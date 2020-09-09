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Топ-100 элитных детсадов Казани: депутатские вип-ясли и адепты Монтессори

00:00, 09.09.2020 1

Исследование «Реального времени» — обзор частных дошкольных учреждений татарстанской столицы

Топ-100 элитных детсадов Казани: депутатские вип-ясли и адепты Монтессори
Фото: vk.com/balacity_kzn

Рынок частного дошкольного образования Казани растет год от года. В бизнес, не отличающийся высокой маржинальностью, идут и измученные поиском «идеального сада» мамочки, и общественные деятели, и бывшие педагоги. Тренды последних лет — перекос в сторону системы воспитания «свободной личности» Марии Монтессори и воспитание вундеркиндов. Как выяснило «Реальное время», найти свой частный центр для дошколят в Казани по силам семьям практически с любым достатком. Цены за группы полного дня варьируются от 100 до 500 тысяч рублей в год. Но если в «элитных» садиках детей обещают учить четырем языкам, включая китайский, то самые бюджетные центры назвать «детсадами» можно лишь с натяжкой — максимум, на который могут рассчитывать родители за 10 тысяч рублей, — это «уход и присмотр» без лицензий и соответствия ФГОСам. Что и почем можно найти у частников в Казани, если ваша очередь в муниципальный детсад подойдет еще не скоро, — в обзоре «Реального времени».

В тренде языки и воспитание свободной личности

Первая группа частных детсадов, которая попала в фокус «Реального времени», — это так называемые «элитные» учебные заведения для дошколят. Каждое из них отличает высокая стоимость (от 28 тысяч рублей в месяц), наличие собственной столовой и необходимых оснащенных площадей, полного штата педагогов и, что самое важное, серьезных образовательных и воспитательных программ, а не просто формата «присмотр — прогулка — обед».

Среди элитных дошкольных учебных заведений Казани наиболее заметна сеть полилингвальных детских садов «Бала Сити», запущенная в 2013-м бывшей журналисткой ТНВ Альбиной Насыровой. Семь лет назад на улице Амирхана Еники открылся первый в городе детский сад, где с детьми с утра до вечера занимались не только педагоги математики и русского языка, но и носители английского. Сейчас под брендом «Бала Сити» работает уже пять детских садов (Проспект Универсиады, Лево-Булачная и Абубекира Терегулова, Бари-Галеева), способных принять больше 500 детей, и школа с обучением с 1 по 8 классы, а сама Насырова с 2019-го является депутатом Госсовета РТ.

Обучение в «Бала Сити» с первого года открытия не было дешевым удовольствием. В учебном году 2020-2021 каждый месяц за ребенка здесь родители отдают 41 тысячу 600 рублей. В год зачисления платится еще и вступительный взнос в 50 тысяч рублей. И такая финансовая политика, по всей видимости, дает свои плоды: по данным базы «Спарк-Интерфакс», за прошлый год АНО «Бала Сити» задекларировала чистую прибыль в 3,5 млн рублей, что для образовательных организаций, которым присуща довольно низкая маржинальность, является отличным показателем.

Альбина Насырова с 2019-го является депутатом Госсовета РТ. Фото tatarstan.er.ru

Что же предлагают в «Бала Сити» за полмиллиона рублей в год? Детей сюда принимают с 1,5-2 лет. Кроме стандартных для уровневых образовательных центров условий (маленькая наполняемость групп, отдельные беседки, просторные спальни, игровые и учебные, крепкие образовательные программы по ФГОСам, педагоги, логопеды и психологи-стажисты), есть здесь и много особенностей.

Во-первых, во всех пяти кампусах воспитанники помимо русского в обязательном порядке изучают татарский, английский и китайский языки, в качестве дополнительного предлагаются еще и уроки испанского. В 2018-м «Бала Сити» получила аккредитацию Кембриджского Университета для преподавания международных программ, поэтому в каждом филиале детсада есть еще и отдельные «кембриджские группы». Кроме этого, дети посещают кабинеты сенсомоторного развития, музыки, йоги, соляные комнаты, классы фехтования, курая, хип-хопа театральные кружки и школы кино со звездами экс-коллег Насыровой с ТНВ.

Чуть дешевле, чем в «Бала сити» родителям вундеркиндов обойдется обучение в Школе-саде «Золотые бусины». Основанная также семь лет назад мини-сеть из двух детских садов (на Козина и в поселке Вознесенское) и школы (с программами обучения до 8 класса) основывается на педагогике Марии Монтессори, декларирующей свободу личности ребенка, принципы гуманизма и этики, познания с помощью эмпирического опыта. В месяц такое воспитание обойдется в 33 тысячи рублей. Правда, тем, кто оплатит вступительный взнос, полагается перманентная скидка в 5,5 тысячи рублей. А взнос, между тем, в «Золотых бусинах» «золотой» в прямом смысле слова — 75 тысяч рублей за одного малыша.

