Аналитика «Реального времени»: в пик эпидемии выездной трафик из России рухнул почти в 30 раз
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», пандемия коронавируса в первом полугодии обрушила трафик на границе России. Въездной и выездной пассажиропоток упал к прошлому году в 2,5 раза, а с апреля по июнь — во время самоизоляции и закрытых границ — турпоток и вовсе свелся к нулю. Тем не менее граждан России возвращали на родину эвакуационными авиарейсами. Пока самолеты не летали, большинство пересекали российскую границу за рулем автомобиля — именно так отправились за рубеж почти 442 тысячи наших соотечественников.
Россия популярна у казахстанцев, украинцев и филиппинцев
Коронавирусная инфекция поставила крест на планах многих россиян и иностранцев, собравшихся в путешествия в конце марта, когда с объявлением режима самоизоляции большинство государств закрыли свои границы. Пересекать их могли лишь те, у кого были веские причины. Запрет не распространялся на водителей грузовиков, машинистов поездов, экипажи речных и морских судов. Отпускники, командировочные и трудовые мигранты вернуться домой могли лишь вывозными авиарейсами.
Как выяснило «Реальное время», изучив данные погранслужбы ФСБ, въездной трафик в пик эпидемии — во втором квартале текущего года — на границе России просел в 17 раз, а выездной — в 29 раз. Всего в первом полугодии в страну въехало 5,9 млн иностранцев или в 2,5 раза меньше, чем за 6 месяцев 2019 года (15 млн человек)
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|869 998
|1 060 966
|742 112
|142 990
|УКРАИНА
|1 695 496
|2 200 814
|1 545 688
|122 552
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|37 121
|52 021
|35 802
|34 184
|БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь
|84 698
|104 290
|82 516
|29 410
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|634 690
|801 895
|597 516
|22 827
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|40 623
|45 549
|40 777
|19 658
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|172 340
|217 894
|146 307
|14 114
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|342 071
|617 746
|113 807
|12 711
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|256 825
|290 459
|220 317
|12 446
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|205 343
|223 800
|200 100
|12 183
|ГРУЗИЯ
|25 819
|29 121
|22 482
|8 963
|ИНДИЯ, Республика Индия
|23 738
|49 787
|22 089
|8 648
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|140 409
|158 508
|113 339
|6 713
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|73 730
|91 334
|67 901
|6 518
|ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
|64 785
|78 489
|55 061
|5 059
|ПОЛЬША, Республика Польша
|165 315
|177 952
|117 632
|3 699
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|199 849
|250 366
|167 415
|3 519
|ЛИТВА, Литовская Республика
|48 450
|59 850
|44 039
|3 166
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|2 280
|2 777
|2 685
|3 112
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|100 016
|140 216
|93 512
|2 953
|СЕРБИЯ
|18 657
|24 359
|14 748
|2 326
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|389 064
|447 889
|371 405
|2 083
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|67 290
|227 508
|55 444
|2 078
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|8 463
|11 767
|5 798
|2 019
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|3 935
|13 393
|3 560
|1 945
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|7 658
|11 965
|5 841
|1 721
|МОНГОЛИЯ
|86 196
|103 455
|52 807
|1 535
|РУМЫНИЯ
|4 432
|9 847
|4 155
|1 531
|АБХАЗИЯ , Республика Абхазия
|129 541
|134 997
|136 083
|1 411
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|16 552
|22 396
|14 704
|1 306
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|33 312
|73 200
|22 523
|1 244
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|7 204
|12 718
|5 494
|1 220
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|68 774
|120 160
|36 490
|1 169
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|3 440
|5 278
|3 208
|1 068
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|12 021
|24 618
|10 331
|898
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|5 144
|12 324
|4 970
|788
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|3 297
|3 440
|3 155
|759
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия
|28 071
|38 400
|26 275
|599
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|5 027
|3 994
|4 996
|490
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|19 379
|18 869
|19 431
|488
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|19 868
|64 833
|15 428
|465
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|3 659
|6 921
|3 113
|453
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|1 035
|1 724
|1 134
|394
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|7 066
|12 267
|6 091
|326
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|8 669
|20 176
|7 173
|310
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|255
|207
|363
|295
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|39 414
|79 948
|33 647
|292
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|1 192
|1 478
|957
|290
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|9 175
|15 909
|7 590
|238
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|828
|851
|670
|212
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|2 579
|8 022
|2 190
|195
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|9 379
|14 263
|7 538
|186
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|1 002
|1 758
|996
|172
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|14 393
|22 673
|11 332
|170
|ЧЕРНОГОРИЯ
|1 652
|1 928
|1 186
|140
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|9 436
|41 571
|7 274
|133
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|4 887
|4 972
|1 877
|129
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|21 045
|98 199
|15 847
|126
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|6 798
|16 965
|5 268
|124
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|373
|725
|320
|120
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|328
|758
|305
|112
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|1 631
|1 485
|1 505
|106
|ИРАК, Республика Ирак
|2 690
|2 095
|2 756
|104
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|1 547
|2 668
|1 627
|96
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|5 153
|9 753
|4 744
|96
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|4 334
|9 547
|3 275
|94
|ИРЛАНДИЯ
|1 974
|4 677
|1 737
|74
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|126
|98
|43
|73
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|500
|587
|413
|71
|МАЛАЙЗИЯ
|3 065
|5 111
|2 844
|70
|ЯПОНИЯ
|15 847
|33 648
|14 933
|70
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|1 912
|3 467
|1 457
|64
|КУБА, Республика Куба
|5 775
|6 878
|4 834
|63
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|35 229
|67 020
|30 031
|61
|КИРИБАТИ, Республика Кирибати
|105
|172
|117
|61
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|1 701
|1 654
|1 665
|57
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|1 283
|1 685
|1 062
|56
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|306
|789
|216
|54
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|135
|144
|80
|54
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|1 513
|5 024
|1 024
|53
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|1 928
|5 233
|1 830
|47
|АНГОЛА, Республика Ангола
|460
|394
|287
|43
|ГАНА, Республика Гана
|291
|356
|223
|42
|КАНАДА
|3 720
|19 975
|2 904
|40
|КИПР, Республика Кипр
|1 590
|1 698
|963
|38
|ПЕРУ, Республика Перу
|911
|2 156
|761
|37
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|842
|1 915
|766
|32
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|650
|849
|650
|29
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|748
|1 379
|717
|26
|ТУНИС, Тунисская Республика
|1 635
|1 671
|1 484
|25
|УГАНДА, Республика Уганда
|52
|192
|72
|25
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|281
|284
|203
|23
|МАРОККО, Королевство Марокко
|2 325
|1 676
|2 196
|22
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|651
|3 385
|551
|17
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|79
|59
|95
|15
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|4 401
|13 773
|4 110
|14
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|1 027
|1 163
|910
|14
|АВСТРАЛИЯ
|3 073
|20 419
|2 633
|13
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|1 952
|6 714
|1 546
|12
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|979
|2 891
|1 963
|12
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|122
|147
|153
|10
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|1 178
|7 919
|1 204
|10
|ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор
|130
|259
|124
|10
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|2 785
|7 774
|1 234
|9
|ПАНАМА, Республика Панама
|161
|391
|113
|9
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|274
|481
|211
|8
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|2 180
|5 015
|1 658
|8
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|856
|1 755
|847
|8
|ТОНГА, Королевство Тонга
|7
|4
|2
|7
|ГОНДУРАС, Республика Гондурас
|90
|736
|43
|6
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|303
|317
|350
|6
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|218
|697
|150
|6
|ЙЕМЕН, Йеменская Республика
|298
|272
|306
|5
|ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория
|299
|295
|302
|4
|ЧИЛИ, Республика Чили
|978
|3 507
|870
|4
|БУРКИНА-ФАСО
|18
|19
|14
|3
|ДОМИНИКА, Содружество Доминики
|24
|80
|65
|3
|БОЛИВИЯ, Республика Боливия
|231
|367
|233
|2
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|117
|322
|87
|2
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|1 879
|4 501
|1 697
|2
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|107
|601
|122
|2
|НИКАРАГУА, Республика Никарагуа
|85
|180
|62
|2
|СУДАН, Республика Судан
|420
|486
|337
|2
|СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне
|34
|32
|21
|2
|ТУВАЛУ
|3
|5
|2
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|139
|539
|133
|1
|ГРЕНАДА
|24
|58
|33
|1
|КЕНИЯ, Республика Кения
|228
|381
|201
|1
|КОНГО, Республика Конго
|173
|236
|90
|1
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|134
|513
|177
|1
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|200
|517
|189
|1
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|257
|306
|173
|1
|ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн
|16
|68
|31
|1
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|486
|773
|314
|1
|САМОА, Независимое Государство Самоа
|6
|12
|1
|1
|6 390 964
|8 672 806
|5 473 593
|509 030
|15 063 770
|5 982 623
Наибольший спад по вышеназванным причинам произошел во втором квартале года. Так, с апреля по июнь в нашу страну прибыли 509 тысяч иностранцев или в 17 раз меньше, чем во втором квартале прошлого года, когда нашу страну посетили 8,6 млн жителей других стран. Больше всего Россию за этот период посетило граждан Казахстана, Украины, Беларуси, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Киргизии, а также жителей дальнего зарубежья: Филиппин, Турции и Китая. 437 тысяч человек из полумиллиона прибывших в период самоизоляции отмечены в статистике ЕМИСС как «обслуживающий персонал транспортных средств». «Частную поездку», как цель визита в нашу страну, указали 54,6 тыс. иностранцев, деловые поездки предприняли 11,9 тыс., проездом в нашей стране побывали 1,7 тыс. человек.
