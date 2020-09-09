Топ-100 элитных детсадов Казани: депутатские вип-ясли и адепты Монтессори
Исследование «Реального времени» — обзор частных дошкольных учреждений татарстанской столицы
Рынок частного дошкольного образования Казани растет год от года. В бизнес, не отличающийся высокой маржинальностью, идут и измученные поиском «идеального сада» мамочки, и общественные деятели, и бывшие педагоги. Тренды последних лет — перекос в сторону системы воспитания «свободной личности» Марии Монтессори и воспитание вундеркиндов. Как выяснило «Реальное время», найти свой частный центр для дошколят в Казани по силам семьям практически с любым достатком. Цены за группы полного дня варьируются от 100 до 500 тысяч рублей в год. Но если в «элитных» садиках детей обещают учить четырем языкам, включая китайский, то самые бюджетные центры назвать «детсадами» можно лишь с натяжкой — максимум, на который могут рассчитывать родители за 10 тысяч рублей, — это «уход и присмотр» без лицензий и соответствия ФГОСам. Что и почем можно найти у частников в Казани, если ваша очередь в муниципальный детсад подойдет еще не скоро, — в обзоре «Реального времени».
В тренде языки и воспитание свободной личности
Первая группа частных детсадов, которая попала в фокус «Реального времени», — это так называемые «элитные» учебные заведения для дошколят. Каждое из них отличает высокая стоимость (от 28 тысяч рублей в месяц), наличие собственной столовой и необходимых оснащенных площадей, полного штата педагогов и, что самое важное, серьезных образовательных и воспитательных программ, а не просто формата «присмотр — прогулка — обед».
Среди элитных дошкольных учебных заведений Казани наиболее заметна сеть полилингвальных детских садов «Бала Сити», запущенная в 2013-м бывшей журналисткой ТНВ Альбиной Насыровой. Семь лет назад на улице Амирхана Еники открылся первый в городе детский сад, где с детьми с утра до вечера занимались не только педагоги математики и русского языка, но и носители английского. Сейчас под брендом «Бала Сити» работает уже пять детских садов (Проспект Универсиады, Лево-Булачная и Абубекира Терегулова, Бари-Галеева), способных принять больше 500 детей, и школа с обучением с 1 по 8 классы, а сама Насырова с 2019-го является депутатом Госсовета РТ.
Обучение в «Бала Сити» с первого года открытия не было дешевым удовольствием. В учебном году 2020-2021 каждый месяц за ребенка здесь родители отдают 41 тысячу 600 рублей. В год зачисления платится еще и вступительный взнос в 50 тысяч рублей. И такая финансовая политика, по всей видимости, дает свои плоды: по данным базы «Спарк-Интерфакс», за прошлый год АНО «Бала Сити» задекларировала чистую прибыль в 3,5 млн рублей, что для образовательных организаций, которым присуща довольно низкая маржинальность, является отличным показателем.
Что же предлагают в «Бала Сити» за полмиллиона рублей в год? Детей сюда принимают с 1,5-2 лет. Кроме стандартных для уровневых образовательных центров условий (маленькая наполняемость групп, отдельные беседки, просторные спальни, игровые и учебные, крепкие образовательные программы по ФГОСам, педагоги, логопеды и психологи-стажисты), есть здесь и много особенностей.
Во-первых, во всех пяти кампусах воспитанники помимо русского в обязательном порядке изучают татарский, английский и китайский языки, в качестве дополнительного предлагаются еще и уроки испанского. В 2018-м «Бала Сити» получила аккредитацию Кембриджского Университета для преподавания международных программ, поэтому в каждом филиале детсада есть еще и отдельные «кембриджские группы». Кроме этого, дети посещают кабинеты сенсомоторного развития, музыки, йоги, соляные комнаты, классы фехтования, курая, хип-хопа театральные кружки и школы кино со звездами экс-коллег Насыровой с ТНВ.
Чуть дешевле, чем в «Бала сити» родителям вундеркиндов обойдется обучение в Школе-саде «Золотые бусины». Основанная также семь лет назад мини-сеть из двух детских садов (на Козина и в поселке Вознесенское) и школы (с программами обучения до 8 класса) основывается на педагогике Марии Монтессори, декларирующей свободу личности ребенка, принципы гуманизма и этики, познания с помощью эмпирического опыта. В месяц такое воспитание обойдется в 33 тысячи рублей. Правда, тем, кто оплатит вступительный взнос, полагается перманентная скидка в 5,5 тысячи рублей. А взнос, между тем, в «Золотых бусинах» «золотой» в прямом смысле слова — 75 тысяч рублей за одного малыша.
За эти деньги предприниматели-основатели сети, Ольга Бочкарева и Ильдар Никифоров предлагают родителям отдать детей в разновозрастные группы: «Тоддлер» — от 2 до 3 лет с наполняемостью всего лишь 12 человек, и «группа 3-6» — от трех до шести лет с наполняемостью 20 человек. За время обучения в детском саду детям обещают развить мелкую моторику, координацию движений, навыки счета, письма, чтения и представления об окружающем мире. Как и в «Бала Сити», в «Золотых бусинках» полный штат логопедов, педагогов-воспитателей и психологов, оборудованные классы, своя столовая и безопасная среда с бактерицидными рециркуляторами воздуха и увлажнителями, однако образовательная нагрузка на детей, очевидно, в разы меньше.
Еще один интересный образовательный формат для обеспеченных семей в Казани предлагает федеральная сеть частных английских детских садов Sun School. В Казани открыто два франшизных филиала — на Мавлютова и в небоскребе «Лазурные небеса», второй, как указано на сайте сети, — формата «премиум». Фишка Sun School в билингвальном подходе: во второй половине дня игры и развивающие мероприятия для детей проходят только на английском языке. В «бюджетной» версии сада на Мавлютова обучение оценили в 28 тысяч рублей в месяц, столько же придется отдать родителям в качестве вступительного взноса. И месячная оплата, и взнос во втором филиале на Камалеева обойдется ровно на 2 тысячи дороже.
Любопытно, что программа в обоих случаях абсолютно ничем не отличается, а разница в цене, по всей видимости, складывается из-за повышенной стоимости аренды помещения в небоскребе. Помимо воспитания на двух языках отличий от государственных детских садов не так много, но они все же есть: в качестве «бонусов» в Sun School предлагают страхование детей от несчастных случаев, входящее в стоимость, пятиразовое питание, которое можно скорректировать в зависимости от вкусовых предпочтений малышей, малую наполняемость групп (до 15 человек) и усиленную безопасность — комплексную систему видеонаблюдения. В остальном же этот детский сад дает вполне классическое по меркам россиян дошкольное образование: обучение счету, чтению, пению, занятия с логопедом.
Конкуренция «домов Монтессори» и прощание с «Егозой»: 2-я часть топа «элитных» детсадов
В обзор «элитных» учебных заведений для малышей попали еще три довольно известных в Казани детских сада, работающих по системе Монтессори, с примерно одинаковой стоимостью посещения и условиями. Надо сказать, что пометка «Монтессори» явно выбилась в тренды последних лет на казанском рынке досуга для малышей. За исключением «Бала Сити» и Sun School все премиальные детсады Казани обучают и воспитывают детей именно по этой системе, причем, почти каждый с оговоркой «единственные в Казани».
Частный детский сад «ЧудоДети» на Тихогорской (в районе станции метро Аметьево) стоит 30 тысяч рублей в месяц с первоначальным взносом в 15 тысяч при условии, что он оплачивается в течение трех дней посещения ребенком центра (30 тысяч, если взнос «задерживается»). Детей сюда принимают с года, программа для дошколят довольно стандартная — занятия музыкой, физкультурой, ИЗО, а при необходимости — помощь логопедов и нейропсихологов. Фишка «ЧудоДетей» — собственный малышковый бассейн и ежедневные практики английского языка с педагогами.
Посещение детского сада «Глобус» на Баумана в месяц также стоит 30 тысяч рублей, еще 25 тысяч — вступительный «клубный» взнос. Но у этого учебного заведения есть лицензии как на дошкольное, так и на дополнительное образование, детей здесь обучают по ФГОСам. Кроме того, «Глобус» — единственный сад в Казани, включенный в Межрегиональную Монтессори Ассоциацию. На трех тысячах квадратов дети не только учатся читать, считать и танцевать, но и изучают английский, занимаются кулинарией и фитнесом.
Еще один убедительный проект «элит» класса — Монтессори-школа «Индивид.ум» на Чистопольской. С 2015 года центр, запущенный казанским экономистом Евгенией Ардашевой, успешно работает на рынке, а в 2019-м даже запустил ступень начального школьного образования также по системе Монтессори. Посещение ребенком детского сада в месяц будет стоить 26 тысяч рублей, в такую же сумму обойдется взнос. «Индивид.ум» позиционирует себя как классическое Монтессори-заведение, отрицающее классно-урочный подход и традиционные методы работы с дошколятами.
Возраст с трех до шести лет, согласно этому концепту, время для поддержки естественного развития детей, а не зазубривания «талмудов». Как и во всех Монтессори-садах, детей здесь принимают в две группы: «тоддлер» с 1,5 до 3 лет, и с трех до шести лет. «На подходе» к школе детей здесь обещают научить устной речи, элементарному русскому и английскому языкам, навыкам самообслуживания и поведения в обществе, спокойному расставанию с родителями, основам математики, музыки, культуры и окружающего мира. Особенно в «Индивид.ум» гордятся наличием педагогов с международными дипломами AMI (Association Montessori Internationale), подтверждающими знания методики Монтессори.
В список топовых детских садов Казани некогда непременно попала бы старейшая частная образовательная сеть для дошколят — «Егоза» предпринимательницы Натальи Реснянской. Три детских сада успешно работали в городе и имели очень крепкую репутацию вплоть до 2019 года, когда между Реснянской и строительной компанией «Сувар-Казань» вспыхнул конфликт: первая через суд выселила «Егозу» из проданного ей здания на улице Березовой, а позже через арбитраж взыскала с детища Реснянской еще 12 млн рублей долга, накопившегося за годы невыплат по договору купли-продажи.
После вереницы судебных схваток сеть начала разваливаться и банкротиться, а самой Реснянской даже пришлось отсидеть несколько месяцев под домашним арестом. Сейчас работу продолжает лишь один детский сад «Егозы» — по улице Зорге. Имиджевые проблемы, впрочем, никак не сказались на стоимости посещения детьми сада: за месяц пребывания ребенка здесь нужно заплатить 24,5 тысячи рублей, еще 5 тысяч будет стоить горячее питание, а вступительный взнос составит 50 тысяч рублей. Условия же в «Егозе» не слишком отличаются от системы в государственных детских садах, за исключением того, что большее внимание уделяется творческим направлениям — музыке и танцам.
Бюджетный «середняк» в 10-15 тысяч: без лицензий и ФГОСов, но с английским и халяль-питанием
Еще одну группу, которую можно смело выделить в общей массе частных детских садов Казани, и заслуживающую родительского внимания, — относительно крупные сетевые центры для дошколят в среднем ценовом сегменте от 11 до 20 тысяч рублей в месяц за малыша. В таких центрах обещают не только обеспечивать присмотр и базовый уход за ребенком, но еще и обучить его основам счета, чтения, грамотной речи (а иногда и на нескольких языках). Но вместе с тем многие заведения подобного типа не имеют государственной лицензии на дошкольное образование и на бумаге числятся лишь как центры ухода и присмотра «с допуслугами», а соответственно, за качество образования ни перед кем не отчитываются. Аналитический отдел «Реального времени» таковых в этом году насчитал четыре.
Крупнейшей сетью частных детских садов Казани в 2020 году смело можно назвать АRT KIDS. За последние три года она пополнилась десятком новых садиков и теперь насчитывает 21 филиал во всех районах Казани, включая поселок Осиново (ЖК «Радужный»), и даже Иннополис. Стоимость в них варьируется от 12 900 рублей до 20 тысяч в зависимости от расположения и программы. Дело в том, что АRT KIDS — «тематические» детские сады. Филиалы делятся на «традиционные», «домашние», «мусульманские» с халяль-питанием и обучению основам ислама, «английские» и «музыкально-театральные» с уклоном на творческое развитие.
Как минимум половина детских садов АRT KIDS, как выяснило «Реальное время», не имеет лицензии на дошкольное образование и программ по ФГОСам, однако за свои деньги обещают научить малышей основам счета, грамотной речи, английского языка, проводить музыкальные часы, занятия физкультурой. В некоторых филиалах даже есть малышковые бассейны-лягушатники. Из «бонусов» в АRT KIDS предлагают также малое наполнение групп до 15 человек, оборудованные игровые, спальни и столовые.
Доверие вызывает тот факт, что единственным учредителем и директором ООО «АРТКИДС» является Артем Краснов — президент ассоциации дошкольных учреждений Татарстана, довольно известный социальный предприниматель, некогда выпускник КФУ. Сама компания, по данным «Спарк-Интерфакс», существует с 2016 года, а до этого, с 2012-го, Краснов развивал другую частую казанскую сеть для дошколят — «Тема», которая нареканий у родителей также не вызывала и юридически оформлена именно как «негосударственное образовательное учреждение». Филиалы «Темы», к слову, все еще работают на Зорге и Камалеева (от 10 900 до 13 тысяч 900 рублей в месяц за малыша).
Еще одна крупная франшизная сеть детсадов — созданная «бизнес-мамой», юристом — выходцем из ТИСБИ, а с недавнего времени и Insta-блогером Риммой Аксеновой, казанская «Непоседа». Сеть работает уже семь лет, как и АRT KIDS, «двигает» собственную франшизу. Сейчас в Казани открыто десять садов «Непоседы» во всех районах Казани, поселках Салмачи и Новые Салмачи, стоимость их посещения в разных филиалах не отличается — 15 тысяч рублей в месяц. По данным «Руспрофайл», ООО «Непоседа», зарегистрированная в 2013-м, как и ООО «Непоседа-1», созданная в 2017-м Аксеновой, имеют лицензии на дошкольное образование.
Как и в АRT KIDS, во всех филиалах «Непоседы» родителям могут предложить прием детей с 1,5 лет в маленькие группы до 12 человек, пятиразовое питание, в том числе халяль или «алергогруппы», собственные столовые, спальни и просторные уличные веранды для прогулок на свежем воздухе, дипломированных педагогов, логопедов и медиков в штате, а также занятия хореографией, физкультурой, музыкой и развитием речи.
Пять детских садов работают в Казани уже восемь лет. Управляет ими педагог Светлана Хайруллина. Филиалы сети расположены на Сибирском тракте, улицах Лумумбы и Калинина, а также в Азино и Вознесенском. Стоимость посещения ребенком во всех стандартная — 12 тысяч рубле в месяц. За эту сумму детей от года до семи примут в группы полного дня и организуют для них ежедневные прогулки, пятиразовое питание и стандартные развивающие занятия — основы арифметики, английского языка, песочной терапии, рисование, лепка, физкультура. В сети пропагандируется так называемая «гуманная» система воспитания, но, на этот раз, не по «заповедям Монтессори», а предложенная некогда советским педагогом Шалвой Амонашвили.
У ООО «Лучики» есть лицензия на дошкольное образование, но имидж сети, надо сказать, не самый чистый. В 2016-м Роспотребнадзор распространял информацию о многочисленных нарушениях, обнаруженных в «Лучике» на Сибирском тракте. Речь шла о пренебрежении нормами СанПиНа: продукты питания без документальных подтверждений безопасности, опасные четырехуровневые выкатные кровати, нехватка постельного белья, полотенец и наматрасников, скрытие данных о детях, заболевших острыми кишечными инфекциями. Публично Светлана Хайруллина отрицала даже сам факт санкций, наложенных надзорным органом. С тех пор «Лучики» больше не попадали в поле зрения государственных контролеров.
Последней относительно крупной и известной сетью частных детсадов Казани, попавшей в фокус «Реального времени», стала сеть «Тип-топ» — это пять филиалов на Мавлютова, Глушко Минской и Максимова со стоимостью посещения ребенком полного дня в 11 тысяч рублей в месяц. Надо отметить, что у «Тип-Топа» нет лицензии на образовательную деятельность для дошкольников, в садах сети подчеркивают, что осуществляют исключительно «присмотр-уход», согласно российскому законодательству.
Условия в «Тип-топе» проще, чем в ранее рассмотренных «Реальным временем» сетях: сады расположены на первых этажах жилых домов, а, соответственно, в них нет своих детских веранд для прогулок, кухонь для столовых и огромных площадей. Не может похвастаться сеть и огромным выбором узких специалистов в штате — преподавателей и логопедов, но обещает сопровождение грамотных опытных педагогов-воспитателей и малую наполняемость групп.
Эконом-варианты «детских садов» Казани: присмотр и уход за 8-11 тысяч рублей в месяц
В целом, исключая «элитный» сегмент, средняя цена на частный «детский сад» полного дня в Казани составляет 10-15 тысяч рублей, но назвать большую часть таких учреждений именно «детскими садами» можно с большой натяжкой. Скорее, такие «сады» представляют из себя досуговые центры для дошколят, где гарантированно они получат лишь присмотр, уход и минимально возможные развлечения.
О получении полноценного образования, системном обучении детей чтению, счету и языкам в них говорить не приходится — все зависит лишь от конкретных педагогов и администрации каждого подобного центра и остается на их же совести. «Реальное время» подготовило также небольшой обзор самых бюджетных досуговых центров для малышей с возможностью пребывания в них полного дня. За скромный ценник в 8-11 тысяч рублей в месяц готовы предложить свои услуги подобные центры во всех районах Казани.
В Советском районе самый экономичный вариант нам удалось обнаружить в поселке Вознесенское: развивающий центр «Индиго» на улице Менделеева за 8 тысяч рублей в месяц принимает в разновозрастные группы малышей от двух до семи лет, обещая готовить к школе, кормить, «социализировать» и гарантировать безопасность детей ежедневно с 6.30 до 19 часов. Частный детский сад «Умка» за 10,5 тысячи в Вишневке принимает от 1,5 лет, владеет своей небольшой частной территорией с уличной площадкой.
В Приволжском районе Казани выбор также есть. Сад «Котенок и Лисенок» на Дубравной ко всему прочему предлагает скидку в 50% за первый месяц, пятиразовое питание и дезинфекцию игрушек. Детский клуб «Карапузы» на Гареева за 11 900 обещает принять детей от года. В группе полного дня в «Карапузах» обещают организовать детям дневной сон, питание, посещение собственной соляной комнаты и развивающие занятия.
Советский район тоже изобилует льготными предложениями. В группе полного дня Интеллект-центра «Ступеньки» на Рахлина за такую же сумму обещают водить малышей в соляную комнату, на уличные прогулки и организовывать дневной сон. Маленький клуб «Кнопики» на Попова собирает группы полного дня для детей от года до четырех, предлагая уложить в 11 тысяч рублей посещение соляной комнаты, развивающие занятия и пятиразовое питание. Аналогичные условия за те же деньги предлагает и клуб «Сандралики» в Больших Клыках на Амарантовой и «Теремок» на Губкина.