Взнос в «Золотых бусинах» «золотой» в прямом смысле слова — 75 тысяч рублей за одного малыша. Фото zolotyebusiny.ru

За эти деньги предприниматели-основатели сети, Ольга Бочкарева и Ильдар Никифоров предлагают родителям отдать детей в разновозрастные группы: «Тоддлер» — от 2 до 3 лет с наполняемостью всего лишь 12 человек, и «группа 3-6» — от трех до шести лет с наполняемостью 20 человек. За время обучения в детском саду детям обещают развить мелкую моторику, координацию движений, навыки счета, письма, чтения и представления об окружающем мире. Как и в «Бала Сити», в «Золотых бусинках» полный штат логопедов, педагогов-воспитателей и психологов, оборудованные классы, своя столовая и безопасная среда с бактерицидными рециркуляторами воздуха и увлажнителями, однако образовательная нагрузка на детей, очевидно, в разы меньше.

Еще один интересный образовательный формат для обеспеченных семей в Казани предлагает федеральная сеть частных английских детских садов Sun School. В Казани открыто два франшизных филиала — на Мавлютова и в небоскребе «Лазурные небеса», второй, как указано на сайте сети, — формата «премиум». Фишка Sun School в билингвальном подходе: во второй половине дня игры и развивающие мероприятия для детей проходят только на английском языке. В «бюджетной» версии сада на Мавлютова обучение оценили в 28 тысяч рублей в месяц, столько же придется отдать родителям в качестве вступительного взноса. И месячная оплата, и взнос во втором филиале на Камалеева обойдется ровно на 2 тысячи дороже.

Любопытно, что программа в обоих случаях абсолютно ничем не отличается, а разница в цене, по всей видимости, складывается из-за повышенной стоимости аренды помещения в небоскребе. Помимо воспитания на двух языках отличий от государственных детских садов не так много, но они все же есть: в качестве «бонусов» в Sun School предлагают страхование детей от несчастных случаев, входящее в стоимость, пятиразовое питание, которое можно скорректировать в зависимости от вкусовых предпочтений малышей, малую наполняемость групп (до 15 человек) и усиленную безопасность — комплексную систему видеонаблюдения. В остальном же этот детский сад дает вполне классическое по меркам россиян дошкольное образование: обучение счету, чтению, пению, занятия с логопедом.

Фишка Sun School в билингвальном подходе: во второй половине дня игры и развивающие мероприятия для детей проходят только на английском языке. Фото vk.com/sunschoolru

Конкуренция «домов Монтессори» и прощание с «Егозой»: 2-я часть топа «элитных» детсадов

В обзор «элитных» учебных заведений для малышей попали еще три довольно известных в Казани детских сада, работающих по системе Монтессори, с примерно одинаковой стоимостью посещения и условиями. Надо сказать, что пометка «Монтессори» явно выбилась в тренды последних лет на казанском рынке досуга для малышей. За исключением «Бала Сити» и Sun School все премиальные детсады Казани обучают и воспитывают детей именно по этой системе, причем, почти каждый с оговоркой «единственные в Казани».

Частный детский сад «ЧудоДети» на Тихогорской (в районе станции метро Аметьево) стоит 30 тысяч рублей в месяц с первоначальным взносом в 15 тысяч при условии, что он оплачивается в течение трех дней посещения ребенком центра (30 тысяч, если взнос «задерживается»). Детей сюда принимают с года, программа для дошколят довольно стандартная — занятия музыкой, физкультурой, ИЗО, а при необходимости — помощь логопедов и нейропсихологов. Фишка «ЧудоДетей» — собственный малышковый бассейн и ежедневные практики английского языка с педагогами.

Посещение детского сада «Глобус» на Баумана в месяц также стоит 30 тысяч рублей, еще 25 тысяч — вступительный «клубный» взнос. Но у этого учебного заведения есть лицензии как на дошкольное, так и на дополнительное образование, детей здесь обучают по ФГОСам. Кроме того, «Глобус» — единственный сад в Казани, включенный в Межрегиональную Монтессори Ассоциацию. На трех тысячах квадратов дети не только учатся читать, считать и танцевать, но и изучают английский, занимаются кулинарией и фитнесом.

Еще один убедительный проект «элит» класса — Монтессори-школа «Индивид.ум» на Чистопольской. С 2015 года центр, запущенный казанским экономистом Евгенией Ардашевой, успешно работает на рынке, а в 2019-м даже запустил ступень начального школьного образования также по системе Монтессори. Посещение ребенком детского сада в месяц будет стоить 26 тысяч рублей, в такую же сумму обойдется взнос. «Индивид.ум» позиционирует себя как классическое Монтессори-заведение, отрицающее классно-урочный подход и традиционные методы работы с дошколятами.

«Индивид.ум» позиционирует себя как классическое Монтессори-заведение, отрицающее классно-урочный подход и традиционные методы работы с дошколятами. Фото vk.com

Возраст с трех до шести лет, согласно этому концепту, время для поддержки естественного развития детей, а не зазубривания «талмудов». Как и во всех Монтессори-садах, детей здесь принимают в две группы: «тоддлер» с 1,5 до 3 лет, и с трех до шести лет. «На подходе» к школе детей здесь обещают научить устной речи, элементарному русскому и английскому языкам, навыкам самообслуживания и поведения в обществе, спокойному расставанию с родителями, основам математики, музыки, культуры и окружающего мира. Особенно в «Индивид.ум» гордятся наличием педагогов с международными дипломами AMI (Association Montessori Internationale), подтверждающими знания методики Монтессори.

В список топовых детских садов Казани некогда непременно попала бы старейшая частная образовательная сеть для дошколят — «Егоза» предпринимательницы Натальи Реснянской. Три детских сада успешно работали в городе и имели очень крепкую репутацию вплоть до 2019 года, когда между Реснянской и строительной компанией «Сувар-Казань» вспыхнул конфликт: первая через суд выселила «Егозу» из проданного ей здания на улице Березовой, а позже через арбитраж взыскала с детища Реснянской еще 12 млн рублей долга, накопившегося за годы невыплат по договору купли-продажи.

После вереницы судебных схваток сеть начала разваливаться и банкротиться, а самой Реснянской даже пришлось отсидеть несколько месяцев под домашним арестом. Сейчас работу продолжает лишь один детский сад «Егозы» — по улице Зорге. Имиджевые проблемы, впрочем, никак не сказались на стоимости посещения детьми сада: за месяц пребывания ребенка здесь нужно заплатить 24,5 тысячи рублей, еще 5 тысяч будет стоить горячее питание, а вступительный взнос составит 50 тысяч рублей. Условия же в «Егозе» не слишком отличаются от системы в государственных детских садах, за исключением того, что большее внимание уделяется творческим направлениям — музыке и танцам.

После вереницы судебных схваток сеть начала разваливаться и банкротиться, а самой Реснянской даже пришлось отсидеть несколько месяцев под домашним арестом. Фото Олега Тихонова

Бюджетный «середняк» в 10-15 тысяч: без лицензий и ФГОСов, но с английским и халяль-питанием

Еще одну группу, которую можно смело выделить в общей массе частных детских садов Казани, и заслуживающую родительского внимания, — относительно крупные сетевые центры для дошколят в среднем ценовом сегменте от 11 до 20 тысяч рублей в месяц за малыша. В таких центрах обещают не только обеспечивать присмотр и базовый уход за ребенком, но еще и обучить его основам счета, чтения, грамотной речи (а иногда и на нескольких языках). Но вместе с тем многие заведения подобного типа не имеют государственной лицензии на дошкольное образование и на бумаге числятся лишь как центры ухода и присмотра «с допуслугами», а соответственно, за качество образования ни перед кем не отчитываются. Аналитический отдел «Реального времени» таковых в этом году насчитал четыре.

Крупнейшей сетью частных детских садов Казани в 2020 году смело можно назвать АRT KIDS. За последние три года она пополнилась десятком новых садиков и теперь насчитывает 21 филиал во всех районах Казани, включая поселок Осиново (ЖК «Радужный»), и даже Иннополис. Стоимость в них варьируется от 12 900 рублей до 20 тысяч в зависимости от расположения и программы. Дело в том, что АRT KIDS — «тематические» детские сады. Филиалы делятся на «традиционные», «домашние», «мусульманские» с халяль-питанием и обучению основам ислама, «английские» и «музыкально-театральные» с уклоном на творческое развитие.

Как минимум половина детских садов АRT KIDS, как выяснило «Реальное время», не имеет лицензии на дошкольное образование и программ по ФГОСам, однако за свои деньги обещают научить малышей основам счета, грамотной речи, английского языка, проводить музыкальные часы, занятия физкультурой. В некоторых филиалах даже есть малышковые бассейны-лягушатники. Из «бонусов» в АRT KIDS предлагают также малое наполнение групп до 15 человек, оборудованные игровые, спальни и столовые.

Доверие вызывает тот факт, что единственным учредителем и директором ООО «АРТКИДС» является Артем Краснов — президент ассоциации дошкольных учреждений Татарстана, довольно известный социальный предприниматель, некогда выпускник КФУ. Сама компания, по данным «Спарк-Интерфакс», существует с 2016 года, а до этого, с 2012-го, Краснов развивал другую частую казанскую сеть для дошколят — «Тема», которая нареканий у родителей также не вызывала и юридически оформлена именно как «негосударственное образовательное учреждение». Филиалы «Темы», к слову, все еще работают на Зорге и Камалеева (от 10 900 до 13 тысяч 900 рублей в месяц за малыша).

За последние три года сеть АRT KIDS пополнилась десятком новых садиков и теперь насчитывает 21 филиал во всех районах Казани, включая поселок Осиново (ЖК «Радужный»), и даже Иннополис. Фото innopolis.com

Еще одна крупная франшизная сеть детсадов — созданная «бизнес-мамой», юристом — выходцем из ТИСБИ, а с недавнего времени и Insta-блогером Риммой Аксеновой, казанская «Непоседа». Сеть работает уже семь лет, как и АRT KIDS, «двигает» собственную франшизу. Сейчас в Казани открыто десять садов «Непоседы» во всех районах Казани, поселках Салмачи и Новые Салмачи, стоимость их посещения в разных филиалах не отличается — 15 тысяч рублей в месяц. По данным «Руспрофайл», ООО «Непоседа», зарегистрированная в 2013-м, как и ООО «Непоседа-1», созданная в 2017-м Аксеновой, имеют лицензии на дошкольное образование.

Как и в АRT KIDS, во всех филиалах «Непоседы» родителям могут предложить прием детей с 1,5 лет в маленькие группы до 12 человек, пятиразовое питание, в том числе халяль или «алергогруппы», собственные столовые, спальни и просторные уличные веранды для прогулок на свежем воздухе, дипломированных педагогов, логопедов и медиков в штате, а также занятия хореографией, физкультурой, музыкой и развитием речи.

Пять детских садов работают в Казани уже восемь лет. Управляет ими педагог Светлана Хайруллина. Филиалы сети расположены на Сибирском тракте, улицах Лумумбы и Калинина, а также в Азино и Вознесенском. Стоимость посещения ребенком во всех стандартная — 12 тысяч рубле в месяц. За эту сумму детей от года до семи примут в группы полного дня и организуют для них ежедневные прогулки, пятиразовое питание и стандартные развивающие занятия — основы арифметики, английского языка, песочной терапии, рисование, лепка, физкультура. В сети пропагандируется так называемая «гуманная» система воспитания, но, на этот раз, не по «заповедям Монтессори», а предложенная некогда советским педагогом Шалвой Амонашвили.

У ООО «Лучики» есть лицензия на дошкольное образование, но имидж сети, надо сказать, не самый чистый. В 2016-м Роспотребнадзор распространял информацию о многочисленных нарушениях, обнаруженных в «Лучике» на Сибирском тракте. Речь шла о пренебрежении нормами СанПиНа: продукты питания без документальных подтверждений безопасности, опасные четырехуровневые выкатные кровати, нехватка постельного белья, полотенец и наматрасников, скрытие данных о детях, заболевших острыми кишечными инфекциями. Публично Светлана Хайруллина отрицала даже сам факт санкций, наложенных надзорным органом. С тех пор «Лучики» больше не попадали в поле зрения государственных контролеров.

Последней относительно крупной и известной сетью частных детсадов Казани, попавшей в фокус «Реального времени», стала сеть «Тип-топ» — это пять филиалов на Мавлютова, Глушко Минской и Максимова со стоимостью посещения ребенком полного дня в 11 тысяч рублей в месяц. Надо отметить, что у «Тип-Топа» нет лицензии на образовательную деятельность для дошкольников, в садах сети подчеркивают, что осуществляют исключительно «присмотр-уход», согласно российскому законодательству.

Условия в «Тип-топе» проще, чем в ранее рассмотренных «Реальным временем» сетях: сады расположены на первых этажах жилых домов, а, соответственно, в них нет своих детских веранд для прогулок, кухонь для столовых и огромных площадей. Не может похвастаться сеть и огромным выбором узких специалистов в штате — преподавателей и логопедов, но обещает сопровождение грамотных опытных педагогов-воспитателей и малую наполняемость групп.

У «Тип-Топа» нет лицензии на образовательную деятельность для дошкольников, в садах сети подчеркивают, что осуществляют исключительно «присмотр-уход», согласно российскому законодательству. Фото vk.com/tiptopkzn

Эконом-варианты «детских садов» Казани: присмотр и уход за 8-11 тысяч рублей в месяц

В целом, исключая «элитный» сегмент, средняя цена на частный «детский сад» полного дня в Казани составляет 10-15 тысяч рублей, но назвать большую часть таких учреждений именно «детскими садами» можно с большой натяжкой. Скорее, такие «сады» представляют из себя досуговые центры для дошколят, где гарантированно они получат лишь присмотр, уход и минимально возможные развлечения.

О получении полноценного образования, системном обучении детей чтению, счету и языкам в них говорить не приходится — все зависит лишь от конкретных педагогов и администрации каждого подобного центра и остается на их же совести. «Реальное время» подготовило также небольшой обзор самых бюджетных досуговых центров для малышей с возможностью пребывания в них полного дня. За скромный ценник в 8-11 тысяч рублей в месяц готовы предложить свои услуги подобные центры во всех районах Казани.

В Советском районе самый экономичный вариант нам удалось обнаружить в поселке Вознесенское: развивающий центр «Индиго» на улице Менделеева за 8 тысяч рублей в месяц принимает в разновозрастные группы малышей от двух до семи лет, обещая готовить к школе, кормить, «социализировать» и гарантировать безопасность детей ежедневно с 6.30 до 19 часов. Частный детский сад «Умка» за 10,5 тысячи в Вишневке принимает от 1,5 лет, владеет своей небольшой частной территорией с уличной площадкой.

В Приволжском районе Казани выбор также есть. Сад «Котенок и Лисенок» на Дубравной ко всему прочему предлагает скидку в 50% за первый месяц, пятиразовое питание и дезинфекцию игрушек. Детский клуб «Карапузы» на Гареева за 11 900 обещает принять детей от года. В группе полного дня в «Карапузах» обещают организовать детям дневной сон, питание, посещение собственной соляной комнаты и развивающие занятия.

Советский район тоже изобилует льготными предложениями. В группе полного дня Интеллект-центра «Ступеньки» на Рахлина за такую же сумму обещают водить малышей в соляную комнату, на уличные прогулки и организовывать дневной сон. Маленький клуб «Кнопики» на Попова собирает группы полного дня для детей от года до четырех, предлагая уложить в 11 тысяч рублей посещение соляной комнаты, развивающие занятия и пятиразовое питание. Аналогичные условия за те же деньги предлагает и клуб «Сандралики» в Больших Клыках на Амарантовой и «Теремок» на Губкина.

В Кировском районе бюджетный вариант организации досуга дошколят предлагают в Детском ясли-клубе «Малинка» на Ягодинской (11 тысяч рублей в месяц). В Ново-Савиновском районе на Чуйкова уже несколько лет работает Центр раннего развития «Очень маленький гений». Помимо базовых вещей за 10 тысяч рублей здесь с детьми занимаются чтением и изо, организованы занятия с логопедом.

Частные детские сады Казани, 2020 год

Название детской дошкольной организации

Адрес

Стоимость ежемесячной платы за детский сад в 2020 году, руб.

Наличие вступительного взноса в 2020 году, руб.

Примечание

Количество филиалов

1

Алиса

п. Царицыно, Беркутовская, 2а, к2

закрылись

1

2

Топтышка

Адоратского, 43 ул.
переехали на
Маршала Чуйкова, 71

переехали на
Маршала Чуйкова, 71

1

3

Солнышко

Маршала Чуйкова, 71

12.000

нет

6:45-19 ч.
До 2,5 лет
первый мес - скидка 30%

1

4

Малыш

Ленинградская, 60Б
Максимова, 33

10.500

нет

до 3 лет
с 7 до 18 ч

1

5

Малыш
частный детский сад

Азата Аббасова, 8

12.500

нет

7-19 ч
логопед
первый мес - 10000

2

6

Малыш
частный детский сад

Галии Кайбицкой, 15

10.000

нет

7-19 ч
логопед

2

7

Очень маленький гений, центр раннего развития

Маршала Чуйкова, 66

10.200

нет

за 4 недели
с 7:30 до 18:30

1

8

Крольчонок

п. Дербышки, Правды, 6

закрылись

1

9

Улыбка

п. Дербышки, Правды, 6

15.800

нет

первые месяцы - 12500;
ОФП, английский, логопед;
7-19 ч

1

10

Лучики будущего

Сибирский Тракт,13;
Патриса Лумумбы, 1/111;
Калинина 60;
Азинская 1-я, 9;
Рассветная, 4

12.000

нет

7-19 ч

5

11

Тип-топ

Мавлютова 35а

11.000

нет

7-19 ч;
пробные дни - 300 руб/день

4

12

Тип-топ

Глушко,14;
Минская, 12;
Максимова, 40

11.000

нет

7-19 ч;
пробные дни - 300 руб/день

4

13

Чебурашка

Восход,16

12.000

нет

7-18 ч

1

14

Крохотуля Львенок

Четаева, 49

8900-11500

нет

до 3 лет
8900 - первое время;
10000 для 1 родителя

1

15

Ладушки-Ладошки

Мавлютова, 42;
Дубравная 43А;
Восход 2А;
Чапаева, 25;
Амирхана, 91А

12.500

нет

с 7.00 до 19.00

2

16

Ладушки-Ладошки

Академика Лаврентьева, 9

13.200

нет

с 7.00 до 19.00

2

17

Пупсики
частный детский сад

Академика Лаврентьева, 9

12.600

нет

с 7.00 до 19.00

1

18

Дюймовочка

Б.Урманче, 10

13.700

нет

до 4 лет
1-ый месяц 11 000
с 7.00 до 19.00

1

19

Тема

Волочаевская, 8

закрылся

1

20

Сотворение

Профессора Камая, 12

12.000

5.000

7-18:30;
есть разные тарифы

1

21

Детский клуб "Зёмик"

Адель Кутуя, д. 46

закрылся

1

22

Ясмин (Земля детей)

Привольная, 4а

н/д

1

23

Кроша

Мавлютова, 35А

закрылся

1

24

Теремок

Губкина, 30В

10.000

нет

до 3,5 лет;
1 день - бесплатно;
7-19 ч

2

25

Теремок

Завойского, 17а

12.000

нет

до 3,5 лет;
1 день - бесплатно;
7-19 ч

2

26

Ромашка

Стадионная, 6

13.000

нет

7-19 ч

1

27

Кроха

Братьев Касимовых, 6а

13.000

нет

1 мес:8000
7-19 ч;
есть возможность на полдня;
1-4 года

1

28

"Студио Пупс"

Залесная, 5

13.900

нет

1 мес 9900
7-19 ч

1

29

"Студио Пупс"

с. Усады, Счастливая, 11

закрылся

1

30

Крошка
частный детский сад

с. Усады, Счастливая, 11

11.000

нет

7-19 ч

1

31

Sunny Day, детский клуб

п. Салмачи, ул. Мира, 2а/1

закрылся

1

32

Забава, детский центр

Ботаническая, 10а;
Дубравная 2Б

13.000

нет

7-19 ч

2

33

Колибри, детский клуб

Спартаковская, 88Б

12.500

7-19 ч

2

34

Колибри, детский клуб

Батыева, 9

12.500

нет

7-19 ч

2

35

Малинка, детский клуб-ясли

Ягодинская, 25

11.000

нет

7-19 ч

1

36

MINI BAMBINI

Хади Такташа, 119;
Спартаковская, 88Б

13.500

нет

3 дня по 2 часа бесплатно;
английский, логопед
7-19 ч

2

37

Детки-конфетки

Чистопольская, 73 (ранее - Адоратского, 2)

13.500

нет

7:30-19ч;
есть возможность на полдня 8000/7500

1

38

Семейный клуб "Здоровое развитие"

Машиностроителей, 27

14.000

20.000

8-18:30 ч;
до 3 лет 8-17 ч.

