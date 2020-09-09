Топ-100 элитных детсадов Казани: депутатские вип-ясли и адепты Монтессори

Исследование «Реального времени» — обзор частных дошкольных учреждений татарстанской столицы

Рынок частного дошкольного образования Казани растет год от года. В бизнес, не отличающийся высокой маржинальностью, идут и измученные поиском «идеального сада» мамочки, и общественные деятели, и бывшие педагоги. Тренды последних лет — перекос в сторону системы воспитания «свободной личности» Марии Монтессори и воспитание вундеркиндов. Как выяснило «Реальное время», найти свой частный центр для дошколят в Казани по силам семьям практически с любым достатком. Цены за группы полного дня варьируются от 100 до 500 тысяч рублей в год. Но если в «элитных» садиках детей обещают учить четырем языкам, включая китайский, то самые бюджетные центры назвать «детсадами» можно лишь с натяжкой — максимум, на который могут рассчитывать родители за 10 тысяч рублей, — это «уход и присмотр» без лицензий и соответствия ФГОСам. Что и почем можно найти у частников в Казани, если ваша очередь в муниципальный детсад подойдет еще не скоро, — в обзоре «Реального времени».

В тренде языки и воспитание свободной личности

Первая группа частных детсадов, которая попала в фокус «Реального времени», — это так называемые «элитные» учебные заведения для дошколят. Каждое из них отличает высокая стоимость (от 28 тысяч рублей в месяц), наличие собственной столовой и необходимых оснащенных площадей, полного штата педагогов и, что самое важное, серьезных образовательных и воспитательных программ, а не просто формата «присмотр — прогулка — обед».

Среди элитных дошкольных учебных заведений Казани наиболее заметна сеть полилингвальных детских садов «Бала Сити», запущенная в 2013-м бывшей журналисткой ТНВ Альбиной Насыровой. Семь лет назад на улице Амирхана Еники открылся первый в городе детский сад, где с детьми с утра до вечера занимались не только педагоги математики и русского языка, но и носители английского. Сейчас под брендом «Бала Сити» работает уже пять детских садов (Проспект Универсиады, Лево-Булачная и Абубекира Терегулова, Бари-Галеева), способных принять больше 500 детей, и школа с обучением с 1 по 8 классы, а сама Насырова с 2019-го является депутатом Госсовета РТ.

Обучение в «Бала Сити» с первого года открытия не было дешевым удовольствием. В учебном году 2020-2021 каждый месяц за ребенка здесь родители отдают 41 тысячу 600 рублей. В год зачисления платится еще и вступительный взнос в 50 тысяч рублей. И такая финансовая политика, по всей видимости, дает свои плоды: по данным базы «Спарк-Интерфакс», за прошлый год АНО «Бала Сити» задекларировала чистую прибыль в 3,5 млн рублей, что для образовательных организаций, которым присуща довольно низкая маржинальность, является отличным показателем.

Альбина Насырова с 2019-го является депутатом Госсовета РТ. Фото tatarstan.er.ru

Что же предлагают в «Бала Сити» за полмиллиона рублей в год? Детей сюда принимают с 1,5-2 лет. Кроме стандартных для уровневых образовательных центров условий (маленькая наполняемость групп, отдельные беседки, просторные спальни, игровые и учебные, крепкие образовательные программы по ФГОСам, педагоги, логопеды и психологи-стажисты), есть здесь и много особенностей.

Во-первых, во всех пяти кампусах воспитанники помимо русского в обязательном порядке изучают татарский, английский и китайский языки, в качестве дополнительного предлагаются еще и уроки испанского. В 2018-м «Бала Сити» получила аккредитацию Кембриджского Университета для преподавания международных программ, поэтому в каждом филиале детсада есть еще и отдельные «кембриджские группы». Кроме этого, дети посещают кабинеты сенсомоторного развития, музыки, йоги, соляные комнаты, классы фехтования, курая, хип-хопа театральные кружки и школы кино со звездами экс-коллег Насыровой с ТНВ.

Чуть дешевле, чем в «Бала сити» родителям вундеркиндов обойдется обучение в Школе-саде «Золотые бусины». Основанная также семь лет назад мини-сеть из двух детских садов (на Козина и в поселке Вознесенское) и школы (с программами обучения до 8 класса) основывается на педагогике Марии Монтессори, декларирующей свободу личности ребенка, принципы гуманизма и этики, познания с помощью эмпирического опыта. В месяц такое воспитание обойдется в 33 тысячи рублей. Правда, тем, кто оплатит вступительный взнос, полагается перманентная скидка в 5,5 тысячи рублей. А взнос, между тем, в «Золотых бусинах» «золотой» в прямом смысле слова — 75 тысяч рублей за одного малыша.

