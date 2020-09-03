ЧОП «Кеннард»: надежность, проверенная временем

Пультовая охрана от крупнейшего в Татарстане ЧОП — гарант сохранности вверенного под защиту имущества

Фото: Эмблема ЧОП «Кеннард»

Быть готовыми к любым неожиданностям, оперативно получать информацию, мгновенно и эффективно реагировать на угрозу — ключевое правило работы ЧОП «Кеннард». Вне зависимости от того, что находится под защитой: частный дом, офис небольшой компании или же предприятие, входящее в одну из крупнейших нефтегазохимических групп Татарстана и России. О пультовой охране от ЧОП «Кеннард» — самом эффективном способе обезопасить собственное жилище или объекты бизнеса от преступных посягательств, в материале «Реального времени».

Крылатый барс — символ надежности

«Охранное предприятие «ЧОП «Кеннард» (образовано в 1997 году) входит в число крупнейших охранных предприятий Республики Татарстан, работающих легально и отрыто в сфере предоставления услуг физической и пультовой охраны, а также производит проектирование, монтаж и обслуживание систем безопасности любой сложности. Мы работаем с оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей, активно внедряем новейшие технологии, призванные усовершенствовать используемые системы охраны и повысить эффективность предотвращения и выявления возможных преступных посягательств на крупных промышленных предприятиях и в частных домовладениях. Деятельность охранного предприятия прозрачна, отличается надежностью и высоким профессионализмом, — подчеркнул генеральный директор ООО «ЧОП «Кеннард» Ринат Нигматуллин.

Ринат Нигматуллин: «Охранное предприятие «ЧОП «Кеннард» входит в число крупнейших охранных предприятий». Фото Максима Платонова

Обеспечение надежной охраны объектов и имущества наших клиентов — основная задача, стоящая перед работниками ЧОП «Кеннард».

Щит с распахнувшим мощные крылья барсом — логотип крупнейшего в республике частного охранного предприятия. Эмблема хорошо известна не только в Казани, но и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Менделеевске, Лаишевском районе — везде, где несут службу сотрудники ЧОП «Кеннард». Эмблема охранного агентства на частном доме, офисном центре или проходной производственной площадки — предупреждение для тех, кто лелеет преступные замыслы: объект находится под надежной защитой, и посягательство на него — чревато серьезными последствиями.

Пультовая охрана от ЧОП «Кеннард» — выгодно и надежно

Защитить вверенное под охрану имущество — главная задача сотрудников ЧОП «Кеннард»

Самый экономически выгодный, надежный и востребованный способ защиты охраняемых объектов от попыток взлома, проникновения посторонних лиц, опасности пожаров и потопов — централизованная (пультовая) охрана, подкрепленная готовностью немедленно отреагировать на любой вызов собственных экипажей ГБР, работающих в тесном взаимодействии со специализированными службами МВД, МЧС и Росгвардии.

Централизованная (пультовая) охрана от ЧОП «Кеннард» — самый надежный и доступный способ защиты объектов. Фото Максим Платонов

— Пультовая охрана — продуманное сочетание комплекса технических средств и устройств, объединенных общей задачей: своевременно распознать угрозу для взятых под защиту объектов и передать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны. Она не требует постоянного присутствия на охраняемом объекте специалиста ЧОП, но при ее срабатывании сигнал о проникновении посторонних или о возгорании передается на пульт централизованной охраны и к месту происшествия немедленно выезжает ближайшая вооруженная группа быстрого реагирования, — пояснил «Реальному времени» технический директор ЧОП «Кеннард» Максим Кондратов.

— Основными причинами, выводящими применение технических средств на главенствующие позиции среди мер обеспечения безопасности, являются:

готовность к несению службы по охране объекта в режиме 24/7;

неподверженность (в отличие от людей) усталости, невнимательности, болезням, сиюминутным чувствам, погодным условиям;

неподкупность, невосприимчивость к шантажу и запугиваниям;

мгновенность реакции, точность выполнения заложенных функций;

способность эффективно работать и передавать сигнал в автономном режиме — при отсутствии или повреждении питания;

ценовая доступность подключения, обслуживания и абонентской платы, — подчеркнул технический директор частного охранного предприятия.

