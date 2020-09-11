Депутат Госдумы РФ от Татарстана Фаррахов проголосовал в деревне Альдермыш Высокогорского района

Депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов проголосовал в деревне Альдермыш Высокогорского района. Об этом он сам рассказал во время прямого эфира «Единого информационного центра».

По его словам, все организовано хорошо, на участке ему выдали маску, перчатки. Сельчане уже голосуют, делают это по дороге на работу. Село традиционно голосует раньше, отметил он.

В Татарстане с 8 утра начали работу избирательные участки. Голосование продлится три дня — с 11 по 13 сентября.