Взнос в «Золотых бусинах» «золотой» в прямом смысле слова — 75 тысяч рублей за одного малыша. Фото zolotyebusiny.ru

За эти деньги предприниматели-основатели сети, Ольга Бочкарева и Ильдар Никифоров предлагают родителям отдать детей в разновозрастные группы: «Тоддлер» — от 2 до 3 лет с наполняемостью всего лишь 12 человек, и «группа 3-6» — от трех до шести лет с наполняемостью 20 человек. За время обучения в детском саду детям обещают развить мелкую моторику, координацию движений, навыки счета, письма, чтения и представления об окружающем мире. Как и в «Бала Сити», в «Золотых бусинках» полный штат логопедов, педагогов-воспитателей и психологов, оборудованные классы, своя столовая и безопасная среда с бактерицидными рециркуляторами воздуха и увлажнителями, однако образовательная нагрузка на детей, очевидно, в разы меньше.

Еще один интересный образовательный формат для обеспеченных семей в Казани предлагает федеральная сеть частных английских детских садов Sun School. В Казани открыто два франшизных филиала — на Мавлютова и в небоскребе «Лазурные небеса», второй, как указано на сайте сети, — формата «премиум». Фишка Sun School в билингвальном подходе: во второй половине дня игры и развивающие мероприятия для детей проходят только на английском языке. В «бюджетной» версии сада на Мавлютова обучение оценили в 28 тысяч рублей в месяц, столько же придется отдать родителям в качестве вступительного взноса. И месячная оплата, и взнос во втором филиале на Камалеева обойдется ровно на 2 тысячи дороже.

Любопытно, что программа в обоих случаях абсолютно ничем не отличается, а разница в цене, по всей видимости, складывается из-за повышенной стоимости аренды помещения в небоскребе. Помимо воспитания на двух языках отличий от государственных детских садов не так много, но они все же есть: в качестве «бонусов» в Sun School предлагают страхование детей от несчастных случаев, входящее в стоимость, пятиразовое питание, которое можно скорректировать в зависимости от вкусовых предпочтений малышей, малую наполняемость групп (до 15 человек) и усиленную безопасность — комплексную систему видеонаблюдения. В остальном же этот детский сад дает вполне классическое по меркам россиян дошкольное образование: обучение счету, чтению, пению, занятия с логопедом.

Фишка Sun School в билингвальном подходе: во второй половине дня игры и развивающие мероприятия для детей проходят только на английском языке. Фото vk.com/sunschoolru

Конкуренция «домов Монтессори» и прощание с «Егозой»: 2-я часть топа «элитных» детсадов

В обзор «элитных» учебных заведений для малышей попали еще три довольно известных в Казани детских сада, работающих по системе Монтессори, с примерно одинаковой стоимостью посещения и условиями. Надо сказать, что пометка «Монтессори» явно выбилась в тренды последних лет на казанском рынке досуга для малышей. За исключением «Бала Сити» и Sun School все премиальные детсады Казани обучают и воспитывают детей именно по этой системе, причем, почти каждый с оговоркой «единственные в Казани».

Частный детский сад «ЧудоДети» на Тихогорской (в районе станции метро Аметьево) стоит 30 тысяч рублей в месяц с первоначальным взносом в 15 тысяч при условии, что он оплачивается в течение трех дней посещения ребенком центра (30 тысяч, если взнос «задерживается»). Детей сюда принимают с года, программа для дошколят довольно стандартная — занятия музыкой, физкультурой, ИЗО, а при необходимости — помощь логопедов и нейропсихологов. Фишка «ЧудоДетей» — собственный малышковый бассейн и ежедневные практики английского языка с педагогами.

Посещение детского сада «Глобус» на Баумана в месяц также стоит 30 тысяч рублей, еще 25 тысяч — вступительный «клубный» взнос. Но у этого учебного заведения есть лицензии как на дошкольное, так и на дополнительное образование, детей здесь обучают по ФГОСам. Кроме того, «Глобус» — единственный сад в Казани, включенный в Межрегиональную Монтессори Ассоциацию. На трех тысячах квадратов дети не только учатся читать, считать и танцевать, но и изучают английский, занимаются кулинарией и фитнесом.

Еще один убедительный проект «элит» класса — Монтессори-школа «Индивид.ум» на Чистопольской. С 2015 года центр, запущенный казанским экономистом Евгенией Ардашевой, успешно работает на рынке, а в 2019-м даже запустил ступень начального школьного образования также по системе Монтессори. Посещение ребенком детского сада в месяц будет стоить 26 тысяч рублей, в такую же сумму обойдется взнос. «Индивид.ум» позиционирует себя как классическое Монтессори-заведение, отрицающее классно-урочный подход и традиционные методы работы с дошколятами.

«Индивид.ум» позиционирует себя как классическое Монтессори-заведение, отрицающее классно-урочный подход и традиционные методы работы с дошколятами. Фото vk.com

Возраст с трех до шести лет, согласно этому концепту, время для поддержки естественного развития детей, а не зазубривания «талмудов». Как и во всех Монтессори-садах, детей здесь принимают в две группы: «тоддлер» с 1,5 до 3 лет, и с трех до шести лет. «На подходе» к школе детей здесь обещают научить устной речи, элементарному русскому и английскому языкам, навыкам самообслуживания и поведения в обществе, спокойному расставанию с родителями, основам математики, музыки, культуры и окружающего мира. Особенно в «Индивид.ум» гордятся наличием педагогов с международными дипломами AMI (Association Montessori Internationale), подтверждающими знания методики Монтессори.

В список топовых детских садов Казани некогда непременно попала бы старейшая частная образовательная сеть для дошколят — «Егоза» предпринимательницы Натальи Реснянской. Три детских сада успешно работали в городе и имели очень крепкую репутацию вплоть до 2019 года, когда между Реснянской и строительной компанией «Сувар-Казань» вспыхнул конфликт: первая через суд выселила «Егозу» из проданного ей здания на улице Березовой, а позже через арбитраж взыскала с детища Реснянской еще 12 млн рублей долга, накопившегося за годы невыплат по договору купли-продажи.

После вереницы судебных схваток сеть начала разваливаться и банкротиться, а самой Реснянской даже пришлось отсидеть несколько месяцев под домашним арестом. Сейчас работу продолжает лишь один детский сад «Егозы» — по улице Зорге. Имиджевые проблемы, впрочем, никак не сказались на стоимости посещения детьми сада: за месяц пребывания ребенка здесь нужно заплатить 24,5 тысячи рублей, еще 5 тысяч будет стоить горячее питание, а вступительный взнос составит 50 тысяч рублей. Условия же в «Егозе» не слишком отличаются от системы в государственных детских садах, за исключением того, что большее внимание уделяется творческим направлениям — музыке и танцам.

После вереницы судебных схваток сеть начала разваливаться и банкротиться, а самой Реснянской даже пришлось отсидеть несколько месяцев под домашним арестом. Фото Олега Тихонова

Бюджетный «середняк» в 10-15 тысяч: без лицензий и ФГОСов, но с английским и халяль-питанием

Еще одну группу, которую можно смело выделить в общей массе частных детских садов Казани, и заслуживающую родительского внимания, — относительно крупные сетевые центры для дошколят в среднем ценовом сегменте от 11 до 20 тысяч рублей в месяц за малыша. В таких центрах обещают не только обеспечивать присмотр и базовый уход за ребенком, но еще и обучить его основам счета, чтения, грамотной речи (а иногда и на нескольких языках). Но вместе с тем многие заведения подобного типа не имеют государственной лицензии на дошкольное образование и на бумаге числятся лишь как центры ухода и присмотра «с допуслугами», а соответственно, за качество образования ни перед кем не отчитываются. Аналитический отдел «Реального времени» таковых в этом году насчитал четыре.

Крупнейшей сетью частных детских садов Казани в 2020 году смело можно назвать АRT KIDS. За последние три года она пополнилась десятком новых садиков и теперь насчитывает 21 филиал во всех районах Казани, включая поселок Осиново (ЖК «Радужный»), и даже Иннополис. Стоимость в них варьируется от 12 900 рублей до 20 тысяч в зависимости от расположения и программы. Дело в том, что АRT KIDS — «тематические» детские сады. Филиалы делятся на «традиционные», «домашние», «мусульманские» с халяль-питанием и обучению основам ислама, «английские» и «музыкально-театральные» с уклоном на творческое развитие.

Как минимум половина детских садов АRT KIDS, как выяснило «Реальное время», не имеет лицензии на дошкольное образование и программ по ФГОСам, однако за свои деньги обещают научить малышей основам счета, грамотной речи, английского языка, проводить музыкальные часы, занятия физкультурой. В некоторых филиалах даже есть малышковые бассейны-лягушатники. Из «бонусов» в АRT KIDS предлагают также малое наполнение групп до 15 человек, оборудованные игровые, спальни и столовые.

Доверие вызывает тот факт, что единственным учредителем и директором ООО «АРТКИДС» является Артем Краснов — президент ассоциации дошкольных учреждений Татарстана, довольно известный социальный предприниматель, некогда выпускник КФУ. Сама компания, по данным «Спарк-Интерфакс», существует с 2016 года, а до этого, с 2012-го, Краснов развивал другую частую казанскую сеть для дошколят — «Тема», которая нареканий у родителей также не вызывала и юридически оформлена именно как «негосударственное образовательное учреждение». Филиалы «Темы», к слову, все еще работают на Зорге и Камалеева (от 10 900 до 13 тысяч 900 рублей в месяц за малыша).

За последние три года сеть АRT KIDS пополнилась десятком новых садиков и теперь насчитывает 21 филиал во всех районах Казани, включая поселок Осиново (ЖК «Радужный»), и даже Иннополис. Фото innopolis.com

Еще одна крупная франшизная сеть детсадов — созданная «бизнес-мамой», юристом — выходцем из ТИСБИ, а с недавнего времени и Insta-блогером Риммой Аксеновой, казанская «Непоседа». Сеть работает уже семь лет, как и АRT KIDS, «двигает» собственную франшизу. Сейчас в Казани открыто десять садов «Непоседы» во всех районах Казани, поселках Салмачи и Новые Салмачи, стоимость их посещения в разных филиалах не отличается — 15 тысяч рублей в месяц. По данным «Руспрофайл», ООО «Непоседа», зарегистрированная в 2013-м, как и ООО «Непоседа-1», созданная в 2017-м Аксеновой, имеют лицензии на дошкольное образование.

Как и в АRT KIDS, во всех филиалах «Непоседы» родителям могут предложить прием детей с 1,5 лет в маленькие группы до 12 человек, пятиразовое питание, в том числе халяль или «алергогруппы», собственные столовые, спальни и просторные уличные веранды для прогулок на свежем воздухе, дипломированных педагогов, логопедов и медиков в штате, а также занятия хореографией, физкультурой, музыкой и развитием речи.

Пять детских садов работают в Казани уже восемь лет. Управляет ими педагог Светлана Хайруллина. Филиалы сети расположены на Сибирском тракте, улицах Лумумбы и Калинина, а также в Азино и Вознесенском. Стоимость посещения ребенком во всех стандартная — 12 тысяч рубле в месяц. За эту сумму детей от года до семи примут в группы полного дня и организуют для них ежедневные прогулки, пятиразовое питание и стандартные развивающие занятия — основы арифметики, английского языка, песочной терапии, рисование, лепка, физкультура. В сети пропагандируется так называемая «гуманная» система воспитания, но, на этот раз, не по «заповедям Монтессори», а предложенная некогда советским педагогом Шалвой Амонашвили.

У ООО «Лучики» есть лицензия на дошкольное образование, но имидж сети, надо сказать, не самый чистый. В 2016-м Роспотребнадзор распространял информацию о многочисленных нарушениях, обнаруженных в «Лучике» на Сибирском тракте. Речь шла о пренебрежении нормами СанПиНа: продукты питания без документальных подтверждений безопасности, опасные четырехуровневые выкатные кровати, нехватка постельного белья, полотенец и наматрасников, скрытие данных о детях, заболевших острыми кишечными инфекциями. Публично Светлана Хайруллина отрицала даже сам факт санкций, наложенных надзорным органом. С тех пор «Лучики» больше не попадали в поле зрения государственных контролеров.

Последней относительно крупной и известной сетью частных детсадов Казани, попавшей в фокус «Реального времени», стала сеть «Тип-топ» — это пять филиалов на Мавлютова, Глушко Минской и Максимова со стоимостью посещения ребенком полного дня в 11 тысяч рублей в месяц. Надо отметить, что у «Тип-Топа» нет лицензии на образовательную деятельность для дошкольников, в садах сети подчеркивают, что осуществляют исключительно «присмотр-уход», согласно российскому законодательству.

Условия в «Тип-топе» проще, чем в ранее рассмотренных «Реальным временем» сетях: сады расположены на первых этажах жилых домов, а, соответственно, в них нет своих детских веранд для прогулок, кухонь для столовых и огромных площадей. Не может похвастаться сеть и огромным выбором узких специалистов в штате — преподавателей и логопедов, но обещает сопровождение грамотных опытных педагогов-воспитателей и малую наполняемость групп.

У «Тип-Топа» нет лицензии на образовательную деятельность для дошкольников, в садах сети подчеркивают, что осуществляют исключительно «присмотр-уход», согласно российскому законодательству. Фото vk.com/tiptopkzn

Эконом-варианты «детских садов» Казани: присмотр и уход за 8-11 тысяч рублей в месяц

В целом, исключая «элитный» сегмент, средняя цена на частный «детский сад» полного дня в Казани составляет 10-15 тысяч рублей, но назвать большую часть таких учреждений именно «детскими садами» можно с большой натяжкой. Скорее, такие «сады» представляют из себя досуговые центры для дошколят, где гарантированно они получат лишь присмотр, уход и минимально возможные развлечения.



О получении полноценного образования, системном обучении детей чтению, счету и языкам в них говорить не приходится — все зависит лишь от конкретных педагогов и администрации каждого подобного центра и остается на их же совести. «Реальное время» подготовило также небольшой обзор самых бюджетных досуговых центров для малышей с возможностью пребывания в них полного дня. За скромный ценник в 8-11 тысяч рублей в месяц готовы предложить свои услуги подобные центры во всех районах Казани.

В Советском районе самый экономичный вариант нам удалось обнаружить в поселке Вознесенское: развивающий центр «Индиго» на улице Менделеева за 8 тысяч рублей в месяц принимает в разновозрастные группы малышей от двух до семи лет, обещая готовить к школе, кормить, «социализировать» и гарантировать безопасность детей ежедневно с 6.30 до 19 часов. Частный детский сад «Умка» за 10,5 тысячи в Вишневке принимает от 1,5 лет, владеет своей небольшой частной территорией с уличной площадкой.

В Приволжском районе Казани выбор также есть. Сад «Котенок и Лисенок» на Дубравной ко всему прочему предлагает скидку в 50% за первый месяц, пятиразовое питание и дезинфекцию игрушек. Детский клуб «Карапузы» на Гареева за 11 900 обещает принять детей от года. В группе полного дня в «Карапузах» обещают организовать детям дневной сон, питание, посещение собственной соляной комнаты и развивающие занятия.

Советский район тоже изобилует льготными предложениями. В группе полного дня Интеллект-центра «Ступеньки» на Рахлина за такую же сумму обещают водить малышей в соляную комнату, на уличные прогулки и организовывать дневной сон. Маленький клуб «Кнопики» на Попова собирает группы полного дня для детей от года до четырех, предлагая уложить в 11 тысяч рублей посещение соляной комнаты, развивающие занятия и пятиразовое питание. Аналогичные условия за те же деньги предлагает и клуб «Сандралики» в Больших Клыках на Амарантовой и «Теремок» на Губкина.

В Кировском районе бюджетный вариант организации досуга дошколят предлагают в Детском ясли-клубе «Малинка» на Ягодинской (11 тысяч рублей в месяц). В Ново-Савиновском районе на Чуйкова уже несколько лет работает Центр раннего развития «Очень маленький гений». Помимо базовых вещей за 10 тысяч рублей здесь с детьми занимаются чтением и изо, организованы занятия с логопедом.

Частные детские сады Казани, 2020 год

№ Название детской дошкольной организации Адрес Стоимость ежемесячной платы за детский сад в 2020 году, руб. Наличие вступительного взноса в 2020 году, руб. Примечание Количество филиалов 1 Алиса п. Царицыно, Беркутовская, 2а, к2 закрылись 1 2 Топтышка Адоратского, 43 ул.

переехали на

Маршала Чуйкова, 71 переехали на

Маршала Чуйкова, 71 1 3 Солнышко Маршала Чуйкова, 71 12.000 нет 6:45-19 ч.

До 2,5 лет

первый мес - скидка 30% 1 4 Малыш Ленинградская, 60Б

Максимова, 33 10.500 нет до 3 лет

с 7 до 18 ч 1 5 Малыш

частный детский сад Азата Аббасова, 8 12.500 нет 7-19 ч

логопед

первый мес - 10000 2 6 Малыш

частный детский сад Галии Кайбицкой, 15 10.000 нет 7-19 ч

логопед 2 7 Очень маленький гений, центр раннего развития Маршала Чуйкова, 66 10.200 нет за 4 недели

с 7:30 до 18:30 1 8 Крольчонок п. Дербышки, Правды, 6 закрылись 1 9 Улыбка п. Дербышки, Правды, 6 15.800 нет первые месяцы - 12500;

ОФП, английский, логопед;

7-19 ч 1 10 Лучики будущего Сибирский Тракт,13;

Патриса Лумумбы, 1/111;

Калинина 60;

Азинская 1-я, 9;

Рассветная, 4 12.000 нет 7-19 ч 5 11 Тип-топ Мавлютова 35а 11.000 нет 7-19 ч;

пробные дни - 300 руб/день 4 12 Тип-топ Глушко,14;

Минская, 12;

Максимова, 40 11.000 нет 7-19 ч;

пробные дни - 300 руб/день 4 13 Чебурашка Восход,16 12.000 нет 7-18 ч 1 14 Крохотуля Львенок Четаева, 49 8900-11500 нет до 3 лет

8900 - первое время;

10000 для 1 родителя 1 15 Ладушки-Ладошки Мавлютова, 42;

Дубравная 43А;

Восход 2А;

Чапаева, 25;

Амирхана, 91А 12.500 нет с 7.00 до 19.00 2 16 Ладушки-Ладошки Академика Лаврентьева, 9 13.200 нет с 7.00 до 19.00 2 17 Пупсики

частный детский сад Академика Лаврентьева, 9 12.600 нет с 7.00 до 19.00 1 18 Дюймовочка Б.Урманче, 10 13.700 нет до 4 лет

1-ый месяц 11 000

с 7.00 до 19.00 1 19 Тема Волочаевская, 8 закрылся 1 20 Сотворение Профессора Камая, 12 12.000 5.000 7-18:30;

есть разные тарифы 1 21 Детский клуб "Зёмик" Адель Кутуя, д. 46 закрылся 1 22 Ясмин (Земля детей) Привольная, 4а н/д 1 23 Кроша Мавлютова, 35А закрылся 1 24 Теремок Губкина, 30В 10.000 нет до 3,5 лет;

1 день - бесплатно;

7-19 ч 2 25 Теремок Завойского, 17а 12.000 нет до 3,5 лет;

1 день - бесплатно;

7-19 ч 2 26 Ромашка Стадионная, 6 13.000 нет 7-19 ч 1 27 Кроха Братьев Касимовых, 6а 13.000 нет 1 мес:8000

7-19 ч;

есть возможность на полдня;

1-4 года 1 28 "Студио Пупс" Залесная, 5 13.900 нет 1 мес 9900

7-19 ч 1 29 "Студио Пупс" с. Усады, Счастливая, 11 закрылся 1 30 Крошка

частный детский сад с. Усады, Счастливая, 11 11.000 нет 7-19 ч 1 31 Sunny Day, детский клуб п. Салмачи, ул. Мира, 2а/1 закрылся 1 32 Забава, детский центр Ботаническая, 10а;

Дубравная 2Б 13.000 нет 7-19 ч 2 33 Колибри, детский клуб Спартаковская, 88Б 12.500 7-19 ч 2 34 Колибри, детский клуб Батыева, 9 12.500 нет 7-19 ч 2 35 Малинка, детский клуб-ясли Ягодинская, 25 11.000 нет 7-19 ч 1 36 MINI BAMBINI Хади Такташа, 119;

Спартаковская, 88Б 13.500 нет 3 дня по 2 часа бесплатно;

английский, логопед

7-19 ч 2 37 Детки-конфетки Чистопольская, 73 (ранее - Адоратского, 2) 13.500 нет 7:30-19ч;

есть возможность на полдня 8000/7500 1 38 Семейный клуб "Здоровое развитие" Машиностроителей, 27 14.000 20.000 8-18:30 ч;

до 3 лет 8-17 ч. 1 39 Клуб "Муми-Мама" Грачиная, 32д (п. Вознесенское) 13.500 нет 1 40 Детский Клуб "Муми-Дален" Космонавтов 55 А 15.000 нет до 3,5 лет 41 Маленькая страна

частный детский сад Космонавтов, 61Б 19 000-20 000 15.000 7-19 ч

14000+250 руб/день на питание 1 42 Муми-Тролль, детский клуб Гривская, д. 12Б 15.500 нет 7-19 ч 2 43 Муми-Тролль, детский клуб Ленская, 10 закрылись 2 44 Фиолетовая корова Академика Глушко, 4;

Академика Глушко, 6 16.000 нет есть предоплата за последний месяц

7-19 ч 2 45 Аннушка Победы проспект, 182Б закрылся 3 46 Аннушка Большие клыки, Зеленая,5 13.000 нет 7-19 ч 3 47 Аннушка Зорге, 57/29 14.000 нет 7-19 ч 3 48 Супердетки, детский сад Поперечно-Азинская (Царицыно), 68 закрылся 1 49 Чиполлино, частный детский сад Вознесение коттедж ул.Жаворонковая, 24

(ранее - п. Вознесение, Нурдуган, 66) 14.000 нет до НГ плавание, либо скидка 4000 руб. 2 50 Чиполлино, частный детский сад Центр ул.М.Латыпова, 34 12.000 нет 2 51 Сандралики Б.Клыки, ул. Амарантовая, 1 11.000 нет есть допуслуга видеонаблюдение - 600 руб

7-19 ч 1 52 Карапузики Ямашева, 29 закрылся 1 53 Мозаика-republic, дошкольный университет Салиха Батыева, 3 20.000 20.000 7-19 ч 1 54 Непоседа Хади Такташа, 41;

Даурская, 48В;

Седова, д.20;

Спартаковская, 84

Рыбная, 84;

Ямашева, д.83;

Пр.Победы, 2;

Дуслык, 1 (Салмачи) 12 000 / 15 000 нет по акции - 12 000;

стандартно - 15 000

если второй ребенок ходит, то 12 000 4 55 Непоседа Комсомольская, 1 25.000 нет 56 Сказочный, частный детский сад Чистопольская, 12 18.500 нет 7:30-19 ч 2 57 Сказочный, частный детский сад Чингиза Айтматова,1 17.000 нет 7-19 ч 2 58 Сказочное детство Габишева, 10 закрылся 1 59 Клуб-сад MERRY LAND /

Мое будущее

центр развития личности Гвардейская, 31/42 13.000 нет 7-19 ч

3500 на год на канцтовары 3 60 Билингвальный домашний детский сад «Звёздочки на земле» село Усады, ул. Дорожная, 31 12.000 нет 7-19 ч

3500 на год на канцтовары 3 61 Частный детский сад ул. Крутая,2 15.500 нет 7-19 ч

3500 на год на канцтовары 3 62 Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка Кызыл Армейская, 4 17.500 нет есть предоплата за последний месяц

7:30-19:30 2 63 Школа Кенгуру, НОУ, центр развития ребенка Вербная, 1А 17.500 нет есть предоплата за последний месяц

7:30-19:30 2 64 Монтессори-школа "Индивид.ум" (ООО "ИНДИВИД.УМ") Чистопольская, 74 26.000 26.000 1 65 Мудрый совёнок (школа "Манки Сапиенс")

Образовательный центр «Лобачевский» Шаляпина, 30 25.500 30.000 7-19 ч.

Возможна скидка на второго ребенка 1 66 Солнечный Баки Урманче, 1А 20.000 нет 7-19 ч. 1 67 Глобус Баумана, 7/10 30.000 25.000 8-18 ч;

есть возможность на полдня;

система Монтессори 1 68 Дар, частный детский сад Горького, 6а 23.000 40.000 7-19 ч. 1 69 Бала Сити, международный полилингвальный детский сад Амирхана Еники, 23; Универсиады проспект, 10; Лево-Булачная, 14а; Абубекира Терегулова, 21 41.600 50.000 с 8 до 17 ч. Кембриджская программа 4 70 Егоза, частный детский сад Березовая (Лесной городок), 28 закрылся 1 71 Егоза, частный детский сад Чистопольская, 38 закрылся 1 72 Егоза, частный детский сад Зорге, 46а 24500+4950 питание 50.000 от 1,5 лет;

с 7:30 до 20:00;

есть единоразовая льгота 50% в год 1 73 Мой лучик Декабристов, 181Б 12.000 нет 7-19 ч. 1 74 Сэмбель Коммунаров, 1/6 закрылся 1 75 Гнёздышко Хади Атласи, 9 15.000 нет первый месяц скидка - 1000 р.;

с 7:30 до 19 ч. 1 76 Ягодка Большая Красная, 120 н/д 1 77 УЮТ

Частный детский сад Фучика,14А (ранее - Дубравная,11А; Дубравная, 29а) 12.000 нет 7-19 ч. 1 78 Сокровище

Клуб друзей для детей Рихарда Зорге, 100 к1 12.000 нет 7-19 ч. 1 79 Умнёха

Центр раннего развития детей Лукина, 50 (ранее - Айдарова, 6);

Салиха Батыева, 19 13.000 нет 7-18 ч.

Первый месяц скидка - 10% 2 80 Созвездие Академика Завойского, д.11а;

Энгельса, 49;

Крутая, д.2 18.500 20.000 7-19 ч. 5 81 Созвездие Хади Такташа, 119 17.500 20.000 7-19 ч. 5 82 Созвездие Ямашева проспект, 88 19.500 20.000 7-19 ч. 5 83 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Лесгафта, 6/57 13.900 нет 7-19 ч. 9 84 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Чистопольская, 72 14.900 2000 на праздники и дни рождения 7-19 ч. 9 85 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Ямашева, 31 Б 14.900 нет с 8 месяцев до 2 лет;

скидки на первый период 86 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Проспект Победы, 78 12.900 нет 7-19 ч. 9 87 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Сулеймановой, 3 13.900 нет 7-19 ч.

Английский;

логопед 9 88 Сеть частных детских садов

АRT KIDS ул. Адоратского 3а 13.900 нет 7-19 ч.

Первый месяц скидка - 50% 9 89 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Окольная, 25Б/1 14.900 6.000 7-19 ч.

Возможно на полдня 9 90 Сеть частных детских садов

АRT KIDS

Центральная 31 а 20.000 нет 7-19 ч. 9 91 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Кул Гали, д. 36 16.900 нет 7-19 ч. 9 92 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Салиха Батыева, 13 13.900 нет 7-19 ч.

Первый месяц 6950 93 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Гвардейская, 16Б 14.900 нет 7-19 ч. 94 Сеть частных детских садов

АRT KIDS (Капитошка) Азата Аббасова, 11 14.900 нет 7-19 ч. 95 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Сафиуллина, 26а 12.900 нет 7-19 ч.

Первый месяц - 10400 96 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Сибирский тракт, 23 Б 11.900 нет 7-19 ч. 97 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Карбышева, 58а 12.900 нет до 4 лет;

7-19 ч. 98 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Бондаренко, 16 14.900 нет 7-19 ч.

Включено: Английский, Монтессори 99 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Бондаренко, 28 14.900 нет 7-19 ч. 100 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Оренбургский тракт, 8 13.900 1.000 7-19 ч. 101 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Воровского, 13 13.000 нет 7-19 ч. 102 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Спортивная, 130 14900+/-1000 нет 7-19 ч. 103 Сеть частных детских садов

АRT KIDS Гайсина, 5 (Осиново) 13.900 нет 7-19 ч. 104 Тема

частный детский сад Зорге, 47a 10.900 нет 7-19 ч. 1 105 Тёма

клуб друзей для детей Камалеева, 8 13.900 нет 7-19 ч. 1 106 АНО ДО "АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ"

Alpha school

частная начальная школа Тулпар, 7 16.900 30.000 с 5 лет 1 107 Золотые бусины

Монтессори сад-школа

(ООО "ЗОЛОТЫЕ БУСИНЫ") Алексея Козина, 7а;

Батырлык, 2д 33 000 без вступительного взноса;

27 500 со вступит.взносом 75.000 от 1,5 лет 2 108 Семейная школа Мозаика - Монтессори ул. Салиха Батыева, 3

ЖК Изумрудный город 20 000 стандартная программа;

23 000 - Монтессори 20.000 на второго ребенка скидка 15% и на ежемесячный и на единовременный взносы 1 109 Ралина Серова, 46 13.000 нет 7-18:30 1 110 ЧудоДети

частный детский сад Монтессори Тихогорская, 5 30.000 15000-30000 8-19 ч

Бассейн, английский.