Зато на постоянное место жительства в Россию во втором квартале года переехало больше людей — около 1,4 тыс. человек против 171 эмигранта годом ранее.
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|УКРАИНА
|48 776
|53 676
|27 391
|5 180
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|14 296
|36 678
|22 632
|1 568
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|117 244
|131 106
|96 699
|1 403
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|39 040
|49 185
|24 314
|348
|ЛИТВА, Литовская Республика
|31 450
|36 165
|24 559
|316
|БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь
|1 267
|1 692
|1 204
|235
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|4 550
|5 640
|3 907
|235
|СЕРБИЯ
|1 076
|930
|804
|218
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|31 934
|40 150
|25 378
|197
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|9 985
|8 236
|4 804
|192
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|24 431
|31 834
|20 876
|178
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|24 078
|32 651
|19 538
|177
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|73 079
|82 323
|20 836
|149
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|75 245
|95 792
|62 675
|149
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|14 932
|20 149
|14 906
|127
|ПОЛЬША, Республика Польша
|149 199
|150 257
|100 895
|125
|ИНДИЯ, Республика Индия
|3 897
|4 243
|2 859
|99
|МОНГОЛИЯ
|1 386
|1 307
|959
|99
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|10 603
|12 990
|6 429
|93
|АБХАЗИЯ , Республика Абхазия
|436
|373
|361
|55
|ГРУЗИЯ
|1 999
|2 297
|1 900
|53
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|7 052
|6 224
|7 959
|45
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|5 024
|6 609
|4 118
|40
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|9 631
|10 925
|6 793
|39
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|1 904
|2 624
|1 533
|36
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|1 502
|2 214
|1 160
|29
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|3 886
|5 963
|3 857
|28
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|6 636
|8 038
|4 885
|28
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|1 224
|1 364
|911
|25
|УГАНДА, Республика Уганда
|27
|157
|21
|25
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|9 092
|14 708
|8 631
|23
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|1 794
|3 301
|2 031
|22
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|813
|1 188
|968
|20
|ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
|694
|719
|632
|19
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|4 102
|4 546
|2 900
|18
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|169
|173
|92
|17
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|2 543
|5 422
|3 181
|17
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|62
|101
|35
|15
|РУМЫНИЯ
|784
|1 367
|753
|13
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|6 598
|5 683
|5 483
|13
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|79
|116
|94
|12
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|793
|554
|524
|12
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|1 820
|2 073
|1 298
|11
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия
|29
|135
|62
|10
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|310
|487
|176
|9
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|911
|1 894
|1 147
|8
|КАНАДА
|1 061
|1 303
|956
|8
|ЯПОНИЯ
|3 414
|5 356
|3 124
|8
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|464
|570
|271
|7
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|854
|1 121
|647
|7
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|618
|1 006
|645
|7
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|140
|206
|179
|6
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|96
|99
|70
|6
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|2 783
|3 607
|2 210
|6
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|2 270
|1 788
|1 110
|6
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|151
|229
|74
|5
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|239
|273
|183
|4
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|142
|219
|127
|4
|ИРЛАНДИЯ
|611
|638
|411
|4
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|1 486
|2 316
|1 178
|4
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|2 068
|3 187
|1 688
|4
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|108
|169
|81
|4
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|1 066
|1 355
|981
|3
|КУБА, Республика Куба
|513
|650
|207
|3
|БОЛИВИЯ, Республика Боливия
|19
|13
|17
|2
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|1 279
|1 497
|500
|2
|МАЛАЙЗИЯ
|194
|297
|149
|2
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|239
|244
|172
|2
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|455
|707
|421
|2
|ТУНИС, Тунисская Республика
|69
|86
|85
|2
|ЧЕРНОГОРИЯ
|43
|56
|41
|2
|АВСТРАЛИЯ
|564
|765
|392
|1
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|38
|48
|32
|1
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|90
|101
|62
|1
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|1 278
|2 216
|1 443
|1
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|4 244
|4 612
|3 139
|1
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|11
|19
|5
|1
|ГРЕНАДА
|4
|9
|7
|1
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|157
|188
|120
|1
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|156
|178
|137
|1
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|303
|338
|219
|1
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|124
|125
|67
|1
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|144
|177
|139
|1
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|166
|290
|147
|1
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|128
|69
|75
|1
|ЧИЛИ, Республика Чили
|40
|43
|32
|1
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|51
|30
|24
|1
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|12
|76
|22
|1
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|194
|167
|176
|1
|АНГОЛА, Республика Ангола
|265
|247
|168
|0
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|188
|262
|173
|0
|БУРКИНА-ФАСО
|12
|15
|10
|0
|ГАНА, Республика Гана
|38
|135
|29
|0
|ГОНДУРАС, Республика Гондурас
|4
|8
|2
|0
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|23
|47
|9
|0
|ДОМИНИКА, Содружество Доминики
|4
|2
|2
|0
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|16
|23
|9
|0
|ИРАК, Республика Ирак
|309
|426
|252
|0
|ЙЕМЕН, Йеменская Республика
|42
|44
|30
|0
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|5
|6
|0
|0
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|90
|104
|95
|0
|КЕНИЯ, Республика Кения
|23
|122
|20
|0
|КИПР, Республика Кипр
|662
|624
|356
|0
|КИРИБАТИ, Республика Кирибати
|0
|0
|0
|0
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|125
|51
|44
|0
|КОНГО, Республика Конго
|99
|179
|30
|0
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|11
|8
|9
|0
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|21
|70
|23
|0
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|41
|110
|36
|0
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|120
|72
|87
|0
|ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн
|3
|12
|12
|0
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|7
|7
|4
|0
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|22
|23
|4
|0
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|79
|67
|48
|0
|МАРОККО, Королевство Марокко
|149
|161
|80
|0
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|127
|385
|101
|0
|НИКАРАГУА, Республика Никарагуа
|25
|24
|15
|0
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|257
|499
|291
|0
|ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория
|115
|74
|86
|0
|ПАНАМА, Республика Панама
|2
|8
|5
|0
|ПЕРУ, Республика Перу
|59
|39
|44
|0
|САМОА, Независимое Государство Самоа
|0
|0
|0
|0
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|518
|697
|392
|0
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|0
|8
|0
|0
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|194
|385
|113
|0
|СУДАН, Республика Судан
|113
|138
|73
|0
|СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне
|19
|18
|13
|0
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|355
|416
|172
|0
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|160
|319
|98
|0
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|73
|45
|13
|0
|ТОНГА, Королевство Тонга
|0
|0
|0
|0
|ТУВАЛУ
|0
|0
|0
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|18
|21
|5
|0
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|467
|553
|405
|0
|ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор
|6
|9
|5
|0
«Организованные и не очень»
На первом месте среди приехавших в апреле — июне иностранцев граждане Казахстана — 142 тыс., но это все равно в семь раз меньше, чем в прошлогоднем втором квартале — более 1 млн человек. Гости с юга приехали не отдыхать — туристов среди них нет: 134,5 тысячи из них указаны, как «обслуживающий персонал». Деловые поездки совершили 1,5 тыс., частные — 5,5 тыс., жить в Россию переехали — 1,2 тыс. человек.
Казахстанское направление директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева назвала неорганизованным туризмом. По ее словам, туда и обратно ездят по работе, по делам, к родственникам. По данным межведомственной системы, большинство казахстанцев — 119 тысяч — приехали на автомобиле, 20 тысяч — поездом и только 625 — самолетом.
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|АБХАЗИЯ, Республика Абхазия
|17
|28
|30
|0
|АВСТРАЛИЯ
|1 782
|18 510
|1 571
|0
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|1 852
|11 885
|1 740
|0
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|3 628
|3 522
|2 906
|0
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|78
|584
|40
|0
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|313
|560
|139
|0
|АНГОЛА, Республика Ангола
|31
|69
|20
|0
|АНДОРРА, Княжество Андорра
|6
|40
|10
|АНТИГУА И БАРБУДА
|1
|1
|6
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|1 451
|6 062
|1 140
|0
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|2 002
|2 628
|1 914
|0
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|13
|31
|7
|0
|БАГАМЫ, Содружество Багамы
|0
|45
|0
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|39
|93
|38
|0
|БАРБАДОС
|0
|18
|БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн
|59
|178
|76
|БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь
|2 150
|3 237
|2 135
|0
|БЕЛИЗ
|0
|8
|0
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|2 062
|8 557
|2 228
|0
|БЕНИН, Республика Бенин
|2
|11
|5
|БЕРМУДЫ
|1
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|1 349
|5 629
|1 127
|0
|БОЛИВИЯ, Республика Боливия
|115
|288
|121
|0
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|607
|1 592
|506
|0
|БОТСВАНА, Республика Ботсвана
|7
|14
|4
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|2 989
|12 070
|2 843
|0
|БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
|31
|62
|9
|БУРКИНА-ФАСО
|2
|1
|1
|0
|БУРУНДИ, Республика Бурунди
|1
|7
|0
|БУТАН, Королевство Бутан
|2
|11
|1
|ВАНУАТУ, Республика Вануату
|2
|7
|9
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|1 213
|4 449
|1 372
|0
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|456
|1 051
|413
|0
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|269
|6 003
|174
|0
|ГАБОН, Габонская Республика
|2
|3
|6
|ГАИТИ, Республика Гаити
|29
|26
|2
|ГАЙАНА, Республика Гайана
|8
|17
|19
|ГАМБИЯ, Республика Гамбия
|2
|5
|0
|ГАНА, Республика Гана
|42
|55
|28
|0
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|89
|454
|83
|0
|ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика
|7
|6
|5
|ГВИНЕЯ-БИСАУ, Республика Гвинея-Бисау
|0
|0
|0
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|23 272
|169 139
|21 043
|0
|ГОНДУРАС, Республика Гондурас
|46
|245
|19
|0
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|2 654
|7 540
|1 167
|0
|ГРЕНАДА
|12
|39
|19
|0
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|2 369
|5 640
|1 699
|0
|ГРУЗИЯ
|13
|11
|5
|0
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|754
|3 492
|773
|0
|ДЖИБУТИ, Республика Джибути
|0
|1
|0
|ДОМИНИКА, Содружество Доминики
|14
|66
|42
|0
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|38
|219
|9
|0
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|177
|495
|118
|0
|ЗАМБИЯ, Республика Замбия
|21
|19
|3
|ЗИМБАБВЕ, Республика Зимбабве
|13
|95
|15
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|24 722
|52 550
|18 711
|0
|ИНДИЯ, Республика Индия
|4 453
|27 252
|4 212
|0
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|1 413
|5 680
|1 293
|0
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|268
|545
|226
|0
|ИРАК, Республика Ирак
|59
|518
|43
|0
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|2 490
|6 014
|1 367
|0
|ИРЛАНДИЯ
|775
|3 308
|871
|0
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|81
|420
|87
|0
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|3 469
|34 393
|3 062
|0
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|11 423
|48 160
|8 147
|0
|ЙЕМЕН, Йеменская Республика
|10
|17
|12
|0
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|0
|4
|0
|0
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|7 558
|11 802
|7 364
|0
|КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа
|54
|298
|32
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|20
|52
|14
|0
|КАНАДА
|1 030
|16 994
|787
|0
|КАТАР, Государство Катар
|86
|327
|148
|КЕНИЯ, Республика Кения
|33
|82
|16
|0
|КИПР, Республика Кипр
|583
|682
|310
|0
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|941
|1 532
|931
|0
|КИРИБАТИ, Республика Кирибати
|0
|1
|0
|0
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|163 432
|428 548
|47 565
|0
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|1 037
|3 819
|930
|0
|КОМОРЫ, Союз Коморы
|2
|7
|9
|КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Демократическая Республика Конго
|31
|36
|29
|КОНГО, Республика Конго
|12
|7
|4
|0
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|8
|384
|11
|0
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|59 242
|110 346
|29 680
|0
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|49
|418
|107
|0
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|2
|15
|16
|0
|КУБА, Республика Куба
|4 792
|5 755
|4 208
|0
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|95
|352
|125
|0
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|115
|219
|56
|0
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|3 964
|12 137
|7 820
|0
|ЛЕСОТО, Королевство Лесото
|0
|2
|0
|ЛИБЕРИЯ, Республика Либерия
|3
|0
|0
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|49
|577
|32
|0
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|1
|2
|2
|0
|ЛИТВА, Литовская Республика
|2 685
|8 235
|8 056
|0
|ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн
|6
|49
|12
|0
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|127
|459
|136
|0
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|60
|254
|70
|0
|МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания
|0
|2
|1
|МАДАГАСКАР, Республика Мадагаскар
|6
|16
|4
|МАКАО, Специальный административный регион Китая Макао
|231
|352
|83
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|135
|667
|126
|0
|МАЛАВИ, Республика Малави
|0
|3
|0
|МАЛАЙЗИЯ
|1 382
|3 724
|1 587
|0
|МАЛИ, Республика Мали
|1
|5
|6
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|24
|5
|63
|0
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|79
|288
|49
|0
|МАРОККО, Королевство Марокко
|237
|620
|184
|0
|МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА, Республика Маршалловы Острова
|0
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|630
|6 858
|649
|0
|МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ, Федеративные Штаты Микронезии
|1
|МОЗАМБИК, Республика Мозамбик
|0
|10
|1
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|1 173
|2 134
|1 215
|0
|МОНАКО, Княжество Монако
|12
|23
|10
|МОНГОЛИЯ
|3 398
|3 963
|2 820
|0
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|23
|101
|27
|0
|НАМИБИЯ, Республика Намибия
|9
|88
|4
|НАУРУ, Республика Науру
|1
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|117
|441
|76
|0
|НИГЕР, Республика Нигер
|0
|0
|0
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|50
|105
|79
|0
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|3 390
|13 330
|3 067
|0
|НИКАРАГУА, Республика Никарагуа
|46
|117
|29
|0
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|228
|2 823
|175
|0
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|1 194
|4 348
|1 214
|0
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|600
|2 318
|1 523
|0
|ОМАН, Султанат Оман
|173
|361
|121
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|207
|698
|64
|0
|ПАЛАУ, Республика Палау
|0
|ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория
|22
|51
|27
|0
|ПАНАМА, Республика Панама
|85
|309
|71
|0
|ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН)
|0
|0
|0
|ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
|0
|0
|0
|ПАРАГВАЙ, Республика Парагвай
|56
|164
|38
|ПЕРУ, Республика Перу
|621
|1 623
|514
|0
|ПОЛЬША, Республика Польша
|2 417
|13 335
|6 806
|0
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|859
|5 591
|818
|0
|ПУЭРТО-РИКО
|2
|РУАНДА, Руандийская Республика
|7
|1
|2
|РУМЫНИЯ
|753
|5 340
|943
|0
|САМОА, Независимое Государство Самоа
|2
|0
|1
|0
|САН-МАРИНО, Республика Сан-Марино
|11
|17
|4
|САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ, Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
|0
|0
|0
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|210
|1 021
|240
|0
|СВАЗИЛЕНД, Королевство Свазиленд
|2
|7
|0
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|8
|18
|32
|0
|СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал
|7
|12
|11
|СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
|2
|38
|0
|СЕНТ-КИТС И НЕВИС
|47
|78
|41
|СЕНТ-ЛЮСИЯ
|23
|0
|СЕРБИЯ
|6 295
|11 163
|4 469
|0
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|539
|3 197
|356
|0
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|23
|99
|14
|0
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|939
|5 143
|917
|0
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|223
|1 300
|207
|0
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|6 945
|49 498
|5 764
|0
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|8 852
|81 949
|6 768
|0
|СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
|1
|СОМАЛИ, Сомалийская Республика
|3
|3
|2
|СУДАН, Республика Судан
|166
|233
|122
|0
|СУРИНАМ, Республика Суринам
|2
|2
|1
|СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне
|2
|5
|0
|0
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|613
|997
|537
|0
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|11 209
|19 566
|8 946
|0
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|975
|4 296
|670
|0
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|15
|6
|8
|0
|ТОГО, Тоголезская Республика
|4
|4
|0
|ТОНГА, Королевство Тонга
|0
|0
|0
|0
|ТРИНИДАД И ТОБАГО, Республика Тринидад и Тобаго
|2
|66
|5
|ТУВАЛУ
|0
|0
|0
|ТУНИС, Тунисская Республика
|205
|324
|164
|0
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|4 073
|6 071
|2 969
|0
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|9 907
|13 484
|8 635
|0
|УГАНДА, Республика Уганда
|5
|15
|7
|0
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|2 736
|4 240
|2 249
|0
|УКРАИНА
|5 177
|9 434
|5 574
|0
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|167
|621
|112
|0
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|0
|0
|ФИДЖИ, Республика Островов Фиджи
|3
|34
|9
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|609
|3 169
|1 203
|0
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|4 223
|22 949
|6 237
|0
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|17 621
|55 278
|17 742
|0
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|439
|1 751
|447
|0
|ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|2
|1
|1
|ЧАД, Республика Чад
|2
|0
|3
|ЧЕРНОГОРИЯ
|905
|1 216
|591
|0
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|1 380
|6 371
|1 370
|0
|ЧИЛИ, Республика Чили
|796
|3 306
|725
|0
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|2 485
|11 434
|2 224
|0
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|2 249
|6 575
|2 245
|0
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|163
|413
|218
|0
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|406
|1 462
|333
|0
|ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея
|1
|3
|1
|ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор
|66
|163
|42
|0
|ЭРИТРЕЯ
|2
|2
|3
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|3 226
|14 501
|15 512
|0
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|35
|78
|14
|0
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|1 148
|4 013
|983
|0
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия
|1
|0
|2
|0
|ЯМАЙКА
|33
|119
|47
|ЯПОНИЯ
|7 659
|21 844
|7 880
|0
|ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
|1 635
|2 829
|1 606
|0
На втором месте по количеству посетивших Россию в «ковидный» квартал года — граждане Украины: из этой страны приехали более 122 тыс. человек. Жители Филиппин во въездном трафике на третьей строчке, причем все 34,1 тысячи из них записаны также как «обслуживающий персонал». По мнению эксперта из «Интуриста», прибывшие филиппинцы представляют собою, скорее, организованный туризм.
