Как возвращались домой последние застрявшие на Филиппинах казанцы

МИД вывозит с зарубежных курортов последних россиян, среди которых есть и казанцы. Колонка очевидца, о том, как проходит эвакуация

Последняя группа из 170 застрявших за границей российских туристов, среди которых оказались и казанцы, была вывезена накануне с филиппинских островов Боракай и Лусон в Юго-Восточной Азии. МИД России направил за ними второй специальный борт Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», который доставит их ночью во Владивосток. О том, как «отдыхалось» в условиях объявленного на пляжных курортах чрезвычайного положения, почему не получилось самостоятельно улететь в Россию и как филиппинцы следили за соблюдением противоэпидемиологического режима на пляжных островах, в своей колонке для «Реального времени» рассказала Татьяна Бекетова, очевидец событий.

Операция «Эвакуация»

В воскресенье днем по видеотрансляции на странице дипломатического представительства в Facebook нам наконец-то сообщили окончательную дату вылета. 30 марта — домой! Ура! В прямом эфире, который проходил с нами каждый день, представитель посольства назвала маршрут нашего возвращения. Это Владивосток — Манила — Калибо — Владивосток. Операцию спасения проводит авиакомпания «Якутия». Ей предстоит собрать последних оставшихся на пляжных островах туристов, отрезанных от внешнего мира из-за объявленного чрезвычайного положения на Филиппинах. Сначала самолет Boeing 737-800 прилетит в Манилу, откуда заберут островитян с Лусона, после этого полетит в аэропорт Калибо, недалеко от острова Боракай. Всего должны забрать свыше 170 российских граждан.

Этот спецрейс предназначен в первую очередь для тех, кто приехал на отдых, а не для тех, кто имеет филиппинский вид на жительство. «Туристы могут в конечном итоге остаться без денег и крыши над головой, стать нарушителями иммиграционного режима», — так объяснили в посольстве, когда рассказывали, кого будут брать на борт в первую очередь. Хотя авиакомпания «Якутия» выслала за нами один из самых вместительных самолетов, в котором 170 посадочных мест.

До последнего момента были некоторые серьезные опасения, что рейс могут перенести. Дело в том, что 29 марта в аэропорту Манилы произошло ЧП. При взлете загорелся самолет авиакомпании Lion Air, который направлялся на остров Себу. Но представитель посольства сразу же постарался заверить через наш чат «Боракай Эвакуация», что катастрофа не изменит планы вывезти нас 30 марта. И самолет «Якутии» за нами прилетел!

Департамент туризма Филиппин организовал трансфер по острову до порта, а посольство договорилось с местными властями, чтобы нам предоставили лодку для перемещения между островами и автобусы в аэропорт. Не бесплатно, но тут за любые деньги никуда не доедешь сейчас. Самих сотрудников посольства здесь нет, они действуют удаленно, потому что им тоже запрещено выходить и передвигаться.

Повезло дальневосточникам, а не москвичам

До этого мы уже знали, что дорога домой будет пролегать не напрямую в Москву, а через Дальний Восток. По этому поводу наш чат бурлил пару дней.

«Какая разница, куда привезут. Мы даже не надеялись, что полетим во Владивосток! Сидели и молились, чтобы до Москвы добраться. А нас тут 9 человек с Дальнего Востока из 14, и все готовы были лететь в Москву», — написала одна из пользовательниц.



«Но я согласен на любой исход. Там уже доберутся все. Мне так же, как и вам, придется всю страну перелететь», — отвечал ей другой.

«Романтично получается. В Казань вернемся в День дураков. Ну или смеха», — откликнулась жительница Татарстана.

Все равно трудно было поверить, что наше возвращение так близко. Ведь 28 марта власти обозначили крайней датой 9 апреля, когда соберут всех туристов, разбросанных по всему миру. Кто-то даже язвил, а почему не 9 мая? «Прямо на Красную площадь», — писали в чате.

Но все-таки за дурацким зубоскальством мы все надеялись, что нас заберут пораньше. Так и случилось. «Мне все равно, куда лететь и на чем. Я хочу домой, и все. Народ, не наглейте», — писали в чате.

«У нас реально крутое посольство. У меня подписчица застряла с ребенком в Венесуэле. Там эвакуируют из Доминиканы, Чили и Венесуэлы. Никаких эфиров прямых там нет. И вообще на Венесуэлу подзабили. И ни фига не объясняют как нам все», — писала жительница Казани.

Из-за карантина отменили два рейса: сгорело 60 тысяч рублей

Мы прилетели на Филиппины с мужем и ребенком (1 год 10 месяцев) 29 февраля. Мы живем здесь почти месяц. Прилетели не по путевке, а самостоятельно забронировали номер в отеле. О том, что закрывают пути к отъезду, стало известно 13 марта. И до 15 марта нам дали возможность собраться и уехать. Но, естественно, билетов на всех не хватило. Обратный билет у нас был на 18 марта на рейс авиакомпании Azur Air. Но мы не могли улететь, потому что, не дождавшись окончания 72-часового карантина, местные власти неожиданно закрыли все аэропорты в стране.

Департамент туризма Филиппин за счет собственных средств организовал рейсы с одного острова на другой, чтобы собрать всех туристов в одном месте и отправить в столицу — и дальше в аэропорт. От острова Боракай ближе всего к аэропорту Калибо. Единственное условие — у вас должен быть обратный билет на следующие 24 часа. Но к тому моменту мы успели купить билеты на 27 марта — единственное, на что мы могли поменять билеты от 18 марта. Ничего другого не было!