1

39

Клуб "Муми-Мама"

Грачиная, 32д (п. Вознесенское)

13.500

нет

1

40

Детский Клуб "Муми-Дален"

Космонавтов 55 А

15.000

нет

до 3,5 лет

41

Маленькая страна
частный детский сад

Космонавтов, 61Б

19 000-20 000

15.000

7-19 ч
14000+250 руб/день на питание

1

42

Муми-Тролль, детский клуб

Гривская, д. 12Б

15.500

нет

7-19 ч

2

43

Муми-Тролль, детский клуб

Ленская, 10

закрылись

2

44

Фиолетовая корова

Академика Глушко, 4;
Академика Глушко, 6

16.000

нет

есть предоплата за последний месяц
7-19 ч

2

45

Аннушка

Победы проспект, 182Б

закрылся

3

46

Аннушка

Большие клыки, Зеленая,5

13.000

нет

7-19 ч

3

47

Аннушка

Зорге, 57/29

14.000

нет

7-19 ч

3

48

Супердетки, детский сад

Поперечно-Азинская (Царицыно), 68

закрылся

1

49

Чиполлино, частный детский сад

Вознесение коттедж ул.Жаворонковая, 24
(ранее - п. Вознесение, Нурдуган, 66)

14.000

нет

до НГ плавание, либо скидка 4000 руб.

2

50

Чиполлино, частный детский сад

Центр ул.М.Латыпова, 34

12.000

нет

2

51

Сандралики

Б.Клыки, ул. Амарантовая, 1

11.000

нет

есть допуслуга видеонаблюдение - 600 руб
7-19 ч

1

52

Карапузики

Ямашева, 29

закрылся

1

53

Мозаика-republic, дошкольный университет

Салиха Батыева, 3

20.000

20.000

7-19 ч

1

54

Непоседа

Хади Такташа, 41;
Даурская, 48В;
Седова, д.20;
Спартаковская, 84
Рыбная, 84;
Ямашева, д.83;
Пр.Победы, 2;
Дуслык, 1 (Салмачи)

12 000 / 15 000

нет

по акции - 12 000;
стандартно - 15 000
если второй ребенок ходит, то 12 000

4

55

Непоседа

Комсомольская, 1

25.000

нет

56

Сказочный, частный детский сад

Чистопольская, 12

18.500

нет

7:30-19 ч

2

57

Сказочный, частный детский сад

Чингиза Айтматова,1

17.000

нет

7-19 ч

2

58

Сказочное детство

Габишева, 10

закрылся

1

59

Клуб-сад MERRY LAND /
Мое будущее
центр развития личности

Гвардейская, 31/42

13.000

нет

7-19 ч
3500 на год на канцтовары

3

60

Билингвальный домашний детский сад «Звёздочки на земле»

село Усады, ул. Дорожная, 31

12.000

нет

7-19 ч
3500 на год на канцтовары

3

61

Частный детский сад

ул. Крутая,2

15.500

нет

7-19 ч
3500 на год на канцтовары

3

62

Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка

Кызыл Армейская, 4

17.500

нет

есть предоплата за последний месяц
7:30-19:30

2

63

Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка

Вербная, 1А

17.500

нет

есть предоплата за последний месяц
7:30-19:30

2

64

Монтессори-школа "Индивид.ум" (ООО "ИНДИВИД.УМ")

Чистопольская, 74

26.000

26.000

1

65

Мудрый совёнок (школа "Манки Сапиенс")
Образовательный центр «Лобачевский»

Шаляпина, 30

25.500

30.000

7-19 ч.
Возможна скидка на второго ребенка

1

66

Солнечный

Баки Урманче, 1А

20.000

нет

7-19 ч.

1

67

Глобус

Баумана, 7/10

30.000

25.000

8-18 ч;
есть возможность на полдня;
система Монтессори

1

68

Дар, частный детский сад

Горького, 6а

23.000

40.000

7-19 ч.

1

69

Бала Сити, международный полилингвальный детский сад

Амирхана Еники, 23; Универсиады проспект, 10; Лево-Булачная, 14а; Абубекира Терегулова, 21

41.600

50.000

с 8 до 17 ч. Кембриджская программа

4

70

Егоза, частный детский сад

Березовая (Лесной городок), 28

закрылся

1

71

Егоза, частный детский сад

Чистопольская, 38

закрылся

1

72

Егоза, частный детский сад

Зорге, 46а

24500+4950 питание

50.000

от 1,5 лет;
с 7:30 до 20:00;
есть единоразовая льгота 50% в год

1

73

Мой лучик

Декабристов, 181Б

12.000

нет

7-19 ч.