Примечательно, что из 34 тыс. только 13 человек с Филиппин прилетели в Россию самолетами, а львиная доля добиралась водным путем. «В рамках круизов въезжали, наверное, через азиатскую часть России», — предположила руководитель «Интуриста».
Интересно, что сами россияне, судя по статистике, не часто ездят на Филиппины. За полгода туда отправились 238 человек, из них 17 — с апреля по июнь, а в прошлом году — всего 29 человек.
— Насколько помню на Филиппины действительно нет такого большого потока, как по въезду. К тому же прошлой зимой там были какие-то природные катаклизмы. Поэтому Филиппины всегда были немассовым продуктом. Чартеров, прямых рейсов из Москвы туда нет. Индивидуальные туристы, отправляясь в эту страну, пользуются различными стыковочными рейсами.
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|УКРАИНА
|частная
|1 411 406
|1 893 765
|1 321 416
|44 960
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|частная
|628 163
|786 403
|509 810
|5 586
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|частная
|76 247
|91 042
|62 104
|713
|ГРУЗИЯ
|частная
|13 748
|15 540
|10 708
|521
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|частная
|141 540
|242 395
|137 599
|398
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|частная
|104 455
|148 449
|106 453
|345
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|частная
|43 647
|64 392
|44 338
|324
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|частная
|93 725
|110 898
|76 590
|309
|БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь
|частная
|43 913
|55 839
|42 692
|244
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|частная
|191 525
|213 879
|164 147
|177
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|частная
|16 555
|26 204
|12 421
|125
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|частная
|20 698
|23 638
|20 454
|124
|ЛИТВА, Литовская Республика
|частная
|7 009
|8 820
|6 144
|124
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|частная
|7 229
|12 812
|5 869
|87
|ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
|частная
|54 634
|66 791
|45 735
|87
|АБХАЗИЯ , Республика Абхазия
|частная
|128 792
|134 213
|135 355
|80
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|частная
|68 535
|85 370
|56 244
|40
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|частная
|8 311
|12 411
|9 480
|30
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|частная
|4 284
|6 639
|3 002
|30
|ИНДИЯ, Республика Индия
|частная
|2 234
|2 873
|1 928
|29
|СЕРБИЯ
|частная
|3 333
|4 317
|2 812
|21
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|частная
|28 014
|23 327
|8 811
|19
|ПОЛЬША, Республика Польша
|частная
|2 935
|4 347
|2 045
|19
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|частная
|992
|1 426
|851
|15
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|частная
|3 777
|5 147
|2 499
|15
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|частная
|5 277
|6 217
|4 337
|14
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|частная
|4 118
|4 607
|4 129
|13
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|частная
|2 100
|2 675
|1 568
|12
|КУБА, Республика Куба
|частная
|304
|349
|295
|9
|МОНГОЛИЯ
|частная
|69 298
|85 086
|40 912
|9
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|частная
|54
|134
|52
|9
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|частная
|239
|302
|233
|8
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|частная
|1 375
|1 898
|1 009
|8
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия
|частная
|27 243
|37 237
|25 415
|8
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|частная
|1 111
|1 076
|1 140
|7
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|частная
|552
|641
|401
|7
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|частная
|2 975
|3 715
|3 410
|7
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|частная
|1 069
|1 402
|814
|6
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|частная
|415
|506
|400
|6
|КАНАДА
|частная
|799
|1 001
|606
|6
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|частная
|1 102
|1 890
|964
|6
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|1 050
|1 235
|1 093
|6
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|частная
|1 238
|2 101
|1 002
|5
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|частная
|956
|959
|1 011
|5
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|частная
|674
|801
|442
|5
|МАРОККО, Королевство Марокко
|частная
|363
|223
|213
|5
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|частная
|1 282
|1 583
|977
|5
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|частная
|66
|73
|73
|4
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|частная
|224
|273
|303
|4
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|частная
|120
|239
|108
|4
|ПЕРУ, Республика Перу
|частная
|108
|113
|96
|4
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|частная
|877
|451
|370
|4
|ТУНИС, Тунисская Республика
|частная
|434
|339
|275
|4
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|1 341
|1 909
|1 022
|4
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|частная
|130
|221
|148
|4
|ИРЛАНДИЯ
|частная
|272
|316
|148
|3
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|частная
|309
|405
|320
|3
|АВСТРАЛИЯ
|частная
|316
|563
|257
|2
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|частная
|192
|262
|176
|2
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|частная
|788
|1 366
|654
|2
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|33
|30
|28
|2
|ИРАК, Республика Ирак
|частная
|667
|589
|720
|2
|КИПР, Республика Кипр
|частная
|126
|219
|119
|2
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|частная
|306
|207
|261
|2
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|частная
|5
|19
|8
|2
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|частная
|51
|54
|41
|2
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|частная
|5 566
|6 710
|4 457
|2
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|частная
|222
|273
|166
|2
|ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория
|частная
|83
|132
|78
|2
|РУМЫНИЯ
|частная
|502
|903
|405
|2
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|частная
|899
|1 218
|503
|2
|ЧИЛИ, Республика Чили
|частная
|86
|86
|66
|2
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|частная
|479
|389
|422
|1
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|частная
|638
|766
|623
|1
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|частная
|6 523
|6 380
|5 956
|1
|ЙЕМЕН, Йеменская Республика
|частная
|95
|131
|105
|1
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|частная
|23
|29
|8
|1
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|частная
|59
|192
|173
|1
|ПАНАМА, Республика Панама
|частная
|26
|11
|14
|1
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|частная
|171
|555
|144
|1
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|частная
|39
|106
|22
|1
|СУДАН, Республика Судан
|частная
|61
|56
|62
|1
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|частная
|417
|485
|358
|1
|ЧЕРНОГОРИЯ
|частная
|279
|253
|265
|1
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|частная
|918
|1 228
|534
|1
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|частная
|131
|126
|78
|1
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|частная
|127
|136
|223
|1
|ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор
|частная
|12
|12
|10
|1
|ЯПОНИЯ
|частная
|2 218
|2 196
|1 201
|1
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|частная
|68
|69
|41
|0
|АНГОЛА, Республика Ангола
|частная
|48
|32
|23
|0
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|частная
|110
|146
|104
|0
|БОЛИВИЯ, Республика Боливия
|частная
|31
|38
|29
|0
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|частная
|395
|530
|582
|0
|БУРКИНА-ФАСО
|частная
|2
|3
|3
|0
|ГАНА, Республика Гана
|частная
|58
|70
|39
|0
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|частная
|13
|19
|19
|0
|ГОНДУРАС, Республика Гондурас
|частная
|9
|10
|8
|0
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|частная
|76
|128
|32
|0
|ГРЕНАДА
|частная
|4
|3
|6
|0
|ДОМИНИКА, Содружество Доминики
|частная
|1
|5
|13
|0
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|частная
|142
|181
|117
|0
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|частная
|33
|115
|36
|0
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|частная
|2
|2
|0
|0
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|частная
|73
|76
|105
|0
|КЕНИЯ, Республика Кения
|частная
|20
|28
|16
|0
|КИРИБАТИ, Республика Кирибати
|частная
|0
|0
|0
|0
|КОНГО, Республика Конго
|частная
|16
|21
|19
|0
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|частная
|1 228
|1 602
|845
|0
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|частная
|2 909
|2 456
|2 013
|0
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|частная
|26
|24
|40
|0
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|частная
|54
|34
|24
|0
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|5
|13
|9
|0
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|частная
|87
|66
|83
|0
|ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн
|частная
|5
|2
|2
|0
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|частная
|39
|61
|23
|0
|МАЛАЙЗИЯ
|частная
|165
|137
|53
|0
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|частная
|1
|2
|4
|0
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|частная
|17
|19
|6
|0
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|частная
|63
|99
|44
|0
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|частная
|199
|181
|162
|0
|НИКАРАГУА, Республика Никарагуа
|частная
|9
|9
|10
|0
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|частная
|67
|153
|53
|0
|САМОА, Независимое Государство Самоа
|частная
|0
|0
|0
|0
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|частная
|1
|3
|4
|0
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|частная
|371
|608
|263
|0
|СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне
|частная
|5
|4
|3
|0
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|частная
|145
|133
|41
|0
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|частная
|13
|21
|8
|0
|ТОНГА, Королевство Тонга
|частная
|0
|2
|0
|0
|ТУВАЛУ
|частная
|0
|0
|0
|УГАНДА, Республика Уганда
|частная
|5
|11
|14
|0
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|частная
|9
|19
|14
|0
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|частная
|143
|192
|127
|0
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|частная
|25
|21
|24
|0
Из Узбекистана — 22 тысячи транспортников
Заметно просел трафик из Узбекистана — во втором квартале года в Россию приехали 22,8 тыс. человек или в 35 раз меньше, чем годом ранее (801 тыс.). В целом въездной трафик за полгода сократился так же, как и с Украины, в 2,3 раза. «Обслуживающим персоналом» себя назвали 22,1 тыс. человек. С частными целям приехали 398 человек, по делам — 178, проездом в России — 38, а эмигрировали в нашу страну — 27.
Правозащитник Батыржон Шерматов, который оказывает юридическую помощь эмигрантам из Средней Азии, удивился даже такому большому числу въехавших граждан Узбекистана, как 22,8 тыс. человек, во время самоизоляции. Общественник рассказал «Реальному времени», что с 9 сентября в Узбекистан ежедневно улетают по два рейса из Москвы, по одному — из Санкт-Петербурга, а также из других городов России. Однако в обратном направлении принимают очень мало людей. Есть частные рейсы, но они дорогие, и не по карману рядовым узбекистанцам.
Юрист предположил, что основная часть мигрантов по роду деятельности связана с оказанием транспортных услуг.
— Последние недели некоторые крупные работодатели организуют вывозные рейсы из Узбекистана в Россию с разрешением правительств обоих государств. Например, в Амурской области строят большой объект для «Газпрома»: там нужны тысячи человек. Уже несколько рейсов туда прибыли. После двухнедельного карантина люди приступают к работе, — добавил Батыржон Шерматов.
Больше всего россиян привлекла Финляндия
Что касается россиян, пересекших границу в коронавирусное полугодие, понятно, что и здесь произошел глобальный спад. Выехали с января по июнь 8 млн россиян — показатель выезда сократился примерно так же, как и цифры выезда — в 2,6 раза. Во втором квартале года из страны не выпускали уже никого за исключением тех, кто не попал под запрет. Поэтому в апреле — июне поток упал в 29 раз с 13 млн до 442 тыс. человек. Из них подавляющее большинство — 314 тыс. человек — также «обслуживающий персонал транспортных средств», скорее всего водители грузовиков и морских судов.
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|807 646
|989 761
|813 711
|64 400
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|580 518
|910 001
|532 002
|55 102
|УКРАИНА
|390 548
|689 808
|568 682
|51 584
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|546 042
|662 293
|186 645
|44 168
|АБХАЗИЯ , Республика Абхазия
|804 964
|1 052 638
|814 925
|23 390
|ЛИТВА, Литовская Республика
|144 913
|194 652
|127 546
|22 303
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|407 322
|478 824
|394 912
|16 967
|БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ
|13 361
|16 178
|13 817
|16 145
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|91 940
|136 249
|103 100
|11 699
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|142 143
|210 693
|128 698
|10 714
|ПОЛЬША, Республика Польша
|257 682
|291 272
|219 163
|9 574
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|73 955
|84 044
|51 100
|9 055
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|360 779
|2 381 155
|333 671
|8 631
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|340 092
|346 119
|263 201
|8 204
|ГРУЗИЯ
|219 624
|437 524
|101 946
|8 183
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия
|69 115
|107 705
|73 422
|6 751
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|6 991
|6 596
|8 184
|6 331
|МОНГОЛИЯ
|25 948
|32 630
|17 690
|4 725
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|49 912
|63 929
|43 933
|4 605
|ЯПОНИЯ
|26 435
|36 360
|26 120
|4 509
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|5 067
|6 093
|5 126
|3 651
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|29 952
|34 680
|26 211
|3 330
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|104 457
|145 690
|114 017
|3 257
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|61 128
|70 982
|51 772
|3 250
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|282 105
|354 617
|198 065
|3 230
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|156 375
|305 358
|113 746
|3 097
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|113 837
|161 446
|89 139
|3 037
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|67 126
|72 721
|67 721
|2 604
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|30 935
|67 629
|26 367
|2 569
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|27 699
|124 316
|24 219
|2 524
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|6 085
|7 152
|4 749
|1 969
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|25 678
|32 348
|19 432
|1 762
|СЕРБИЯ
|19 017
|29 772
|21 168
|1 716
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|90 397
|97 903
|65 372
|1 508
|КИПР, Республика Кипр
|64 565
|296 497
|43 063
|1 053
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|657
|613
|459
|994
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|6 976
|7 783
|6 462
|882
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|15 170
|17 551
|14 465
|856
|РУМЫНИЯ
|5 358
|8 238
|4 381
|849
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|8 913
|9 884
|7 313
|845
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|121 159
|146 541
|113 500
|835
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|515 120
|168 497
|505 737
|726
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|48 540
|84 198
|39 791
|672
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|77
|58
|665
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|25 376
|249 656
|20 454
|645
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|43 684
|67 610
|36 936
|517
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|73 094
|56 532
|59 673
|487
|ИРАК, Республика Ирак
|577
|485
|323
|375
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|32 415
|47 849
|29 018
|357
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|325 549
|191 736
|323 940
|356
|ИНДИЯ, Республика Индия
|97 887
|13 741
|82 616
|341
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|67 849
|66 785
|63 974
|318
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|9 538
|3 553
|12 532
|278
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|236
|612
|277
|275
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|310
|122
|158
|271
|МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания
|7
|142
|1
|253
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|197 034
|116 883
|190 966
|233
|МАЛИ, Республика Мали
|4
|6
|18
|226
|МАЛАЙЗИЯ
|138
|19
|154
|224
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|523
|348
|417
|216
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|2 306
|7 200
|2 278
|190
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|6 829
|5 518
|4 830
|174
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|2 953
|2 596
|924
|159
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|12 277
|17 330
|11 949
|158
|МАРОККО, Королевство Марокко
|1 543
|2 700
|1 623
|144
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|43 522
|56 521
|40 163
|143
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|68
|32
|22
|143
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|7 070
|5 103
|2 033
|133
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|527
|1 175
|197
|130
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|105
|1 100
|1 592
|130
|ЧЕРНОГОРИЯ
|18 277
|123 472
|18 674
|126
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|5 961
|7 845
|5 405
|124
|ИРЛАНДИЯ
|4 116
|5 840
|2 867
|115
|ТУНИС, Тунисская Республика
|600
|227 351
|332
|104
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|171
|13
|20
|102
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|136
|1 967
|188
|93
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|79
|496
|137
|92
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|98
|131
|87
|89
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|239
|415
|266
|88
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|22
|62
|58
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|3 233
|19 542
|2 103
|57
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|63 265
|33 941
|67 206
|52
|КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа
|5
|1
|16
|50
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|7 788
|9 715
|9 492
|50
|КАНАДА
|70
|81
|41
|48
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|19 788
|1 503
|28 094
|47
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|2
|3
|45
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|17 677
|12 049
|18 138
|44
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|18
|41
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|1 303
|8
|5 644
|39
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|3
|25
|22
|39
|КАТАР, Государство Катар
|34 282
|24 752
|40 919
|38
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|1 345
|1 265
|1 127
|37
|БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
|66
|25
|ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика
|1
|25
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|14 908
|10 842
|14 841
|25
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|25
|ПАНАМА, Республика Панама
|8
|8
|20
|25
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|15 440
|11 276
|16 126
|22
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|42
|25
|15
|22
|СУДАН, Республика Судан
|81
|121
|8
|20
|ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)
|20
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|14
|1
|91
|19
|СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал
|71
|67
|27
|19
|УГАНДА, Республика Уганда
|16
|18
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|144
|22
|6
|17
|МОЗАМБИК, Республика Мозамбик
|32
|69
|17
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|24
|5
|221
|17
|АВСТРАЛИЯ
|2
|1
|16
|ЧИЛИ, Республика Чили
|41
|6
|13
|БАГАМЫ, Содружество Багамы
|30
|22
|10
|11
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|47
|44
|68
|9
|ТОГО, Тоголезская Республика
|1
|2
|13
|9
|ГИБРАЛТАР
|7
|9
|11
|7
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|194
|43
|20
|6
|ОМАН, Султанат Оман
|8 359
|4 645
|5 194
|5
|КЕНИЯ, Республика Кения
|8
|4
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|1
|3
|4
|АНТИГУА И БАРБУДА
|2
|2
|БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн
|9 417
|6 034
|8 488
|2
|БЕНИН, Республика Бенин
|2
|1
|2
|ДЖИБУТИ, Республика Джибути
|1
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|21
|1
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|9
|20
|1
|ПЕРУ, Республика Перу
|49
|17
|82
|1
|АНГОЛА, Республика Ангола
|21
|22
|4
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|5
|53
|22
|БОТСВАНА, Республика Ботсвана
|6
|ГАМБИЯ, Республика Гамбия
|17
|ГАНА, Республика Гана
|1
|35
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|1
|11
|ГРЕНАДА
|9
|ГРЕНЛАНДИЯ
|3
|ЗАМБИЯ, Республика Замбия
|82
|ЗАПАДНАЯ САХАРА
|150
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|5
|КОНГО, Республика Конго
|4
|КУБА, Республика Куба
|41 408
|24 790
|58 970
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|15
|1
|3
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|13
|15
|17
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|26
|7
|3
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|6
|7
|6
|НАМИБИЯ, Республика Намибия
|5
|1
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|1
|ОСТРОВ МЭН
|2
|ПУЭРТО-РИКО
|1
|СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов
|19
|СЕН-МАРТЕН
|17
|СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
|1
|3
|СЕНТ-КИТС И НЕВИС
|6
|СЕНТ-ЛЮСИЯ
|9
|СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
|3
|4
|ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
|17
|ЧАД, Республика Чад
|11
|ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН
|49
|ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея
|7
|ЯМАЙКА
|2 009
|289
|410
|8388716
|12823379
|7577708
|441785
|21212095
|8019493
В частную поездку выехали свыше 98 тыс. россиян, с деловым визитом — около 18 тыс. человек. За границу выезжали около 4 тыс. военнослужащих, 78 человек сменили место жительства. А 109 человек все-таки пересекли границу как туристы. Они выехали в Молдавию, на Кипр, в Турцию, Узбекистан, США и Казахстан.