В Кировском районе бюджетный вариант организации досуга дошколят предлагают в Детском ясли-клубе «Малинка» на Ягодинской (11 тысяч рублей в месяц). В Ново-Савиновском районе на Чуйкова уже несколько лет работает Центр раннего развития «Очень маленький гений». Помимо базовых вещей за 10 тысяч рублей здесь с детьми занимаются чтением и изо, организованы занятия с логопедом.
|
№
|
Название детской дошкольной организации
|
Адрес
|
Стоимость ежемесячной платы за детский сад в 2020 году, руб.
|
Наличие вступительного взноса в 2020 году, руб.
|
Примечание
|
Количество филиалов
|
1
|
Алиса
|
п. Царицыно, Беркутовская, 2а, к2
|
закрылись
|
1
|
2
|
Топтышка
|
Адоратского, 43 ул.
|
переехали на
|
1
|
3
|
Солнышко
|
Маршала Чуйкова, 71
|
12.000
|
нет
|
6:45-19 ч.
|
1
|
4
|
Малыш
|
Ленинградская, 60Б
|
10.500
|
нет
|
до 3 лет
|
1
|
5
|
Малыш
|
Азата Аббасова, 8
|
12.500
|
нет
|
7-19 ч
|
2
|
6
|
Малыш
|
Галии Кайбицкой, 15
|
10.000
|
нет
|
7-19 ч
|
2
|
7
|
Очень маленький гений, центр раннего развития
|
Маршала Чуйкова, 66
|
10.200
|
нет
|
за 4 недели
|
1
|
8
|
Крольчонок
|
п. Дербышки, Правды, 6
|
закрылись
|
1
|
9
|
Улыбка
|
п. Дербышки, Правды, 6
|
15.800
|
нет
|
первые месяцы - 12500;
|
1
|
10
|
Лучики будущего
|
Сибирский Тракт,13;
|
12.000
|
нет
|
7-19 ч
|
5
|
11
|
Тип-топ
|
Мавлютова 35а
|
11.000
|
нет
|
7-19 ч;
|
4
|
12
|
Тип-топ
|
Глушко,14;
|
11.000
|
нет
|
7-19 ч;
|
4
|
13
|
Чебурашка
|
Восход,16
|
12.000
|
нет
|
7-18 ч
|
1
|
14
|
Крохотуля Львенок
|
Четаева, 49
|
8900-11500
|
нет
|
до 3 лет
|
1
|
15
|
Ладушки-Ладошки
|
Мавлютова, 42;
|
12.500
|
нет
|
с 7.00 до 19.00
|
2
|
16
|
Ладушки-Ладошки
|
Академика Лаврентьева, 9
|
13.200
|
нет
|
с 7.00 до 19.00
|
2
|
17
|
Пупсики
|
Академика Лаврентьева, 9
|
12.600
|
нет
|
с 7.00 до 19.00
|
1
|
18
|
Дюймовочка
|
Б.Урманче, 10
|
13.700
|
нет
|
до 4 лет
|
1
|
19
|
Тема
|
Волочаевская, 8
|
закрылся
|
1
|
20
|
Сотворение
|
Профессора Камая, 12
|
12.000
|
5.000
|
7-18:30;
|
1
|
21
|
Детский клуб "Зёмик"
|
Адель Кутуя, д. 46
|
закрылся
|
1
|
22
|
Ясмин (Земля детей)
|
Привольная, 4а
|
н/д
|
1
|
23
|
Кроша
|
Мавлютова, 35А
|
закрылся
|
1
|
24
|
Теремок
|
Губкина, 30В
|
10.000
|
нет
|
до 3,5 лет;
|
2
|
25
|
Теремок
|
Завойского, 17а
|
12.000
|
нет
|
до 3,5 лет;
|
2
|
26
|
Ромашка
|
Стадионная, 6
|
13.000
|
нет
|
7-19 ч
|
1
|
27
|
Кроха
|
Братьев Касимовых, 6а
|
13.000
|
нет
|
1 мес:8000
|
1
|
28
|
"Студио Пупс"
|
Залесная, 5
|
13.900
|
нет
|
1 мес 9900
|
1
|
29
|
"Студио Пупс"
|
с. Усады, Счастливая, 11
|
закрылся
|
1
|
30
|
Крошка
|
с. Усады, Счастливая, 11
|
11.000
|
нет
|
7-19 ч
|
1
|
31
|
Sunny Day, детский клуб
|
п. Салмачи, ул. Мира, 2а/1
|
закрылся
|
1
|
32
|
Забава, детский центр
|
Ботаническая, 10а;
|
13.000
|
нет
|
7-19 ч
|
2
|
33
|
Колибри, детский клуб
|
Спартаковская, 88Б
|
12.500
|
7-19 ч
|
2
|
34
|
Колибри, детский клуб
|
Батыева, 9
|
12.500
|
нет
|
7-19 ч
|
2
|
35
|