1

74

Сэмбель

Коммунаров, 1/6

закрылся

1

75

Гнёздышко

Хади Атласи, 9

15.000

нет

первый месяц скидка - 1000 р.;
с 7:30 до 19 ч.

1

76

Ягодка

Большая Красная, 120

н/д

1

77

УЮТ
Частный детский сад

Фучика,14А (ранее - Дубравная,11А; Дубравная, 29а)

12.000

нет

7-19 ч.

1

78

Сокровище
Клуб друзей для детей

Рихарда Зорге, 100 к1

12.000

нет

7-19 ч.

1

79

Умнёха
Центр раннего развития детей

Лукина, 50 (ранее - Айдарова, 6);
Салиха Батыева, 19

13.000

нет

7-18 ч.
Первый месяц скидка - 10%

2

80

Созвездие

Академика Завойского, д.11а;
Энгельса, 49;
Крутая, д.2

18.500

20.000

7-19 ч.

5

81

Созвездие

Хади Такташа, 119

17.500

20.000

7-19 ч.

5

82

Созвездие

Ямашева проспект, 88

19.500

20.000

7-19 ч.

5

83

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Лесгафта, 6/57

13.900

нет

7-19 ч.

9

84

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Чистопольская, 72

14.900

2000 на праздники и дни рождения

7-19 ч.

9

85

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Ямашева, 31 Б

14.900

нет

с 8 месяцев до 2 лет;
скидки на первый период

86

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Проспект Победы, 78

12.900

нет

7-19 ч.

9

87

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Сулеймановой, 3

13.900

нет

7-19 ч.
Английский;
логопед

9

88

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

ул. Адоратского 3а

13.900

нет

7-19 ч.
Первый месяц скидка - 50%

9

89

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Окольная, 25Б/1

14.900

6.000

7-19 ч.
Возможно на полдня

9

90

Сеть частных детских садов
АRT KIDS


Центральная 31 а

20.000

нет

7-19 ч.

9

91

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Кул Гали, д. 36

16.900

нет

7-19 ч.

9

92

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Салиха Батыева, 13

13.900

нет

7-19 ч.
Первый месяц 6950

93

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Гвардейская, 16Б

14.900

нет

7-19 ч.

94

Сеть частных детских садов
АRT KIDS (Капитошка)

Азата Аббасова, 11

14.900

нет

7-19 ч.

95

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Сафиуллина, 26а

12.900

нет

7-19 ч.
Первый месяц - 10400

96

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Сибирский тракт, 23 Б

11.900

нет

7-19 ч.

97

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Карбышева, 58а

12.900

нет

до 4 лет;
7-19 ч.

98

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Бондаренко, 16

14.900

нет

7-19 ч.
Включено: Английский, Монтессори

99

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Бондаренко, 28

14.900

нет

7-19 ч.

100

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Оренбургский тракт, 8

13.900

1.000

7-19 ч.

101

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Воровского, 13

13.000

нет

7-19 ч.

102

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Спортивная, 130

14900+/-1000

нет

7-19 ч.

103

Сеть частных детских садов
АRT KIDS

Гайсина, 5 (Осиново)

13.900

нет

7-19 ч.

104

Тема
частный детский сад

Зорге, 47a

10.900

нет

7-19 ч.

1

105

Тёма
клуб друзей для детей

Камалеева, 8

13.900

нет

7-19 ч.

1

106

АНО ДО "АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ"
Alpha school
частная начальная школа

Тулпар, 7

16.900

30.000

с 5 лет

1

107

Золотые бусины
Монтессори сад-школа
(ООО "ЗОЛОТЫЕ БУСИНЫ")

Алексея Козина, 7а;
Батырлык, 2д

33 000 без вступительного взноса;
27 500 со вступит.взносом

75.000

от 1,5 лет

2

108

Семейная школа Мозаика - Монтессори

ул. Салиха Батыева, 3
ЖК Изумрудный город

20 000 стандартная программа;
23 000 - Монтессори

20.000

на второго ребенка скидка 15% и на ежемесячный и на единовременный взносы

1

109

Ралина

Серова, 46

13.000

нет

7-18:30

1

110

ЧудоДети
частный детский сад Монтессори

Тихогорская, 5

30.000

15000-30000

8-19 ч
Бассейн, английский.
Если в течение 3 дней вступительный взнос вносится, то 15 000

1

111

Няня Мари

Дзержинского, 5 109 офис

24.000

нет

8-18 ч

112

Няня Мари

Айдарова, 6

20.000

нет

до 3 лет
8-19 ч

113

Акыллым
частный детский сад

Кул Гали, 36

16.900

нет

с 7 до 19 ч

114

Детский сад / Клуб общения и развития КЛУБОК

ул. Дубравная 1/104

17.500

нет

8-17 ч.

115

Sun School
частный английский детский сад

Хусаина Мавлютова, 17е к1

28.000

28.000

Полдня на английском, вторая половина на русском

2

116

Sun School
частный английский детский сад

Альберта Камалеева проспект, 1

30.000

30.000

Полдня на английском, вторая половина на русском

2

117

Смарт Старт Скул (ранее - Веснушки)

Победы проспект, 139 к4

19.000

нет

7:30-18 ч

118

Татлы
детский сад

Академика Лаврентьева, 11

13.500

нет

с 7 до 19 ч
Только открылся, первые 2 месяца - 10 000 руб.