Во втором квартале года больше всего россиян, свыше 64 тыс. человек, отправились в Финляндию, что в 15 раз меньше к прошлому году, а за 6 месяцев этот показатель упал в два раза. На второй и третьей строчке все те же Казахстан и Украина соответственно. А уехать из России в Узбекистан во втором квартале захотели лишь 517 человек, тогда как в прошлом году в тот же период из нашей страны в этом направлении выехало более 63 тыс. россиян.
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|УКРАИНА
|957
|1 330
|1 604
|4 243
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|16 328
|17 446
|15 043
|3 953
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|4 939
|4 587
|4 391
|3 470
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Республика Южная Осетия
|581
|982
|603
|1 751
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|2 625
|4 051
|2 190
|518
|БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ
|101
|459
|322
|394
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|0
|10
|298
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|850
|630
|476
|212
|АБХАЗИЯ , Республика Абхазия
|486
|453
|296
|210
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|8 562
|6 350
|7 333
|206
|СЕРБИЯ
|1 504
|1 751
|916
|194
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|17 148
|16 072
|12 082
|193
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|676
|674
|690
|159
|МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания
|0
|134
|0
|151
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|4 497
|4 421
|3 314
|149
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|2 153
|2 684
|1 647
|120
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|3 451
|3 128
|2 517
|117
|ИРАК, Республика Ирак
|228
|195
|102
|102
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|979
|863
|517
|99
|ГРУЗИЯ
|1 588
|1 790
|21
|98
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|1 267
|1 064
|1 138
|96
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|1 634
|2 054
|1 222
|90
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|1 607
|1 141
|1 109
|87
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|814
|1 170
|439
|69
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|2 612
|4 521
|3 429
|62
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|2 780
|2 529
|2 395
|55
|ЛИТВА, Литовская Республика
|1 910
|1 943
|1 984
|53
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|1 455
|1 471
|1 419
|52
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|4 095
|2 788
|2 799
|44
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|2 118
|2 056
|1 291
|42
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|12 620
|12 997
|4 763
|39
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|5 180
|2 725
|2 998
|38
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|837
|902
|424
|36
|ПОЛЬША, Республика Польша
|2 053
|1 100
|1 500
|36
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|7 042
|8 322
|4 633
|35
|ЯПОНИЯ
|2 042
|2 332
|1 802
|35
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|4 640
|3 921
|2 763
|34
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|182
|114
|135
|30
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|3 142
|1 785
|2 502
|30
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|31
|37
|38
|26
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|6 330
|3 961
|4 503
|24
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|3 437
|3 254
|2 094
|22
|КИПР, Республика Кипр
|1 353
|1 064
|881
|14
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|4 699
|3 209
|2 567
|13
|ТУНИС, Тунисская Республика
|0
|96
|0
|12
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|285
|633
|278
|12
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|2 790
|1 679
|2 063
|10
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|510
|645
|365
|9
|ИНДИЯ, Республика Индия
|631
|538
|633
|6
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|0
|0
|0
|5
|КАТАР, Государство Катар
|1 685
|1 558
|1 293
|4
|МАРОККО, Королевство Марокко
|244
|259
|137
|4
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|0
|0
|0
|4
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|104
|0
|0
|3
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|204
|174
|52
|3
|МАЛАЙЗИЯ
|54
|0
|1
|3
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|384
|414
|99
|2
|МОНГОЛИЯ
|1 130
|1 018
|908
|2
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|486
|281
|425
|2
|ЧЕРНОГОРИЯ
|212
|382
|154
|2
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|1
|1
|2
|1
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|1 012
|1 101
|918
|1
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|374
|302
|225
|1
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|28
|6
|7
|1
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|32
|34
|25
|1
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|3
|15
|3
|1
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|203
|262
|200
|1
|АВСТРАЛИЯ
|0
|0
|0
|АНТИГУА И БАРБУДА
|0
|0
|БАГАМЫ, Содружество Багамы
|0
|0
|0
|0
|БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн
|212
|204
|125
|0
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|1 724
|1 518
|1 424
|0
|БЕНИН, Республика Бенин
|0
|0
|0
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|2
|9
|0
|0
|БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
|45
|0
|ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика
|0
|0
|ГИБРАЛТАР
|0
|0
|0
|0
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|804
|643
|456
|0
|ДЖИБУТИ, Республика Джибути
|0
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|19
|7
|25
|0
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|139
|137
|98
|0
|ИРЛАНДИЯ
|380
|57
|108
|0
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|0
|64
|0
|0
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|0
|0
|0
|КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа
|0
|0
|0
|0
|КАНАДА
|0
|14
|0
|0
|КЕНИЯ, Республика Кения
|0
|0
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|0
|0
|0
|0
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|31
|82
|11
|0
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|0
|0
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|0
|0
|0
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|0
|0
|0
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|94
|0
|0
|0
|МАЛИ, Республика Мали
|0
|0
|0
|0
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|34
|7
|34
|0
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|3
|3
|16
|0
|МОЗАМБИК, Республика Мозамбик
|0
|0
|0
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|4
|2
|0
|0
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|0
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|0
|0
|0
|ОМАН, Султанат Оман
|165
|244
|165
|0
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|7
|0
|5
|0
|ПАНАМА, Республика Панама
|0
|0
|0
|0
|ПЕРУ, Республика Перу
|0
|0
|0
|0
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|540
|440
|316
|0
|РУМЫНИЯ
|469
|379
|388
|0
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|0
|2
|5
|0
|СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал
|16
|0
|0
|0
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|253
|320
|131
|0
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|137
|101
|73
|0
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|223
|100
|197
|0
|СУДАН, Республика Судан
|35
|39
|0
|0
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|1
|13
|3
|0
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|2
|0
|0
|0
|ТОГО, Тоголезская Республика
|0
|0
|0
|0
|УГАНДА, Республика Уганда
|5
|0
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|0
|0
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|182
|0
|0
|0
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|0
|0
|0
|0
|ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)
|0
|ЧИЛИ, Республика Чили
|0
|0
|0
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|741
|592
|534
|0
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|37
|2
|67
|0
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|1
|0
|0
|0
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|189
|298
|180
|0
|АНГОЛА, Республика Ангола
|0
|0
|0
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|0
|0
|0
|БОТСВАНА, Республика Ботсвана
|0
|ГАМБИЯ, Республика Гамбия
|0
|ГАНА, Республика Гана
|0
|0
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|0
|0
|ГРЕНАДА
|0
|ГРЕНЛАНДИЯ
|1
|ЗАМБИЯ, Республика Замбия
|45
|ЗАПАДНАЯ САХАРА
|142
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|0
|КОНГО, Республика Конго
|1
|КУБА, Республика Куба
|184
|116
|154
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|3
|0
|0
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|0
|1
|2
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|0
|0
|0
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|0
|1
|0
|НАМИБИЯ, Республика Намибия
|4
|0
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|0
|ОСТРОВ МЭН
|0
|ПУЭРТО-РИКО
|0
|СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов
|0
|СЕН-МАРТЕН
|7
|СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
|0
|0
|СЕНТ-КИТС И НЕВИС
|0
|СЕНТ-ЛЮСИЯ
|0
|СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
|0
|0
|ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
|0
|ЧАД, Республика Чад
|0
|ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН
|3
|ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея
|0
|ЯМАЙКА
|0
|1
|0
Обслуживающий персонал, который отправился в Финляндию, во втором квартале составил 62 тыс. человек, а в первые 3 месяца этот показатель был ненамного выше, 76,5 тыс. человек при общем потоке почти 814 тыс. человек. С апреля по июнь в Финляндию уехали в частные поездки более 2 тыс. человек, 117 россиян совершили деловые поездки и лишь россиян покинул родину насовсем.
— Финляндия — массовое направление в организованном туризме. Полгода назад, когда евро держался примерно на одном уровне, число туристов туда росло. Сейчас все очень ждут, если Финляндию откроют то, начнутся активные бронирования на Новый год. Россияне могут там работать в смежных отраслях, допустим, в логистике, в совместных предприятиях, например, «Валио», — сообщила Дарья Домостроева.
