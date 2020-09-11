Дуй и тяни: как в столице Татарстана рвали грелки и тащили самолет

Сегодня в аэропорту «Казань» поставлен рекорд России и мира в трак-пуле — непростом и зрелищном виде силового экстрима. Рекорд установил лидер ОФСОО «Федерация силового экстрима России», председатель организации «РосМолСпорт» Халк Сергей Агаджанян. Он осуществил буксировку самолета CRJ 200 Bombardier на 35,4 метра за 1 минуту 30 секунд, надувая при этом до разрыва три медицинские грелки объемом 3 литра. Масса воздушного судна составила более 16 тонн. Встречный ветер достигал порывами 13 м/сек. Трюк был выполнен без специальных приспособлений.

Рекорд был установлен в честь 100-летия ТАССР, а также в поддержку четырехзвездочного статуса Международного аэропорта «Казань» по версии Skytrax.