Если в течение 3 дней вступительный взнос вносится, то 15 000 1 111 Няня Мари Дзержинского, 5 109 офис 24.000 нет 8-18 ч 112 Няня Мари Айдарова, 6 20.000 нет до 3 лет

8-19 ч 113 Акыллым

частный детский сад Кул Гали, 36 16.900 нет с 7 до 19 ч 114 Детский сад / Клуб общения и развития КЛУБОК ул. Дубравная 1/104 17.500 нет 8-17 ч. 115 Sun School

частный английский детский сад Хусаина Мавлютова, 17е к1 28.000 28.000 Полдня на английском, вторая половина на русском 2 116 Sun School

частный английский детский сад Альберта Камалеева проспект, 1 30.000 30.000 Полдня на английском, вторая половина на русском 2 117 Смарт Старт Скул (ранее - Веснушки) Победы проспект, 139 к4 19.000 нет 7:30-18 ч 118 Татлы

детский сад Академика Лаврентьева, 11 13.500 нет с 7 до 19 ч

Только открылся, первые 2 месяца - 10 000 руб. 2 119 Татлы

детский сад Овражная, 9 17.000 нет с 7 до 19 ч 2 120 Ябалак Оренбургский проезд, 111 (коттедж) 16.000 нет с 7 до 19 ч

Английский;

халял-питание.Можно почасово первое время 1 121 НУРЛЫ

частный мусульманский детский сад Павлюхина, 99Б 16.500 15.000 7:30-18:30;

вступительный взнос можно в рассрочку 1 122 Журавли

(Детский-Сад Куянкай-Казань) Даурская, 44г 1009 помещение 13.000 нет с 7 до 19 ч 1 123 Куянкай

частный детский сад Павлюхина, 99Б 1024 офис 13.500 нет с 7 до 19 ч 124 Пузики Дубравная, 2д;

Ботаническая, 10а 13.000 нет с 7 до 19 ч 2 125 Funscool

сеть частных детских садов Чистопольская, 16/15 18 000-20 000 10.000 с 7:30 до 19 ч;

14750+250р/день питание 1 126 Malinka school

частный детский сад Рауиса Гареева, 100 16.500 нет с 7 до 19 ч 1 127 Детский сад "ЛЁВУШКА" Рауиса Гареева, 98 12.500 нет с 7 до 19 ч

осталось 1 место - за 9000 руб 128 Элита Кидс

Частные детские сады Рауиса Гареева, 98 12.900 нет с 7 до 19 ч

Логопед, английский 1 129 Карапузы

детский клуб Рауиса Гареева, 96 11.900 нет с 7 до 19 ч

английский,

соляная пещера 3 раза в неделю включеная в стоимость 1 130 Карапуз

частный детский сад Аметьевская магистраль, 10 14.200 нет 7:30-18:30

первые 3 дня бесплатно 1 131 BabyLand

частный детский сад Столярова, 19 13.000 нет 7:30-19 ч 1 132 Bembi Club

детский клуб Заслонова, 5 13.500 нет с 7 до 19 ч 3 133 Bembi Club

детский клуб Зинина,7 13.600 пока нет Открытие в сентябре 2020

с 7 до 19 ч 3 134 Bembi Club

детский клуб

ЗАБАВУШКА Дубравная, 10 13.000 5.000 с 7 до 19 ч

есть соляная комната 3 135 Сэмик

частный детский сад Курская, 27 10.000 нет с 7 до 19 ч 1 136 Бибигон

центр развития детей дошкольного возраста Сибгата Хакима, 41 18.000 нет 7:30-19:30 1 137 Изумрудный город

частный детский сад Азинская 2-я, 3в 15.000 нет 7:30-18 ч. 2 138 Страна детей

Планета детства

центр раннего развития Минская, 73 к1 14.500 2.000 с 7 до 19 ч

есть бесплатный пробный день (несколько часов) 1 139 Белем Нуры

детский сад Каюма Насыри, 24 12.900 7.000 с 7 до 19 ч 1 140 Кнопики

частный детский клуб с соляной пещерой Александра Попова, 2 11.000 нет с 7 до 19 ч

соляная комната включена в стоимость 2 раза в неделю 1 141 Бэби-сад

частный детский сад Победы проспект, 46Б 26 000 в сентябре;

30 000 с октября 30.000 8-18 ч.

Есть рассрочка на вступительный взнос 1 142 Синяя птица

экосадик Бишек, 25

(Вознесенское) 15.900 нет с 7 до 18 ч

возможно продлят до 18:30 1 143 Интеллект-центр Ступеньки Натана Рахлина, 3 9000-10000 нет с 7:30 до 17:30;

если вносятся средства в 20-ое посещение, то 9000 руб 1 144 Лисенок и Котенок

частный детский сад Дубравная, 30 11.500 нет с 7 до 19 ч

первый месяц - скидка 50% 1 145 Вилли Винки

Частные детские сады Школьная, 86 (Константиновка) 14.000 нет с 7 до 19 ч 1 146 Индиго

развивающий центр Дмитрия Менделеева, 17а к1

(Вознесенское) 8.000 нет с 7 до 19:00

логопед 1 147 KindreLin

территория детства Профессоров Котельниковых, 2 18.000 нет с 7 до 20 ч

логопед

Монтессори-класс

английский, китайский 1 148 ДЕТКИ КЛУБ, частный детский сад Тэцевская, 4 12.990 нет с 7 до 19 ч 1 149 ДаринКа

детский клуб полного дня Луговая, 44

(Вознесенское) 14.000 нет с 7 до 19 ч 1 150 Умка,

частный детский сад Акчарлак, 2а

(Вишнёвка) 10.500 4.000 с 7 до 18 ч 1