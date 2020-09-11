Эксперты назвали факторы давления на курс рубля и опровергли слухи о новой девальвации

На фоне ослабления национальной валюты к доллару и евро в России поползли упорные слухи о грядущей большой девальвации рубля. Что сейчас влияет на курс валюты, какие факторы будут давить на нее грядущей осенью, и пытаются ли российские власти поддержать экспортеров намеренным ослаблением рубля — вместе с экспертами попыталось выяснить «Реальное время».

Не нефть, а геополитика

На вчерашних валютных торгах рубль удержался вблизи отметки 75,05 за доллар, а в течение дня впервые с минувшей среды доходил до 74,67 за доллар. К евро российская валюта чуть подешевела — до 89,06, однако за 90, как несколько дней назад, всё же не дошла. Таким образом, волатильность на российском валютном рынке растет.

В целом текущую ситуацию сложно назвать катастрофической, но нефть опять пошла вниз (хотя до весенней активности этому падению далеко), да и геополитические факторы вносят ряд неопределенностей. Если рассматривать историю последних трех месяцев, то рубль потерял к доллару около 10%, а к евро — все 15%. И большая часть этого падения связана даже не с приключениями нефти (не особенно богатыми этим летом), а с санкционными рисками, ожиданием выборов президента в США и белорусскими событиями. Большинство экспертов сходятся в мнении о том, что свою долю негатива в положение российской валюты вносит выход нерезидентов из рублевых активов (они боятся как раз геополитических неопределенностей). А в информационном поле уже несколько недель муссируются слухи о направленной девальвации: якобы российские власти в стремлении поддержать экспортеров не предпринимают усилий к сдерживанию курса рубля, а напротив — проводят мягкую политику удешевления собственной валюты.

Слухи о грядущей девальвации нервируют даже не столько валютных спекулянтов на биржах, сколько обычных россиян, которые чуть ли не каждый август напряженно подбираются и ждут валютных потрясений (например, образца 2008 года). Это сказывается на многих процессах — например, на рынке недвижимости: в страхе потерять свои накопления в пожаре обесценивания казанцы скупают квартиры. Однако эксперты, опрошенные «Реальным временем», сходятся в едином мнении: девальвации не будет — ни спланированной, ни стихийной.

Экспортеров спасать не надо

Евгений Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал», развенчивает слухи о спасении нефтяных компаний за счет намеренного ослабления рубля. По его мнению, спасать надо как раз те предприятия, которые работают на внутренний рынок, и импортеров. Снижение курса рубля он объясняет постпандемическим восстановлением импорта, которое идет по мере оживления экономики:

— Ничего намеренного я в этом не наблюдаю по той простой причине, что приличная часть экспортеров, чьи цены отскочили от минимальных значений весны этого года, чувствуют себя довольно неплохо и ни в какой дополнительной поддержке не нуждаются. Поэтому, по большому счету, я не вижу никакой необходимости спасать экспортеров — в отличие от ряда секторов услуг, которые с существенным трудом восстанавливаются после худших значений, показанных во время пандемии. В моем понимании, экспортеры чувствуют себя гораздо комфортнее, чем подавляющая часть секторов, работающих на внутренний спрос. Собственно, падения физических объемов у них даже в острых фазах не было. То, что происходит сейчас, в первую очередь, связано с простым процессом: поскольку из-за карантина пострадал в первую очередь внутренний спрос, то импорт пострадал гораздо сильнее, чем экспорт. Оживает экономика — восстанавливается импорт. Это давит на курс рубля. То есть сама оживающая российская экономика оказывает негативное воздействие на курс рубля.

Владислав Кочетков, президент ГК «Финам», тоже уверен, что все происходящее — совершенно естественные рыночные процессы, которые, правда, российские монетарные власти не сдерживают, поскольку всё же они выгодны для бюджета.

