«Очень хороший наплыв желающих проголосовать»: как проходят выборы в соседней с Казанью Высокой Горе

Фото: Дарья Пинегина

«Реальное время» подробно рассказало о выборах в Казани и других крупных городах республики, но, как отмечают участники выборов, избирательный процесс на селе имеет свои особенности. Корреспондент издания побывал на избирательных участках села Высокая Гора и выяснил отличия между выборами в столице Татарстана и райцентром около нее. Здесь помимо президента Татарстана выбирают депутатов совета Высокогорского сельского поселения.

Адаптация прошла успешно

Всего в Высокой Горе проживает 12 тысяч человек — больше, чем во всем Тюлячинском районе, но мало в сравнении с расположенной рядом Казанью. Отсюда и довольно большое количество участковых избирательных комиссий, их здесь пять. Участки здесь располагаются не только в школе, но и, например, в спортивном комплексе «Биектау». В присутствии корреспондента голосовать пришел всего один человек, но председатель участковой комиссии №1303 Нияз Ахметзянов утверждает — народ есть, просто сегодня его отправляют голосовать в автобусы.

«Сегодня голосование организовано у нас с выездом на автобусы. Автобусы по графику стоят около домов, люди туда подходят и там голосуют. Здесь мы просто говорим, что основное голосование будет с завтрашнего дня. А сегодня уж мы отправляем их к автобусам. Если кто-то хочет написать заявление, чтобы проголосовать завтра на дому, — мы берем заявления», — говорит Ахметзянов.

Председатель участковой комиссии №1303 Нияз Ахметзянов утверждает — народ есть, просто сегодня его отправляют голосовать в автобусы

По его словам, нарушений зафиксировано не было. Масочный режим также соблюдается: если у пришедших проголосовать маски нет, то ее выдают вместе с перчатками и ручками при входе в участок. Однако сам председатель участка надел маску только после напоминания корреспондента.

Что касается передвижного участка, то здесь он представлен автобусом с логотипом Универсиады-2013. В отличие от Казани, где к домам пригоняют городские «краснобусы», здесь все скромнее и автобус поменьше. На вопрос о том, сложно ли было организовать передвижной участок в условиях села, Ахметзянов говорит, что никаких проблем здесь с этим нет:

«Автобусы вечером возвращаются, полностью дезинфицируются, готовятся к следующему дню. У каждого участка есть свой автобус, каждый участок сам составлял график и определял адреса, где стоят эти автобусы для избирателей. У каждого свое время и отдельное место. В автобусы людей приходит очень много, в основном приходят вечером после работы. Это самое удобное время».

Передвижной участок здесь представлен автобусом с логотипом Универсиады-2013

Напомним, что автобусы в качестве базы для мобильного избирательного участка широко применялись на общероссийском голосовании по Конституции РФ, которое прошло с 25 июня по 1 июля. Член избирательного участка, который расположился в автобусе, Алсу Сафиуллина говорит, что все уже успели адаптироваться к новым реалиям.

«График есть, по графику выезжаем. Кто на месте принимает (в стационарном участке, — прим. ред.), кто в автобусе. Мы поделили (их), каждый свою работу знает и делаем ее качественно, хорошо».

После каждого избирателя автобус обрабатывается специальным дезинфицирующим средством.

«Да, успеваем, потому что по одному только пускаем. Даже если очередь у нас тут, то только по одному. Все равно ждут», — говорит Сафиуллина.

На следующей остановке, избирательном участке №1302, полицейский почти сразу потребовал надеть перчатки, несмотря на снятие перчаточного режима еще в прошлом месяце. Поговорить с местным председателем не удалось, да и члены местной комиссии были не особо разговорчивыми.

После каждого избирателя автобус обрабатывается специальным дезинфицирующим средством

«По нашим ощущениям, хорошая явка должна быть»

В другой комиссии — на центральной улице Большой Красной, напротив, был аншлаг как в автобусе, так и на стационарном участке. Председатель этой участковой комиссии под номером 1300 Валентина Фомичева рассказывает, что специально для выборов были напечатаны пригласительные, которые волонтеры раздавали:

«Очень хороший наплыв желающих проголосовать — в автобусах, и у нас тоже. По нашим ощущениям, хорошая явка должна быть, за половину должны уже перейти на сегодняшний день. И завтра ждем оставшуюся часть».

Разница между однодневным и многодневным голосованием, по словам Фомичевой, есть, и значительная: «У людей есть больше возможностей, если в один день, у кого-то могут быть какие-то вопросы. В воскресенье, конечно же, все целенаправленно приходят, а тут дается возможность. С работы можно выйти, к автобусу подойти к определенному времени и проголосовать. Это очень удобно. Нам, собственно говоря, очень комфортно и мобильно в том плане, что знаешь расписание, подойдешь, проголосуешь».

На центральной улице Большой Красной был аншлаг как в автобусе, так и на стационарном участке

Фомичева оценила и главное нововведение выборов этого года — многодневное голосование:

«Мы считаем, что это очень хорошее предложение для того, чтобы народ в течение трех дней имел возможность проголосовать, в какой день ему удобнее. Ну и, соответственно, в связи с нашей пандемией (коронавируса) чтобы не было возможностей заражения. Мы, естественно, следим, чтобы не было близкого контакта».

Но даже для избирательной комиссии новый формат голосования стал неожиданным.

«Это три целых дня. Но как-то справились. Мы же понимаем, что это для блага наших людей и нас же самих, чтобы не было большого скопления народа. И если они все в один день придут, будет очень неудобно для людей в том плане, что затрачивается много времени, и распространением инфекции тоже очень чревато».

1 / 33 Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина