ПАО СК Росгосстрах

Общая информация

Компания была создана в 1992 году как Российская государственная акционерная страховая компания «Росгосстрах» на базе Правления Госстраха СССР, осуществлявшего свою деятельность с 1921 года. В 90е годы прошлого столетия у компании были существенные проблемы, и лишь к началу 2000-х при разработке новой стратегии объемы копмании стали увеличиваться. К 2010 году на базе территориальных подразделений Группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания – ООО «Росгосстрах», к которой перешла вся региональная филиальная сеть.

В сентябре 2015 года было принято решение о присоединении к ПАО «Росгосстрах» крупнейшего российского страховщика ООО «Росгосстрах». Компании были объединены 11 января 2016 года. На данный момент ПАО «Росгосстрах» является головной компанией страховой группы «Росгосстрах», в которую также входит ООО «Росгосстрах-Жизнь» и ООО «Росгосстрах-Медицина» .

Руководитель филиала в РТ: Ишбулатов Альберт Наильевич

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