— Намеренной девальвации точно нет, потому что мы видим: золотовалютные резервы страны стабильны, то есть вброса денег на рынок со стороны властей не происходит. При этом продолжается вывод из страны капитала — мы с вами недавно говорили о том, что, скорее всего, это вывод денег нерезидентов — этот процесс активно продолжается. Причин тому несколько — от ожидания волатильности на фоне американских выборов до фактора Навального, который может вылиться в новые санкции. Каких-то намеренных интервенций нет, это всё рыночная органика. Будет ли она продолжительной, я не уверен.

«Допустить резкую девальвацию — полное безумие, с политической точки зрения»

Экономист и блогер Альберт Бикбов обращает внимание на политические риски, которые повлекла бы за собой спланированная девальвация:

— Это традиционная русская забава — ждать девальвации. Мы привыкли к тому, что август наступил — и что-то такое должно с рублем произойти, что-то нехорошее обязательно. Это зашито уже в подкорке, и каждый год эти разговоры начинаются. Наше правительство сейчас не заинтересовано устраивать катаклизмы на валютном рынке. Во-первых, еще не до конца восстановился потребительский спрос, второй момент — девальвация окончательно убьет реальные доходы населения, которые и так уже серьезно упали за время пандемии. Люди будут просто доведены до отчаяния. Допустить резкую девальвацию, которая шарахнет по доходам населения — полное безумие, с политической точки зрения. Это все равно, что подпалить бочку, на которой ты сидишь и думать: рванет или нет.

Наталия Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, повторяет свои тезисы о том, что снижение курса рубля — это обычное явление, когда валюта находится в плавающем курсе, который определяется рынком, а не по желанию правительства, экспортеров или даже Центробанка.

— Подобные слухи появляются с регулярностью раз в несколько лет, каждый раз, когда курс рубля падает. Когда происходит сильное движение курса, в этом хотят видеть какой-то скрытый смысл. Начинают говорить, что это кому-то выгодно. А когда курс рубля укрепляется, никаких слухов не появляется, потому что для этой траектории нет объяснения. Валютный рынок в реальности работает по-другому. Мы находимся в плавающем курсе. Центробанк не удерживает рыночный курс, его никто не толкает ни вверх, ни вниз. Регулятор лишь оставляет за собой право временно появиться на рынке, когда возникает какая-то форс-мажорная ситуация отклонения от равновесного курса. Например, условно говоря, при равновесном значении 70 — 72 рубля, если предположить, что на рынке экспортеры по какой-то причине перестанут продавать валюту, а какие-то инвесторы начнут с российского рынка убегать, и курс будет 90, то этот сценарий запускает механизм финансовой стабильности, но этот сценарий к фундаментальному положению экономики не имеет отношения. И это не значит, что Центробанк каждый день эту ситуацию «подкручивает».

Андрей Мовчан, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги, солидарен с коллегами:

— Девальвация — процесс, который не правительством управляется. Он управляется естественными экономическими условиями. И девальвация рубля постепенно идет, потому что Россия — страна со слабой экономикой, и мало участвует в международных расчетах своей валютой, и цена на нефть упала. Это процесс постоянный, и он будет продолжаться. Но предположение о том, что в ближайшее время может быть резкая девальвация, на мой взгляд, несколько преувеличено, хотя бы потому что все плохие новости мы уже знаем. Вряд ли мы какие-то еще совсем плохие новости получим.

Американские выборы президента как фактор риска для рубля

Владислав Кочетков считает, что высокая волатильность рубля неизбежно сохранится до американских выборов. По его мнению, любое громкое заявление, любое изменение позиций Байдена и Трампа на пару процентных пунктов будет для рубля негативным.

— Ситуация может как успокоиться, так и эскалироваться, потому что, например, если победит Байден, он может активно начать выполнять какие-то из своих предвыборных обещаний. А многие из них для России негативны. То есть, тут внешних факторов с непредсказуемым итогом достаточно много.