2

119

Татлы
детский сад

Овражная, 9

17.000

нет

с 7 до 19 ч

2

120

Ябалак

Оренбургский проезд, 111 (коттедж)

16.000

нет

с 7 до 19 ч
Английский;
халял-питание.Можно почасово первое время

1

121

НУРЛЫ
частный мусульманский детский сад

Павлюхина, 99Б

16.500

15.000

7:30-18:30;
вступительный взнос можно в рассрочку

1

122

Журавли
(Детский-Сад Куянкай-Казань)

Даурская, 44г 1009 помещение

13.000

нет

с 7 до 19 ч

1

123

Куянкай
частный детский сад

Павлюхина, 99Б 1024 офис

13.500

нет

с 7 до 19 ч

124

Пузики

Дубравная, 2д;
Ботаническая, 10а

13.000

нет

с 7 до 19 ч

2

125

Funscool
сеть частных детских садов

Чистопольская, 16/15

18 000-20 000

10.000

с 7:30 до 19 ч;
14750+250р/день питание

1

126

Malinka school
частный детский сад

Рауиса Гареева, 100

16.500

нет

с 7 до 19 ч

1

127

Детский сад "ЛЁВУШКА"

Рауиса Гареева, 98

12.500

нет

с 7 до 19 ч
осталось 1 место - за 9000 руб

128

Элита Кидс
Частные детские сады

Рауиса Гареева, 98

12.900

нет

с 7 до 19 ч
Логопед, английский

1

129

Карапузы
детский клуб

Рауиса Гареева, 96

11.900

нет

с 7 до 19 ч
английский,
соляная пещера 3 раза в неделю включеная в стоимость

1

130

Карапуз
частный детский сад

Аметьевская магистраль, 10

14.200

нет

7:30-18:30
первые 3 дня бесплатно

1

131

BabyLand
частный детский сад

Столярова, 19

13.000

нет

7:30-19 ч

1

132

Bembi Club
детский клуб

Заслонова, 5

13.500

нет

с 7 до 19 ч

3

133

Bembi Club
детский клуб

Зинина,7

13.600

пока нет

Открытие в сентябре 2020
с 7 до 19 ч

3

134

Bembi Club
детский клуб
ЗАБАВУШКА

Дубравная, 10

13.000

5.000

с 7 до 19 ч
есть соляная комната

3

135

Сэмик
частный детский сад

Курская, 27

10.000

нет

с 7 до 19 ч

1

136

Бибигон
центр развития детей дошкольного возраста

Сибгата Хакима, 41

18.000

нет

7:30-19:30

1

137

Изумрудный город
частный детский сад

Азинская 2-я, 3в

15.000

нет

7:30-18 ч.

2

138

Страна детей
Планета детства
центр раннего развития

Минская, 73 к1

14.500

2.000

с 7 до 19 ч
есть бесплатный пробный день (несколько часов)

1

139

Белем Нуры
детский сад

Каюма Насыри, 24

12.900

7.000

с 7 до 19 ч

1

140

Кнопики
частный детский клуб с соляной пещерой

Александра Попова, 2

11.000

нет

с 7 до 19 ч
соляная комната включена в стоимость 2 раза в неделю

1

141

Бэби-сад
частный детский сад

Победы проспект, 46Б

26 000 в сентябре;
30 000 с октября

30.000

8-18 ч.
Есть рассрочка на вступительный взнос

1

142

Синяя птица
экосадик

Бишек, 25
(Вознесенское)

15.900

нет

с 7 до 18 ч
возможно продлят до 18:30

1

143

Интеллект-центр Ступеньки

Натана Рахлина, 3

9000-10000

нет

с 7:30 до 17:30;
если вносятся средства в 20-ое посещение, то 9000 руб

1

144

Лисенок и Котенок
частный детский сад

Дубравная, 30

11.500

нет

с 7 до 19 ч
первый месяц - скидка 50%

1

145

Вилли Винки
Частные детские сады

Школьная, 86 (Константиновка)

14.000

нет

с 7 до 19 ч

1

146

Индиго
развивающий центр

Дмитрия Менделеева, 17а к1
(Вознесенское)

8.000

нет

с 7 до 19:00
логопед

1

147

KindreLin
территория детства

Профессоров Котельниковых, 2

18.000

нет

с 7 до 20 ч
логопед
Монтессори-класс
английский, китайский

1

148

ДЕТКИ КЛУБ, частный детский сад

Тэцевская, 4

12.990

нет

с 7 до 19 ч

1

149

ДаринКа
детский клуб полного дня

Луговая, 44
(Вознесенское)

14.000

нет

с 7 до 19 ч

1

150

Умка,
частный детский сад

Акчарлак, 2а
(Вишнёвка)

10.500

4.000

с 7 до 18 ч

1
Ольга Голыжбина, Фаиль Гатаулин
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 00:59
    Удивительно,откуда раньше гении брались без элитных школ и садиков...
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