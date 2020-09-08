Нас ждет русский финал НХЛ: Владимир Дехтярев о перспективах семерки россиян в Кубке Стэнли

Эксперт НХЛ и комментатор «Яндекса» — о Радулове и российских вратарях

Российское представительство в финалах конференций Кубка Стэнли оказалось даже более серьезным, чем рассчитывали наши болельщики, — в предпоследнюю стадию неожиданно пробился один из самых «русских» клубов «Даллас». Постоянный эксперт «Реального времени», хоккейный комментатор «Яндекс.Эфир» Владимир Дехтярев рассуждает в своей колонке, почему немного притормозил Никита Кучеров, способен ли прибавить Александр Радулов и отвоевал ли Антон Худобин постоянное место в старте «Далласа».

«Тампа» — не главный фаворит Кубка Стэнли

«Тампу», быстро разобравшуюся с прошлогодним финалистом «Бостоном», называют главным фаворитом Кубка. Но я бы не сказал, что они обыграли «Брюинз» так уж легко. Да, по счету серии (4-1) может так показаться, но «Бостон» сопротивлялся серьезно, и все победы «Тампы», кроме одной (там разгром), были «на тоненького», с разницей в одну шайбу. В остальных же матчах — либо упорная борьба, либо овертайм. Да и «Айлендерс» — это команда, которая может преподнести сюрприз.

Сезон получился достаточно скомканным и непредсказуемым. Одно дело, если бы это был регулярный чемпионат, а потом плей-офф, а здесь была пауза в четыре месяца и большое количество игроков, которые смогли восстановиться от травм и теперь могут выйти на лед. Да, «Тампе» отдавали статус главного фаворита и перед сезоном, и сейчас, но давайте не будем забегать вперед — сколько раз уже на этом спотыкались, и тот, на кого все ставили, не добирался до трофея.

«Тампу», быстро разобравшуюся с прошлогодним финалистом «Бостоном», называют главным фаворитом Кубка. Фото facebook.com/lightningnhl

Против Кучерова научились играть

У Никиты Кучерова пока 16 (4+12) очков, что в среднем меньше обычного. Дело в том, что первым-вторым звеньям в плей-офф уделяется очень большое внимание, и не зря ведь говорят, что кубки выигрывают третьи-четвертые тройки. Когда у тебя лидеры играют против лидеров — это труднее.

Здесь дело не в том, что Кучеров мало забрасывает, а в том, что ему уделяют больше внимания — где-то персональная опека, где-то именно игра против его звена. Идет размен звеньев. Понятно, что в плей-офф играется совсем другой турнир.

Это не какое-то распределение сил Никитой, а именно показатель, что против твоего звена играют команды, которые умеют закрывать ведущие сочетания.

Стоит еще упомянуть, что потеря Стивена Стэмкоса была для «Тампы» достаточно ощутимой, ведь он играет важную роль в команде, и тем не менее первый и второй раунд без него прошли, справились и с «Коламбусом», и с «Бостоном». Думаю, справятся и с «Айлендерс».

Более болезненный вопрос для «Тампы», чем даже потеря Стэмкоса, — это травма Виктора Хедмана, который продолжает играть даже в таком состоянии. Понятно, что без Стэмкоса атакующий потенциал ниже, но на данном этапе присутствие здорового ведущего защитника очень важно.

Радулов всегда заряжен на борьбу и битву. Фото facebook.com/DallasStars

У «Далласа» интересное будущее. В том числе благодаря Гурьянову

Александр Радулов может выдавать фантастические матчи, но как бы отрезками — удачные игры чередуются со спадами. Я думаю, причина здесь схожа с той, которую мы затронули в случае с Кучеровым.

Радулов всегда заряжен на борьбу и битву, здесь дело не в каких-либо психологических барьерах. Здесь очень важно именно то, как играют против него. Можно вспомнить, что в звене Александра практически потерялся Джейми Бенн, да и у Тайлера Сегина все не очень складывается. А от партнеров тоже зависит очень многое. Все-таки Радулов — крайний нападающий и он зависим от центра. Но Саша все равно проводит великолепный плей-офф, и мы это видим.

Очень хорош сейчас и Денис Гурьянов. Для команды его присутствие — большое подспорье. У него всегда был хороший потенциал, и вот сейчас он начинает раскрываться. Думаю, у «Далласа» очень интересное будущее, в том числе если отталкиваться и от фигуры Дениса.

Перед Худобиным всегда были мощные вратари. Сейчас все в его руках, чтобы стать первым

Три российских вратаря в полуфиналах Кубка Стэнли. Я думаю, что мы уверенно можем говорить, что это срез российской вратарской школы. В последнее время у нас появилось достаточно много голкиперов не просто хорошего, а высокого уровня. И Андрей Василевский, уже все доказавший, и Сергей Бобровский, хотя у него сезон не очень сложился, и Семен Варламов, которого, на мой взгляд, очень рано списали со счетов. Да, с одной стороны, к нему были вопросы, нет смысла это отрицать, но с другой, система Барри Троца — это система, позволяющая вратарям расти.

Просто бывают такие матчи, когда не получается, твоя команда пропускает. Можно вспомнить игру с «Филадельфией», когда соперник выиграл в овертайме — 5:4. По сути, там было не так много бросков, но я бы не сказал, что Варламов стал виновником всех бед «Айлендерс».

Что касается Антона Худобина, то на данный момент это вообще лучший бэкап в НХЛ. Сейчас мы видим Худобина, которого недооценивали в лиге. Ему всегда чего-то не хватало, чтобы быть первым номером, но посмотрите — финал конференции, и Антон справляется на отлично.

Я думаю, он периодически сидел на скамье, потому что перед ним всегда были мощные вратари. Можно вспомнить и «Бостон», да и в «Далласе» он долго сидел за Беном Бишопом. Сейчас он доказал, что может играть на высочайшем уровне. Думаю, у Антона года три еще есть, 34 года — это самый расцвет для вратаря.

Почему тренеры решили вернуть Бишопа на пятый матч? Худобин очень долго играл без замен, и штаб «Далласа» решил дать возможность поиграть сменщику, тем более что там были сдвоенные матчи. Мы видим, что из этой затеи ничего не получилось. Вернулся Антон, и вроде как все в порядке.

Значит ли это, что Худобин гарантировал себе место в стартовом составе на финал и на следующий сезон? Вообще у него заканчивается контракт, и еще до старта плей-офф было много разговоров о том, где он может оказаться. Я думаю, он никуда не денется. В любом случае «Далласу» нужно будет выкупать контракт. Но нельзя сказать, что Антон сейчас обязательно станет первым, хотя в плей-офф он себя, конечно, показал. Все в его руках.

Опыт Василевского не даст преимущества перед Худобиным в финале. Важнее опыт команд

Сильнейшими вратарями в плей-офф я бы назвал сейчас Василевского и Худобина. Но если в финале окажутся «Тампа» и «Даллас», то, конечно,с одной стороны я бы сказал, что «Тампа» в более выигрышном положении, поскольку Андрей имеет больше опыта в решающих играх, а Антон действует больше на эмоциях.

С другой стороны, в финалах говорить о преимуществах неправильно. Финалы — это всегда 50 на 50, где может сыграть абсолютно любой фактор. У игроков «Далласа» тоже имеется опыт, и брать конкретно только вратарей в этом плане неправильно. У «Далласа» есть Джо Павелски, Кори Перри — это все очень опытные хоккеисты. Будет сказываться опыт не только вратарей, но всей команды. Шансы в любом случае будут равны, ведь это, можно сказать, отдельное соревнование.