С тем, что выборы в США окажут влияние на рубль, согласны практически все. Другое дело — каким будет результат этих выборов. Альберт Бикбов, например, в принципе настроен весьма скептически: по его мнению, «рубка, которая сейчас идет между кандидатами, — совершенно фантастическая, и ничем хорошим для Америки не кончится. Проигравшая сторона будет пытаться взять реванш, и, мягко говоря, это будут необычные выборы». Так или иначе, доллар будет лихорадить — а вслед за ним и рубль.

Эксперты не прогнозируют курса выше 85 рублей за доллар

Большинство экспертов сходятся в мнении, что остальные геополитические факторы все еще нервируют рынок, но, к примеру, Беларусь уже практически перестала влиять на курс рубля. Альберт Бикбов характеризует ситуацию у соседей как «вялотекущую». Что касается ситуации с Навальным, то, к примеру, Андрей Мовчан уверен, что она не имеет никакого отношения к тому, что происходит с рублем («Она очень неприятная, но она на валютный рынок не влияет»). Другие экономисты более осторожны: эта история теоретически может повлечь новый виток санкций.

Но на вопрос о том, что же будет дальше, большинство специалистов сходятся во мнении: масштабной девальвации не будет — к ней нет предпосылок.

— Все не так плохо, — говорит Бикбов. — Повторения ситуации апреля — мая на нефтяном рынке специалисты уже не ждут, и соответственно, не может быть резкого изменения валютного курса. Я лично с оптимизмом смотрю на вещи: экономика поднимается, сектора восстанавливаются, люди начинают реализовывать отложенный спрос. Ситуация в российской экономике в целом лучше, чем в европейской или американской, поэтому предпосылок к обвалу рубля я не вижу. По доллару к концу года я ожидаю курс в районе 80 — 82 рублей

Андрей Мовчан в принципе не настроен делать конкретных прогнозов — слишком волатильная сейчас ситуация:

— Не пытался никогда строить прогнозы по поводу курса валюты, потому что ситуация очень волатильная. Вероятность того, что он будет выше, чем сейчас — больше 50 %, но ничего конкретнее утверждать не получится.

Наталия Орлова прогнозирует самый оптимистичный сценарий для рубля среди всех опрошенных «Реальным временем» специалистов:

— Мой прогноз — 67 рублей к концу года и 75 рублей — к концу 2021. Для меня происходящее на валютном рынке говорит о том, что возникло нефундаментальное отклонение курса от его равновесного значения, потому что сейчас при текущей цене на нефть курс должен торговаться на уровне 70 — 72 рублей к доллару. Курс 75, который мы видим, предполагает, что есть премия от 3 до 5 рублей к этому равновесному курсу. Это не экономический фактор, потому что ни один экономист не может заложить в прогноз отравление Алексея Навального или ситуацию с Белоруссией. Эксперты делают разные предположения: кто-то считает, что эта санкционная премия не уйдет. Я лично верю в сценарий, что она может снизиться.

Евгений Надоршин предполагает к концу года курс рубля к доллару в коридоре от 80 до 85:

— Если не будет влияния каких-либо политических или иных факторов, при ценах на нефть 40 -45 долларов за баррель, я полагаю, 80 рублей за доллар — это нормальный курс, который мы увидим в этом году. Если же нефть упадет до 30 долларов (что очень вероятно, по моему мнению), то мы увидим 85 рублей за доллар. Факторы вроде санкций могут усугубить эту ситуацию.

Владислав Кочетков делает ставку на сильные позиции экономики, которая пережила коронавирусную пандемию лучше, чем многие другие:

— Исходя из текущей ситуации в экономике, мы ожидаем к концу года доллар на уровне 70 — 73, ниже текущих уровней. Если отталкиваться от фундаментальных факторов, сейчас рубль перепродан, и исходя из состояния нашей экономики, он слишком дешевый. Поэтому мы видим предпосылки к его укреплению. Масштабной девальвации, обвала рубля, подобного тем, что мы проходили ранее, я не ожидаю.