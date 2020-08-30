Как Татарстан празднует День республики и 100-летие ТАССР

Онлайн-трансляция «Реального времени»

Сегодня — второй и главный день праздничного уик-энда в Татарстане. Мы празднуем День республики, 1015-летие Казани и отложенный из-за коронавируса вековой юбилей татарской государственности — 100-летие со дня образования ТАССР. В разных частях города сегодня открываются знаковые объекты, проходят фестивали, ярмарки, концерты. «Реальное время» ведет трансляцию, в которой рассказывает о том, как проходит праздник в Казани и в других городах и селах республики.

22.10. «Реальное время» заканчивает свою трансляцию. Мы поздравляем всех с праздником, желаем татарстанцам счастья, добра, мира и благополучия. И, конечно же, здоровья! Спасибо, что были сегодня с нами!

22.00. На сцене появляется Салават Фатхетдинов. Начинается знаменитая песня про Татарстан. САЛЮТ!!!





21.57. Оперная дива Альбина Шагимуратова на сцене у Дворца земледельцев тем временем поет знаменитый романс «Соловей». Две минуты до салюта.

21.30. Тем временем в Кремле продолжается Tat Cult Fest, там с приближением финала программы все жарче. Прямо сейчас на рок-сцене вот так:

21.25. Дракон у центра семьи «Казан», очевидно, со времен Мундиаля не видел столько людей в одном месте сразу.

21.20 А вот здесь можно посмотреть прямую трансляцию концерта у Дворца земледельцев. Совсем скоро, уже через 40 минут, Салават Фатхутдинов споет здесь свою знаменитую «Мин яратам сине, Татарстан» — и над Казанкой взметнется салют из 300 залпов.

21.00. Спецэффекты у «Чаши». Выглядят довольно инфернально. На сцену вышел Нилетто и начал с «Любимки». Толпа реагирует очень бурно.

— Мне так дико вас не хватает, вы так далеко от меня, — заявил певец, показав рукой на кордоны, отделяющие сцену от горожан.

20.50. У «Чаши» аншлаг. Людей очень много. Выступает Сергей Безруков, заводит публику. Публика плотно сбилась от сцены до самых подступов к площади.







20.30. На симфоническом фестивале все чинно, публика интеллигентная, молодежи много, все спокойные и доброжелательные. Люди рассаживаются по скамейкам, на траве. Но, несмотря на благостную атмосферу, опасения все же есть: маски тут тоже не в чести, да и общее количество собравшихся, кажется превышает заявленные не менее четырех «квадратов» на одного.





20.15. Тем временем на площади у Дворца земледельцев маэстро Сладковский начал свою концертную программу.

Здесь тоже множество зрителей, но места много, поэтому все могут рассредоточиться комфортно.





20.10. На перекрестке улиц Сибгата Хакима и Декабристов выставили дополнительные кордоны, чтобы контролировать прибывающие потоки людей. По обе стороны Ленинской дамбы не протолкнуться, сообщают наши корреспонденты.

20.00. В 21.00 на сцене «Кырлая» должен начаться сет Элвина Грея, который продлится до салюта. А пока, во время празднования дня рождения «Татар Радиосы», тут выступают звезды татарской эстрады. Корреспонденты «Реального времени» сообщают, что на узких дорожках парка аттракционов яблоку негде упасть, передвигаться в толпе сложно, на небольшой площадке перед сценой уже собрались тысячи человек. Среди них — и люди с маленькими детьми, и молодежь. Не будем раздавать советы, но социальной дистанцией здесь даже не пахнет, а свободно передвигаться затруднительно, по сообщениям наших репортеров.





19.40. В парке «Кырлай» сегодня аншлаг. Казанцы явно изголодались по аттракционам, попкорну, сладкой вате, массовым увеселениям. У качелей километровые очереди, тысячи детей. Все без масок!

Обстановка в «Кырлае», по сообщениям наших корреспондентов, вызывает некоторые опасения. Она близка к давке.







19.11. Начались сложности на входе к площадке «Чаши». Теперь, чтобы попасть на концерт, придется провести в очереди 10—15 минут. Люди продолжают прибывать.

19.10. Люди, собравшиеся у «Чаши», отвечают корреспонденту «Реального времени», что пришли смотреть прицельно на конкретных исполнителей. Одни спрашивают, во сколько начнется «Нилетто», другие хотят увидеть Безрукова. Сюткин как-то не в тренде, но он исполнитель опытный и умеет держать публику, так что наши репортеры за него не переживают.

Первым артистом, сорвавшим громкие овации, стала Лэйна.

19.00. А вот концерт на площади Азатлык в Челнах: зрителей, конечно, не 5 тысяч, а примерно в 50 раз меньше, но они, так сказать, вовлечены в процесс и активно подпевают.



18.40. Заглянем в Альметьевск. Здесь на площади рядом с Молодежным центром сосредоточились основные активности для горожан сегодня. Тут проходит концерт, дискотека, танцевальный батл, ведут мастер-классы. Артисты уличного театра показывают перформанс. Артистов федерального уровня на этот раз в столицу нефтяников не подвезли — ограничиваются усилиями местных мастеров культуры. Посмотрите, какие милые скрипачки:

А вот альметьевский глава Тимур Нагуманов прыгает на батуте.

18:30. Совет дня собравшимся на праздничный концерт к «Чаше»!! Поешьте перед выходом, дорогие друзья, вот так выглядит очередь за хот-догами:



А эти люди хотят мороженого:

18.00. У Центра семьи «Казан», на главной сцене Казани тем временем в самом разгаре большой концерт к 100-летию ТАССР. Программа стартовала здесь еще днем, сейчас на сцену выходят уже хедлайнеры. Начали с татарской эстрады — Рифата Зарипова, Ильсии Бадретдиновой, Лэйны. С 19.30 ждут выступления группы Dabro, Сергея Безрукова, Niletto и Валерия Сюткина.



У «Чаши», по разным данным, уже собралось от пяти до семи тысяч человек, и народ продолжает прибывать. На входе всех встречают люди в форме, предлагают взять бесплатные маски, но на своем не настаивают.

Видимо, зря не настаивают: на концертной площади людей в масках можно пересчитать по пальцам.

Часть 1.