Максим Кондратов: «Пультовая охрана — надежный комплекс современных технических средств и устройств». Фото ООО «ЧОП «Кеннард»

Проектирование, монтаж, обслуживание

Правильный выбор — гарант надежной работы охранной системы. ЧОП «Кеннард» — лицензированное предприятие, способное предоставить полный пакет услуг по подбору или, в случае необходимости — самостоятельной разработке оптимального комплекса охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Специалисты охранного предприятия способны произвести качественный монтаж с использованием оборудования от надежных производителей и обеспечить в последующем его надлежащее обслуживание для поддержания системы в оптимальном рабочем состоянии.

Сотрудник технической службы охранного предприятия готов выехать на объект, который предстоит взять под пультовую охрану, тщательно изучить особенности условий обеспечения его безопасности, выслушать пожелания заказчика и предложить варианты наиболее эффективных решений для максимальной защищенности от любых вероятных угроз.

Кроме передачи сигнала на пульт централизованной охраны, специалисты ЧОП «Кеннард» готовы произвести монтаж и настройку оборудования, с использованием канала GSM и специальной программы, устанавливаемой на смартфон заказчика, передающего тревожный сигнал о срабатывании охранной или пожарной сигнализации — непосредственно владельцу объекта. В дополнение к этому каждый берущийся под охрану дом, офис, склад и т. д. по желанию заказчика может быть оборудован «тревожной кнопкой».

В постоянной готовности

Система пультовой охраны в автоматическом режиме поддерживает контакт с устройствами на каждом из взятых под охрану объектов в режиме «запрос-ответ». При прохождении тревожного сигнала с охраняемого объекта, сигнала «Внимание» или малейшем сбое в работе системы (устройства имеют аварийное автономное питание и дублирующие каналы передачи сигнала) дежурный диспетчер направляет группы быстрого реагирования к охраняемому объекту для выяснения причин сработки сигнала.

При поступлении на центральный пульт тревожного сигнала на место немедленно выезжает группа быстрого реагирования. Фото Арсений Фавстрицкий

Что особенно важно: в частном охранном предприятии «Кеннард» на дежурство заступают не одиночные, а усиленные — парные экипажи, где каждый сотрудник имеет не только богатый опыт работы в правоохранительных или силовых структурах, но и оснащен всеми необходимыми для эффективного несения службы средствами индивидуальной защиты и оперативной связи, обладает соответствующим профессиональным разрядом, имеет право на ношение и, в случае необходимости, применение огнестрельного оружия.

Свою квалификацию охранники регулярно повышают и подтверждают в собственном специализированном учебном центре подготовки ЧОП «Кеннард».

В ЧОП «Кеннард» на дежурство заступают усиленные — парные экипажи. Фото: Арсений Фавстрицкий

ЧОП «Кеннард» работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. При выяснении причин сработки тревожной сигнализации, в случае подтверждения факта проникновения на охраняемый объект посторонних лиц правонарушители задерживаются силами группы быстрого реагирования охранного предприятия и передаются прибывшим сотрудникам Росгвардии.

Курс — на дальнейшее развитие

В настоящее время в штате ЧОП «Кеннард» работают свыше 2 тыс. человек. В списке охраняемых объектов — производственные объекты Группы ТАИФ и других крупных компаний, офисные центры, склады, магазины, жилые дома и коттеджи.

Сегодня в штате ЧОП «Кеннард» — более 2 тысяч высококвалифицированных сотрудников. Фото ЧОП «Кеннард»

Не останавливаясь на достигнутом, частное охранное предприятие стремится к пополнению перечня предлагаемых услуг, делая упор не только на крупные предприятия, но и на охрану объектов малого и среднего бизнеса, а также частного сектора. Подключение индивидуальных домовладений к пультовой охране — предложение, особенно актуальное для жителей Лаишевского района, где ЧОП «Кеннард» в настоящее время активно расширяет свое присутствие и готов брать под защиту новые объекты.





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