23 марта нас зарегистрировали на рейс с отправлением на 26 марта. Но на следующий день наш рейс отменили. Таким образом, у нас сгорело на этих бронях 60 тысяч рублей. И у нас осталась единственная возможность дождаться эвакуации, которую организует посольство МИД России. Они организовывают чартерные рейсы. Разумеется, не бесплатно. Туристам, улетевшим первым спецбортом с соседнего острова Себу, где скопилось около 500 российских туристов, удалось сбить цену с 500 до 100 евро с человека. По этому тарифу вывозят и нас. «Цены на транспортировку в Россию, которой займется авиакомпания «Якутия», будут такими же, как в случае с первым специальным бортом: 100 с человека, детский билет — 50», — подтвердили во время прямого эфира. В принципе, посольство работает очень хорошо. Каждый день проводят прямые эфиры с людьми, которые добавляются в группу на «Фейсбуке». И всегда рассказывают о новостях, о проделанной работе.

На пляж не выходить!

А до отлета филиппинцы ввели всеобщий карантин. Нас не выпускали из отелей. Нельзя было выходить на пляж. Первый раз нас прогнали с пляжа в субботу неделю назад, а в воскресенье ездила полицейская машина и объявляла, что нельзя купаться с детьми. С понедельника совсем запретили купание, а ходить по улице разрешалось только поодиночке.



Как мы проводили время? Нам повезло с отелем — есть большая игровая зона для детей, собственный пляж, бассейн, поэтому мы продолжали купаться и загорать. Правда, некоторые в чате пишут, что ходят купаться и загорать за горы.

Для выхода за территорию отеля нужно получить разрешение для похода в магазин и аптеку. Все. На общественном транспорте могут перемещаться только два человека в салоне. Детей выпускать нельзя, потому что они считаются молчаливыми переносчиками болезни. Они переносят заболевание, но симптомов у них нет. В магазинах обязательно опрыскивают руки антисептиком. До и после тебя тележки обязательно обрабатывают антисептиком. Я видела, как в супермаркетах постоянно моют окна антисептиком.

Все закрывается: и кафе, и развлекательные заведения. Здесь введены жесткие меры карантина: сейчас работает только доставка еды в отели.

Отели закрываются, но постояльцев не выгоняют до вылета

В нашем отеле стоимость аренды в связи с карантином не понизили, хотя в других появились скидки. Но отели закрываются, потому что туристы съезжаются в один, чтобы держаться вместе.

За месяц проживания мы потратили примерно 350 тысяч рублей, включая перелет Москва — Манила и оплату отеля. 60 тысяч «сгорело» на бронях. Но денег пока хватает. Мы ехали с денежной «подушкой», запас есть. Отпуск планировали давно. Есть люди которые приехали без подушки, но все, кто едет далеко, что-то с собой имеют. Есть те, кто прилетел на зимовку еще до коронавируса в ноябре.

Про еду

Самой популярной темой для разговоров после «что делать-то будем?» стала еда. В отелях готовили только завтрак — до 14 часов можешь поесть. Каждый день муж сообщал мне о том, что по приезду он сразу же приготовит мясо по-французски. Потом мы заказывали еду в единственном открытом в округе ресторане (в нашем отеле, остальные закрылись, но и там меню на минимуме), распечатываем «Тёму» для ребенка. У меня оставалась недоеденной половина порции, и в такие моменты муж шутил, что женился на мне именно потому, что я мало ем. А мне просто кусок рыбы в горло не лез, потому что я мечтала о тефтелях и картофельном пюре.

Недавно в кафе у нас отказались принять заказ, потому что у них остался час до закрытия. Муж бился до победного и получил макароны для ребенка. Но я-то знала, что в номере есть заначка из вареных яиц, каши, фруктов, и малыш не останется голодным.

Первыми вывезли корейцев

Сейчас, когда от меня уже ничего не зависит, когда я знаю, что мы числимся в списках посольства, я могу позволить себе расслабиться и радоваться прибитой к берегу морской звезде: это единственное, что кроме птичек, рыбок и черепашек мы показали ребенку на отдыхе. И сочувствую ребятам, которые оказались заперты в аэропорту или в отелях, откуда выпускают два раза в день: в магазин и в аптеку.



Франция и Германия вывозила граждан за 400 евро. Что такое 500 евро для них и для россиянина? Каждый из нас пытался вылететь — ни у кого ничего не получилось. Знаю, что Южная Корея вывозила бесплатно. С корейцами успели вылететь несколько наших туристов. Там был лист ожидания. Если кто-то из корейцев не приехал, то на свободные места брали других в Сеул.

P.S. От редакции

По данным Росавиации, на 27 марта вывезено из иностранных государств в Россию 13 429 российских граждан. Накануне рейсом авиакомпании Azur Air из Канкуна (Мексика) планировалось вывезти 214 граждан России. Аэрофлот планирует 1 апреля рейс из Дели на Боинге 777 на 400 мест. Подтверждение авиационных властей Индии ожидается. Также прорабатывается возможность организации рейса из Калькутты, где сейчас, по данным МИД РФ, находится 141 гражданин России.1 апреля запланирован вывозной рейс «России» из Гоа (Индия). Также 1 апреля планируется рейс «России» из Занзибара (127 человек), Маврикия (139 человек) и Сейшельских островов (157 человек).

31 марта — 1 апреля возможен рейс Azur Air по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (Бразилия) — Лима (Перу) — Варадеро (Куба) — Москва (предварительно 524 человек). Ожидается официальное разрешение от авиационных властей Перу и прорабатывается возможность посадки в Варадеро. Группа компаний «Аэрофлот» готова вывезти пассажиров из Индонезии четырьмя специальными дополнительными рейсами. По информации нашего посольства, в Индонезии сейчас находится порядка 3 600 граждан России. Отрабатываются варианты их вывоза.

