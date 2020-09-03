ЧОП «Кеннард»: надежность, проверенная временем
Пультовая охрана от крупнейшего в Татарстане ЧОП — гарант сохранности вверенного под защиту имущества
Быть готовыми к любым неожиданностям, оперативно получать информацию, мгновенно и эффективно реагировать на угрозу — ключевое правило работы ЧОП «Кеннард». Вне зависимости от того, что находится под защитой: частный дом, офис небольшой компании или же предприятие, входящее в одну из крупнейших нефтегазохимических групп Татарстана и России. О пультовой охране от ЧОП «Кеннард» — самом эффективном способе обезопасить собственное жилище или объекты бизнеса от преступных посягательств, в материале «Реального времени».
Крылатый барс — символ надежности
«Охранное предприятие «ЧОП «Кеннард» (образовано в 1997 году) входит в число крупнейших охранных предприятий Республики Татарстан, работающих легально и отрыто в сфере предоставления услуг физической и пультовой охраны, а также производит проектирование, монтаж и обслуживание систем безопасности любой сложности. Мы работаем с оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей, активно внедряем новейшие технологии, призванные усовершенствовать используемые системы охраны и повысить эффективность предотвращения и выявления возможных преступных посягательств на крупных промышленных предприятиях и в частных домовладениях. Деятельность охранного предприятия прозрачна, отличается надежностью и высоким профессионализмом, — подчеркнул генеральный директор ООО «ЧОП «Кеннард» Ринат Нигматуллин.
Обеспечение надежной охраны объектов и имущества наших клиентов — основная задача, стоящая перед работниками ЧОП «Кеннард».
Щит с распахнувшим мощные крылья барсом — логотип крупнейшего в республике частного охранного предприятия. Эмблема хорошо известна не только в Казани, но и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Менделеевске, Лаишевском районе — везде, где несут службу сотрудники ЧОП «Кеннард». Эмблема охранного агентства на частном доме, офисном центре или проходной производственной площадки — предупреждение для тех, кто лелеет преступные замыслы: объект находится под надежной защитой, и посягательство на него — чревато серьезными последствиями.
Пультовая охрана от ЧОП «Кеннард» — выгодно и надежно
Самый экономически выгодный, надежный и востребованный способ защиты охраняемых объектов от попыток взлома, проникновения посторонних лиц, опасности пожаров и потопов — централизованная (пультовая) охрана, подкрепленная готовностью немедленно отреагировать на любой вызов собственных экипажей ГБР, работающих в тесном взаимодействии со специализированными службами МВД, МЧС и Росгвардии.
— Пультовая охрана — продуманное сочетание комплекса технических средств и устройств, объединенных общей задачей: своевременно распознать угрозу для взятых под защиту объектов и передать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны. Она не требует постоянного присутствия на охраняемом объекте специалиста ЧОП, но при ее срабатывании сигнал о проникновении посторонних или о возгорании передается на пульт централизованной охраны и к месту происшествия немедленно выезжает ближайшая вооруженная группа быстрого реагирования, — пояснил «Реальному времени» технический директор ЧОП «Кеннард» Максим Кондратов.
— Основными причинами, выводящими применение технических средств на главенствующие позиции среди мер обеспечения безопасности, являются:
- готовность к несению службы по охране объекта в режиме 24/7;
- неподверженность (в отличие от людей) усталости, невнимательности, болезням, сиюминутным чувствам, погодным условиям;
- неподкупность, невосприимчивость к шантажу и запугиваниям;
- мгновенность реакции, точность выполнения заложенных функций;
- способность эффективно работать и передавать сигнал в автономном режиме — при отсутствии или повреждении питания;
- ценовая доступность подключения, обслуживания и абонентской платы, — подчеркнул технический директор частного охранного предприятия.
Проектирование, монтаж, обслуживание
Правильный выбор — гарант надежной работы охранной системы. ЧОП «Кеннард» — лицензированное предприятие, способное предоставить полный пакет услуг по подбору или, в случае необходимости — самостоятельной разработке оптимального комплекса охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Специалисты охранного предприятия способны произвести качественный монтаж с использованием оборудования от надежных производителей и обеспечить в последующем его надлежащее обслуживание для поддержания системы в оптимальном рабочем состоянии.
Сотрудник технической службы охранного предприятия готов выехать на объект, который предстоит взять под пультовую охрану, тщательно изучить особенности условий обеспечения его безопасности, выслушать пожелания заказчика и предложить варианты наиболее эффективных решений для максимальной защищенности от любых вероятных угроз.
Кроме передачи сигнала на пульт централизованной охраны, специалисты ЧОП «Кеннард» готовы произвести монтаж и настройку оборудования, с использованием канала GSM и специальной программы, устанавливаемой на смартфон заказчика, передающего тревожный сигнал о срабатывании охранной или пожарной сигнализации — непосредственно владельцу объекта. В дополнение к этому каждый берущийся под охрану дом, офис, склад и т. д. по желанию заказчика может быть оборудован «тревожной кнопкой».
В постоянной готовности
Система пультовой охраны в автоматическом режиме поддерживает контакт с устройствами на каждом из взятых под охрану объектов в режиме «запрос-ответ». При прохождении тревожного сигнала с охраняемого объекта, сигнала «Внимание» или малейшем сбое в работе системы (устройства имеют аварийное автономное питание и дублирующие каналы передачи сигнала) дежурный диспетчер направляет группы быстрого реагирования к охраняемому объекту для выяснения причин сработки сигнала.
Что особенно важно: в частном охранном предприятии «Кеннард» на дежурство заступают не одиночные, а усиленные — парные экипажи, где каждый сотрудник имеет не только богатый опыт работы в правоохранительных или силовых структурах, но и оснащен всеми необходимыми для эффективного несения службы средствами индивидуальной защиты и оперативной связи, обладает соответствующим профессиональным разрядом, имеет право на ношение и, в случае необходимости, применение огнестрельного оружия.
Свою квалификацию охранники регулярно повышают и подтверждают в собственном специализированном учебном центре подготовки ЧОП «Кеннард».
ЧОП «Кеннард» работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. При выяснении причин сработки тревожной сигнализации, в случае подтверждения факта проникновения на охраняемый объект посторонних лиц правонарушители задерживаются силами группы быстрого реагирования охранного предприятия и передаются прибывшим сотрудникам Росгвардии.
Курс — на дальнейшее развитие
В настоящее время в штате ЧОП «Кеннард» работают свыше 2 тыс. человек. В списке охраняемых объектов — производственные объекты Группы ТАИФ и других крупных компаний, офисные центры, склады, магазины, жилые дома и коттеджи.
Не останавливаясь на достигнутом, частное охранное предприятие стремится к пополнению перечня предлагаемых услуг, делая упор не только на крупные предприятия, но и на охрану объектов малого и среднего бизнеса, а также частного сектора. Подключение индивидуальных домовладений к пультовой охране — предложение, особенно актуальное для жителей Лаишевского района, где ЧОП «Кеннард» в настоящее время активно расширяет свое присутствие и готов брать под защиту новые объекты.
Партнерский материал.
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