Малинка, детский клуб-ясли
|
Ягодинская, 25
|
11.000
|
нет
|
7-19 ч
|
1
|
36
|
MINI BAMBINI
|
Хади Такташа, 119;
|
13.500
|
нет
|
3 дня по 2 часа бесплатно;
|
2
|
37
|
Детки-конфетки
|
Чистопольская, 73 (ранее - Адоратского, 2)
|
13.500
|
нет
|
7:30-19ч;
|
1
|
38
|
Семейный клуб "Здоровое развитие"
|
Машиностроителей, 27
|
14.000
|
20.000
|
8-18:30 ч;
|
1
|
39
|
Клуб "Муми-Мама"
|
Грачиная, 32д (п. Вознесенское)
|
13.500
|
нет
|
1
|
40
|
Детский Клуб "Муми-Дален"
|
Космонавтов 55 А
|
15.000
|
нет
|
до 3,5 лет
|
41
|
Маленькая страна
|
Космонавтов, 61Б
|
19 000-20 000
|
15.000
|
7-19 ч
|
1
|
42
|
Муми-Тролль, детский клуб
|
Гривская, д. 12Б
|
15.500
|
нет
|
7-19 ч
|
2
|
43
|
Муми-Тролль, детский клуб
|
Ленская, 10
|
закрылись
|
2
|
44
|
Фиолетовая корова
|
Академика Глушко, 4;
|
16.000
|
нет
|
есть предоплата за последний месяц
|
2
|
45
|
Аннушка
|
Победы проспект, 182Б
|
закрылся
|
3
|
46
|
Аннушка
|
Большие клыки, Зеленая,5
|
13.000
|
нет
|
7-19 ч
|
3
|
47
|
Аннушка
|
Зорге, 57/29
|
14.000
|
нет
|
7-19 ч
|
3
|
48
|
Супердетки, детский сад
|
Поперечно-Азинская (Царицыно), 68
|
закрылся
|
1
|
49
|
Чиполлино, частный детский сад
|
Вознесение коттедж ул.Жаворонковая, 24
|
14.000
|
нет
|
до НГ плавание, либо скидка 4000 руб.
|
2
|
50
|
Чиполлино, частный детский сад
|
Центр ул.М.Латыпова, 34
|
12.000
|
нет
|
2
|
51
|
Сандралики
|
Б.Клыки, ул. Амарантовая, 1
|
11.000
|
нет
|
есть допуслуга видеонаблюдение - 600 руб
|
1
|
52
|
Карапузики
|
Ямашева, 29
|
закрылся
|
1
|
53
|
Мозаика-republic, дошкольный университет
|
Салиха Батыева, 3
|
20.000
|
20.000
|
7-19 ч
|
1
|
54
|
Непоседа
|
Хади Такташа, 41;
|
12 000 / 15 000
|
нет
|
по акции - 12 000;
|
4
|
55
|
Непоседа
|
Комсомольская, 1
|
25.000
|
нет
|
56
|
Сказочный, частный детский сад
|
Чистопольская, 12
|
18.500
|
нет
|
7:30-19 ч
|
2
|
57
|
Сказочный, частный детский сад
|
Чингиза Айтматова,1
|
17.000
|
нет
|
7-19 ч
|
2
|
58
|
Сказочное детство
|
Габишева, 10
|
закрылся
|
1
|
59
|
Клуб-сад MERRY LAND /
|
Гвардейская, 31/42
|
13.000
|
нет
|
7-19 ч
|
3
|
60
|
Билингвальный домашний детский сад «Звёздочки на земле»
|
село Усады, ул. Дорожная, 31
|
12.000
|
нет
|
7-19 ч
|
3
|
61
|
Частный детский сад
|
ул. Крутая,2
|
15.500
|
нет
|
7-19 ч
|
3
|
62
|
Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка
|
Кызыл Армейская, 4
|
17.500
|
нет
|
есть предоплата за последний месяц
|
2
|
63
|
Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка
|
Вербная, 1А
|
17.500
|
нет
|
есть предоплата за последний месяц
|
2
|
64
|
Монтессори-школа "Индивид.ум" (ООО "ИНДИВИД.УМ")
|
Чистопольская, 74
|
26.000
|
26.000
|
1
|
65
|
Мудрый совёнок (школа "Манки Сапиенс")
|
Шаляпина, 30
|
25.500
|
30.000
|
7-19 ч.
|
1
|
66
|
Солнечный
|
Баки Урманче, 1А
|
20.000
|
нет
|
7-19 ч.
|
1
|
67
|
Глобус
|
Баумана, 7/10
|
30.000
|
25.000
|
8-18 ч;
|
1
|
68
|
Дар, частный детский сад
|
Горького, 6а
|
23.000
|
40.000
|
7-19 ч.
