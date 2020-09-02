Уроки по 55 минут и родители за забором — история первого «ковидного» Дня знаний в фото

Как казанские школы начали учебный год в эпидемию с оглядкой на санитарных врачей

Фото: Екатерина Аблаева

Первое сентября у школьников 2020 года несомненно войдет в историю, как самое необычное начало учебного года. Посменные праздничные линейки лишь для первоклассников и выпускников, рециркуляторы в кабинетах и продленные уроки из-за перерывов на проветривание — далеко не полный перечень вынужденных мер, продиктованных пандемией коронавируса. Конечно, изолировать друг от друга одноклассников невозможно, но в школах продумали схемы движения для каждого класса, чтобы исключить контакт между разными группами учеников. В виде исключения на линейку пустили лишь некоторых мам и пап первоклашек, а вот бабушкам и дедушкам, как и родителям ребят постарше пришлось любоваться на школьный праздник из-за забора. Как прошел этот нетипичный День знаний и сколько предосторожностей предприняли в казанских учебных заведениях, — наглядный рассказ «Реального времени» в фотографиях.

Мы отправились на праздничные линейки по случаю 1 сентября в казанский лицей №146 «Ресурс». У нескольких калиток 1 сентября в лицее № 146 дежурила охрана, которая пропускала только школьников, учителей и ограниченное число родителей первоклассников.

Три линейки на пришкольной территории состоялись в 8:30, 9:15 и 10:00. На каждой собралось по два первых и одному одиннадцатому классу.



«Ресурс» — большой лицей. Ровно год назад в этом дворе были 1 600 школьников, а накануне — порядка 100 человек вместе с родителями в течение 45 минут, пока шла линейка.



Во время построения взрослые пытались запечатлеть торжественный момент. Правда, помня о социальной дистанции, потом и сами выстраивались строго вдоль ограничительной ленты.



Каждого первоклассника мог сопровождать только один человек. В основном это были мамы. Папы и бабушки, дедушки остались за забором. Но они не в обиде, радовались, что хоть так разрешили посмотреть на праздник. «Спокойно отношусь к новому порядку после того, что пережили — все это ради блага детей», — говорит Резида, наблюдая за внуком через ограду. «Лучше здесь стоять, чем дома сидеть. Положено так — потерпим, это же временно, так что все нормально», — соглашается с ней Салима — бабушка другого первоклашки.



Старшеклассники разместились во дворе в нескольких метрах от младших.



Ребят поздравили ученики средних и старших классов, подготовившие небольшой концерт. Получасовые шоу, заранее четко отрепетированные, прошли друг за другом без сбоев, ярко и динамично, без длинных речей взрослых — в самый раз для самых маленьких, которые не успели утомиться. На сцене появился новый персонаж нашей реальности — доктор в белом комбинезоне.



Младших и старших школьников приветствовала директор лицея №146 Диляра Каримова, которая пожелала им «неограниченных возможностей в пока еще ограниченных условиях».



Затем дети и учителя направились в здание. Перед турникетом все без исключения обрабатывают руки. Администраторы, завучи и медработники распределили дежурства: они встречают детей с тепловизорами.



Для 54 классов лицея заранее продумали логистику, подготовили девять входов в задние школы и предусмотрели разное время. За каждым классом закреплен свой кабинет, где почти постоянно и занимаются ребята.



«Дети между собой не сталкиваются. Этому предшествовал огромный логистический труд. У каждого класса индивидуальное расписание, учителям помогают лидеры классов. Мы разработали множество схем. Практиковались задолго до начала учебного года, провели не одно тренировочное занятие с учителями и техперсоналом. Было много подготовительных мероприятий с родителями первоклассников, собрания в Zoom. Учителя забирают детей из кабинетов только на уроки технологии, физкультуры, татарского и английского языка, физики и информатики. У каждого педагога есть свой маршрут по школе», — разъяснила «Реальному времени» Диляра Каримова.



По словам руководителя лицея, ученикам носить маски и перчатки не нужно — на усмотрение родителей. Учителя на улице также могут находиться без индивидуальной защиты как и вести урок в классе, например, у доски. Но наклоняясь к ученику у его парты, преподаватель не должен забывать про маску.



Проверяться на коронавирус учителей не обязывали. Тестирование проходили дети, которые отдыхали за границей, по этой причине кто-то позже вольется в учебный процесс, сообщила директор лицея. Диляра Каримова, которая также была этим летом за рубежом, приступила к работе лишь после того, как получила отрицательный результат теста на коронавирус. Летом три педагога школы перенесли COVID-19 в легкой форме — все они также вернулись к работе только после того, как получили отрицательные анализы.



Родителям в школьное здание входить запрещено. Сегодня сделали исключение буквально для нескольких взрослых: впустили по одному человеку от класса к самым маленьким и старшим, чтобы сделать на память несколько снимков в стенах лицея.



Пока первоклашки осваивались в своих кабинетах, ученики средних классов уже были на уроках. Они принимали поздравления от директора онлайн, находясь в помещении. «Ресурс» — одна из немногих школ, которая решила 1 сентября провести полноценный учебный день.



«Мы с заместителями сегодня дежурили у калиток, на входах. Удивилась, многие даже со слезами на глазах провожали старшеклассников, потому что соскучились по тому периоду, когда дети придут в школу. И это было очень трогательно. Мне кажется, родители счастливы, что учебный год начался очно. И поэтому, в отличие от некоторых школ, мы 1 сентября решили сделать настоящим Днем знаний, с полной загрузкой, в штатном режиме», — рассказала Диляра Каримова.

В каждой рекреации, согласно составленным схемам, учится несколько классов, которые не пересекаются. Для этого действует плавающее, гибкое расписание. Звонки дают один раз в час. Уроки у каждого класса в рекреации начинаются в разное время. Рециркуляторов в здании лицея пока немного — в ближайшее время их привезут — а пока кабинеты проветривают по строгому графику. Поэтому одно занятие длится 55 минут с перерывом в 10 минут на проветривание, когда ребята выходят в коридор.



В каждом классе висит свое расписание. Не беда, если учитель увлекся, объясняя материал, — у лидеров классов в телефонах установлены «напоминалки», которые не дадут забыть о переменах.



Накануне лицеисты завтракали и обедали в школьном ресторане (у некоторых предусмотрено по три приема пищи), куда открыто два входа. Департамент питания завез новую посуду в лицей: ее требуется больше из-за быстрой сменяемости и дополнительной обработки.



Сотрудники и школьники на раздаче — в масках и перчатках. На столах уже лежат приборы в салфетках — ребятам не надо их доставать из общей емкости — исключен любой контакт с чужими приборами и посудой.



В гибком расписании есть свой «плюс», раньше даже на больших переменах в столовой набиралось много школьников. Теперь классы заходят по цепочке. 15-минутной перемены вполне хватает, чтобы пообедать.



«Первый день с первоклассниками, конечно, волнительный, но в этом году — не более, чем обычно. Инструкции администрация школы подготовила задолго до 1 сентября, мы успели их отработать, пока никаких вопросов и тревог нет», — сказала учитель 1-го «Д» класса Альбина Чернова.



1 сентября у первоклашек четыре урока, кто-то остается на дополнительные занятия и в группу продленного дня. Раньше «продленка» работала до 18:00, но чтобы не перемешивать потоки детей, пришлось заканчивать уже в 16:00.