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|6 734
|22 564
|7 176
|42
|КИПР, Республика Кипр
|45 057
|219 854
|29 469
|12
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|220 201
|1 850 494
|202 589
|12
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|7 726
|17 109
|7 376
|9
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|24 444
|32 693
|20 969
|8
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|13 260
|19 781
|13 562
|6
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|25 582
|44 272
|30 892
|5
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|176 797
|188 362
|136 332
|5
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|58 317
|61 572
|36 366
|5
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|115 560
|241 443
|82 198
|1
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|1 702
|6 267
|1 597
|1
|СЕРБИЯ
|11 154
|20 541
|13 156
|1
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|33 526
|39 434
|33 010
|1
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|6 901
|9 124
|7 959
|1
|АБХАЗИЯ , Республика Абхазия
|2 166
|7 244
|2 201
|0
|АВСТРАЛИЯ
|0
|0
|0
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|47 484
|43 708
|44 081
|0
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|13 356
|31 603
|13 268
|0
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|0
|405
|0
|0
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|71
|71
|101
|0
|АНТИГУА И БАРБУДА
|0
|0
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|19
|64
|24
|0
|БАГАМЫ, Содружество Багамы
|0
|0
|0
|0
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|0
|0
|0
|БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн
|8 675
|5 303
|7 769
|0
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|14 984
|19 851
|9 763
|0
|БЕНИН, Республика Бенин
|0
|0
|0
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|19 152
|103 739
|16 835
|0
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|30
|0
|0
|0
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|15
|9
|4
|0
|БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
|0
|0
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|26 183
|38 167
|25 990
|0
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|136 815
|82 328
|130 126
|0
|ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика
|0
|0
|ГИБРАЛТАР
|0
|0
|0
|0
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|4 556
|2 742
|1 683
|0
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|15 307
|197 508
|12 491
|0
|ГРУЗИЯ
|74 078
|131 449
|2
|0
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|3 966
|5 219
|2 981
|0
|ДЖИБУТИ, Республика Джибути
|0
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|39 735
|23 087
|48 992
|0
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|2 552
|3 781
|2 740
|0
|ИНДИЯ, Республика Индия
|62 754
|7 011
|57 010
|0
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|6 945
|2 835
|9 613
|0
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|14 067
|9 928
|14 390
|0
|ИРАК, Республика Ирак
|10
|25
|23
|0
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|613
|777
|396
|0
|ИРЛАНДИЯ
|2 022
|3 357
|1 396
|0
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|13
|1 640
|5
|0
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|200 435
|257 699
|132 085
|0
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|2
|0
|0
|КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа
|0
|0
|0
|0
|КАНАДА
|0
|3
|0
|0
|КАТАР, Государство Катар
|30 299
|21 334
|36 983
|0
|КЕНИЯ, Республика Кения
|0
|0
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|3 953
|7 545
|3 163
|0
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|161 516
|229 919
|59 896
|0
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|0
|0
|0
|0
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|34
|187
|4
|0
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|39 331
|44 258
|25 752
|0
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|0
|0
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|0
|0
|0
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|28 510
|45 050
|31 248
|0
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|1 212
|970
|267
|0
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|0
|0
|0
|ЛИТВА, Литовская Республика
|5 337
|6 808
|3 570
|0
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|2
|0
|0
|0
|МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания
|0
|0
|0
|0
|МАЛАЙЗИЯ
|0
|0
|0
|0
|МАЛИ, Республика Мали
|4
|0
|0
|0
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|13 225
|10 434
|13 855
|0
|МАРОККО, Королевство Марокко
|920
|1 756
|1 113
|0
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|9 200
|7 294
|9 773
|0
|МОЗАМБИК, Республика Мозамбик
|0
|0
|0
|МОНГОЛИЯ
|513
|1 405
|408
|0
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|3
|0
|0
|0
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|0
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|0
|0
|0
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|35 149
|46 733
|28 547
|0
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|2 780
|4 265
|2 111
|0
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|248 385
|147 989
|250 512
|0
|ОМАН, Султанат Оман
|7 667
|3 884
|4 481
|0
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|0
|0
|0
|0
|ПАНАМА, Республика Панама
|0
|0
|0
|0
|ПЕРУ, Республика Перу
|0
|0
|0
|0
|ПОЛЬША, Республика Польша
|12 460
|12 788
|10 222
|0
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|9 016
|14 571
|9 294
|0
|РУМЫНИЯ
|2 508
|4 380
|1 334
|0
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|0
|16
|64
|0
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|0
|1
|11
|0
|СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал
|0
|0
|0
|0
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|5 890
|4 504
|4 026
|0
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|49
|151
|105
|0
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|2 636
|3 833
|3 620
|0
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|3 638
|5 105
|3 469
|0
|СУДАН, Республика Судан
|1
|1
|0
|0
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|1 276
|3 045
|1 190
|0
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|348 506
|111 101
|344 482
|0
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|13
|306
|3
|0
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|1 070
|0
|2 309
|0
|ТОГО, Тоголезская Республика
|0
|0
|0
|0
|ТУНИС, Тунисская Республика
|238
|185 559
|129
|0
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|2 393
|1 391
|1 212
|0
|УГАНДА, Республика Уганда
|0
|0
|УКРАИНА
|4
|7
|2
|0
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|0
|0
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|0
|0
|0
|0
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|0
|0
|8
|0
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|42 194
|69 160
|37 641
|0
|ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)
|0
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|77 834
|119 033
|58 590
|0
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|2 027
|16 034
|876
|0
|ЧЕРНОГОРИЯ
|12 899
|104 183
|11 313
|0
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|84 542
|108 519
|78 126
|0
|ЧИЛИ, Республика Чили
|0
|0
|0
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|48 011
|36 660
|38 940
|0
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|13 165
|980
|19 923
|0
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|0
|0
|0
|0
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|5 187
|12 805
|3 866
|0
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|956
|743
|804
|0
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|0
|0
|0
|0
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия
|0
|0
|1
|0
|ЯПОНИЯ
|13 988
|19 736
|13 063
|0
|БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ
|0
|0
|0
|0
|АНГОЛА, Республика Ангола
|0
|0
|0
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|0
|0
|0
|БОТСВАНА, Республика Ботсвана
|0
|ГАМБИЯ, Республика Гамбия
|0
|ГАНА, Республика Гана
|0
|0
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|0
|0
|ГРЕНАДА
|2
|ГРЕНЛАНДИЯ
|2
|ЗАМБИЯ, Республика Замбия
|0
|ЗАПАДНАЯ САХАРА
|0
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|0
|КОНГО, Республика Конго
|0
|КУБА, Республика Куба
|30 090
|18 949
|42 238
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|1
|0
|0
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|0
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|12
|0
|0
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|0
|0
|0
|НАМИБИЯ, Республика Намибия
|0
|0
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|0
|ОСТРОВ МЭН
|0
|ПУЭРТО-РИКО
|0
|СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов
|0
|СЕН-МАРТЕН
|7
|СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
|0
|0
|СЕНТ-КИТС И НЕВИС
|1
|СЕНТ-ЛЮСИЯ
|0
|СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
|2
|0
|ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
|0
|ЧАД, Республика Чад
|0
|ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН
|10
|ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея
|0
|ЯМАЙКА
|1 868
|267
|363
Около 58 тыс. россиян в период самоизоляции отправились к северным соседям на автомобильном транспорте, 451 человек — самолетами, почти 3 тыс. добирались поездами и 2 тыс. — на водном транспорте.
Эксперты отмечают транспортную доступность Финляндии для россиян. Из Москвы в Хельсинки ежедневно ходит поезд «Лев Толстой», из Санкт-Петербурга несколько раз в день — поезд «Аллегро».