|
1
|
69
|
Бала Сити, международный полилингвальный детский сад
|
Амирхана Еники, 23; Универсиады проспект, 10; Лево-Булачная, 14а; Абубекира Терегулова, 21
|
41.600
|
50.000
|
с 8 до 17 ч. Кембриджская программа
|
4
|
70
|
Егоза, частный детский сад
|
Березовая (Лесной городок), 28
|
закрылся
|
1
|
71
|
Егоза, частный детский сад
|
Чистопольская, 38
|
закрылся
|
1
|
72
|
Егоза, частный детский сад
|
Зорге, 46а
|
24500+4950 питание
|
50.000
|
от 1,5 лет;
|
1
|
73
|
Мой лучик
|
Декабристов, 181Б
|
12.000
|
нет
|
7-19 ч.
|
1
|
74
|
Сэмбель
|
Коммунаров, 1/6
|
закрылся
|
1
|
75
|
Гнёздышко
|
Хади Атласи, 9
|
15.000
|
нет
|
первый месяц скидка - 1000 р.;
|
1
|
76
|
Ягодка
|
Большая Красная, 120
|
н/д
|
1
|
77
|
УЮТ
|
Фучика,14А (ранее - Дубравная,11А; Дубравная, 29а)
|
12.000
|
нет
|
7-19 ч.
|
1
|
78
|
Сокровище
|
Рихарда Зорге, 100 к1
|
12.000
|
нет
|
7-19 ч.
|
1
|
79
|
Умнёха
|
Лукина, 50 (ранее - Айдарова, 6);
|
13.000
|
нет
|
7-18 ч.
|
2
|
80
|
Созвездие
|
Академика Завойского, д.11а;
|
18.500
|
20.000
|
7-19 ч.
|
5
|
81
|
Созвездие
|
Хади Такташа, 119
|
17.500
|
20.000
|
7-19 ч.
|
5
|
82
|
Созвездие
|
Ямашева проспект, 88
|
19.500
|
20.000
|
7-19 ч.
|
5
|
83
|
Сеть частных детских садов
|
Лесгафта, 6/57
|
13.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
9
|
84
|
Сеть частных детских садов
|
Чистопольская, 72
|
14.900
|
2000 на праздники и дни рождения
|
7-19 ч.
|
9
|
85
|
Сеть частных детских садов
|
Ямашева, 31 Б
|
14.900
|
нет
|
с 8 месяцев до 2 лет;
|
86
|
Сеть частных детских садов
|
Проспект Победы, 78
|
12.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
9
|
87
|
Сеть частных детских садов
|
Сулеймановой, 3
|
13.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
9
|
88
|
Сеть частных детских садов
|
ул. Адоратского 3а
|
13.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
9
|
89
|
Сеть частных детских садов
|
Окольная, 25Б/1
|
14.900
|
6.000
|
7-19 ч.
|
9
|
90
|
Сеть частных детских садов
|
|
20.000
|
нет
|
7-19 ч.
|
9
|
91
|
Сеть частных детских садов
|
Кул Гали, д. 36
|
16.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
9
|
92
|
Сеть частных детских садов
|
Салиха Батыева, 13
|
13.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
93
|
Сеть частных детских садов
|
Гвардейская, 16Б
|
14.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
94
|
Сеть частных детских садов
|
Азата Аббасова, 11
|
14.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
95
|
Сеть частных детских садов
|
Сафиуллина, 26а
|
12.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
96
|
Сеть частных детских садов
|
Сибирский тракт, 23 Б
|
11.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
97
|
Сеть частных детских садов
|
Карбышева, 58а
|
12.900
|
нет
|
до 4 лет;
|
98
|
Сеть частных детских садов
|
Бондаренко, 16
|
14.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
99
|
Сеть частных детских садов
|
Бондаренко, 28
|
14.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
100
|
Сеть частных детских садов
|
Оренбургский тракт, 8
|
13.900
|
1.000
|
7-19 ч.
|
101
|
Сеть частных детских садов
|
Воровского, 13
|
13.000
|
нет
|
7-19 ч.
|
102
|
Сеть частных детских садов
|
Спортивная, 130
|
14900+/-1000
|
нет
|
7-19 ч.
|
103
|
Сеть частных детских садов
|
Гайсина, 5 (Осиново)
|
13.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
104
|
Тема
|
Зорге, 47a
|
10.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
1
|
105
|
Тёма
|
Камалеева, 8
|
13.900
|
нет
|
7-19 ч.
|
1
|
106
|
АНО ДО "АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ"
|
Тулпар, 7
|
16.900
|
30.000
|
с 5 лет
|
1
|
107
|
Золотые бусины
|
Алексея Козина, 7а;
|
33 000 без вступительного взноса;
|
75.000
|
от 1,5 лет
|
2
|
108
|
Семейная школа Мозаика - Монтессори
|
ул. Салиха Батыева, 3
|
20 000 стандартная программа;
|
20.000
|
на второго ребенка скидка 15% и на ежемесячный и на единовременный взносы
|
1
|
109
|
Ралина
|
Серова, 46
|
13.000
|
нет
|
7-18:30
|
1
|
110
|
ЧудоДети
|
Тихогорская, 5
|
30.000
|
15000-30000
|
8-19 ч
|
1
|
111
|
Няня Мари
|
Дзержинского, 5 109 офис
|
24.000
|
нет
|
8-18 ч
|
112
|
Няня Мари
|
Айдарова, 6
|
20.000
|
нет
|
до 3 лет
|
113
|
Акыллым
|
Кул Гали, 36
|
16.900
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
114
|
Детский сад / Клуб общения и развития КЛУБОК
|
ул. Дубравная 1/104
|
17.500
|
нет
|
8-17 ч.
|
115
|
Sun School
|
Хусаина Мавлютова, 17е к1
|
28.000
|
28.000
|
Полдня на английском, вторая половина на русском
|
2
|
116
|
Sun School
|
Альберта Камалеева проспект, 1
|
30.000
|
30.000
|
Полдня на английском, вторая половина на русском
|
2
|
117
|
Смарт Старт Скул (ранее - Веснушки)
|
Победы проспект, 139 к4
|
19.000
|
нет
|
7:30-18 ч
|
118
|
Татлы
|
Академика Лаврентьева, 11
|
13.500
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
2
|
119
|
Татлы
|
Овражная, 9
|
17.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
2
|
120
|
Ябалак
|
Оренбургский проезд, 111 (коттедж)
|
16.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
121
|
НУРЛЫ
|
Павлюхина, 99Б
|
16.500
|
15.000
|
7:30-18:30;
|
1
|
122
|
Журавли
|
Даурская, 44г 1009 помещение
|
13.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
123
|
Куянкай
|
Павлюхина, 99Б 1024 офис
|
13.500
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
124
|
Пузики
|
Дубравная, 2д;
|
13.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
2
|
125
|
Funscool
|
Чистопольская, 16/15
|
18 000-20 000
|
10.000
|
с 7:30 до 19 ч;
|
1
|
126
|
Malinka school
|
Рауиса Гареева, 100
|
16.500
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
127
|
Детский сад "ЛЁВУШКА"
|
Рауиса Гареева, 98
|
12.500
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
128
|
Элита Кидс
|
Рауиса Гареева, 98
|
12.900
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
129
|
Карапузы
|
Рауиса Гареева, 96
|
11.900
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
130
|
Карапуз
|
Аметьевская магистраль, 10
|
14.200
|
нет
|
7:30-18:30
|
1
|
131
|
BabyLand
|
Столярова, 19
|
13.000
|
нет
|
7:30-19 ч
|
1
|
132
|
Bembi Club
|
Заслонова, 5
|
13.500
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
3
|
133
|
Bembi Club
|
Зинина,7
|
13.600
|
пока нет
|
Открытие в сентябре 2020
|
3
|
134
|
Bembi Club
|
Дубравная, 10
|
13.000
|
5.000
|
с 7 до 19 ч
|
3
|
135
|
Сэмик
|
Курская, 27
|
10.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
136
|
Бибигон
|
Сибгата Хакима, 41
|
18.000
|
нет
|
7:30-19:30
|
1
|
137
|
Изумрудный город
|
Азинская 2-я, 3в
|
15.000
|
нет
|
7:30-18 ч.
|
2
|
138
|
Страна детей
|
Минская, 73 к1
|
14.500
|
2.000
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
139
|
Белем Нуры
|
Каюма Насыри, 24
|
12.900
|
7.000
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
140
|
Кнопики
|
Александра Попова, 2
|
11.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
141
|
Бэби-сад
|
Победы проспект, 46Б
|
26 000 в сентябре;
|
30.000
|
8-18 ч.
|
1
|
142
|
Синяя птица
|
Бишек, 25
|
15.900
|
нет
|
с 7 до 18 ч
|
1
|
143
|
Интеллект-центр Ступеньки
|
Натана Рахлина, 3
|
9000-10000
|
нет
|
с 7:30 до 17:30;
|
1
|
144
|
Лисенок и Котенок
|
Дубравная, 30
|
11.500
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
145
|
Вилли Винки
|
Школьная, 86 (Константиновка)
|
14.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
146
|
Индиго
|
Дмитрия Менделеева, 17а к1
|
8.000
|
нет
|
с 7 до 19:00
|
1
|
147
|
KindreLin
|
Профессоров Котельниковых, 2
|
18.000
|
нет
|
с 7 до 20 ч
|
1
|
148
|
ДЕТКИ КЛУБ, частный детский сад
|
Тэцевская, 4
|
12.990
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
149
|
ДаринКа
|
Луговая, 44
|
14.000
|
нет
|
с 7 до 19 ч
|
1
|
150
|
Умка,
|
Акчарлак, 2а
|
10.500
|
4.000
|
с 7 до 18 ч
|
1
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