«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 11-я: Тула

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в одиннадцатую точку на нашей карте — и прогуляемся по Казанской набережной в Туле.



Казанская набережная в Туле — новый объект городского пространства, наподобие нашей набережной озера Кабан. Ее в городе открыли только в 2018 году, и она сразу стала одной из городских достопримечательностей. В самом историческом сердце города, она тянется под стенами древнего тульского кремля вдоль старицы (старого русла) реки Улы, от улицы Никитской до Октябрьской. Название свое набережная получила вовсе не по географическому объекту, а по когда-то стоявшему у Наугольной башни Казанскому собору (в честь Казанской иконы Божией матери). Сам собор не пережил воинствующего постреволюционного атеизма, но память о нем возродили вот таким способом.

Когда-то здесь уже была прогулочная зона, но потом территорию вдоль старицы отдали под склады оружейному заводу. Более полувека туляки не имели возможности увидеть северную стену своего кремля и берег реки.

Чтобы обустроить эту набережную, городские власти проделали титаническую работу: вывезли тонны ила со дна реки, благоустроили ее как экологичный водоем, расчистили место, укрепили его, положили асфальт, поставили сотни световых опор — словом, вспомните, что было вместо набережной озера Кабан лет пять назад, ухудшите раза в три, добавьте промышленные склады и получите то, что здесь было до 2017 года.



Итак, прогуляемся по обновленной набережной? Начнем с улицы Советской. Вот так выглядит выход с набережной на Советскую. Слева — та самая старица Улы, благоустроенная и вычищенная.

А вот и вид на начало самой набережной. Кремль начнется чуть дальше, видите его стены?

Нарядная брусчатка, аккуратные газоны. То, что мы видим справа, — вообще-то зеленая зона, сквер Тульского оружейного завода.

Модная симпатичная конструкция из дерева: тульские хипстеры ничем не хуже наших, которые прогуливаются в парке «Черное озеро».

Небольшая площадь. Справа продолжается сквер и виден аккуратный забор, который огораживает участок улицы Металлистов, отданный под Музейный квартал. Там ремонтируются старинные особняки под представительства крупнейших музеев региона: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска.

Слева — комфортный спуск к речке, где можно удобно посидеть на скамейке и покормить уток, а справа виднеется часть деревянного амфитеатра.

Обратите внимание, здесь тоже взяли на вооружение необычную геометрию клумб и «встраивание» в них скамеек для отдыха. Жалко, деревья пока еще не успели вырасти до такого состояния, чтоб они давали хоть какую-то тень.

Вдоль Улы установлены ярко-красные, простите, фонари. Нет, это не Амстердам, и вряд ли создатели имели в виду какие-либо нескромные коннотации. А фонари симпатичные и даже уютные.

Кстати, справа уже начался кремль — за качелями скрыт купол Наугольной башни, а слева — квадратная Башня Водяных ворот. А вот уютные детские качели.

Наугольная башня ближе остальных подходит к Уле. В XVI веке она выполняла не только фортификационную функцию, но и вполне утилитарную: в ней хранили разнообразные припасы, а с начала XX века она выполняла роль торгового склада. Ее единственную не реставрировали до самого 2013 года: Наугольная башня стояла без шатра и перекрытий, по ее стене змеилась трещина — в общем, башню чуть не потеряли. Отреставрировать ее было невозможно: к ней было просто не подлезть (к ней примыкала первая городская электростанция, построенная в 1900 году).

Башня Водяных ворот названа так понятно почему: через ее ворота проходил крестный ход из кремля к Уле.

Вкушая пищу культурную и духовную, не будем забывать о горячих сосисках, кукурузе, напитках и мороженом.

Идем дальше. Тут кафе с открытой внутренней верандой и уличной барной стойкой, парковка для велосипеда, красота и благолепие. За стенами кремля видны его соборы — Успенский и Богоявленский (в Богоявленском сейчас музей оружия, весьма внушительный, рекомендуем).

От дел духовных переходим к естественным потребностям организма: эта симпатичная белая штука справа — туалет. А прямо по курсу — те самые ворота, из которых когда-то выходили священнослужители из кремлевских соборов освящать воду в Уле на Богоявление.

Мост через реку — тоже новенький, нарядный и оборудованный красными тумбами на предмет посидеть.

Обратите внимание: слева — Дерево Любви (не смотрите, что маленькое — оно может и вырасти), справа — белая арка, в которой почему-то принято фотографироваться.

Очень симпатичные деревянные мостки. Наверное, летом кто-нибудь прогуливается по ним босиком — по крайней мере, выглядят они для этого очень заманчиво. Все выдержано в единой стилистике, и снова сохраняется красный цвет в оформлении. Нарядно!

Справа — Башня На Погребу. Под ней — обширный погреб, где хранили оружие и порох. А тем временем мостки продолжаются, поднимаются над грунтом и переходят в целую «пешеходную развязку». Очень мило!

Вот последняя башня кремля, которую мы увидим сегодня — Ивановская. В XVI веке она называлась Тайницкой (ощущение такое, что Тайницкая башня есть вообще в каждом кремле). Конечно же, потому что в подвале башни был 70-метровый проход к реке, через который в случае осады обитатели кремля могли стройными рядами прогуливаться по воду. Он был обложен дубовым срубом, но примерно с XVII века сруб сгнил и обвалился, засыпав проход. Поскольку о монголах, татарах и враждебных соседских князьях на ту пору уже не вспоминали, осады больше не ждали, то проход расчищать и не стали. А потом и название сменили — в честь Ивановских ворот, которые находятся неподалеку — в следующей башне.

А пешеходные мостики тем временем ширятся и разрастаются. Кремль кончился и ушел направо, впереди — продолжение прогулочной зоны и детская площадка.

Вот как площадка выглядит, если обернуться:

Что-то похожее мы уже видели:

А вот тут, скорее всего, можно очень весело полазить:

Совсем скоро наша набережная кончится. Вот опять велопарковка, рядом — беседка, в которой расставлены столы для настольного тенниса.

Дальше идет манеж для спортивных игр — и все, на этом Казанская набережная Тулы закончилась. Нам очень понравилось. А вам?