|2019
|2020
|I квартал
|II квартал
|I квартал
|II квартал
|УКРАИНА
|частная
|379 013
|675 822
|556 674
|40 103
|АБХАЗИЯ, Республика Абхазия
|частная
|800 826
|1 041 312
|810 845
|20 014
|КАЗАХСТАН, Республика Казахстан
|частная
|494 375
|801 100
|449 006
|6 347
|ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия
|частная
|117 532
|112 562
|89 848
|3 726
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки
|частная
|18 285
|22 368
|16 202
|3 075
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова
|частная
|23 031
|43 298
|18 150
|2 321
|ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика
|частная
|383 091
|444 443
|372 240
|2 288
|ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика
|частная
|688 268
|839 307
|696 087
|2 165
|ЛАТВИЯ, Латвийская Республика
|частная
|46 871
|78 645
|55 989
|1 405
|СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|985
|914
|2 080
|1 392
|ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль
|частная
|23 464
|26 604
|21 268
|1 220
|ФРАНЦИЯ, Французская Республика
|частная
|22 102
|27 013
|19 350
|1 164
|АРМЕНИЯ, Республика Армения
|частная
|65 354
|85 368
|69 718
|1 142
|ИТАЛИЯ, Итальянская Республика
|частная
|58 215
|71 511
|46 526
|1 090
|ГРУЗИЯ
|частная
|132 270
|288 404
|95 481
|1 022
|ЛИТВА, Литовская Республика
|частная
|113 452
|159 434
|97 376
|972
|ИСПАНИЯ, Королевство Испания
|частная
|28 621
|46 325
|21 515
|956
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|частная
|22 929
|22 875
|24 464
|939
|СЕРБИЯ
|частная
|4 166
|4 804
|5 020
|735
|КИПР, Республика Кипр
|частная
|14 088
|63 323
|9 273
|635
|БОЛГАРИЯ, Республика Болгария
|частная
|4 618
|13 169
|3 654
|608
|ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|26 371
|28 111
|25 263
|552
|ТУРЦИЯ, Турецкая Республика
|частная
|111 404
|446 909
|103 502
|536
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея
|частная
|15 003
|17 522
|9 636
|359
|МОНГОЛИЯ
|частная
|21 492
|26 654
|12 707
|355
|ПОЛЬША, Республика Польша
|частная
|232 671
|265 475
|196 598
|328
|ГРЕЦИЯ, Греческая Республика
|частная
|7 090
|43 242
|5 670
|298
|КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика
|частная
|34 974
|66 435
|28 710
|263
|НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов
|частная
|15 544
|13 920
|14 448
|247
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия
|частная
|65 359
|102 696
|69 023
|199
|МАЛИ, Республика Мали
|частная
|0
|6
|0
|194
|ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация
|частная
|16 250
|12 313
|14 099
|187
|АВСТРИЯ, Австрийская Республика
|частная
|12 468
|15 577
|13 032
|161
|УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан
|частная
|23 108
|37 703
|18 870
|149
|ЧЕРНОГОРИЯ
|частная
|4 150
|15 337
|6 160
|93
|АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан
|частная
|113 703
|161 929
|97 465
|92
|НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия
|частная
|20 846
|22 379
|19 266
|92
|БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ
|частная
|0
|105
|25
|90
|ЯПОНИЯ
|частная
|3 131
|5 335
|3 838
|73
|ЛИВАН, Ливанская Республика
|частная
|851
|785
|362
|69
|ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет
|частная
|1 264
|1 269
|1 222
|65
|ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан
|частная
|20 289
|33 998
|18 099
|58
|ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран
|частная
|509
|488
|383
|47
|КИТАЙ, Китайская Народная Республика
|частная
|307 186
|345 021
|77 059
|44
|ИРАК, Республика Ирак
|частная
|112
|51
|64
|43
|АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан
|частная
|174
|295
|202
|35
|ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия
|частная
|466
|1 868
|539
|34
|ТАИЛАНД, Королевство Таиланд
|частная
|144 358
|48 953
|138 252
|29
|СЛОВЕНИЯ, Республика Словения
|частная
|1 536
|1 827
|1 152
|20
|ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|частная
|95
|97
|55
|20
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|частная
|59 045
|31 745
|55 167
|19
|ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика
|частная
|1 927
|1 477
|1 513
|19
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|частная
|90
|4
|4
|17
|ТУНИС, Тунисская Республика
|частная
|280
|34 876
|111
|15
|БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия
|частная
|12
|13
|12
|13
|ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство
|частная
|578
|727
|868
|11
|МАЛЬТА, Республика Мальта
|частная
|433
|754
|322
|9
|ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика
|частная
|14 303
|14 702
|11 320
|8
|МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика
|частная
|3 462
|751
|3 129
|8
|ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг
|частная
|691
|598
|179
|7
|ИНДИЯ, Республика Индия
|частная
|29 076
|3 857
|20 325
|6
|ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия
|частная
|1 961
|454
|2 203
|6
|ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург
|частная
|30
|39
|18
|6
|ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика
|частная
|1
|4
|0
|6
|ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам
|частная
|51 258
|28 489
|52 279
|5
|ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция
|частная
|4 851
|4 997
|4 366
|5
|БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии
|частная
|5 867
|7 340
|4 924
|4
|СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика
|частная
|4 554
|5 214
|5 214
|4
|ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия
|частная
|19
|55
|27
|3
|МАЛАЙЗИЯ
|частная
|8
|0
|1
|3
|ЧИЛИ, Республика Чили
|частная
|0
|0
|3
|БАХРЕЙН, Королевство Бахрейн
|частная
|290
|306
|279
|2
|КАТАР, Государство Катар
|частная
|1 472
|878
|1 566
|2
|АНТИГУА И БАРБУДА
|частная
|2
|1
|АВСТРАЛИЯ
|частная
|0
|0
|0
|АЛБАНИЯ, Республика Албания
|частная
|0
|4
|0
|0
|АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика
|частная
|122
|66
|89
|0
|БАГАМЫ, Содружество Багамы
|частная
|1
|0
|0
|0
|БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш
|частная
|7
|16
|0
|БЕНИН, Республика Бенин
|частная
|0
|0
|0
|БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
|частная
|0
|0
|ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла
|частная
|2
|3
|3
|0
|ГВИНЕЯ, Гвинейская Республика
|частная
|0
|0
|ГИБРАЛТАР
|частная
|0
|0
|0
|0
|ДАНИЯ, Королевство Дания
|частная
|1 744
|1 719
|1 713
|0
|ДЖИБУТИ, Республика Джибути
|частная
|0
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|20 928
|9 441
|15 565
|0
|ИРЛАНДИЯ
|частная
|820
|1 448
|745
|0
|КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде
|частная
|0
|2
|0
|КАМБОДЖА, Королевство Камбоджа
|частная
|0
|0
|0
|0
|КАНАДА
|частная
|2
|8
|1
|0
|КЕНИЯ, Республика Кения
|частная
|5
|0
|КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия
|частная
|0
|0
|0
|0
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика
|частная
|20
|51
|0
|0
|КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика
|частная
|0
|0
|КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар
|частная
|0
|0
|0
|ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
|частная
|0
|1
|0
|МАВРИТАНИЯ, Исламская Республика Мавритания
|частная
|0
|0
|0
|0
|МАРОККО, Королевство Марокко
|частная
|197
|539
|188
|0
|МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты
|частная
|5 065
|3 084
|4 409
|0
|МОЗАМБИК, Республика Мозамбик
|частная
|0
|0
|0
|МЬЯНМА, Союз Мьянма
|частная
|19
|2
|0
|0
|НЕПАЛ, Королевство Непал
|частная
|0
|НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия
|частная
|0
|6
|0
|ОМАН, Султанат Оман
|частная
|417
|382
|421
|0
|ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан
|частная
|0
|0
|0
|0
|ПАНАМА, Республика Панама
|частная
|0
|0
|0
|0
|ПЕРУ, Республика Перу
|частная
|0
|0
|0
|0
|РУМЫНИЯ
|частная
|739
|1 080
|655
|0
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия
|частная
|59
|950
|1 384
|0
|СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы
|частная
|32
|35
|30
|0
|СЕНЕГАЛ, Республика Сенегал
|частная
|0
|0
|0
|0
|СИНГАПУР, Республика Сингапур
|частная
|302
|238
|343
|0
|СУДАН, Республика Судан
|частная
|13
|24
|8
|0
|ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|частная
|1
|22
|1
|0
|ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания
|частная
|164
|5
|3 147
|0
|ТОГО, Тоголезская Республика
|частная
|0
|0
|0
|0
|ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан
|частная
|2 813
|2 649
|2 091
|0
|УГАНДА, Республика Уганда
|частная
|0
|0
|УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай
|частная
|0
|0
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|частная
|0
|1
|0
|0
|ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины
|частная
|0
|0
|2
|0
|ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)
|частная
|0
|ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|частная
|5 340
|347
|6 619
|0
|ЭКВАДОР, Республика Эквадор
|частная
|0
|0
|0
|0
|АНГОЛА, Республика Ангола
|частная
|2
|0
|0
|АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика
|частная
|0
|0
|0
|БОТСВАНА, Республика Ботсвана
|частная
|6
|ГАМБИЯ, Республика Гамбия
|частная
|0
|ГАНА, Республика Гана
|частная
|0
|0
|ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала
|частная
|0
|0
|ГРЕНАДА
|частная
|4
|ГРЕНЛАНДИЯ
|частная
|0
|ЗАМБИЯ, Республика Замбия
|частная
|0
|ЗАПАДНАЯ САХАРА
|частная
|0
|КАМЕРУН, Республика Камерун
|частная
|5
|КОНГО, Республика Конго
|частная
|2
|КУБА, Республика Куба
|частная
|8 668
|3 920
|13 439
|КУВЕЙТ, Государство Кувейт
|частная
|2
|0
|0
|ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|частная
|0
|0
|2
|МАВРИКИЙ, Республика Маврикий
|частная
|8
|7
|3
|РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
|частная
|5
|4
|4
|НАМИБИЯ, Республика Намибия
|частная
|0
|0
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|частная
|0
|ОСТРОВ МЭН
|частная
|0
|ПУЭРТО-РИКО
|частная
|0
|СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, Содружество Северных Марианских островов
|частная
|0
|СЕН-МАРТЕН
|частная
|0
|СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
|частная
|0
|1
|СЕНТ-КИТС И НЕВИС
|частная
|2
|СЕНТ-ЛЮСИЯ
|частная
|8
|СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
|частная
|0
|2
|ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
|частная
|0
|ЧАД, Республика Чад
|частная
|0
|ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН
|частная
|4
|ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Республика Экваториальная Гвинея
|частная
|7
|ЯМАЙКА
|частная
|28
|0
|31
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