 961 454 2 203 6 ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург частная 30 39 18 6 ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика частная 1 4 0 6 ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам частная 51 258 28 489 52 279 5 ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция частная 4 851 4 997 4 366 5 БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии частная 5 867 7 340 4 924 4 СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика частная 4 554 5 214 5 214 4 ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия частная 19 55 27 3 МАЛАЙЗИЯ частная 8 0 1 3 ЧИЛИ, Республика Чили частная 0 0

3 БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн частная 290 306 279 2 КАТАР, Государство Катар частная 1 472 878 1 566 2 АНТИГУА И БАРБУДА частная 2



1 АВСТРАЛИЯ частная 0 0

0 АЛБАНИЯ, Республика Албания частная 0 4 0 0 АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика частная 122 66 89 0 БАГАМЫ, Содружество Багамы частная 1 0 0 0 БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш частная

7 16 0 БЕНИН, Республика Бенин частная 0

0 0 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ частная 0



0 ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла частная 2 3 3 0 ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика частная 0



0 ГИБРАЛТАР частная 0 0 0 0 ДАНИЯ, Королевство Дания частная 1 744 1 719 1 713 0 ДЖИБУТИ, Республика Джибути частная





0 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 20 928 9 441 15 565 0 ИРЛАНДИЯ частная 820 1 448 745 0 КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде частная 0 2

0 КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа частная 0 0 0 0 КАНАДА частная 2 8 1 0 КЕНИЯ, Республика Кения частная

5

0 КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия частная 0 0 0 0 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика частная 20 51 0 0 КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика частная

0

0 КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар частная 0 0

0 ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия частная

0 1 0 МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания частная 0 0 0 0 МАРОККО, Королевство Марокко частная 197 539 188 0 МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты частная 5 065 3 084 4 409 0 МОЗАМБИК, Республика Мозамбик частная 0 0

0 МЬЯНМА, Союз Мьянма частная 19 2 0 0 НЕПАЛ, Королевство Непал частная





0 НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия частная 0

6 0 ОМАН, Султанат Оман частная 417 382 421 0 ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан частная 0 0 0 0 ПАНАМА, Республика Панама частная 0 0 0 0 ПЕРУ, Республика Перу частная 0 0 0 0 РУМЫНИЯ частная 739 1 080 655 0 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия частная 59 950 1 384 0 СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы частная 32 35 30 0 СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал частная 0 0 0 0 СИНГАПУР, Республика Сингапур частная 302 238 343 0 СУДАН, Республика Судан частная 13 24 8 0 ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) частная 1 22 1 0 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания частная 164 5 3 147 0 ТОГО, Тоголезская Республика частная 0 0 0 0 ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан частная 2 813 2 649 2 091 0 УГАНДА, Республика Уганда частная



0 0 УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай частная 0



0 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА частная 0 1 0 0 ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины частная 0 0 2 0 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) частная





0 ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка частная 5 340 347 6 619 0 ЭКВАДОР, Республика Эквадор частная 0 0 0 0 АНГОЛА, Республика Ангола частная 2 0 0

АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика частная 0 0 0

БОТСВАНА, Республика Ботсвана частная

6



ГАМБИЯ, Республика Гамбия частная

0



ГАНА, Республика Гана частная 0 0



ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала частная 0

0

ГРЕНАДА частная



4

ГРЕНЛАНДИЯ частная

0



ЗАМБИЯ, Республика Замбия частная



0

ЗАПАДНАЯ САХАРА частная



0

КАМЕРУН, Республика Камерун частная 5





КОНГО, Республика Конго частная

2



КУБА, Республика Куба частная 8 668 3 920 13 439

КУВЕЙТ, Государство Кувейт частная 2 0 0

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА частная 0 0 2

МАВРИКИЙ, Республика Маврикий частная 8 7 3

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ частная 5 4 4

НАМИБИЯ, Республика Намибия частная

0 0

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ частная

0



ОСТРОВ МЭН частная 0





ПУЭРТО-РИКО частная

0



СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов частная 0





СЕН-МАРТЕН частная 0





СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) частная 0

1

СЕНТ-КИТС И НЕВИС частная



2

СЕНТ-ЛЮСИЯ частная

8



СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ частная 0 2



ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА частная



0

ЧАД, Республика Чад частная

0



ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН частная 4





ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея частная



7

ЯМАЙКА частная 28 0 31

